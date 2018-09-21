Хронические боли Аргентины

Аргентина переживает очередной экономический кризис.

В 2018 г. аргентинское песо обесценилось по отношению к доллару на 40%. Инфляция составила 25%. По уровню инфляции Аргентина оказалась на втором месте в Латинской Америке — после Венесуэлы. Безработица выросла с 7,2% экономически активного населения в 2017 г. до 9,1% в нынешнем. Этот перечень ухудшения экономических показателей можно продолжить.

С ноября 2015 г. президентом Аргентины является бывший мэр Буэнос-Айреса, лидер праволиберальной партии "Республиканское предложение" Маурисио Макри. До него 12 лет у власти были перонисты из Хустисиалистской партии — в 2003–2007 гг. Нестор Киршнер, а в 2007–2015 гг. — его жена Кристина Киршнер.

Приход к власти супругов-перонистов Киршнер был результатом экономического кризиса 2001 г. и народных выступлений в декабре 2001 г., сместивших одного за другим четырех президентов. Президент страны в 1990-е годы Менем проводил политику экономической либерализации и привлечения в страну иностранных инвестиций. При этом иностранные инвесторы на 25 лет освобождались от налогов. В результате в казне стало не хватать денег, и дело кончилось дефолтом, приведшим в декабре 2001 г. к массовым волнениям.

Нестор Киршнер усилил роль государства в экономике и стал проводить кейнсианскую политику увеличения расходов на социальные нужды, что стабилизировало ситуацию. За счет доходов от экспорта Нестор Киршнер сумел расплатиться с задолженностью Аргентины перед иностранными кредиторами, в том числе перед МВФ.

Проблемы начались при его жене, Кристине, занимавшей президентский пост два срока. Государственные расходы продолжали расти, причем нередко приобретали нерациональный характер. В частности, много денег Киршнер тратила на футбол.

22 ноября 2015 г. во втором туре президентских выборов Маурисио Макри, кандидат коалиции правоцентристских сил "Изменим страну вместе" одержал победу над перонистом Даниэлем Сиоли и стал президентом.

Для преодоления кризисных явлений в экономике Макри предложил отказаться от умеренно-этатистской политики своих предшественников и прибегнуть к иностранным займам. Однако этот рецепт лишь усугубил проблемы Аргентины. Усилилась зависимость страны от иностранных инвесторов. При этом иностранные инвестиции не направлялись в производственный сектор, а имели спекулятивный характер.

Экспорт на мировой рынок сои и кукурузы — основных экспортных товаров Аргентины — стал сокращаться еще при Кристине Киршнер, не в последнюю очередь из-за сокращения их закупок Китаем. Неурожай сои и кукурузы в 2017 г. усугубил ситуацию. В результате в минувшем году экспорт Аргентины сократился на 6,3%, а торговый дефицит вырос с 576 млн долл. до 1,3 млрд. Государственный долг Аргентины достиг 80% ВВП.

Решение проблем страны Макри видит в новых займах от МВФ, которые на самом деле тормозят развитие Аргентины и превращают ее в вечного должника. При этом, по данным социологических опросов, три четверти аргентинцев выступают против обращения за помощью к МВФ, помня уроки 2001 г.

Условием предоставления займов МВФ ставит проведение политики жесткой экономии и урезание расходов на социальные нужды. Однако идущая в этом направление политика Макри встречает противодействие со стороны аргентинского общества. Согласно данным опросов, в июне 2018 г. политику действующего президента поддерживало всего 42% населения. Кроме того, Макри не имеет большинства в верхней палате парламента: перешедшие в оппозицию 2015 г. перонисты из Хустисиалистской партии контролируют Сенат и немалую часть местных органов власти.

Организованная перонистами, профсоюзами и различными левыми партиями массовая демонстрация 14 декабря 2017 г. помешала действующему президенту провести запланированную им пенсионную реформу. 25 июня 2018 г. была проведена всеобщая стачка против экономической политики Макри. В начале сентября 2018 г. по стране прошли массовые демонстрации против реформы здравоохранения. Эта реформа направлена на сокращение расходов на медицину и предполагает ликвидацию министерства здравоохранения путем объединения его с министерством экономического развития.

Макри вынужден считаться с настроениями в обществе и идти им на уступки, опасаясь в противном случае повторения декабря 2001 г. Однако многие его радикальные сторонники неолиберального курса находят политику нынешнего президента слишком умеренной и настаивают на большей жесткости в плане как проведения неолиберальной экономической политики, так и репрессий.

В августе 2018 г. за коррупцию был приговорен к 5 годам и 10 месяцам тюрьмы перонист Амадо Буду, министр экономики в 2009–2011 гг. и вице-президент в 2011–2015 гг. Вскоре после осуждения Буду 13-часовой обыск прошел в доме бывшего президента страны Кристины Киршнер. Ее подозревают в том, что в далеком 1994 г. она саботировала расследование по делу о взрыве в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе, скрыв причастность к нему Ирана. Целью Киршнер, по мнению обвинителей, было заключение выгодной торговой сделки с Ираном. Также Кристину Киршнер и ее умершего в 2010 г. мужа обвиняют в коррупционных схемах при проведении тендеров на исполнение государственных заказов. Выдвинувший против Киршнер обвинение в государственной измене за укрывательство иранских агентов прокурор Альберто Нисман был убит в январе 2015 г. Убийство до сих пор не раскрыто.

Кристина Киршнер является депутатом Сената и обладает депутатской неприкосновенностью. Однако она согласилась с проведением обыска в ее доме, выставив условием, чтобы "не прикасались к личным вещам" и "ничего не было сломано".

Независимо от того, насколько обоснованы обвинения против Кристины Киршнер, очевидно, что совпадение выдвижения этих обвинений с нарастающим экономическим кризисом не случайно и имеет целью ослабить самого опасного политического конкурента действующей власти — Хустисиалистскую партию.

Оппозиция, в свою очередь, обвиняет действующую власть в причастности к убийству активиста движения индейцев мапуче Сантьяго Мальдональдо.

Мальдональдо пропал без вести 1 августа 2017 г. при разгоне жандармерией мапуче, перекрывших дорогу и требовавших возвращения отобранной у них земли. 17 октября 2017 г. его тело было найдено в реке. Хотя результаты вскрытия не обнаружили прижизненных повреждений и признаков насильственной смерти, противники правительства склонны считать, что к гибели Мальдональдо была причастна жандармерия. Дело Мальдональдо тоже до сих пор не раскрыто.

История Аргентины последних десятилетий представляет собой брожение по кругу. Неолиберальная политика Менема и его преемников привела к увеличению зависимости Аргентины от иностранных займов, скачок внешней задолженности, дефолту и народному восстанию. Вместо неолибералов к власти пришли сторонники умеренного кейнсианства. Их политика решила одни проблемы, но создала новые, после чего к власти снова пришли неолибералы, задолженность страны снова начала расти, страна вползает в глубокий кризис, и все идет к повторению событий 2001 г.

В начале XX в. Аргентина входила в десятку самых экономически развитых стран мира. Однако ее тогдашнее богатство было основано не на промышленном производстве, а на экспорте мяса и кожи. Это сделало недолговечным и неустойчивым экономический подъем той эпохи и поставило страну в хроническую зависимость от иностранных капиталов и иностранных займов.

Попытка Перона в середине прошлого века превратить Аргентину в самостоятельную промышленно развитую державу дала временные результаты, но не смогла изменить модель аргентинской экономики. Последователи Перона (даже такие относительно успешные, как супруги Киршнер) по степени радикализма далеко уступали великому полковнику. Все проводимые ими преобразования гасились коррумпированным правящим классом, причем коррупция, как доказывает дело Кристины Киршнер, проникала и в ряды самих перонистов.

В результате Аргентина до сих пор сохраняет модель экономики, основанную на экспорте сырья и импорте капиталов, не идущих, к тому же, в реальный сектор. Это делает аргентинскую экономику подверженной хроническим кризисам, превращает ее движение в череду небольших подъемов и резких крахов, а аргентинской политике придает крайне неустойчивый характер.