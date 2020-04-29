Геополитика пандемии

Геополитические трансформации никогда не бывают случайными. Как правило, они являются следствием проблем, накапливающихся на международной арене довольно длительное время. Однако в ходе кризисов время сжимается. Те процессы, на завершение которых понадобились бы годы, если не десятилетия, становятся реальностью прямо в режиме онлайн.

Пандемия коронавируса стала именно таким катализатором глобальных трансформаций. Пусть медленно, но происходит процесс консолидации ЕС, который уже, было затрещал под ударами Brexit; началось переосмысление роли и места системы ООН, в частности ВОЗ; реальностью становится переход от геополитического треугольника США —Китай —Россия к новому биполярному миру, который прокремлевский идеолог С.Караганов определил как "неравномерный процесс образования двух технологических, геоэкономических и геополитических центров — "Китай плюс" и "США плюс". В этом, и только в этом случае с ним допустимо согласиться.

Ошибочно считать, что тотальные ограничения прав и свобод, остановка деловой активности, транспортных сообщений и нормальных процессов жизнедеятельности, которые стали реальностью по всему миру, проходят безболезненно. Население даже в общем-то дисциплинированных стран неминуемо начинает задаваться вопросом, как подобное вообще стало возможным. Всего три месяца назад неоспоримые технологические и научные достижения человечества внушали уверенность в будущем, а конфликты, периодически возникающие как внутри отдельных государств, так и на глобальной арене, казались не более чем эпизодами в поступательном развитии современной цивилизации. Отдельные критические элементы диссонанса — проблемы экологии, ставшие вопиющими, но все еще как бы второстепенными; невиданный рост неравенства и диспропорций развития, о которых твердили от одного Давоса к другому, но не предпринимали никаких мер; кризис лидерства и неспособность международных инструментов обеспечивать справедливость — все еще не казались такими уж нерешаемыми. О неизбежных трансформациях либерального мирового порядка уже говорили во весь голос, однако беженцы, сирийский кризис, торговое противостояние США и КНР и даже агрессия России против Украины воспринимались в основных столицах проблемами серьезными, но все же находящимися в той или иной стадии разрешения.

Когда неожиданно для многих (но не для всех) случился SARS-CoV-2019, все изменилось, пришло в движение. Никто больше не вспоминает о беженцах на границе Турции и Греции или об операции турок в Идлибе. В условиях тотальной паники и страха еще более очевидным стал давно проявленный глобальный конфликт между декларируемыми ценностями и реальной политикой, причем по всему политическому спектру. Мир, основанный на принципах, оказался далеко не всегда совместим с практической выгодой, необходимость получения которой при капитализме никто не отменял. Соблазны элит воспользоваться ситуацией привели где к авторизации власти (как в Венгрии), где к стремлению в очередной раз заявить о геополитическом лидерстве (как в противостоянии США и КНР), а где (как в России) — к попытке выскользнуть из тисков санкций, кусая при этом США по сценарию КНР и пытаясь примерить тогу провайдера гуманитарной помощи, не имея ни потенциала, ни ресурсов.

Но ведь нельзя бесконечно говорить одно, а делать другое и при этом обвинять в собственных грехах всех остальных. Китай, который, как выяснилось, несколько запоздал с информированием ВОЗ о начале эпидемии, как и США, которые на начальном этапе оказались абсолютно не готовы принять этот вызов, существенно подмочили свою репутацию мировых лидеров. Что касается России с ее непреодолимой ненавистью к Западу (и раньше бывшей основным мотиватором агрессивной риторики и провокаций со стороны Москвы), то это случай особый. Даже в условиях очевидной угрозы собственному населению Россия активировала кибератаки, развернула операцию по масштабной дезинформации и продолжила военные провокации против Запада.

В Кремле как будто действительно перестали понимать, что в нынешней исторической реальности существует прямая и непосредственная связь между самим существованием РФ и этим самым Западом. Ведь Россия может чувствовать себя важной и в безопасности лишь при наличии мирового центра влияния в виде США и сильной Европы. Если Дональд Трамп, который откровенен и часто предельно искренен даже в своих заблуждениях, окончательно "уведет" США с мировой арены, Россия немедленно утратит роль глобального игрока, на которую она столь яростно претендует. Китаю, оставшемуся без контрбаланса, Россия в качестве союзника станет не нужна. Именно Китай является единственной на сегодня страной, которая без колебаний завершит дело маргинализации России и превращения ее в сырьевой придаток.

При этом разобщенная Европа так же будет бессильна противостоять экспансии КНР — уже происходящей и довольно быстрыми темпами. Примечательно в этой связи, что, даже невзирая на пандемию, подаренную миру Уханем, и отказ Пекина провести независимое расследование о происхождении SARS-CoV-2, Великобритания приняла решение продолжить сотрудничество с КНР в области 5G, а ЕС значительно смягчил свою критическую риторику в адрес Китая. Как оказалось, попросту больше негде взять необходимые для борьбы с коронавирусом медицинские материалы и потому принципы могут подождать.

Дивные события, происходящие как в США, так и в КНР в связи с пандемией, никак не отменяют того факта, что эти два государства остаются глобальными центрами силы, противостоящими практически по всем аспектам взаимодействия. И в отличие от предыдущих исторических этапов, сегодня лидерство в мире захватит тот, кто раньше сделает вакцину и лекарства от COVID-19, а вовсе не гиперзвуковые ракеты. И где же в этой игре Россия, непомерно гордящаяся именно упомянутыми ракетами?

В чем нельзя упрекнуть нашего северного соседа, так это в отсутствии попыток создать видимость стратегического видения. По количеству различных документов, принимаемых на экспертном и государственном уровне, Россия вполне в паритете с США. Вот только содержание документов разное.

Возможность еще раз убедиться в этом появилась в связи с опубликованием в день рождения Ильича доклада группы авторов во главе с Карагановым о новых идеях внешней политики России для всего мира. Нет смысла анализировать этот документ в силу очевидной лживости его основных тезисов, что Россия является основным провайдером мира и безопасности в глобальном масштабе, никогда не нападала ни на Грузию, ни на Украину, а ее поддержка режимов Мадуро и Асада — вселенское благо и образец для подражания. Просто следует понимать, что подобными докладами Россия создает те пустоты, куда потом прорастает российская имперскость. Это как в давно забытой игре в "пятнашки" — чтобы обеспечить возможность перемещения костяшек, без "пустого места" не обойтись. Подобные попытки рассчитаны на внутреннее потребление и именно о нем особая забота Караганова. По мнению одиозных авторов доклада, население России "паразитирует" на ощущении долговременного мира и таким образом может перестать поддерживать необъяснимые траты на оборону и вооружение вместо медицины и образования, а также будет меньше гордиться страной. Поэтому доклад без конца повторяет российские мантры из Оруэлла о том, что оборона — это нападение, мир — это война, а рабство — это свобода. Их принятие означает коллапс любой мыслеформы, выходящей за рамки троицы "православие, царь, отечество", что собственно и требуется. Не удивительно, что главный православный храм Вооруженных сил России украсили мозаики с изображениями Путина, Шойгу, Матвиенко и Сталина — чтобы население не отвлекалось даже вознося молитвы Иисусу Христу. Если же речь идет о действительно глобальном уровне, то план пиар-кампании по продвижению величия России, основанный на идеологических предпосылках made in Kremlin, не сработает.

Новое устройство всечеловечества, о котором самое время задуматься с учетом перспектив следующих волн инфицирования если не нынешним, так другим коронавирусом, должно возникать из принципиально иного видения. Его важнейшей частью могли бы стать со-бытие и со-общность как отдельных индивидуумов, так и индивидуумов с государством, корпорациями, фондами, другими общностями и их гармоничном взаимодействии с окружающей средой. Международные инструменты должны быть кардинально пересмотрены и перестроены именно с позиций со-владения, а современные нам концепты типа "роста ВВП" попросту вывернуты наизнанку. Потребление как индикатор развития должно остаться в прошлом, а уровень благосостояния оцениваться не количеством использованных ресурсов, а их экономией.

Отдельный вопрос — управление мировыми финансами и сохранение необеспеченного золотом доллара в качестве мировой валюты при де-факто экономическом паритете США и КНР, который станет реальностью уже в ближайшее время. Центральный банк КНР уже приступил к тестированию выпуска государственной криптовалюты, и это, по мнению специалистов, приведет к тектоническим сдвигам. Следите за новостями.

Похоже, что именно отношения между США и КНР будут отныне находиться в центре ринга, на котором дерутся без правил. Для многих оставалось загадкой, почему после обещающего начала по нормализации контактов на высшем уровне в 2016-м году, отношения вдруг стали резко ухудшаться. Ответ обнаружился в одной из последних статей бывшего советника по национальной безопасности США МакМастера, где он в подробностях описал государственный визит Дональда Трампа в Китай в 2017 году. По его словам, именно во время этого визита стало ясно, что эра надежд на сбалансированные отношения с КНР завершилась едва начавшись. Как оказалось, во время заключительной встречи американской делегации с главой правительства КНР, Ли Кэцян был очень точен в выражениях. Он заявил, что Китай настолько развил свою промышленную и технологическую базу, что больше не нуждается в США. Он отверг обвинения Вашингтона в неравноправной торговой и экономической практике и заявил, что в будущей глобальной экономике роль США будет заключаться в том, чтобы поставлять в Китай необходимые материалы, аграрную продукцию и энергоресурсы для обеспечения выпуска суперсовременных технологических, промышленных и потребительских товаров. Разумеется, после подобных заявлений политика США в отношении КНР была пересмотрена. Следует ожидать, что она будет пересмотрена еще раз после стабилизации ситуации с пандемией (особенно если Трамп будет переизбран) и с учетом обвинений со стороны Пекина, что коронавирус прибыл в Ухань именно из США.

Пандемия, окончания которой заждались по всему миру, меняет геополитику прямо в реальном масштабе времени. Только если раньше это была игра в шахматы на "великой шахматной доске", то теперь с одной стороны играют в бейсбол, а с другой — в го, и при этом каждая из сторон обвиняет другую в отказе принять общие для всех правила. Всем остальным, похоже, предложат либо приобрести биты, либо прочитать наконец трактат Сунь-цзы об искусстве войны. А Россия в это время будет создавать, по Караганову, движение "нового неприсоединения". Пожелаем ей успеха.

Треугольник становится осью — такова современная геометрия геополитики.

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