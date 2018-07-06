Динамит для мамалыги

"Мамалыга не взрывается" — иронически говорят о себе молдаване, стремясь подчеркнуть свою миролюбивость и политическую пассивность.

На самом деле новейшая история Молдовы изобилует примерами массовых политических протестов, порой довольно бурных.

О том, что мамалыга при определенных условиях может взорваться, напомнили и последние акции протеста в Кишиневе, начавшиеся после того, как последовательно несколько судебных инстанций признали недействительными результаты выборов примара (мэра) столицы.

3 июня по результатам второго тура голосования на выборах примара Кишинева победителем стал лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. За него отдали голоса почти 53% избирателей. Его конкурент — кандидат от Партии социалистов Ион Чебан набрал чуть более 47% голосов. Социалисты не согласились с результатами и обратились в суд, обвинив Андрея Нэстасе в нарушении законодательства: в день выборов он публиковал в соцсетях призывы к гражданам прийти на избирательные участки.

Акции протеста начались уже после решения суда первой инстанции, который признал недействительными результаты местных выборов в Кишиневе в целом. И развивались по нарастающей, за каждым новым решением следовала новая акция. Апелляционная палата Кишинева оставила решение суда в силе, 25 июня его подтвердила Высшая судебная палата, а 29 июня несостоявшимися выборы признала и ЦИК.

Острие протеста направлено не столько против судов, сколько против тех, кого считают подлинным виновником произошедшего. 27 июня лидеры оппозиции Андрей Нэстасе и председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявили о запуске национального движения сопротивления "Остановим диктатора сейчас", к которому присоединился ряд других партий и общественных организаций. Под диктатором подразумевался Влад Плахотнюк, олигарх и фактический лидер правящей Демократической партии.

Tamara Grejdeanu / europalibera.org Андрей Нэстасе и Майя Санду

Последняя, наиболее массовая акция, состоявшаяся в воскресенье на площади Великого национального собрания, закончилась походом к центральному офису Демократической партии и дому, где живет Влад Плахотнюк. Правда, пройти демонстрантам не удалось. Весь квартал был оцеплен усиленными нарядами полиции. Оценки количества участников со стороны правоохранителей и организаторов митинга традиционно разнятся. Одни говорят о нескольких тысячах, другие — о нескольких десятках.

В принятой на митинге резолюции протестующие выдвинули требования — признание результатов выборов мэра Кишинева и мандата Нэстасе, отмена смешанной системы выборов, отставка и привлечение к ответственности судей, отменивших результаты выборов. Если власть не выполнит требования в ходе действующей парламентской сессии, то оппозиция обещает, что все населенные пункты и диаспора начнут мирные акции неподчинения власти.

У наблюдающих за ситуацией в Молдове поневоле напрашиваются аналогии с Украиной. Те же проблемы, тот же расклад сил: правящий проевропейский режим, критикуемый за значительную коррумпированность, пророссийская парламентская и проевропейская внепарламентская оппозиции. Однако на этом, наверное, сходство и заканчивается.

Должность столичного мэра во многих странах является одной из ключевых политических должностей. В Молдове же ставки в борьбе за пост столичного градоначальника намного выше с учетом предстоящих осенью парламентских выборов. В муниципии Кишинев проживает по факту каждый четвертый житель Молдовы, здесь же расположены 11 из 50 одномандатных избирательных округов. К тому же, выборы и внешне выглядели как смотр сил, которым предстоит померяться в борьбе за места в парламенте.

Для лучшего понимания необходим исторический экскурс. На протяжении 10 лет, с 2007 г. муниципий Кишинев возглавлял Дорин Киртоакэ, зампредседателя унионистской (унионисты — сторонники объединения Молдовы и Румынии) Либеральной партии и племянник лидера этой партии Михая Гимпу. Необходимо понимать, что муниципий Кишинев — это не только сам город, но и шесть близлежащих городов (по украинским меркам — поселков) и 25 населенных пунктов, объединенных в 13 коммун. Довольно неоднородная и в социально-экономическом, и в этническом плане агломерация. Это также влияет на итоги выборов. В самом Кишиневе много русскоязычных, которые ориентируются в основном на пророссийские партии (ранее это были коммунисты, сейчас — социалисты). Оппоненты Киртоакэ усматривали причину его побед в поддержке со стороны входящих в муниципий городов и коммун.

Киртоакэ становился примаром Кишинева трижды, победив в 2011-м нынешнего президента Молдовы социалиста Игоря Додона, а в 2015-м — нынешнего лидера Партии социалистов Зинаиду Гречаную. Фактически каждая кампания превращалась в геополитический выбор между Западом и Востоком, Европой и Россией. Но за жаркими политическими баталиями на задний план уходили проблемы собственно Кишинева, и город становился все более неухоженным и некомфортным.

Киртоакэ вполне мог отбыть и третий срок. Однако в мае 2017 г. он был задержан сотрудниками Национального отдела по борьбе с коррупцией и помещен под домашний арест. В июле дело было передано в суд, и по требованию прокуратуры муниципальный совет отстранил Киртоакэ от должности примара на время судебного разбирательства. За этими действиями усмотрели стремление Влада Плахотнюка поставить столицу под контроль. В ноябре и.о. примара была назначена Сильвия Раду, бывший председатель энергетической компании Gas Natural Fenosa Moldova. Раду считают человеком Плахотнюка, хотя она сама отрицала тесное знакомство с олигархом.

Внешне все выглядело идеально. Дорин Киртоакэ отстранен от власти, есть лояльный и.о. примара, а следовательно, и административный ресурс на парламентских выборах. Попытка социалистов провести референдум за отставку Киртоакэ, чтобы добиться досрочных выборов, провалилась из-за неявки избирателей. Но карты спутал сам отстраненный примар, подавший в феврале с.г. в отставку. При этом Киртоакэ заявил, что правящая Демократическая партия выступает против досрочных выборов, так как хочет сохранить на этом посту Сильвию Раду.

Несмотря на обилие желающих занять пост примара столицы, было очевидным, что основная борьба развернется между тремя кандидатами — Сильвией Раду, выступавшей в качестве независимого кандидата, кандидатом от социалистов Ионом Чебаном и кандидатом от внепарламентской проевропейской оппозиции Андреем Нэстасе.

На поддержку Сильвии Раду работали телеканалы, контролируемые Плахотнюком, социологические опросы прочили ей выход во второй тур, что, безусловно, поставило бы избирателей Нэстасе перед выбором: наблюдать за победой социалистов или скрепя сердце отдать свой голос за Раду. Чем не реальный сценарий для парламентских выборов?

Выход во второй тур Нэстасе и Чебана был неожиданностью, а победа Нэстасе спутала все расклады демократов на предстоящих парламентских выборах.

Однако было бы упрощением видеть в кишиневских акциях только протест возмущенных коррупцией и правовым беспределом граждан, которые хотят справедливости и демократии. Среди протестующих действительно немало тех, кто возмущен коррумпированностью властей и фактически ручным режимом управления государством. Однако тот же Андрей Нэстасе далеко не идеалист-романтик. Его имя связывают с беглыми бизнесменами Виорелом и Виктором Цопа, в отношении которых существует обвинительный приговор суда. Да и самого Нэстасе масс-медиа неоднократно обвиняли в сомнительных финансовых сделках. К тому же было понятно, что лидер партии "Достоинство и правда" рассматривает пост столичного примара как трамплин для дальнейшего политического взлета, а интересы города и горожан вновь отходят на второй план.

Поэтому для многих вышедших на площадь нынешний протест — это не столько "за" Нэстасе, сколько "против" Плахотнюка.

Нынешнее единство лидеров оппозиции также может оказаться призрачным. Санду и Нэстасе все же конкуренты. У них один электорат и одни лозунги. При этом нехаризматичная Санду рискует оказаться в тени.

Все это ослабляет силы оппозиции, которых пока что недостаточно для того, чтобы добиться своих требований. Лето — не лучшее время для митингов и демонстраций. К тому же, сторонники социалистов, среди которых много русскоязычных, не торопятся поддерживать протест проевропейцев. А прямой союз с социалистами только дискредитировал бы проевропейскую оппозицию.

Остается надежда на то, что свое слово скажут западные партнеры Молдовы, которые и так критически относятся к правящему режиму. Пока Вашингтон и Брюссель воздерживались от жестких мер в отношении Кишинева, основываясь на том, что победа на парламентских выборах социалистов может привести к смене внешнеполитического курса Молдовы. Но, похоже, терпение на исходе. На кону вопрос о выделении 100 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза. Дошло до комичного. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан рассказал, что премьер-министр Молдовы Павел Филип после решения Высшей судебной палаты написал ему смс-сообщение, в котором выражал беспокойство относительно решения судей и того, не повлияет ли это на выделение помощи от ЕС. А молдавский сайт newsmaker.md, ссылаясь на пресс-службу Еврокомиссии, сообщил о приостановке выплаты первого транша этой помощи. Молдавский вопрос намерены обсудить в Европарламенте.

Через два месяца, 26 августа правая оппозиция собирается провести Народное собрание граждан со всей страны и из-за границы. Все выглядит так, что основные акции запланированы на осень и станут органической частью предвыборной кампании. Теперь главный вопрос состоит в том, не растеряют ли оппозиционеры свой потенциал в череде более мелких акций и не придут ли к старту предвыборной кампании уставшими, выдохнувшимися и деморализированными. С другой стороны, длительный перерыв дает возможность Демократической партии подготовиться и совершить необходимые маневры как внутри страны, так и на международной арене.