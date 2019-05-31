"Хто не скаче — той за храм"

На прошлой неделе в Екатеринбурге (РФ) победой закончилось гражданское сопротивление строительству храма РПЦ.

Кричалка протестующих, вынесенная в заголовок этой статьи, стала не единственным напоминанием об украинском Майдане.

Именно "попыткой Майдана в центре России" назвал протесты в столице Урала топовый пропагандист государственного телевидения РФ Владимир Соловьев. И хотя, на первый взгляд, протесты вызвало не политическое недовольство, а сопротивление жителей города намерениям местных олигархов, при потворстве чиновников, застроить сквер, было в этих событиях что-то такое, что заставило президента РФ В.Путина вмешаться лично, а местную власть уступить и найти другое место для строительства храма для РПЦ.

Собственно, сам протест взорвался не только из-за намерения построить в городе еще один большой храм и вырубить ради этого деревья. Основной претензией горожан стало то, что "их не спросили". Более того, когда граждане вышли на мирную акцию протеста, их попытались разогнать, в частности и с помощью молодчиков-спортсменов — членов бойцовского клуба, принадлежащего И.Алтушкину, одному из застройщиков. Так в России, которая продолжительное время пользовалась украинским определением "титушки", появился свой аналог — "алтушки".

Еще одним напоминанием о нашей Революции достоинства стала тема "Родители за детей". В защиту молодых людей, которые привязывали себя к деревьям в сквере и были движущей силой протеста, вышло возмущенное старшее поколение. Итак, попытка разогнать протестующих привела в итоге к тому, что на следующий день их стало еще больше. Шесть тысяч человек — событие для РФ значительное. Как и продемонстрированная готовность россиян к активному силовому сопротивлению, готовность бороться за свои гражданские права даже там, где речь идет отнюдь не о выживании (как в случае с протестами против мусорных полигонов, которые происходили раньше в Архангельске и Москве).

Так, протест в Екатеринбурге был осторожным, без политических требований и с настороженным отношением к т.н. провокаторам, в которые "записывали" всех радикально настроенных участников (в толпе даже был подмечен флаг Уральской народной республики). Однако он все же стал не просто протестом с социально-экономическими требованиями — он имел ценностное содержание. Это был протест за право голоса. Именно это насторожило опытных кремлевских вождей, которые хорошо осведомлены с революционными технологиями. Не социально-экономические проблемы (вопреки распространенному представлению) являются причинами революций, а несправедливость. Именно против несправедливости вышли жители города с особыми, как для РФ, политическими традициями.

Например, не так давно у Екатеринбурга был свой народный, харизматический и беспартийный мэр — Евгений Ройзман. Это единый российский мэр, который в 2014-м вышел на митинг против военного нападения РФ на Украину и против аннексии Крыма, а в 2018-м поддержал заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Как следствие — год назад у города вообще отняли возможность избирать себе мэра, передав это право депутатам городского совета. Евгений Ройзман, кстати, поддержал и протесты в этом году в Екатеринбурге.

В конечном итоге В.Путин распорядился провести в городе опрос относительно строительства нового храма. Опрос, проведенный провластным Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), несмотря на опасения фальсификации, продемонстрировал, что 74% жителей города выступают за перенесение строительства в другое место. По оценке российских оппозиционно настроенных обозревателей, ВЦИОМ обнародовал такой результат не без разрешения Кремля.

Значит, победа? Настолько неожиданная, что многие люди в самой России удивляются: как так получилось, что В.Путин пошел на уступки? И следует ли ждать от него того, что в России называют "путинским дзюдо" — шаг назад для того, чтобы сделать бросок и повалить противника? Или в Кремле, по словам российского политолога С.Белковского, действительно оценили уровень угрожающего детонационного эффекта от Екатеринбурга и решили, пока не поздно, закончить эту историю?

Чтобы понять логику действий Кремля, очевидно, надо упомянуть о недавно зафиксированном ВЦИОМ очередном падении рейтинга доверия россиян к президенту РФ (31,7%), при том, что вторую позицию, но с большим отрывом от В.Путина, занимает министр обороны РФ С.Шойгу (14,8%), а третью — министр иностранных дел С.Лавров (13%). Премьер-министру страны Д.Медведеву доверяют только 7,6% россиян. Основные причины такой ситуации — экономические проблемы, отсутствие перспектив и психологическая усталость россиян от режима.

Церковь — один из институтов, на которые должен был опираться российский авторитаризм. Но РПЦ также теряет доверие, хотя и остается сравнительно авторитетной среди россиян структурой (ей доверяют почти 48% граждан). Многочисленные скандалы, роскошь и показательное служение власти вызывают все более критичное отношение к РПЦ, особенно среди молодежи. По социологическим опросам "Левада-центра", почти 85% россиян называют себя православными. Однако это скорее самоидентификация, чем вера, поскольку при этом только 8% из них церковь посещают, а 25% даже сомневаются в существовании Бога (30% из назвавших себя православными… вообще в Бога не верят). Религиозность россиян оказалась значительно преувеличенной, как и их "воцерковленность".

Екатеринбург — не первый случай, когда граждане выступили против церкви. В прошлом году жители Санкт-Петербурга выбороли Исаакиевский собор, не отдав его под управление РПЦ (в соборе ныне, как и раньше, музей).

Все это заставляет российское руководство искать нерадикальные способы внутриполитического лавирования. В частности, демонстрируя готовность прислушаться к "народным чаяниям", но только там, где это не принципиально и не требует больших усилий.

Так, власть пошла навстречу жителям Архангельска и других городов области, где с конца 2018 г. проходили митинги и демонстрации (с палатками и политическими требованиями) против строительства мусорного полигона для Москвы. Всего в акциях под общим названием "Поморье — не мусорник" участвовало от 3 до 10 тыс. чел. В итоге строительство было приостановлено. Интересно, что полигон должен был находиться за несколько сотен километров от города. Но жители были возмущены не столько возможными последствиями для собственного здоровья, как самим фактом того, что в их регионе строят что-то для москвичей, что столица со своими деньгами с помощью административного давления пришла в их регион словно оккупант. "Это наша земля!" — главный лозунг этого протеста.

Идут на уступки и жителям столицы, которые также протестуют против мусорных полигонов на окраинах Москвы. Об экологических проблемах "с пониманием" говорил неоднократно сам президент РФ.

Вместе с тем такое "понимание" так и не было продемонстрировано относительно протестов в Ингушетии, которые продолжаются в республике с осени прошлого года. Вызваны они территориальными посягательствами соседней Чеченской Республики. Этой весной произошел силовой разгон протестующих — 70 задержанных, 26 обвиненных. Москва официально не вмешивается в конфликт. Однако такие "обмены" территориями по молчаливому согласию руководства Республики Ингушетия без давления не могли бы происходить.

Тактикой Кремля стало тушение социальных региональных пожаров, которые не перерастают во что-то общее и большее, поскольку их причины всегда локальные, а Россия — страна большая, потому любое объединение гражданской активности без общего руководящего центра там проблематично. Что касается возможных руководителей сопротивления, Кремль давно ведет последовательную борьбу, старательно вычищая поле политических оппонентов и оставляя на нем только и в самом деле мало на что способных либералов, постоянно конфликтующих между собой.

Однако, считаю, реакция на протест в Екатеринбурге была немного запоздалой, поскольку произошедшее на Урале создало прецедент. Город продемонстрировал стране — так можно и это работает. Боритесь — и поборете.

Есть кое-что важное, что объединяет все последние акции протестов в РФ. Во-первых, во всех упомянутых выше случаях людей больше не останавливает "несанкционированность" их действий, а попытки силового разгона не достигают своей цели — на митинги выходит еще больше людей.

Во-вторых — это всегда продолжительные акции, которые, в отличие от Московских и Питерских, настроены стоять до победы. Время от времени даже возникают попытки обустраивать палаточные городки, что вгоняет российскую власть в шоковое состояние.

В-третьих — это появление на по сути социально-экономических протестных акциях довольно радикальных политических лозунгов и речей (так было и в Архангельске, и в Екатеринбурге, и в Кемерово на митинге после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в 2018 г.). Вообще, митинги и демонстрации притягивают радикально настроенных людей, чьи протестные требования значительно шире, чем защита деревьев и экологии, а готовность к действиям — решительнее, чем обычных горожан.

Что очень важно — все протесты являются результатом самоорганизации граждан. Лидеры появляются со временем. А это делает процесс непредсказуемым и неуправляемым для Кремля.

Во всех случаях местные чиновники демонстрируют полную невозможность решать конфликты и даже нехватку фантазии. Все, на что они окажутся способными, — это попытки силового разгона протестующих.

И еще одна особенность: и в Архангельске, и в Екатеринбурге граждане выступали против Москвы и ее ставленников-губернаторов.

Это региональные бунты против политики центра. Поводом становятся события, которые жители провинции воспринимают как унижение, когда их "даже не спрашивают". (По предположению экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана, губернатор разрешением на строительство расплатился с местными олигархами за какие-то их услуги. Возможно, за финансирование городских единороссов, о чем рассказывал в своих расследованиях А.Навальный. Возможно, еще за что-то.)

Вместе с тем власть готовится и к худшему. Тюменский штаб Навального обнародовал анонимный рассказ бойца местного спецназа. Тот утверждал, что в начале года его и коллег опрашивали, готовы ли они применить оружие против протестующих.

Призрак Майдана бродит по России?

Беспрецедентная по своим масштабам антиукраинская пропаганда в РФ дала неожиданно противоположный результат. У россиян сформировалась привычка не просто интересоваться "Что там у хохлов?", но по сути жить нашей жизнью. Негативный формат восприятия украинских попыток построить демократию, конечно, сохраняется. К нам относятся плохо и пренебрежительно. Этот факт подтверждают российские социологи. Здесь пропаганда достигла своего результата. Но вместе с тем привычка жить чужой жизнью сыграла злую шутку с россиянами. В их сознание прочно вошли образы гражданского противодействия "хозяевам жизни" — чиновникам и олигархам. На нашем опыте они овладели техникой мирного гражданского сопротивления. На нашем примере они убедились, что можно и стоит бороться за свои права.