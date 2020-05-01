Халифа на час

Сегодня эпидемия коронавируса отвлекает на себя внимание мирового сообщества. Ситуация вокруг пандемии становится ключевой новостью, оттесняя на второй план все другие проблемы — угрозу международного терроризма, межгосударственные споры и военные конфликты. Впрочем, это не означает, что они утратили свою остроту. Это ярко доказывают события в Ливии: гражданская война в этой стране продолжается, а перспективы ее завершения с помощью компромисса становятся все призрачнее.

Мощный удар по планам мирного урегулирования конфликта нанесло заявление командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, обнародованное вечером 27 апреля. Со своей стороны военачальник подвел черту под продолжительным периодом дипломатических переговоров, проходивших при посредничестве ООН. Хафтар сделал ударение на окончательном провале Схиратских договоренностей 2015 года, которые должны были завершить конфликт путем компромисса, но, по его словам, лишь разрушили государство. Фельдмаршал провозгласил, что отныне берет на себя всю полноту власти на удерживаемых его группировками территориях.

Вряд ли это существенно меняет ситуацию на местах. Формально Хафтар до этого времени действовал под патронатом так называемого тобрукского правительства, сформированного частью депутатов ливийского парламента после противоречивых выборов 2014 года. Впрочем, на практике именно он контролировал большую часть Ливии. Но своим последним публичным заявлением фельдмаршал окончательно лишает себя каких-либо признаков легитимности и провозглашает верховенство "права силы" на ливийской территории.

Оправдывая свое решение, Хафтар ссылается на массовые акции, прошедшие в его поддержку на востоке страны. Он утверждает, что берет власть исключительно по требованию ливийского народа, уставшего от конфликта, и предоставившего ему мандат на наведение порядка. При этом фельдмаршал обещает, что восстанавливая Ливию, сделает все необходимое для развития новой действенной системы гражданского государственного управления. Впрочем, в основе его действий лежат другие мотивы, для понимания которых необходимо видеть существующее распределение сил в государстве.

После разгрома радикальных исламистских группировок война в Ливии продолжается между Ливийской национальной армией и расположенным в Триполе правительством национального единства Фаиза Сараджа, сформированным при поддержке ООН. В апреле прошлого года силы ЛНА начали наступление на ливийскую столицу. Операция, по замыслу Хафтара, должна была поставить точку в конфликте и закрепить его победу. Но лояльным к Сараджу группировкам удалось отразить атаки. В результате бои вокруг города приобрели характер борьбы на истощение, затянувшейся на месяцы.

Попытки дипломатического урегулирования также не дали результатов. Многочисленные встречи (в том числе переговоры в Москве и Берлине в январе 2020-го) не разрешили противоречий между враждующими сторонами. Вместе с тем в конфликт втягивается Турция, заключившая в ноябре прошлого года с правительством национального единства соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Вследствие этого чаша весов на фронте начала колебаться не в пользу Хафтара. В апреле в результате контрнаступления лояльных к Сараджу сил бойцы фельдмаршала потеряли контроль над прибрежным районом к западу от ливийской столицы.

Конечно, командующий ЛНА продолжает контролировать большую часть территории Ливии. Но окончательная цель Хафтара — стать безоговорочным лидером государства — все больше отдаляется от него. В его планах слишком большую роль играет вопрос международного признания. Он понимал, что сам по себе не имеет никаких легитимных оснований претендовать на власть. Впрочем, рассчитывая на усталость международного сообщества от конфликта, считал, что в конце концов ведущие государства мира согласятся на признание его полномочий как лидера, который "сильной рукой" способен навести порядок в стране.

Такая стратегия приносила определенные плоды. В последнее время благосклонность к Хафтару демонстрировали не только традиционные авторитарные партнеры — РФ, ОАЭ и Египет, но и демократическая Франция. Но существующая ситуация угрожает планам фельдмаршала. Задержки и неудачи вокруг Триполи ставят под сомнение его репутацию победителя и объединителя государства. Ракетные обстрелы города, от которых страдают мирные жители, негативно влияют на его имидж. Сомнительным становится и статус ЛНА как реальной военной силы. Как бы Хафтар ни пытался презентовать свои формирования как национальную армию, сражающуюся против исламистов и иностранных наемников, становится понятно, что они не очень отличаются от оппонентов по уровню централизации и так же зависят от внешней помощи. При этом, наиболее боеспособными силами под его командованием являются наемники наподобие россиян из так называемой ЧВК Вагнера.

В этих условиях заявление Хафтара не следует воспринимать как декларацию победителя. Скорее она — вынужденный шаг, призванный вывести его из стратегического тупика. За последний год он так и не смог добиться весомого усиления своих позиций. Вместо этого затягивание конфликта актуализирует вопрос: стоят ли личные амбиции фельдмаршала, являющиеся основной преградой для достижения дипломатического компромисса, продолжения противостояния? При этом существует опасность, что над этим в конце концов задумаются и партнеры, союзники и спонсоры Хафтара, — и это может стать началом конца военачальника.

Поэтому фельдмаршал сделал шаг на опережение, проявляя инициативу и торпедируя политический процесс, в котором в перспективе имел шансы остаться на обочине. Внутренней аудитории он еще раз напомнил о своем влиянии, отвлекая внимание от неудач на фронте и презентуя себя как единственную надежду на объединение страны.

Конечно, такие действия вызвали негативную реакцию со стороны других акторов. Правительство Сараджа обвинило Хафтара в осуществлении очередного военного переворота, называя его заявление фарсом. Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация продолжает признавать легитимность только тех учреждений, которые были сформированы в рамках Схиратского соглашения. Недовольство Хафтаром высказали США и ЕС. Глава российского МИД Сергей Лавров тоже не поддержал традиционного союзника Москвы.

В то же время дипломатическую позицию заняла Франция. Она отвергла возможность одностороннего решения конфликта, подтверждая необходимость развивать диалог между его сторонами, но вместе с тем не вспомнила лично Хафтара как нарушителя мирного процесса.

В любом случае война продолжается, — ни громкие заявления и международная критика, ни глобальная угроза в виде пандемии не в состоянии этого изменить. Впрочем, новые условия глобальной среды могут повлиять на характер конфликта и перспективы участников. Особенно это важно в ситуации, когда обе стороны зависят от внешней поддержки, а само противостояние окончательно превращается из внутриливийского спора в поле боя в прокси-конфликте регионального масштаба.

Хафтар полагается на поддержку со стороны РФ, ОАЭ и Египта, продолжающих поставлять ему вооружение и бойцов. Именно на их помощи держится его влияние. Впрочем, эксперты предполагают, что последствия пандемии могут привести к сокращению ее объемов в условиях, когда государства будут вынуждены провести аудит и ревизию собственных расходов из-за кризиса мировой экономики. В таком случае нехватка финансирования может существенно ослабить потенциал ЛНА, который держится на боеспособных подразделениях наемников.

В свою очередь правительство национального единства зависит от помощи Турции. Именно благодаря усилиям Анкары, уже давно поставляющей силам Сараджа вооружение, а с начала года начавшей собственную операцию в Ливии (в том числе перебрасывая туда бойцов протурецких сирийских формирований), он сумел сохранить позиции возле Триполи. Ключевую роль в его последних успехах играет воздушная поддержка, обеспеченная турецкими БПЛА. Впрочем, угрозой остается сложный канал коммуникации с турецкими партнерами, проходящий исключительно морским путем.

При этом последние усилия европейцев по деэскалации лишь усложняют дела Сараджа. В поддержку введенного ООН эмбарго на поставки вооружения сторонам конфликта, ЕС 31 марта согласовал начало новой операции в Средиземном море. Складывается парадоксальная ситуация, ведь эта инициатива реально задевает интересы правительства, признанного ООН. Силы Хафтара почти не ощущают на себе ее влияния, поскольку получают вооружение через ливийско-египетскую границу. Понятно, что это вызывает негативную реакцию в Триполи, где представители правительства национального единства критикуют операцию Брюсселя.

Как бы то ни было, но сейчас ключевые геополитические игроки готовы продолжать свое противостояние в Ливии. Если громкие заявления Хафтара и оказывают какое-либо влияние на конфликт, подпитываемый внешней поддержкой, то они лишь заостряют ситуацию. Следовательно, мир на ливийской земле и перспективы объединения государства под властью легитимных учреждений продолжают оставаться недосягаемым миражом.

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