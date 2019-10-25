Дата выхода Великобритании из Европейского Союза— 31 октября — неумолимо приближается, но уверенности в том, что именно в этот день страна покинет объединение, нет ни в самой Британии, ни в Брюсселе.

Глубокий раскол в британском обществе, вызванный Брекзитом, делает маловероятным достижение компромисса по условиям выхода из ЕС в парламенте — ведь представленные там политические силы жестко отстаивают, по сути, взаимоисключающие позиции. В свою очередь, Евросоюз опасается, что любые договоренности не получат широкой поддержки в Лондоне, и потому предпочитает занимать выжидательную позицию, отдавая инициативу британской стороне. Вот только это бесконечное перетягивание каната уже давно происходит в условиях цейтнота, когда для долгой позиционной борьбы и политических торгов по второстепенным вопросам времени нет.

Вот и события последних дней в который уже раз продемонстрировали тщетность надежд на прорыв в согласовании условий выхода. Формально предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном план был согласован с Брюсселем, и его положения дополнили достигнутые ранее договоренности между Британией и ЕС. Но и лидеры стран Евросоюза, собравшиеся в конце прошлой недели в Брюсселе, и представители Европарламента, который должен ратифицировать соглашение о выходе, чтобы оно вступило в силу, ждали исхода голосования по соглашению в британском парламенте. Какое решение примут британские законодатели, предсказать было нельзя, и потому европейцы не хотели втягиваться в британскую политическую борьбу и влиять на постоянно меняющийся парламентский баланс сил.

Поэтому битву с оппозицией Джонсону пришлось вести в одиночку, без поддержки со стороны Евросоюза. И премьер проиграл. Сначала правительство рассчитывало вынести новое соглашение с ЕС на голосование 19 октября, однако оппозиция нанесла упреждающий удар: ей удалось провести решение, обязывающее премьера обратиться к Брюсселю с просьбой об очередной отсрочке выхода из объединения. Требование опирается на принятый 9 сентября закон, предусматривающий, среди прочего, перенос даты выхода на 31 января 2020 года. Оценив настроения в парламенте, правительство приняло решение перенести голосование по соглашению о выходе на понедельник, 21 октября. Но провалился и этот план: спикер Палаты общин Джон Беркоу отказался выносить соглашение на голосование, ссылаясь на без преувеличения древнее, датируемое еще XVII веком, положение о парламентской процедуре, согласно которому законопроект не может рассматриваться повторно на одной и той же сессии, если в него не внесены существенные дополнения или поправки. Последний раз Джонсон пытался заручиться поддержкой своего плана выхода из ЕС до конца октября во вторник, но законодатели снова провалили его проект.

Теперь перенос сроков выхода представляется неизбежным. Хотя премьер продолжает категорически настаивать на необходимости завершить процедуру выхода из ЕС 31 октября текущего года, теоретические шансы Джонсона добиться своего ничтожны. Судя по результатам голосования во вторник, даже часть его сторонников смирилась с неизбежностью еще одного переноса Брекзита. На континенте также почти умолкли голоса противников переноса сроков выхода Великобритании из ЕС. С этим согласен и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, еще несколько дней назад заявивший, что считает новое соглашение достаточным условием для завершения Брекзита и не видит смысла в еще одном переносе его сроков. Председатель Европейского Совета Дональд Туск уже говорит о новой дате как о решенном вопросе, и в большинстве европейских столиц намекают, что готовы поддержать просьбу британского парламента и передвинуть дату на 31 января будущего года.

Оппозиция может торжествовать — премьер снова разгромлен и унижен. Вот только главная проблема Британии остается нерешенной. Единственное соглашение, имеющееся сегодня у британских и европейских политиков — согласованный Джонсоном план. И, как показали последние дни, отсрочка не станет гарантией принятия соглашения парламентом. Да, на стороне Джонсона в целом положительная динамика изменения позиции законодателей: условия нового соглашения (в основу которого положен план премьера) устраивают абсолютное большинство депутатов от Консервативной партии. Немедленный выход из таможенного союза с ЕС и начало переговоров по зоне свободной торговли с континентальными партнерами, а также положение о том, что Северная Ирландия юридически останется в едином британском таможенном пространстве (что сохраняет формальный суверенитет Лондона над регионом) — все эти условия консолидировали вокруг премьера не только действующих членов его фракции, но и почти два десятка бывших консерваторов (в том числе и тех, кого Джонсон изгнал из фракции после недавних голосований против его позиции по Брекзиту), ныне имеющих в парламенте статус независимых.

Однако новая отсрочка способна подорвать укрепляющуюся базу премьера в парламенте. Так, за соглашение были намерены голосовать несколько лейбористов и независимых депутатов. Речь идет не о евроскептиках, удовлетворенных последовательным курсом премьера на выход из-под контроля Брюсселя. Мотивом для этих депутатов являются опасения выхода без соглашения — то, как жестко Джонсон отстаивает сроки выхода, убедило их, что премьер готов и к такому сценарию. Теперь скорый выход не висит дамокловым мечом над страной, и у этих невольных сторонников премьера снова появилось время разбирать соглашение по существу. Зато никуда не делась проблема с формальными союзниками консерваторов в парламенте — североирландской Демократической юнионистской партией. Юнионисты еще на прошлой неделе заявили, что не поддержат соглашение — лидер партийной фракции в британском парламенте Джеффри Дональдсон даже допустил, что они проголосуют против. Позиция юнионистов объясняется как раз содержанием плана Джонсона, точнее, новыми условиями для Северной Ирландии. Дело в том, что хотя юридически соглашение подтверждает полный суверенитет Лондона, фактически в Северной Ирландии будут соблюдаться правила и тарифы Евросоюза.

Любые изменения в таможенном регулировании будут согласовываться совместной комиссией ЕС и Британии, что обеспечит Брюсселю контроль над процессом. По завершении четырехлетнего переходного периода изменение режима может произойти, если так решит североирландская Ассамблея — региональный парламент. Проблема в том, что этот орган слишком зависим от политического противостояния между юнионистами (сторонниками единства Великобритании) и республиканцами (ирландскими националистами, наиболее радикальные из которых выступают за присоединение к Ирландии). Из-за этого противостояния работа Ассамблеи часто и надолго блокировалась — региональный парламент был парализован добрую треть своей двадцатилетней истории.

Юнионисты опасаются, что их оппоненты будут использовать механизм продления особого таможенного режима в политических целях, для давления на Лондон. Для этого республиканцам даже не нужно большинство в региональном парламенте, механизм его работы предполагает межобщинный консенсус, и чтобы заблокировать работу Ассамблеи, одной из сторон достаточно просто отказаться от участия в ее деятельности. Соглашение с ЕС предполагает автоматическое продление временного режима, если региональный парламент не примет иного решения. В то же время сам режим выглядит для Демократической юнионистской партии неприемлемым. Ведь фактическое нарушение суверенитета налицо — установление таможенной границы в Ирландском море произойдет, а это станет ударом по единству Великобритании и по позициям лоялистов в Ольстере. То, что такое положение может затянуться на неопределенный срок, и вовсе превращает предлагаемый режим в инструмент раскола, против которого юнионисты выступают категорически.

То, что в британских регионах вопрос Брекзита спровоцировал настоящий кризис (пока в Лондоне не могли прийти к согласию по условиям выхода) подтверждает не только пример Северной Ирландии. Еще одна опасность, которую не может проигнорировать Лондон, связана с позицией руководства шотландского правительства. Шотландские националисты наконец открыто обозначили свою позицию по новому референдуму о независимости: лидер Шотландской национальной партии и глава шотландского правительства Никола Стерджен заявила, что жители региона получат право высказаться о будущем статусе Шотландии в наступающем году. И сама Стерджен, и возглавляемая ею партия последовательно выступают за независимость от Лондона. Однако после 2016 года руководство региона воздерживалось от публичных высказываний по этому вопросу, что было результатом договоренностей с бывшим британским премьером Терезой Мэй.

Ни Стерджен, ни ее однопартийцы не скрывают: их нынешние заявления напрямую связаны с Брекзитом. Шотландия голосовала на референдуме 2016 года против выхода из ЕС, и, согласно опросам общественного мнения, с тех пор противников Брекзита в регионе прибавилось. Поддержка независимости среди жителей Шотландии также выросла, но она носит условный характер — многие ставят свою позицию в зависимость от исхода Брекзита. Ведь регион экономически связан с континентом больше, чем любая другая часть Великобритании, и негативный социально-экономический эффект выхода здесь будет ощущаться сильнее. Очевидно, что правящие националисты будут в равной степени обращаться к этим двум ключевым для региональной политики вопросам: о независимости и о членстве в ЕС. Ведь такая позиция лишь укрепит электоральные позиции партии. Но выход Британии из ЕС, особенно если он произойдет без соглашения (и, следовательно, с наиболее тяжелыми экономическими последствиями), несомненно, усилит сепаратистские настроения — и сделает конфронтацию по вопросу о новом шотландском референдуме (Джонсон последовательно выступает против такого развития событий) острейшим вопросом на повестке британской политики.

Сегодня у Джонсона остался единственный козырь — досрочные выборы. После неудачных голосований премьер провел переговоры по данному вопросу с лидером официальной оппозиции — лейбористом Джереми Корбином. Хотя эти переговоры не принесли пока результата, да и среди консерваторов не особо поддерживают идею перевыборов (все помнят, как недавно на подобном маневре споткнулась Тереза Мэй, потеряв большинство в парламенте), выбор премьера, скорее всего, определит его склонность к решению проблем "кавалерийским наскоком". Значит, у страны есть все шансы вместо поиска компромисса по Брекзиту втянуться в предвыборную борьбу до конца года. Джонсон надеется, что ему удастся выйти победителем и получить послушный парламент — достаточное условие, чтобы в итоге принять собственный план. Но что будет, если он проиграет? У Британии снова окажется слишком мало времени — всего месяц — для решения пока неподъемной проблемы. А конфликты, спровоцированные Брекзитом, уже перешли в острую фазу, и на их фоне затягивание с выходом из ЕС становится не просто нежелательным — оно становится опасным. Ведь чтобы "вытянуть" одновременно и Брекзит, и кризисы масштаба североирландского и шотландского, британскому правительству просто не хватит ресурсов — политических, электоральных, финансовых. И потому скорейшее завершение эпопеи Брекзита становится для Лондона вопросом выживания.