Генерал отставил президента

Искусством вовремя и самостоятельно уйти с должности президента владеют немногие политики.

Особенно если они находятся у власти в авторитарных государствах. Куда чаще лидеры таких государств покидают свой пост либо в результате переворота, либо под давлением улицы. Что и произошло в Алжире, где в минувший вторник глава государства Абдель Азиз Бутефлика официально уведомил Конституционный совет о досрочном прекращении своих полномочий. Решению алжирского лидера предшествовали многотысячные акции протеста, длившиеся в стране с конца февраля, и давление армии.

Конституционный совет отставку Бутефлика принял и объявил пост президента вакантным. Теперь, в соответствии с конституцией Алжира, временно исполнять обязанности президента будет спикер верхней палаты парламента 77-летний Абдель Кадер Бенсалах. Президентские выборы должны быть организованы в течение 90 дней.

Абдель Азиз Бутефлика — ветеран войны за независимость — стал президентом в 1999 г., когда в Алжире шло вооруженное противостояние между правительством и исламистскими группировками, в ходе которого погибло до 200 тыс. чел. Он сумел урегулировать конфликт, начав политику "гражданского согласия". В результате конфликт закончился победой правительства, а в страну вернулись иностранные инвестиции.

За годы своего президентства Бутефлика стал и для истеблишмента, и для страны консенсусной фигурой. Он сумел пережить события арабской весны 2011 г. и укрепить стабильность режима. Но решение 82-летнего Бутефлика идти на пятый президентский срок оказалось фатальным: в знак протеста тысячи алжирцев вышли на улицу.

Дело в том, что президент после перенесенного в 2013 г. инсульта передвигается на инвалидной коляске и редко появляется и выступает на публике. Да и в дни подачи документов в избирательную комиссию его не было в стране: Бутефлика находился на медицинском обследовании в Швейцарии. На фоне постоянных слухов о его все ухудшающемся здоровье алжирцы считают: президент уже давно стал фиктивным главой государства, а страной управляет его ближайшее окружение, включающее и его брата — Саида Бутефлика.

Выйти на улицы подвигли алжирцев и другие причины: разочарованность в коррумпированной власти, а также падение уровня жизни. При высоких мировых ценах на нефть в Алжире были реализованы ряд социальных, инфраструктурных проектов. С падением цены на нефть страна стала испытывать финансовые трудности: растут цены на продукты, увеличивается безработица. Так, более 30% алжирцев в возрасте до 30 лет не имеют работы. И если в 2011 г. алжирские власти смогли утихомирить недовольных, пойдя на уступки (в том числе отменив чрезвычайное положение, длившееся в стране почти 19 лет), то в этот раз протестующие намерены были идти до конца.

Под давлением алжирской улицы 11 марта Бутефлика отказался от участия в президентских "перегонах". Одновременно он предложил не проводить выборы 18 апреля, а избрать нового главу государства после разработки проекта новой конституции и обсуждения реформ. В тот же день в отставку ушло правительство. Новым премьер-министром был назначен глава МВД Нуреддин Бедуи, а вице-премьером и главой МИДа — Раматан Ламамра. Остальные посты должны были быть заполнены в результате диалога с оппозицией.

Инициатива Бутефлика вызвала в алжирском обществе разочарование. Ведь перенос выборов на неопределенное время означает сохранение у власти представителей нынешнего режима. Алжирцы же порядком от них подустали. Не случайно протестующие добиваются не только ухода Бутефлики, но и демонтажа существующего в стране политического режима. Да и оппозицию не устраивал сценарий, рожденный в президентском дворце. В результате многотысячные акции протеста продолжились.

С момента начала протестов истеблишмент пытался найти выход из внутриполитического кризиса. После того как решение Бутефлика не участвовать в выборах не снизило напряженность, начальник Генерального штаба, заместитель министра обороны Ахмед Гаид Салах заявил, что президент недееспособен, и потребовал, чтобы он ушел в отставку по состоянию здоровья, как это и предусмотрено статьей 102 конституции. В этом случае до новых выборов исполнять его обязанности будет глава верхней палаты. "Мы обязаны найти выход из этого кризиса немедленно, но в рамках конституции", — заявил Салах, выступая по телевидению.

Хотя инициативу Салаха поддержали правящий Фронт национального освобождения (ФНО), а также Всеобщий профсоюз трудящихся Алжира, слова начальника Генштаба вызвали в алжирском обществе противоречивую оценку. Одни усмотрели в них намерение армии совершить переворот. Другие посчитали, что прозвучавшее предложение — попытка генерала найти выход из сложной ситуации. Третьи увидели в этом заявлении стремление армейского руководства контролировать процесс передачи высшей власти в стране.

Поначалу президент и его окружение не собирались идти по пути, предложенному генералом. Так, 31 марта Бутефлика сформировал переходное правительство во главе с Нуреддином Бедуи. (При этом Бутефлика сохранил за собой пост министра обороны, а Салах остался замминистра обороны.) А на следующий день в президентской администрации выступили с заявлением, что Бутефлика уйдет в отставку до 28 апреля, когда заканчивается срок его президентских полномочий.

Однако подобный вариант не устроил ни протестующих, ни истеблишмент. Тем более что по информации газеты El Bilad заявление администрации было написано его братом Саидом, занимающим пост советника президента, а сам глава государства накануне находился в бессознательном состоянии. Второго апреля Салах назвал незаконным и неконституционным заявление президентской администрации и призвал немедленно принять меры по отстранению Бутефлика от должности.

"Нужно незамедлительно встать на путь, который обеспечивает ведение дел государства в рамках конституционной законности. Мы стоим на стороне народа вплоть до полной реализации всех требований, пришло время восстановить его (народа. — В.К.) законные конституционные права и власть", — заявил начальник Генштаба. Послание представителя генералитета в окружении Бутефлика услышали хорошо и поняли правильно. Вскоре появилось сообщение об отставке президента.

Одновременно в стране началось несколько антикоррупционных расследований. Так, под следствием оказалась группа приближенных к семье президента крупных бизнесменов и предпринимателей, и при попытке пересечь границу с Тунисом с британским паспортом был арестован в минувшее воскресенье Али Хаддад, которого считают главным финансистом президентского клана. Арабские эксперты утверждают, что за этими расследованиями стоит генерал Салах.

Кроме того, инициативная группа подала иск в суд против Саида Бутефлики, обвинив его в превышении должностных полномочий — "подлоге и присвоении функций президента". Все это — свидетельство не только борьбы внутри истеблишмента (победителей которой пока выглядит генерал Салах), но и серьезного переформатирования власти.

Как бы ни ликовали на улицах алжирских городов, но с уходом Бутефлики начинается период неопределенности в стране, которая для Италии, Испании и Франции является основным поставщиком газа. И дело не только в борьбе кланов, но и в угрозе исламистской оппозиции. И в этой ситуации алжирская армия традиционно претендует на то, чтобы стать гарантом стабильности. Не исключено, что именно представитель армии и станет следующим президентом Алжира.