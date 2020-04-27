Хрупкость технологической цивилизации

Вспышка инфекционной болезни COVID-19 показала всю шаткость современной технологической цивилизации. Буквально через несколько недель после объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии и принятия активных мер многими национальными правительствами, направленных, в частности, на увеличение социального расстояния между людьми, мы в полной мере ощутили хрупкость нынешних социальных конструкций.

Украинский биолог и теоретик биологии Виталий Кордюм еще в 2001 году прогнозировал в будущем нелинейное развитие событий из-за неожиданных вспышек инфекционных болезней, вызванных вирусами. Недавняя история полностью подтверждает правильность такого прогноза. Об этом свидетельствуют вспышки SARS в 2002–2003 годах, MERS — в 2015-м, Эболы — в 2014–2016 годах и, наконец, нынешняя пандемия COVID-19, конца которой пока не видно.

Можно предсказать, что биосфера и в дальнейшем будет отвечать ноосфере с использованием существующих природных механизмов, прежде всего вирусов. И такой ответ будет идти с нарастающей силой.

Вместе с тем опыт противодействия нынешней вспышке коронавирусной инфекции показал, что в принципе никто — ни одна страна, международная организация, отдельный человек или человечество в целом — фактически не был готов к надлежащему реагированию на пандемию.

Так, 3–6 декабря 2019 года в Женеве состоялась ежегодная встреча государств — участниц Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), членом которой является и Украина. На мероприятии обсуждались пути дальнейшего укрепления КБТО, обеспечение ее национальной имплементации и универсализации, углубление международного сотрудничества, в том числе в контексте предоставления технической помощи государствам-участникам для выявления и борьбы с угрозами пандемического характера, а также использование результатов биологических исследований в мирных целях. Типичным для мероприятий по линии КБТО в Женеве является проведение на их полях так называемых дополнительных семинаров на актуальные темы в сфере биобезопасности.

Одно из таких мероприятий, проводившееся в ходе той встречи Центром по вопросам безопасности в сфере здоровья Университета Джонса Хопкинса (США), было посвящено подведению итогов семинара по реагированию на виртуальную коронавирусную пандемию. Интересны результаты этого семинара: еще в 2019 году было продемонстрировано, что, несмотря на международные усилия и некоторый опыт в этом вопросе, мировое сообщество все еще не готово к адекватному противодействию таким вызовам, как пандемия. Соответственно, был сделан вывод о необходимости дальнейшей совместной работы стран в этом направлении в рамках как КБТО, так и других соответствующих международных платформ.

В какой мере мировое сообщество готово реагировать на сегодняшние серьезные вызовы в сфере безопасности, в частности, на вспышки инфекционных болезней в виде эпидемий, пандемий, а также на другие биоугрозы?

Нельзя сказать, что мировое сообщество вообще ничего не делало для повышения уровня готовности. Соответствующие программы разрабатывались в рамках таких профильных организаций, как Всемирная организация здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), других международных организаций и инициатив.

Вместе с тем, учитывая глобализацию мировых процессов, проблема управления биобезопасностью и противодействия распространению вспышек инфекционных болезней приобретает транснациональный и глобальный характер, а следовательно, требует перехода от разрозненных усилий в пределах отдельных государств и международных форматов к механизмам глобального управления в этой сфере.

На протяжении последних десятилетий мы стали свидетелями увеличения числа инициатив, касающихся проблематики нераспространения и запрета биологического оружия, а также противодействия природным вспышкам инфекционных болезней. Этот процесс многомерный и многоуровневый прежде всего потому, что касается происхождения указанных инициатив и включает международный уровень, уровень национальных государств, неправительственных организаций, государственно-частное партнерство и т.п.

Посмотрим на международный уровень. В дополнение к уже существующим международным инструментам, таким как Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия 1972 года или Картахенский протокол о биобезопасности 2000 года, в последние два десятилетия выдвигался ряд дополнительных предложений о заключении международных договоров в сфере биобезопасности.

Среди таких инициатив следует вспомнить: дополнительный верификационный протокол к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия; договор о криминализации разработки и использования биологического оружия; договор, внедряющий международный режим стандартов в сфере биобезопасности и биологических исследований; юридически обязывающий режим, вводящий надзор над опасными биологическими исследованиями; меры по контролю биохимического оружия и т.п.

В отличие от предыдущего подхода, предусматривавшего заключение формальных договоров, государства чаще отдавали предпочтение партнерским инициативам в сфере биобезопасности, которые не были бы юридически обязывающими. Усилия на этом направлении были спорадическими и, в качестве примера, включали введение режима контроля над товарами, которые могут быть использованы при создании биологического и химического оружия ("Австралийская группа").

На протяжении последних двух десятилетий увеличилось количество примеров партнерства в сфере нераспространения биологического оружия и предотвращения распространения инфекционных болезней, не базирующихся на юридически обязывающих механизмах. В частности, США использовали партнерскую модель для продвижения межправительственного сотрудничества по биобезопасности в рамках таких механизмов, как Глобальная повестка дня по безопасности здоровья, Инициатива "группы семи" "Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения", Инициатива по безопасности в сфере нераспространения, Чрезвычайный план по борьбе с заболеваниями ВИЧ/СПИД, а также Глобальное партнерство по пандемическому гриппу.

Другими примерами новых подходов к управлению отраслью здравоохранения являются Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, кампании по борьбе с малярией и туберкулезом, Глобальная сеть предупреждения и реагирования, проекты по предупреждению и реагированию на вспышки инфекционных болезней, инициированные в рамках межправительственных организаций (Всемирный банк, АТЭС, "группа семи) и т.п.

Государства также ввели юридические обязательства в сфере биобезопасности, среди которых стоит вспомнить принятие Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, которая, среди прочего, содержит требование по криминализации применения биологического оружия. Резолюции СБ ООН 1373 и 1540 заложили новые юридические обязательства для государств — членов ООН. Международные медико-санитарные правила 2005 года также создают соответствующие международные правила.

Но увеличение количества инициатив, субъектов и финансовых ресурсов в сфере нераспространения биооружия и глобального здоровья на протяжении последнего десятилетия создало такую ситуацию, когда дальнейший рост их числа может привести к раскоординированности, а следовательно, нанести ущерб реальной готовности мирового сообщества реагировать на глобальные вызовы и угрозы в сфере биобезопасности.

Спорадические усилия по комплексному рассмотрению вопросов биобезопасности в рамках глобальных платформ пока не привели к существенному продвижению вперед. Вот и на первом за всю историю существования Совета Безопасности ООН заседании, посвященном рассмотрению вопроса реагирования на пандемию и состоявшемся 10 апреля 2020 года, члены СБ ООН не смогли договориться, следует ли органу, в сферу компетенции которого входят международный мир и безопасность, принимать какие-либо меры в связи с пандемией.

Наличие же Глобального плана ООН по гуманитарному реагированию на пандемию COVID-19 свидетельствует, скорее, о некоторых возможностях нынешней глобальной системы в какой-то мере реагировать, а не принимать эффективные регулирующие меры по предупреждению подобных биоугроз. Ну а отказ администрации Трампа от уплаты взноса в бюджет ВОЗ, составляющего почти пятую часть от общего бюджета этой организации, ставит под вопрос возможность полноценного выполнения уже существующих соответствующих программ.

На сегодняшний день не хватает "зонтичной" концепции, которая бы интегрировала все инициативы, исходящие то ли от национальных правительств, то ли от научного сообщества или неправительственного сектора. И нынешняя пандемия COVID-19 подтверждает насущность этой задачи. Для того чтобы двигаться дальше в направлении обеспечения глобальной биобезопасности, мир должен признать, что политика в сфере биобезопасности нуждается в глобальной, комплексной оценке биорисков и в управлении в сфере уменьшения биологической угрозы.

Таким образом, актуализируется необходимость внедрения концепции глобального управления в сфере биобезопасности. В этом контексте американские исследователи Д.Фидлер и Л.Хостин предложили так называемую концепцию Глобального управления в сфере биобезопасности. Глобальное управление включает деятельность на национальном, международном и глобальном уровнях.

Хотя понятие "глобальное управление" может трактоваться по-разному, его принципиальное отличие от международного управления состоит в привлечении негосударственных акторов. То есть международное управление является управлением государствами и среди государств, в то время как глобальное управление включает не только государства, но и негосударственных акторов, таких как неправительственные организации, мультинациональные корпорации, филантропические организации (наподобие фондов Рокфеллера и Гейтса), а также государственно-частное партнерство (как Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией) и т.п.

Влияние глобализации на биобезопасность требует внедрения механизмов глобального управления в этой отрасли, которое, кроме координации национальных и международных усилий, включало бы также управление вне национальных правительств и обычных форм межправительственного взаимодействия. Современные вызовы в сфере биобезопасности требуют смещения двух сфер выработки политики (запрета биологического оружия и охраны общественного здоровья) в направлении глобального управления. Для достижения устойчивой биобезопасности в XXI веке необходимо развивать механизмы глобального управления в указанной сфере.

Но даже с учетом всех негативных последствий пандемии COVID-19, прежде всего печальной статистики о погибших от нее, есть слабое утешение в том факте, что это всего лишь коронавирус, а не инфекция наподобие Эболы с летальностью при отдельных вспышках до 90%.

Нынешнее распространение коронавируса — это трагедия, но в то же время и шанс. Шанс для человечества сделать комплексные выводы и создать под эгидой ООН или независимо от этого органа универсальную глобальную платформу для всеохватывающего рассмотрения вопросов биобезопасности и решения неотложных проблем в этой сфере.

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