Есть ли Трампу дело до Украины?

Пусть и с четвертой попытки, но госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео таки прилетел в Киев. Правда, на фоне скандала, разразившегося после слов, раздраженно брошенных им журналистке NPR Мэри Луиз Келли неделю назад: "Вы думаете, американцам есть дело до Украины?".

Европейско-азиатское турне госсекретаря, включающее визит и в Киев, — элемент стратегии Дональда Трампа по его переизбранию на должность президента в ноябре текущего года. Посещение Украины призвано продемонстрировать американским избирателям "бескорыстную" поддержку нынешним главой Белого дома страны, о которой постоянно говорят CNN, Fox News, ABC News и другие СМИ.

Американскому президенту это крайне необходимо. Ведь в Конгрессе Соединенных Штатов рассматривается дело об импичменте Трампу из-за его угроз украинскому руководству остановить военную помощь, дабы Украина начала расследование в отношении Хантера Байдена, сына одного из потенциальных претендентов на кресло в Овальном кабинете Джо Байдена.

Безусловно, Белый дом времен Трампа не ограничивается лишь словами политической поддержки Украине, оказывая ей и военную, и финансовую помощь. В том числе поставляя патрульные катера класса Island и противотанковые ракетные комплексы Javelin. По словам временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, начиная с 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине более 1,6 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности.

Однако сказанное Помпео журналистке NPR отражает истинное отношение Трампа и его клевретов к нашей стране.

Впрочем, в скандальной фразе госсекретаря нет ничего нового: в Киеве не питали никаких иллюзий относительно искренности "витринных" высказываний главы Белого дома и его ближайших приверженцев об Украине. Знали и то, что Украина не является для них приоритетом. (Например, в рамках плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта, предложенного Трампом, США готовы выделить Палестине, занимающей значительно меньшую, чем украинский Донбасс территорию, 50 миллиардов долларов) И осознавали, что наша страна оказалась (в том числе и благодаря недюжинным усилиям некоторых известных украинцев) разменной монетой в интригах межпартийного противостояния республиканцев и демократов.

И все же выплюнутые госсекретарем в перепалке с американской журналисткой слова неприятно задели. И не только нас, украинцев, но и ту часть американского истеблишмента и общества, которая понимает: война России против Украины — это еще и война Кремля против международного права, демократических ценностей, борьбы с коррупцией, против всех тех принципов, в которые все еще верит, декларирует и отстаивает большинство американцев.

На фразу Помпео сразу же отреагировали бывший посол США в Украине Уильям Тейлор и экс-спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, не только знающие, где на карте находится наша страна, но и многократно пояснявшие госсекретарю ее значение для США. Главная мысль их статей, опубликованных в The New York Times и Foreign Policy соответственно, — "американцам должно быть дело до Украины".

А в Твиттере под сообщением Помпео, что он прилетел в Киев, появилось множество насмешливых и критических комментариев в адрес госсекретаря.

Поэтому не удивительно, что хоть на Банковой и Михайловской и не возлагали особых надежд на этот визит, для Киева был все же важен сам факт приезда высокопоставленного представителя администрации Трампа, учитывая нынешнюю напряженность украино-американских отношений. Важны были и те политические сигналы, которые Помпео должен был публично озвучить в украинской столице.

Хотя бы в части своих и без того невысоких ожиданий украинская сторона не обманулась.

В ходе переговоров с президентом, главами украинских МИД и Минобороны Помпео заявил о поддержке Соединенными Штатами Киева в противодействии российской агрессии, усилении оборонных возможностей нашей страны и имплементации ею важных реформ. Поддерживают США и усилия Украины стать членом ЕС и НАТО. Помпео также пообещал, что американские санкции против России останутся в силе до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Украина — это фактически оплот между Восточной Европой и авторитаризмом... США видят в Украине страну, которая борется за свободу, демократию и благополучие. Мы продолжаем поддерживать Украину, в том числе ее антикоррупционные усилия. США работают над тем, чтобы Украина развивала верховенство права, инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и энергонезависимость", — сказал Помпео на пресс-конференции после переговоров с украинским президентом.

При этом Помпео так и не назвал точную дату визита Зеленского в Вашингтон, хотя эта поездка украинского президента очень важна для Киева. Американская сторона полагает: до тех пор, пока не закончились разговоры об импичменте, не стоит обсуждать конкретную дату приезда Зеленского в Белый дом. В свою очередь глава Украинского государства дипломатично говорил о том, что визит надо наполнить пакетом важных для Украины договоренностей, которые он сможет подписать в американской столице. И американцы с этим соглашаются: визит Зеленского в Вашингтон должен быть чем-то полезен и Трампу.

По информации ZN.UA, на переговорах не обсуждалась работа комиссии стратегического партнерства. А на поднятый украинской стороной вопрос о поставках средств ПВО Помпео в ответ спросил: "Что вы собираетесь сбивать?".

Однако публичные заявления госсекретаря не успокаивают и в заблуждение не вводят. Ведь, помимо открытой повестки переговоров, есть и закрытая, связанная с почти маниакальным стремлением Трампа добиться от украинской власти начала расследования в отношении Хантера Байдена. А в этом ему готовы услужливо помочь преследующие свои личные цели (отличные от интересов страны) шокины, луценки, кулики. Например, в преддверие визита Помпео экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин уже потребовал от ГБР открыть уголовное производство в отношении Джо Байдена.

Вполне возможно, что Байден и его сын заслуживают пристального внимания американских правоохранительных органов. Но задача Украины — не оказаться затоптанной в предвыборной драке демократов и республиканцев. Ее задача — находиться на равном удалении от двух основных политических сил Соединенных Штатов. Пока украинская власть не поддается прессингу эмиссара Трампа Рудольфа Джулиани.

Но Помпео не нужно было поднимать вопрос о Байдене перед Зеленским. Все это объяснили в Киеве предыдущие гонцы. Его задача — выразительно выдержать паузу после фраз о борьбе с коррупцией. А вот услышан ли "звук молчания",мы поймем по ряду лакмусовых бумажек. Одна из которых — появится ли в СБУ сценарист антибайденовских расследований прокурор Константин Кулик. Если его назначение все же произойдет после отъезда Помпео, это будет означать одно — в Украине процесс по Байдену пошел.

31 января Сенат, большинство в котором составляют республиканцы, должен решить вопрос импичмента Трампу. Велика вероятность, что в этот день процесс и завершится. И тогда перед оправданным Трампом откроется широкая дорога ко второй президентской кампании. Шансы, что он таки будет переизбран на второй срок, весьма велики: у достаточно большой части американцев нынешний президент по-прежнему пользуется популярностью.

Для нашей же страны переизбрание Трампа несет крупные риски.

Украина для 45-го президента США не внешнеполитический приоритет, а лишь раздражающая помеха, с одной стороны, способная помешать его переизбранию, а с другой — препятствующая налаживанию отношений с путинской Россией.

Настоящая линия поведения Трампа вырисуется после президентских выборов, когда он почувствует себя свободным в проявлении личных симпатий и антипатий в международных отношениях. Если он во второй раз усядется в президентское кресло, больше не нужно будет демонстративно поддерживать Киев, чтобы успокоить симпатиков нашей страны из числа демократов и республиканцев. И тогда его уже ничем не сдерживаемая нелюбовь к Украине может принять гипертрофированные формы.

Впрочем, Трамп — человек настроения. И его неприязнь может смениться более благожелательным отношением. Чтобы это произошло, Киеву необходимо вести тонкую игру на американской сцене. И искать в окружении Трампа людей, способных пролоббировать и отстоять украинские интересы. И такие люди есть. В частности, сенатор-республиканец Роб Портман, слова которого убедили президента США разблокировать военную помощь "третьей самой коррумпированной стране в мире".

Не стоит забывать и о deep state — госслужащих, способных влиять на политику относительно Украины, в том числе и Белого дома. Во многом благодаря их усилиям Вашингтон не только оказывает нашей стране политическую поддержку, но и предоставляет ей военную и финансовую помощь. Эти госслужащие пытались изменить взгляды президента на Украину и напомнить ему, что у Соединенных Штатов есть свой трек по сдерживанию России. Хотя, повторимся, в случае второго срока считаться и церемониться с deep state Трамп будет гораздо меньше, чем сейчас…