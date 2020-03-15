Глава израильской ЦИК Нил Гендель передал президенту Израиля Реувену Ривлину официальные результаты выборов в Кнессет, состоявшихся в начале марта. По данным ЦИК партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" получила 36 мандатов, левоцентристский альянс "Кахоль Лаван", лидером которого является Бени Ганц, — 33, "Объединенный арабский список" — 15, ШАС — 9, "Яадут ха-Тора", "Наш дом Израиль" и "Авода" — по 7 мандатов каждая, "Ямина" — 6 мандатов.

В марте на выборах проголосовали 71,46% имеющих право голоса, что на один процент больше, чем в сентябре прошлого года. Тогда на израильские избирательные участки пришло 69,8% избирателей.

Президент Ривлин обратился к руководству партийных фракций: "Каждое соглашение, которое приведет к созданию устойчивого правительства и доверию большинству в Кнессете, будет замечательным. Помимо всего прочего, перед вами все еще лежит предложение, внесенное мной на предыдущих выборах. Я слышал критику, в свое время звучавшую в адрес моего предложения, с частью этой критики я согласен. Но тогда мне казалось, что иного выхода нет. Ситуация не сильно изменилась с того времени".

Но, как и в прошлый раз, главная борьба за кресло премьера будет идти между Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцом. Парадоксальность ситуации в том, что "Ликуд" и "Кахоль Лаван" легко могли бы вместе сформировать правительство национального единства, если бы не "фактор Нетаньяху". Потому что обе политические силы готовы пойти навстречу друг другу лишь в том случае, если их представитель будет первым в ротации.

Для Нетаньяху — это не только опасность оказаться вне большой политики, ведь уголовные дела, заведенные против него, могут быть запущены в активное производство.

После завершения вторых выборов в Кнессет стало понятно: если будут третьи выборы, никто не может гарантировать, что не обойдется без четвертых. Теперь же, когда третьи парламентские выборы в Израиле уже состоялись, "запах" четвертых в августе или начале сентября 2020 года витает в воздухе.

Такая ситуация закономерно вытекает из того, что демографическое соотношение электората остается неизменным. А это, в свою очередь, означает: политические вкусы избирателей тоже не изменились.

Мэры израильских городов уже заявили, что если четвертые выборы действительно состоятся, то они будут создавать свою партию местной власти во главе с мэром Модиина Хаимом Бибасом. Такая партия способна получить до 10 мест в Кнессете и сможет вывести израильскую политику из тупика.

Лидер партии "Наш дом Израиль" (НДИ) Авигдор Либерман считает: "Нетаньяху не хочет ни чрезвычайного правительства, ни правительства национального единства. Он встревожен лишь проблемой политического выживания. Остальное — только дымовая завеса и сказки Али-Бабы".

Нынешний послевыборный политический процесс в Израиле свидетельствует, что формировать правительства в странах с парламентской демократией становится все сложнее. В Израиле произошло разделение общества на несовместимые лагеря. Взгляды политических оппонентов подтверждают, что граждане страны хотят идти в разных направлениях. Одни готовы едва ли не брататься с арабами, другие видят в этом опасность для Израиля. Именно поэтому призывы двигаться в одном направлении здесь не срабатывают.

Но коалиционные планы политических сил меняются едва не каждый день. Так, лидеры блока "Кахоль Лаван" отказались от намерений, опираясь на "Объединенный арабский список", привести к присяге правительство меньшинств. Решение приняли после того, как стало понятно, что у оппозиционных сил нет большинства для формирования такой коалиции. Депутаты от "Кахоль Лаван" Цви Хаузер и Йоаз Хендель отказались поддержать такую коалицию, аналогичное решение приняла депутат Орли Леви-Абукасис, возглавляющая партию "Гешер", которая входит в левоцентристский блок с партиями "Авода" и "Мерец".

Леви-Абукасис очевидно хочет дистанцироваться от политических соратников. Она объявила, что не войдет в левоцентристскую коалицию меньшинств, которую поддерживает "Объединенный арабский список". Кроме того, лидер "Гешер" сообщила, что решила отказаться от союза с партией "Мерец", который был навязан ей лидером "Аводы" Амиром Перецем. К тому же она, в отличие от членов "Аводы", "Мерец" и "Кахоль Лаван", не чувствует явной антипатии к Биньямину Нетаньяху.

Таким образом, можно сделать предположение, что Орли Леви-Абукасис способна вызреть до вхождения в правую коалицию, которую будет формировать "Ликуд". В то же время некоторые депутаты от левоцентристского альянса "Кахоль Лаван" высказываются в поддержку начала переговоров с "Ликуд" о возможности создания правительства национального единства.

Политические расхождения спровоцировали разногласия между членами "Аводы". Так, члены руководства партии обратились к ее главе Амиру Перецу с призывом начать переговоры о присоединении к правительству во главе с Биньямином Нетаньяху. Они считают, что таким образом партия смогла бы влиять на политику изнутри правительства на фоне социально-экономических вызовов, стоящих перед Израилем. А глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц, по их мнению, не имеет никаких реальных возможностей для формирования стабильного правительства. Поэтому, чтобы предотвратить четвертые подряд выборы и политический хаос в стране, надо начать договариваться c Нетаньяху.

"Кахоль Лаван" и "Наш дом Израиль" ради будущей электоральной поддержки начинают заигрывать с арабами, искать в них ситуативного политического союзника. Но заигрывание Либермана с арабами может иметь свою тайную подоплеку.

Его партия "Наш дом Израиль" объявила о намерении продвигать законопроекты, не позволяющие действующему главе правительства Нетаньяху сформировать коалицию. На заседании фракции НДИ было решено проголосовать за закон, направленный на ограничение полномочий премьер-министра двумя сроками. Кроме того, члены "Наш дом Израиль" решили поддержать законопроект, запрещающий формировать правительство депутату, которому предъявлено обвинительное заключение.

Раньше в поддержку этого законопроекта высказались лидер альянса "Кахоль Лаван" Бени Ганц, а также представители блока "Авода-Гешер-Мерец" и "Объединенного арабского списка". А выведя Нетаньяху за границы большой политики, Либерман мог бы нацелиться занять его место. Этот ход позволил бы ему сделать то, о чем он давно мечтал: взять на себя ответственную функцию "могильщика религиозного диктата".

"Политическая революция" может проходить в несколько этапов. На первом ее этапе "Наш дом Израиль" Либермана совместно с левыми партиями и партиями израильских арабов лишает Нетаньяху права быть премьер-министром.

На втором этапе на базе части депутатов "Ликуда" и НДИ будет создана новая политическая партия, основу которой будет составлять центристско-ревизионистское движение на либеральной основе, без религиозно-фанатической составляющей. И возглавит эту партию, конечно, сам Либерман.

На третьем этапе будет создано правительство национального единства без крайних левых и крайних правых. Таким образом могут быть полностью переформированы израильские политические и электоральные поля.

Все это Либерман мог бы легко реализовать, если бы Нетаньяху согласился уступить должность премьера. Но при таком "либермановском" сценарии Нетаньяху теряет все. Поэтому он и в дальнейшем будет пытаться любой ценой сохранить свою власть.

Но, коронавирус, похоже, начал вносить свои коррективы и в израильскую политику. Как недавно стало известно, премьер-министр Нетаньяху во время специальной пресс-конференции, посвященной закрытию школ и другим мерам борьбы с эпидемией, призвал создать чрезвычайное правительство.

Нетаньяху предложил забыть на какое-то время о политических расхождениях: "Пятьдесят три года назад, сразу после начала Шестидневной войны, в Израиле возникло национальное правительство чрезвычайного положения. Израиль консолидировался и победил. Я призываю создать такое правительство сейчас, уже в этот вечер, — Национальное правительство чрезвычайного положения. Без каких-либо отговорок и промедлений. Это будет чрезвычайное положение на ограниченный период, и мы вместе будем бороться за спасение жизней большого количества граждан. Мы обязаны отложить в сторону политику, позже будет время вернуться на позиции, на которых мы находимся сейчас. На данный момент надо проявить национальную и личную ответственность, которые должны взять верх над другими интересами".

Нетаньяху планирует в ближайшее время предложить лидеру альянса "Кахоль Лаван" Бени Ганцу обсудить создание правительства национального единства.

За несколько часов до этого глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман в телеинтервью призвал к созданию правительства национального единства в составе "Ликуда" и "Кахоль Лаван" на паритетных условиях. Остальные партии не будут входить в правящую коалицию, поддерживая ее извне. Министр обороны и глава блока "Ямина" Нафтали Беннет также призвал к созданию чрезвычайного правительства на период до полугода, заморозив на это время политический процесс, "чтобы начать потом с той же точки, на которой он был заморожен".

Таким образом у израильтян появляется шанс договориться и политический кризис, хотя бы на какое-то время, может быть отложен.