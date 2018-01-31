Давос: в поисках горизонта

Давос, по свидетельствам старожилов Форума, год от году все более интеллектуален и менее бизнесов, более стилен и чуть менее помпезен. Представители общественных организаций и интеллектуалы становятся третьей, во многом равнозначной группой участников форума, наряду с политиками и бизнесменами.

Свыше 3 тыс. участников из 134 стран мира, мощные партнеры — около 1200 ведущих мировых компаний. Каждый институционный партнер до сих пор платит взнос 31,5 тыс. швейцарских франков (франк сейчас приблизительно равен одному евро) в год. Однако партнерский взнос — всего лишь пропуск в клуб и не гарантирует физического участия представителя компании в конкретном Форуме, с допуском на все мероприятия и панели. Для обеспечения такого доступа и участия своего представителя и компании-партнеры, и члены Форума должны внести дополнительно 45 тыс. швейцарских франков. То есть работает двойное сито: сначала компания должна подать заявку и получить официальный статус партнера, и только потом ее директор или президент может оплатить недешевое место среди слушателей основной программы.

Впрочем, с течением времени все больше участников попадают в Давос без обязательных членских или партнерских взносов (автор этих строк относится к ним). Все больше участников привлекаются к разным сопроводительным, параллельным, неформальным мероприятиям. Абсолютное большинство их участников не имеют доступа на основные панели Форума, однако это не останавливает потока желающих. Ведь главная ценность здесь — не в физическом присутствии на официальных панелях (их можно пересмотреть как в прямой трансляции онлайн, так и в записи из любого места в мире), а в непосредственном присутствии вокруг события. Именно в Давосе можно случайно или запланированно встретиться сразу с десятками выдающихся личностей, тем самым за несколько дней отработав программу расширения горизонта общений и полезных знакомств как с незаурядными людьми, так и с представленными ими ноу-хау. Для "консерваторов" форума это, возможно, девальвация его ценности и эксклюзива, однако для большинства представителей новых поколений — его единственно возможная адаптация к быстротечному миру, способ не маргинализироваться и двигаться вперед.

Давос этого года отличился максимально высоким уровнем представительства за последние несколько лет: в частности, после продолжительного перерыва одновременными гостями форума стали канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп (последним действующим президентом Соединенных Штатов здесь гостил еще Билл Клинтон), чье пребывание в Давосе почти совпало с годовщиной его инаугурации. При этом лидеры Германии и США не нашли возможности или необходимости встретиться. Их месседжи мало чем пересекаются содержательно.

Урожайным на разнообразное и нескоординированное присутствие: государственное, общественное, бизнесовое — в этот раз Давос оказался и для Украины. Разнообразие инициатив украинской стороны произвело впечатление некоторой стихийности, хотя, в сущности, за конкретными мероприятиями стояла длительная и тщательная подготовка, преимущественно оправдавшая вложенные усилия.

Конкурирующие версии будущего

Идейная конкуренция и даже определенные мировоззренческие антагонизмы стали неотъемлемой чертой мировых дискуссионных площадок последнего десятилетия. Кажется, мировоззренческое единство "мирового сообщества" распалась на векторы, исходящие из одного стартового предположения: "старый мир подошел к концу", — но очертания нового мира, или того, который должен прийти на замену отжившему, не столь четкие, чтобы сложиться в ясную картину. Выступления многих лидеров государств и правительств (здесь их в этот раз было более 70 — больше бывает разве что на Генасамблеях ООН) удостоверили наличие такой проблемы. Разногласия есть, но они нелинейного характера и не сводятся к двум альтернативам.

В этот раз в Давосе была продемонстрирована попытка завернуть в совершенную форму посткризисный национальный изоляционизм, представленный прежде всего американским президентом. Трамп построил речь в триумфальном духе, отчитываясь о резком повышении инвестиционной привлекательности США (пока не подкреплено независимыми аналитическими данными) после его прихода к власти.

Трамп пытался заверить, что является оппонентом не свободной торговли, а ее обезображенной формы, основывающейся на недобросовестной конкуренции, массовом разворовывании интеллектуальной собственности, субсидировании промышленности и всеобъемлющем государственном экономическом планировании: "Не может быть свободной и открытой торговли, если некоторые страны эксплуатируют систему за счет других". То есть говорил, что он, в сущности, является глобалистом, но глобалистом тех старых времен, когда и способ производства, и прогрессивный социальный порядок обеспечивали Западу (прежде всего — США) ощутимое конкурентное преимущество, которое потом "съели" государственный протекционизм, интеллектуальное пиратство, субсидии и умелое манипулирование созданными Западом правилами со стороны стран бывшего третьего мира — то есть то, что обеспечило конкурентное преимущество некоторых из них (того же Китая) на протяжении последних десятилетий.

Впрочем, условный "третий мир" не ответил Трампу его же монетой. Самая ожидаемая дискуссия "глобализма — протекционизма" вообще почти не прозвучала. Вместо этого бодрый пафос стремительного экономического роста (обусловленного слепой дерегуляцией и пересмотром международных обязательств) подвергся атаке со стороны осознанного интереса к защите окружающей среды, здоровой среды существования человека и природы.

Так, незапрограммированно оппонируя Трампу (в другой день и в ходе другой панели), премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, защищая отброшенное администрацией США Парижское климатическое соглашение: "В нашей культуре мы относимся к природе как к матери. Мы также считаем, что человек имеет право только брать из нее выгоду, но не разрушать. Мы не только осознаем свою ответственность за изменение климата, но и готовы взять на себя инициативу по смягчению его последствий".

Американский президент подвергся прямой атаке не со стороны конкурирующих государств, а со стороны критически настроенных соотечественников. Джордж Сорос публично обвинил его в напрасной попытке построить "мафиозное государство", а губернатор штата Вашингтон Джей Инсли подчеркнул, критикуя политику президента в вопросе окружающей среды и, в частности, Парижского соглашения, что "в этом (антиэкологическом. — А.С.) параде принимает участие только один человек, никто не пошел за ним". Такой ход дискуссии подчеркнул тот факт, что мировое разграничение происходит уже не столько между государствами или их группами, сколько между мировоззренческими позициями, в том числе внутри государств.

Носителем ценностей открытого общества едва ли не ярче всех выступил французский президент Эммануэль Макрон. По мнению главного редактора The Economist Занни Минтон Беддоса, Макрон — первый лидер, который понимает, что политика теперь не столько о правых или левых, сколько о закрытых и открытых. "И он, безусловно, понимает необходимость изменения общества, чтобы можно было оставаться открытыми. Он, наверное, — главная надежда Европы в этом вопросе".

В свою очередь, и Ангела Меркель активно дискутировала со всем протекционистским и изоляционистским нарративом, противопоставляя ему тезис об ответственном лидерстве: "Мы считаем, что изоляция себя от остального мира не приведет к хорошему будущему. Протекционизм не является правильным ответом. Если мы считаем, что что-то несправедливо, невзаимно, то нужно искать многосторонние ответы, а не проводить односторонний протекционистский курс".

Горизонт для Украины

Нужно признать, что Давос в этом году был ярким, многослойным и в массе своей удачным для Украины. Причем в меньшей степени речь идет о роли официальной делегации (нужно признать, что и президент Порошенко, и министр Климкин, и особенно вице-премьер Климпуш-Цинцадзе отработали довольно самоотверженно), а в большей — о новоявленном неформальном рабочем альянсе бизнеса и общественности.

Новые рамки сотрудничества бизнеса и общественности — определяющая предпосылка скачкообразного расширения украинского участия в Давосе, которую заметили все небезразличные участники и с чем должны были считаться политики.

Альянс двенадцати компаний и фондов сделал возможным появление уникального объекта нынешнего Давоса — Украинского дома. За 5 дней здесь состоялось более 15 панелей и мероприятий под лозунгом "Украина: Креативность. Инновации. Возможности". Инициатором проекта выступила Украинская ассоциация венчурного и частного капитала (UVCA) в партнерстве с Western NIS Enterprise Fund и Фондом Виктора Пинчука. Организаторами отдельных дискуссионных панелей были Horizon Capital, Ciklum, Bitcoin Foundation Ukraine, Agrohub, UNIT.City, Hacken, Northland Power и Social Boost. На площадке выступали предприниматели, государственные деятели (включительно с президентом), общественные лидеры, интеллектуалы, музыканты.

Новая энергетика, криптовалюты, новые глобальные технохабы, контроль человека над данными, Blockchain, венчурный капитал, энергия нового поколения, развитие гражданских технологий и социального инвестирования, станет ли Украина европейской аграрной супердержавой — вот неполный перечень направлений тематического наполнения дискуссий Украинского дома. Что ж, это не выглядело ни провинциальным, ни слишком вторичным.

Определенным эксклюзивом Украинского дома было его расположение — непосредственно напротив Российского дома, оформленного согласно традиционным представлениям северных соседей о "представительном помещении". Несмотря на вдесятеро меньший бюджет, украинский центр выглядел значительно оживленнее и креативнее. В ходе пиковых нагрузок организаторам приходилось закрывать дверь для посетителей: "Full house".

Уже много лет самое известное из "украинских событий" Давоса — Украинский завтрак (основной организатор — Фонд Виктора Пинчука). В прошлом году организатор столкнулся с частичным бойкотом, обусловленным его контраверсионной статьей, которая многими воспринималась как неприемлемая, поскольку в ней предлагались слишком далеко идущие компромиссы с Россией. В этом году о том эпизоде, очевидно, забыли, и количество участников пересекло рекордную отметку 300. После годового перерыва здесь выступил и президент Порошенко, который импровизировал и, в частности, озвучил противоречивый тезис об "осени реформ", которая содержала очевидно двузначную символику.

Вывод из всей картины не является линейным. На таких мероприятиях, как Давосский форум, Украина с растущей энергией старается двигаться к желаемому горизонту, и это заметно, но горизонт от того не становится ближе автоматически. Наоборот, с приближением к некогда отдаленным ориентирам, прохождением промежуточных целей количество видимых потребностей увеличивается быстрее, чем сумма имеющихся ресурсов.

Давос для Украины — это расширение горизонта ради более рационального взгляда на мир, но очевидно — без гарантии быстро наверстать отставание и решить все проблемы.