Глобальные изменения и локальные последствия

"Знов вітри над землею, вітри. І блакить, і розриви, і дим…"

О.Ольжич

На фоне спровоцированного пандемией глобального экономического кризиса более выразительно проявилось противостояние между США и КНР. "Стратегический подход США к КНР", обнародованный 20 мая 2020 года Белым домом, стал своеобразным публичным аналогом "Длинной телеграммы" Джорджа Кеннана 22.02.1946, "Манифестом об объявлении глобальной конкуренции". В этом документе на 16 насыщенных страницах:

констатирован отказ от ожиданий мирной трансформации КНР в "конструктивного и ответственного глобального игрока";

объявлен переход американо-китайских отношений в стадию конкуренции;

очерчены основные экономические, ценностные и безопасностные вызовы со стороны КНР, важное место среди которых занимает китайский геостратегический проект "Один пояс, один путь";

определены направления действия в отношении, с одной стороны, обеспечения победы США в конкуренции, а с другой — недопущения ее перерастания в конфронтацию или, тем более, в конфликт. Особо делается упор на то, что США лишь хотят заставить КНР играть по американским правилам, а их политика не направлена против китайского народа, его развития и благосостояния и не пытается изменить внутреннее устройство Китая.

Согласно Стратегии национальной безопасности 2017 года и ее теоретической основе — внешнеполитической "доктрине Дональда Трампа" "реализм с принципами", США планируют сконцентрироваться на защите американского народа, территории и образа жизни, продвижении благосостояния Америки, защите мира на основе силы и распространении американского влияния.

Итак, цели определены, задача поставлена. За работу, господа!

Нетрудно прогнозировать, что Китай с ответом не замедлит. Пекин все агрессивнее будет продвигать свои интересы, в частности через раскритикованный США стратегический проект "Один пояс, один путь". "Гонконгский вопрос" уже почти решен.

Это противостояние касается и Украины, принимая во внимание ее географическое положение и все еще имеющиеся оборонительные технологии и промышленные мощности.

Официальное провозглашение конкуренции между Вашингтоном и Пекином окажет влияние на всю международную ситуацию. С высокой вероятностью ускорится процесс формирования коалиций вокруг двух крупных государств. Перед каждым государством стоит вопрос: к которому из крупных присоединиться?

Впрочем, если даже холодная война оставляла место движению неприсоединения, то современное мировое устройство, вероятно, будет намного аморфнее. Главное — найти себе нишу. Но с этой задачей справятся не все, особенно среди слабых государств.

Потенциальная основа американского лагеря — Запад — в процессе глубоких трансформаций. Если, по британским оценкам, должны измениться даже особые отношения США—Великобритания, то что уж говорить о НАТО и ЕС. Никаких сомнений, что эти союзы продолжат свое существование, но будет происходить сложный процесс их приспособления к новым международным реалиям.

Что касается НАТО, то речь идет прежде всего о ее месте в отношениях США—КНР и дальнейших отношениях Альянса с РФ в новой безопасностной среде.

Что же касается Евросоюза, то Brexit, COVID-19 и реакция на него добавили аргументов защитникам государственного суверенитета в их дискуссии со сторонниками более тесного взаимодействия. В общем ЕС пытается сформировать новую модель функционирования и развития. И далеко не факт, что это произойдет в ближайшее время. Перспектива членства для государств Восточного партнерства будет отодвигаться еще дальше, в неопределенность.

Впрочем, важнейшее значение для будущего и НАТО, и ЕС будет иметь ситуация за океаном. Следующие президентские выборы в США должны решить,было ли избрание в 2016 году главой государства Д.Трампа временной флюктуацией или Соединенные Штаты отказываются от поддержки либерального миропорядка и превращаются в главного его могильщика.

Сейчас США — единственное крупное государство, заинтересованное в существовании независимой Украины. Убедительным свидетельством этого остается крепкая двухпартийная поддержка нашего государства, несмотря на некоторые нюансы в позициях разных групп американской элиты по отношению к Восточной Европе. Тем временем скандалы последнего пятилетия значительным образом делают Украину токсичной для политиков и дипломатов США и деформируют развитие двусторонних отношений.

США выступают основным внешним гарантом независимости, финансовой состоятельности (посредством МВФ) и внутренней стабильности нашего государства, что, вместе с тем, крайне ограничивает украинское пространство для внешнеполитического маневра. За поддержку нужно платить, а за действенную — платить дорого.

Тем временем вряд ли развитие нашего государства входит в американские приоритеты. Никто никому ничего не должен, кроме того, что сам пообещал.

К важнейшим активам американской внешней политики Украину причислить тоже сложно. Скорее она — некий ресурс, который следует успешно использовать. И вопрос использования становится все актуальнее с осложнением отношений с КНР и необходимостью повлиять на позицию РФ в этом вопросе.

Кремлю вряд ли удастся избежать ответа на вопрос "против кого дружим?". Ведь тот, кто будет контролировать российские ресурсы, получит существенную фору в глобальном соревновании США и КНР. Парадоксально, но Россия в чем-то повторяет судьбу Украины, в течение двадцати лет своей истории шатавшейся между Западом и РФ. Только для Кремля роль второго полюса выполняет КНР. Каким будет российский ответ и какие последствия будет иметь многовекторность в российском исполнении, увидим.

Сейчас усиливается конкуренция на сырьевых рынках, формирующих до 40% российского бюджета. Саудовская Аравия в союзе с США хочет вытеснить РФ с европейского рынка энергоносителей. Тем временем россияне будут играть против американских производителей сланцевого газа и нефти.

Быстро демонтируется правовая база обеспечения стратегической стабильности между США и РФ. Вашингтон вышел из Договора об открытом небе. На очереди договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений и о запрете ядерных испытаний. Поле очищается. Вот только для чего?

С безопасностной точки зрения, важнейшее задание Кремля — сделать невозможным использование государств-соседей, в частности Украины, реальными или воображаемыми противниками России, прежде всего США.

И тут в российском истеблишменте можно выделить две основные школы мысли. Апологеты одной, более громкой, неосознанно перефразируя Дж.Кеннана, считают, что "Украина может быть либо частью России, либо ее врагом". Сторонники другой, более слабой, но потенциально более интересной для нас, в принципе готовы смириться с существованием суверенной Украины, выдвигая при этом некоторые условия. Понятно, что сегодня это скорее теоретическое наблюдение. Но мир меняется, и нам нужно быть готовыми к содержательной дискуссии об интересах. Конечно, на основе восстановления территориальной целостности Украины с Крымом включительно.

Внутренняя ситуация в России становится все более неопределенной: царь, избегающий ответственности, вызывает много вопросов, прежде всего у своих же бояр. Сомнения высказывают на страницах даже таких патриотических "по службе" изданий как "Военно-промышленный курьер".

Российское же население ака "народ" традиционно безмолвствует и хочет покоя и благосостояния. Последнее повышает шансы на римейк "крымской весны" и объединение россиян вокруг Владимира Путина на этой основе.

Впрочем события последних недель свидетельствуют: в РФ, вероятно, принято решение о новом обострении с Украиной. Уже больше двух недель как активизировалась пропагандистская война.

Характерно, что в ней появляются новые нотки. В один день, 25 мая, прозвучали слова российского посла в ООН Василия Небензи об Украине как американском протекторате и заявление влиятельного российского депутата Сергея Миронова, что временный российский протекторат над ОРДЛО — единственная возможность "вернуть мир на землю Донбасса и преодолеть коронавирус". Будет ли в Украине реализована "абхазская" модель и Россия признает квазиреспублики, сейчас неизвестно. Но то, что такая возможность рассматривается, очевидно.

События ускоряются. Капельки падают все ближе друг к другу, а пройти между ними все сложнее. Украинская внутренняя политика, где социально близкие прохиндеи, воры и негодяи клянутся в верности европейским/российским (нужное подчеркнуть) ценностям, где заклеймено понятие компромисса, а громкие вопли — единственный аргумент в дискуссии, — не лучшая среда для выработки и реализации непростой внешнеполитической игры. Возрастают риски внутренней дестабилизации, которая выгодная многим как внутри, так и за пределами Украины. Впрочем, кто жив, у того есть надежда.

Больше материалов Сергея Немирича читайте здесь.