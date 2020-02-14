Ее прощальный поклон

Не по Аньке шапка

" — Паниковского бьют!

— Как, уже?!"

Именно этим отрывком из "Золотого теленка" можно описать реакцию немецких СМИ и мировых аналитиков на отказ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (более известной как АКК) от канцлерских притязаний и ее заявление об уходе с поста главы партии. То, что позиции АКК шатки и далеко не факт, что именно ей доведется сменить в 2021 году Ангелу Меркель, знали все. То, что это произойдет так быстро и в одночасье, предположить было сложно.

Последней каплей и решающим поворотом стало смешение в единодушном голосовании представителей христианских демократов и немецких альтернативщиков (ультраправая партия "Альтернатива для Германии") в восточной земле Тюрингия. Именно такая комбинация голосов привела в премьерское кресло федеральной земли свободного демократа Томаса Кеммериха. И одновременно выбила почву из-под ног АКК. Почву, в которой и так не мог прижиться цветок мелькающей вдали канцлерской должности. Потому что, где ж это видано, чтобы люди с фашистским бекграундом (а одиозного лидера тюрингских ультраправых Бьорна Хёкке фашистом можно называть не за глаза, а по решению суда) помогали авторитетным христианским демократам двигать шахматные фигуры в большой политической игре! Да за такое — канделябром по голове!.. Ну, или в отставку.

Впрочем, наивно винить в отставке один лишь кризис в Тюрингии, как наивно винить в начале Первой мировой войны убийство Франца Фердинанда. Не стоит путать причины с поводом. АКК за время с ее избрания (декабрь 2018-го) прошла путь от фаворитки и протеже Меркель до самостоятельной, но блеклой политической фигуры, которая уж никак не может замкнуть все немецкие и мировые процессы. Попытки идти вразрез с патроном, публичное охлаждение отношений двух ведущих дам христианско-демократической колоды и стремительное падение рейтинга в глазах избирателей. По сути, госпоже Крамп-Карренбауэр не удалось стать ни Меркель 2.0, ни хотя бы АКК 1.0. И теперь ее роль — заявлять, что она будет лично отслеживать процесс поиска достойной кандидатуры на пост канцлера. Дедлайн — лето. А в декабре можно и партийные бразды правления передать.

"Вы что там, с ума сошли?", вопят в ответ немецкие политологи. "У вас просто нет этого времени!". И они правы. Времени на дискуссии о личностях и лидерах действительно нет. Хороший в этом смысле антипример — союзники по "Большой коалиции" социал-демократы, угробившие весь 2019 год на то, чтобы наконец определиться, кто их новый лидер. В условиях, когда кризис системный, а в очереди за карривюрстом можно нет-нет, да и услышать, что время классических партийных проектов прошло, тратить год только на то, чтобы определиться с новым лидером, — безрассудная роскошь. На увлекательный сериал не тянет, а реальных проблем не решает.

И, кажется, христианские демократы готовы ускоряться. Тем более, трое в лодке давно известны. А собаки-джокера не предвидится.

На манеже все те же

Как это часто бывает в политике, вчерашние аутсайдеры вновь получают шанс. И вот политическая фортуна повернулась своей рабочей стороной к сброшенной в декабре 2018 года со счетов троице видных политиков ХДС. Тогда двое из них проиграли АКК внутрипартийные выборы, а третий даже не решился в них участвовать.

И так, знакомьтесь (вновь).

Кандидат №1. Четкий и прагматичный Фридрих Мерц, считающийся своеобразной противоположностью Ангелы Меркель. С детства за ХДС, но не за ее лидера, — давний критик действующего положения в партии, не гнушающийся резкой риторики. Мерц периодически совершает резкие выпады против заокеанского Трампа с его торговыми войнами и призывает к усилению европейского проекта путем создания европейской армии. Среди всех кандидатов пользуется наибольшей поддержкой электората. Многие видят в нем… нет, не новое лицо, но свежее дыхание. Необходимый разворот и ужесточение. В 2009-м Мерц отошел от политических дел, но в 2018-м вернулся, чтобы проиграть внутрипартийные выборы АКК. Как знать, возможно, с точки зрения истории, это будет выглядеть оправданным гамбитом.

Кандидат №2. Йенс Шпан, действующий министр здравоохранения ФРГ. Открытый гей. В 2018-м набрал минимальное количество голосов на внутрипартийных выборах, однако с тех пор укрепил позиции. Убежденный консерватор в экономике и при этом новатор в социальных вопросах. Предсказуемый сторонник легализации всех видов брака, считающий также, что для интеграции беженцев в немецкое общество необходимо быть более открытыми и демонстрировать толерантную модель социума. По мнению Шпана, электорат ХДС сегодня выглядит более прогрессивно, чем существующая партийная номенклатура.

Кандидат №3. Армин Лашет. Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфаллия, пользующийся личной поддержкой Ангелы Меркель. Критик политического крена вправо, выступающий за признание мусульман полноценной немецкой религиозной общиной. Сдержанный и осторожный политик, достигший успехов в возглавляемой им федеральной земле. Именно его выбор мог бы отобразить настоящую преемственность и стать развитием политики Меркель.

Но это ли нужно партии, Германии и миру в эпоху политических чудовищ и бесконечного околополитического реалити-шоу? Не нужна ли сегодня экономическому консерватизму толерантность и открытость в духе Шпана — условные новые европейские ценности, борьба за которые все еще идет? Не стоит ли пересмотреть традиционалистские основы христианской демократии? А, может, наоборот — на смену мудрой дипломатичной женщине должен прийти условный настоящий мужик, который сумеет трансформировать свой политический тестостерон в новый потенциал Германии и Европы?

Ответы на эти вопросы станут известны уже в ближайшее время. В ходе тет-а-тетов троицы джентльменов и их встреч с вознесшейся в роль политического арбитра АКК.

Тени великих с нами всегда

Но кризис не ограничивается сложностью выбора одного из трех.

Отставка АКК оголила еще одну важную тему — сам принцип параллельного существования главы партии и канцлера Германии. Этакое двоевластие. Сложно быть главным авторитетом в правящей партии, когда канцлерское кресло продолжает занимать властная представительница этой же партии. Властная, известная и любимая.

Не знаю, действительно ли Ангела Меркель изначально видела в Аннегрет Крамп-Карренбауэр свою преемницу, но именно она в итоге и сыграла с ней злейшую шутку — дала педали, но не дала руль. Партия была неспособна всерьез воспринимать АКК, пока страной искусно продолжала править Меркель. По сути фрау Канцлер сделала из Крамп-Карренбауэр в глазах электората этакого Дмитрия Медведева по-немецки. При этом спешу заметить, это ни в коем случае не оценка профессиональных качеств, деятельности на посту министра обороны и любых других постах. Нет, это просто имидж, сложившийся в глазах людей. Имидж, ведущий к политическому забвению.

До выборов 2021 года еще много времени. И новый преемник рискует попасть в ту же западню. Решение требует двустороннего движения.

Бесспорно, в первую очередь свое политическое эго должен будет проявить новоизбранный. Но не менее важным будет и дальнейшее поведение фрау Меркель. Свой уход красиво и правильно способна срежиссировать только она сама. И потому именно ей еще предстоит проявить себя, проявить свою прощальную мудрость.

Именно ей предстоит в очередной раз нащупать тональность поведения, которую (если верить фильму "Два Папы") сумел нащупать Папа Бенедикт, красиво отдавая престол во благо католической церкви. В конце концов, демократия демократией, но смыслообразующий эпитет "христианская" никто не отменял.

Будущему канцлеру Германии не избежать сравнений. Но только Меркель под силу создать изначальный позитивный фон.

И я искренне верю, что прощальный поклон ей удастся.