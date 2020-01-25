Должны сообща бороться с российским историческим ревизионизмом

Прошлое изменить нам не по силам, но будущее мы создаем уже сегодня…

Такая мысль приходит каждый раз, когда украинцы и поляки начинают спорить по вопросам общей истории. Вопрос в самом деле сложный, политизированный, и каждая сторона защищает свою правду. И будет защищать, потому что в этом каждый видит основу собственного национального интереса.

Та же история, древняя и нынешняя, учит, что нашими спорами удачно пользуется Москва. Именно в угоду своим имперским амбициям Кремль в течение многих веков привык неизменно действовать по принципу "разделяй и властвуй". Угроза с востока всегда побеждала, пока мы были ослаблены взаимными распрями, не могли или не хотели договориться.

И, хотя по обе стороны границы об этой угрозе постоянно говорят политики и историки, мы еще не научились эффективно взаимодействовать и противодействовать угрозе высшего порядка — угрозе нашей независимости и нашему существованию!

Украинцы и поляки — два больших европейских народа. В наших обоюдных интересах, чтобы соседство было добрым и союзническим. Особенно важно это сегодня, когда наши государства и народы предстали перед общими вызовами и угрозами. Когда мы стоим бок о бок трудно найти на континенте силу, способную бросить вызов нашему альянсу, — это тоже доказано историей.

В этой связи попытки России в течение последних лет после начала российской агрессии против Украины — непосредственно или с помощью своих агентов влияния и разных манипулятивных технологий — вбить "клин истории" в отношения между нашими народами провалились и не позволили их разработчикам достичь поставленной цели. И не достигнут, если мы и в дальнейшем будем действовать сообща и доверительно.

Однако сегодня мы стали свидетелями новых попыток России манипулировать историей, чтобы в этот раз ударить в спину Польше, посеять зерно раздора в Европе, в который раз попытаться показать себя в "белом цвете".

Путин и его приспешники развернули масштабную пропагандистскую кампанию по обвинению Польши в антисемитизме и ответственности за начало Второй мировой войны. На эти фальшивые упреки реакция украинской стороны должна быть однозначной: мы солидарны с Польшей! Об этом заявил наш посол в Варшаве Андрей Дещица еще в конце декабря.

Украина в течение последних лет ощутила на себе цену российской пропаганды, манипуляций и агрессии. Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси. Приписывать себе чужие победы и перекладывать на других собственную ответственность за преступления — классическая схема, используемая Кремлем для создания параллельной реальности, где российской элите легче господствовать и самоутверждаться. История дает нам много примеров того, как Москва разжигала войны и на чужой крови лицемерно строила свою империю.

Российская пропаганда создает выгодные Кремлю мифы и игнорирует правду.

Собственную ответственность за преступления против украинского народа Россия скрывает за ширмой надуманной теории о "внутриукраинском конфликте" и логики "нас там нет". Ей все равно, что никто в мире не верит словам Москвы. Демократический мир солидарно осуждает российскую агрессию и требует прекращения Россией оккупации суверенных территорий Украины, восстановления территориальной целостности нашей страны в пределах международно признанных границ, включительно с АР Крым.

Но советские методы пропаганды, которые до сих пор использует российская власть, обречены на поражение.

Истина идет в ногу со свободой. В ходе информатизации и новейших технологий ограничивать свободу, в том числе свободу познания истории и поиска альтернативных источников информации, становится все сложнее или практически невозможно.

В истории начала Второй мировой войны я разделяю позицию польского Сейма, изложенную в соответствующем Постановлении: к взрыву Второй мировой войны 1 сентября 1939 года привели два тогдашних тоталитарных режима — гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз. Последствия их заговора — разрушительная война и миллионы человеческих жертв, вызванных как боевыми действиями, так и массовыми политическими репрессиями и преследованиями со стороны советского режима в послевоенные годы.

Об этих репрессиях в сентябре 2019 года заявил и Европейский парламент, чем, похоже, разозлил Кремль, пытающийся найти "слабое звено" в Европе. Безусловно, надо отдать должное и почтить героизм и самопожертвование советских воинов в освобождении от нацистских захватчиков. Но нужно также признать, что украинцы, поляки и другие народы Центральной и Восточной Европы убедились на собственном примере, что советский режим на самом деле не принес ожидаемой свободы и независимости, уважения к правам человека и вообще к человеческой жизни как наивысшей ценности. А, наоборот, развернул репрессии против национально-освободительных движений Украины и Польши, широких слоев гражданского населения.

Попытки Кремля использовать "историческую карту" для подрыва европейского и евроатлантического единства и солидарности — бесперспективны. Истинные мотивы новой исторической политики Кремля — попытки отбелить себя и перенести груз ответственности на Польшу — понятны в демократическом мире. Там действительно не нужно ничего объяснять. В Европе и за океаном знают правду, но, наверное, из вежливости и высокой культуры там научились определенных очевидных вещей не повторять. Известно, что волк даже в овечьей шкуре остается волком.

Став объектами пропагандистских атак со стороны России, Украина и Польша должны объединить усилия и в унисон говорить как о преступной сущности коммунистического режима, так и его современных апологетах и их преступлениях, в том числе в Крыму и оккупированном Донбассе.

Решительным отпором российской пропаганде должны стать углубление украино-польского сотрудничества и диалога на всех уровнях. Давайте стараться сегодня вместе творить будущее, где нет места лжи, лицемерию и манипуляциям.

Все, что мы делаем сегодня, уже завтра станет историей. Именно нам, как ее творцам, будет принадлежать право быть вместе истиной в последней инстанции. Тогда никому и ничему, даже самой утонченной пропаганде Кремля, не удастся эту историю запятнать фальшью и россказнями или инструментально использовать ее против нас самих.

"Будущее начинается сегодня, а не завтра. Прошлое изменить нам не по силам, будущее — нам неизвестно. И лишь сегодня мы имеем возможность стать каплей искренности в бушующих волнах океана жизни" — эти слова принадлежат Великому Поляку, Папе Римскому Иоанну Павлу ІІ, которому в мае нынешнего года исполнилось бы 100 лет.

Воспринимайте мои мысли как выражение моей личной "капли искренности", которая, надеюсь, поможет нам в нашей общей борьбе.