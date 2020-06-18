Дружба без взаимности

В послании ко Дню России 12 июня Владимир Путин очертил границы российских "бескрайних просторов" — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма. Незадолго до референдума, который даст возможность внести правки в Конституцию РФ и обнулить предыдущие президентские сроки, Путин традиционно играет на патриотических чувствах своих граждан. И не только своих, но и японских. Которым становится очевидно, что российская власть не намерена возвращать спорные территории, а лишь имитирует готовность искать компромисс.

Синдзо Абэ называют самым пророссийским политиком в истории японско-российских отношений. Именно с началом его премьерства сместился негативный ракурс отношений между странами, связанный с нерешенным территориальным спором. Напомним: четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи — достались Советскому Союзу после Второй мировой войны. Россия как правопреемница СССР до сих пор не подписала мирный договор с Японией, поскольку та требует возвращения своих бывших территорий.

Московская декларация 1956 года, восстановившая дипломатические связи между странами, предусматривала передачу двух меньших островов (Хабомаи и Шикотан) Японии сразу после заключения мирного договора. Но Никита Хрущев аннулировал договоренность после подписания Договора о безопасности между Японией и США в 1960 году. С того времени переговорный процесс между странами затянулся на десятилетия, а политика возвращения "северных территорий", как их называют японцы, превратилась в их национальную идею.

Синдзо Абэ решил изменить подход страны к урегулированию ситуации и объявил о "новом подходе" к России. Он предусматривает создание крепкого фундамента для экономических и политических связей, а уже на их основе — попытки разрешить территориальный спор. За годы пребывания при власти японский премьер встречался с Владимиром Путиным 27 раз, с 2013 года 11 раз посетил Россию, четыре раза побывал на Восточном экономическом форуме.

Абэ предложил амбициозный план сотрудничества с Россией из восьми пунктов, создал специальную должность министра связей с РФ и дал понять, что готов ограничиться двумя островами, хотя Страна восходящего солнца традиционно претендовала на четыре. Под его давлением спорные острова перестали называть "извечными территориями под российской оккупацией", а из "Синей книги" — ежегодной внешнеполитической доктрины страны — убрали пункт, которым отмечалось, что северные территории принадлежат Японии.

Новый виток в отношениях между двумя странами произошел, когда у Москвы из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса полностью испортились отношения с Западом. Казалось бы, для официального Токио это был шанс воспользоваться ситуацией и добиться уступок от России для собственной пользы, но он, наоборот, пытался смягчить антироссийские шаги союзников и не прибегать к чрезмерным санкционным ограничениям, которые мешали бы общему экономическому взаимодействию. Японский премьер был одним из немногих мировых лидеров, кто не поддержал бойкот и посетил зимнюю Олимпиаду-2014 в Сочи. Он был гостем на Восточном экономическом форуме в Санкт-Петербурге именно в тот момент, когда Великобритания обнародовала информацию о причастности России к отравлению Скрипалей, но промолчал и не выслал российских дипломатов, как это сделали другие страны.

Казалось бы, попытки Синдзо Абэ дали свои результаты, когда Путин в 2016 году согласился на совместную хозяйственную деятельность на спорных островах как один из первых шагов к поиску компромисса. Но реализация деятельности сразу же уперлась в проблему суверенитета над этими территориями: ни одна из стран не захотела работать под правовой юрисдикцией другой. До сих пор правительствам стран так и не удалось выработать формулу, удовлетворяющую обе стороны. По этой причине совместное хозяйствование пока сводится к постоянным переговорам между рабочими группами и поездками отдельных туристических групп.

Япония уже имеет похожий опыт двустороннего соглашения о совместной рыболовецкой деятельности с 1998 года, согласно которой российская власть позволяет ее рыболовецким судам осуществлять промысел в специально отведенных зонах вблизи островов, с предоставлением ежегодной квоты. Но японские рыбаки регулярно сталкиваются с проверками местной инспекции и задержанием судов.

Следовательно, несмотря на попытки Синдзо Абэ стимулировать японский бизнес к более активному инвестированию в Россию, финансовые реки ожидаемых или обещанных японских вложений в экономику российского Дальнего Востока не потекли, и в десятки раз уступают китайским инвестициям. Не меньше, чем американские санкции, японские компании отпугивает неблагоприятный инвестиционный климат РФ, где возникают проблемы с местной властью, экспортно-импортными преградами и непрозрачной правовой системой.

Среди самых масштабных проектов, истолкованных как достижение в российско-японском сотрудничестве, — приобретение Японской национальной корпорацией нефти, газа и металла и Mitsui&Co 10% акций в рамках проекта "Арктик СПГ-2". Он предусматривает создание инфраструктуры для транспортировки в Японию с полуострова Ямал сжиженного газа. Но диверсификация энергоресурсов — одна из важных задач правительства страны (чтобы снизить зависимость от импорта с Ближнего Востока, на который приходится 87% импорта нефти и 22,5% — сжиженного газа), поэтому и может рассматриваться в рамках прежде всего его собственной заинтересованности.

Несмотря на медленное продвижение, а точнее — топтание на месте в решении территориального спора, Синдзо Абэ надеялся достичь прогресса в этом вопросе, опираясь на личные дружеские отношения с Владимиром Путиным. Тот показательно обращается к своему "другу Синдзо" на "ты" и, кажется, не против проиллюстрировать широкой массе внутренней и внешней аудиторий японскую благосклонность в лице нынешнего премьер-министра. Но на политическом и дипломатическом уровнях Абэ не получает надлежащих жестов взаимности со стороны российского президента, который так и не смог предложить реалистичного плана решения проблемы спорных островов. Более того, за это время Россия расширила свое военное присутствие на Курильских островах и начала строить хозяйственные и инфраструктурные объекты.

На одном из Восточных экономических форумов Путин в импровизированной форме предложил подписать мирный договор между странами (который Япония рассматривает в связке с передачей островов) без предварительных предпосылок, чем поставил Абэ в невыгодное положение и вызвал негодование японского политикума.

А зимой 2019 года появились сообщения, что стороны вышли на последний этап переговоров о заключении мирного договора и согласие Синдзо Абэ на получение не всех четырех, а двух меньших островов — Шикотан (с населением 2820 людей) и Хабомаи (где находятся только пограничники, а гражданские не проживают) на формальных условиях. Речь шла о том, что РФ пока сможет вести на этих островах хозяйственную деятельность, а население — остаться там проживать.

Но по России сразу же прокатилась волна акций против передачи островов. По опубликованным тогда данным исследовательской компании "Левада-центр", 74% россиян выступали против уступок Японии. И процесс постепенно затих, а в СМИ обеих стран появились взаимные обвинения в неуступчивости сторон.

Вместо этого российская власть разработала поправки к Конституции, в которых говорится о том, что "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственных границ РФ с определенными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям недопустимы".

Некоторые японские оптимисты отношений с Россией (каковым пока остается и Синдзо Абэ) в указанной поправке находят щель в виде "демаркации границ", под которую может подпасть решение японско-российского территориального спора. Но, похоже, позиция других политиков постепенно начинает смещаться.

Так, в середине мая Япония возобновила свои претензии к Москве по всем четырем спорным островам: в обнародованной "Синей книге дипломатии" восстановлена запись о "суверенитете Японии над северными территориями". Каденция нынешнего премьер-министра, заложившего в основу своей политической деятельности решение проблемы "северных территорий", заканчивается в 2021 году. И на его место, вполне вероятно, может прийти преемник, который вряд ли будет продолжать дружескую политику в отношении России, если Синдзо Абэ не удастся добиться хотя бы минимальной победы.

Но заполитизированность проблемы Курильских островов, как и Крыма, тесно связана с имиджем президента Путина как "собирателя российских земель". При том, что с начала его правления Россия уступила Китаю территорию площадью 337 кв. км (участки в районе островов Большой, Тарабаров и Большой Уссурийский), Норвегии — 175 тыс. кв. км морской акватории, которую 40 лет считала своей, и два дагестанских села — Азербайджану.

Конечно, при желании, российская власть легко может направить патриотическую волну в любую сторону. Но Курильские острова, как и Крым, сейчас имеют важное геополитическое значение для России, давая ей стратегическое преимущество в Черном и Охотском морях, а соответственно — звучат в речи Путина неотъемлемыми полюсами его имперских амбиций. И этот фактор может поспособствовать взаимодействию Украины и Японии, когда развеются последние иллюзии Синдзо Абэ, что Россия — страна, которой можно доверять.