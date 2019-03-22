Европейские маневры Орбана

Европейские политики пошли на серьезный разговор с лидером партии руководителем венгерского правительства Виктором Орбаном не в самое благоприятное время. Через два месяца состоятся выборы в Европарламент. Лишние скандалы вряд ли добавляют баллов представителям консервативных партий из ЕНП. Это тем более подчеркнуло остроту вопроса. Венгерские правящие политики столь настойчиво нарывались на конфликты со своими коллегами из других стран Евросоюза, что, похоже, европейские "народники" осознали: большим вредом для объединения будет не замечать проблему вообще, чем пойти на откровенный разговор и попытаться в который раз призвать партнеров из Будапешта к благоразумию.

Виктор Орбан сегодня не один — игра на радикальном правом политическом поле характерна для многих стран Европы. Он, похоже, претендует на звание одного из ярчайших представителей глобального политического тренда — отхода от либеральной повестки дня. Очевидно, это не добавляет ему симпатиков среди политических элит Европы, он становится объектом постоянной критики в мировых масс-медиа, однако это никоим образом не сказывается на его непоколебимой популярности в Венгрии. Приостановление членства "Фидес" в ЕНП — это не завершение, а продолжение истории, о дальнейшем ходе которой вряд ли догадывается и сам Виктор Орбан.

Виктор Орбан и вся партия "Фидес" оказались в центре скандала, когда по Венгрии были размещены рекламные борды, которые должны были иллюстрировать якобы заговор руководства евроинститутов и известного филантропа Джорджа Сороса в вопросе миграционной политики. "Фактор Сороса", уже давно апробированный в Венгрии, неоднократно приносил дивиденды венгерскому правительству. Запугивание мигрантами — еще один действенный инструмент мобилизации электората. Брюссельский бюрократ — любимая и испытанная мишень политиков разных мастей и стран. Казалось бы, смесь из известного финансиста, представителя европейских политэлит и ближневосточного мигранта — надежный ход для получения голосов на выборах. Тем не менее неприличный креатив венгерских политиков привел к последствиям, на которые Виктор Орбан вряд ли рассчитывал.

Евроинститутам не привыкать к перекладыванию с больной головы на здоровую. Правительства стран, стремившихся к членству в ЕС, должны были имплементировать огромный массив обязательств. В том числе и не популярных среди населения. На этот случай у национальных правительств всегда было оправдание в виде Брюсселя: дескать, это не наша воля, так хотят безымянные брюссельские бюрократы. Другое дело, что брюссельские правила не рождаются сами по себе — за ними стоят решения представителей правительств всех стран-членов.

На этот раз терпение многих европейских политиков лопнуло: венгерская партия прибегла не просто к обычной критике Брюсселя, а к вульгарной демонизации главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Виктор Орбан переступил красную линию, поскольку обидел фактически своего однопартийца, — на должность руководителя Еврокомиссии Юнкера выдвинула именно Европейская народная партия. Затем "Фидес" продемонстрировала партийную нелояльность, подставив таким образом все объединение: ведь ЕНП оказалась под микроскопом мировых масс-медиа в самый горячий момент.

Наверное, Орбан не ожидал такой жесткой реакции своих коллег. У него и раньше были непростые отношения со многими людьми в политическом истеблишменте Евросоюза. Однако ему удавалось выходить из ситуации пусть не победителем, но и не побежденным. Полупобедителем выглядел венгерский премьер и на этот раз: он добился того, что его партию все же не исключили, при этом перед ним остается довольно широкое поле для маневра в дальнейшем.

Орбан — политик довольно самоуверенный и прагматичный: он понимал, что ЕНП заинтересована в сохранении "Фидеса" в своих рядах (пока что партия Орбана насчитывает 12 мест в Европаламенте, на будущих выборах должна получить на одно место больше). При том, что прогнозы в отношении ЕНП вообще довольно неутешительны — партия потеряет десятки мест, которые сейчас есть в ее распоряжении: так, на выборах пять лет назад ЕНП получила в целом 221 место, на нынешних выборах, как можно ожидать, она не досчитается по меньшей мере 40.

Тем не менее в окружении Орбана подчеркивали искусственный характер нынешнего скандала: дескать, здесь речь идет о вещах более глубоких, чем просто обиды на рекламные афиши. В Венгрии считают, что вопрос членства "Фидеса" в ЕНП — это отражение более широкой дискуссии в Евросоюзе относительно миграционной политики. В венгерском правительстве убеждены: исключить венгерскую правительственную политсилу из общеевропейского партийного объединения хотели именно за ее противодействие квотному распределению мигрантов. Виктор Орбан, вне сомнения, хотел бы остаться в ЕНП, он до конца это подчеркивал, хотя и выставлял условия со своей стороны. Защита внешних границ, сопротивление миграции и защита христианской культуры — по этим вопросам Орбан исключал любые компромиссы.

Виктор Орбан — политик, у которого довольно остро развито политическое чутье: он точно знает, что понравится избирателям, и четко знает, как получить электоральные дивиденды. На каком-то этапе своей карьеры известный венгерский политик раскрыл секрет власти: не пытаться изменить общество, а уловить господствующие настроения, подхватить их и усиливать таким образом свои позиции. У него немалый политический опыт: он мог вынести много уроков из своих поражений.

Усвоить эти уроки он мог еще тогда, когда, выступая с либеральных позиций, имея положительное реноме в западном мире, все же не смог долго продержаться у власти. Так, впервые он стал премьером в 1998 г., но спустя четыре года "Фидес" не смогла заручиться поддержкой большинства избирателей. Однако едва политик изменил свою риторику, как ему снова улыбнулась избирательная фортуна. С 2010 г. он начинает новую политическую доктрину "открытие Востока". Орбану удалось решить ряд вопросов (в частности, добиться снижения цен на электроэнергию), которые принесли ему электоральную симпатию. Девять лет подряд Орбан руководит правительством, пользуясь постоянной поддержкой избирателей.

В Венгрии действительно довольно сильны антимигрантские настроения. 73% венгров считают мигрантов бременем для своей страны, похожий показатель только в Греции. В Германии, которая больше всего из европейских стран привлекает мигрантов, этот показатель более чем вдвое ниже — 35%. В США с довольно мощной антимигрантской риторикой руководства почти такой же уровень — 34%. С тезисом, что иммигранты делают страну более сильной, согласны лишь 5% венгров. Более низкого показателя нет ни в одной другой из 18 стран, в которых Pew Research Center проводил опрос весной прошлого года. Для сравнения: в Германии иммигрантов считают преимуществом для страны почти 60%.

Такие рекордные показатели могут соблазнять венгерских политиков снова и снова разыгрывать антимигрантскую карту. Проблема в том, что, раскручивая тему отношения общества к приезжим, шансов улучшить положение вообще нет. В Венгрии сторонники "Фидеса" часто объясняли такую политику предусмотрительностью Виктора Орбана, который якобы спасал страну от прихода к власти настоящих праворадикалов-популистов из партии "Йоббик". Возможно, в "Фидес" еще до конца не осознали, что спасая страну от "Йоббика", они сами способствовали созданию электоральных предпосылок для усиления позиций праворадикалов. В феврале уровень поддержки "Фидес" достигал 47%, "Йоббик" поддерживают 17% избирателей (довольно высокий показатель для этой партии).

Вряд ли можно сегодня предугадать, к кому перейдет электорат в случае разочарования "Фидесом". Сомнительно, что это будут социалисты. Венгерской власти, развязавшей войну против иммигрантов, время от времени напоминают, что Венгрия сама является источником мигрантов. Пока что примерно 600 тысяч венгров работают в странах ЕС (250 тысяч в Британии, 200 тысяч в Германии, 80 тысяч в Австрии). Для страны, население которой составляет 9,8 млн человек, это немало.

Почему Украине следует следить за перипетиями вокруг ЕНП и Орбана? Точно не ради злорадства: дескать, Европейская народная партия вызвала на ковер политика, у которого напряженные отношения и с Украиной. Чем больше политики ЕС вынуждены фокусировать внимание на своих проблемах, тем меньше внимания будут уделять Украине. "У нас нет консенсуса для усиления санкций против России. Хорошо, что у нас есть единодушие хотя бы для продолжения действующего уровня ограничительных мероприятий", — так сейчас оправдывают политики ЕС свою неспособность вводить более серьезные меры ради принуждения Москвы к миру.

До недавнего времени бытовало мнение, что "Фидес" не следует исключать из ЕНП, чтобы партия окончательно не подверглась влиянию части популистского спектра в ЕС, выступающей, например, за отмену санкций против России. До сих пор венгерская власть на всех уровнях хотя и жаловалась на причиненный санкциями вред экономике страны, решительно уверяла: не станем разрушать солидарность Евросоюза.

Тем более что на самом деле никакого вреда нет, а товарооборот стран ЕС с Россией лишь возрастает. Какими бы ни были обиды венгерского премьера на своих коллег, не надо забывать, что в венгерском обществе нет чрезмерных симпатий к России. Орбана уже и раньше неоднократно обвиняли в проведении политики, удобной для Москвы, а в этом случае появились бы и соответствующие доказательства.

Россия пока что, не прилагая усилий, выглядит как едва ли не главный бенефициар очередного евроскандала. До сих пор бытовало мнение, что европейские популисты не пойдут на пересмотр санкций против России, поскольку их антисанкционные заявления — это либо легкий шантаж других правительств ЕС, либо заигрывание с Москвой, которое ни к чему не обязывало. Было бы странно, если бы Россия не приложила усилия к тому, чтобы эти заигрывания наконец стали реальными. Ситуация пока что не представляется катастрофической, в Европарламенте евроскептические популисты все же не получат большинства. Однако расширение круга политиков, которые играют на слабостях ЕС, заостряют вызовы, но не способствуют их решению, ведет объединение в неверном направлении.

Что дальше? Партию "Фидес" ожидает отчет избранных представителей ЕНП о соответствии венгерской партии критериям для дальнейшего членства. ЕНП ожидает испытание выборами. Европу ожидает еще один сложный тест на способность преодолевать вызовы и проявлять солидарность. Чем дольше будет период неопределенности, тем большим может становиться круг тех, кто будет доверять политическим авантюристам, обещающим простые и быстрые решения.