"Цунами" в Каталонии

За две недели, минувшие с тех пор как испанский Верховный суд вынес свой вердикт по делу лидеров каталонских сепаратистов, события в этой испанской провинции начали развиваться со скоростью урагана или цунами.

До недавнего мирные протесты сторонников независимости этого региона вылились в силовое противостояние между частью протестующих и представителями правопорядка. Испанские власти отреагировали немедленно, сменив тон разговора с Барселоной. Если еще буквально несколько недель или даже дней назад Мадрид был настроен искать пути к диалогу с руководством провинции Каталония, то сегодня испанские власти вернулись к жесткой риторике: независимость Каталонии исключена, говорят они. В ответ в Женералитате (правительстве) Каталонии заявляют о начале подготовки нового референдума по поводу отделения от Испании.

Своеобразный перелом случился как раз в канун второй годовщины т.н. провозглашения каталонской независимости. Испанское правительство объявило этот "акт волеизъявления" противоправным. Исходя из этого, 14 октября с.г. Верховный суд вынес приговор в отношении 12 руководителей сепаратистского движения провинции. Это решение, по мнению испанских властей, и должно было стать поворотным моментом, после которого появлялась возможность открыть новую страницу взаимоотношений с каталонскими властями, при условии, что последние признают обоснованность и законность судебного решения. (См. "Испанию "пучдемонит", ZN №39 от 19–25 октября.)

Однако произошло все как раз наоборот. На улицы Барселоны вышли сотни тысяч сторонников независимости, которые называют суд — расправой, а осужденных — "политзаключенными". Самые масштабные шествия состоялись 18 октября, — на эту дату была назначена всеобщая забастовка. На марш сторонников независимости собралось более полумиллиона человек.

Но в последующие дни эти мирные протесты все чаще стали заканчиваться беспорядками, как здесь говорят, по "гонконгскому сценарию". Когда большинство участников мирных шествий расходились по домам, улицы Барселоны превращались в поле битвы межу полицией и группами молодых людей, поджигавших мусорные баки и припаркованные вдоль дорог автомобили, устраивавших баррикады и громивших магазины.

Эта новая форма выражения протеста явно имеет параллели с протестами в Гонконге, — у этих групп нет определенного лидера и единого центра. Они координируют свои действия против полиции через сервисы электронных сообщений, группы в социальных сетях, интернет-платформы и сайты, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях, чтобы власти или правоохранители не могли закрыть их. Один из таких сайтов (есть также мобильное приложение и группа) под названием "Демократическое цунами" пытается мобилизовать все радикальные элементы — от фанатов местного футбольного клуба "Барселона" до членов т.н. "Комитетов по защите республики". Эти организации стали создаваться сторонниками сепаратистского движения в Каталонии в канун "референдума" 2017 г. как группы прямого действия, готовые к акциям неповиновения, саботажа решений властей, блокирования дорог, противодействию правоохранителям и даже подготовке актов насилия. Так, в конце сентября в Барселоне была выявлена группа "комитетчиков", уже имевших оружие и научившихся изготавливать взрывчатку. Семерым, по сообщениям испанских правоохранительных органов, были выдвинуты обвинения в принадлежности к террористической группе, изготовлении взрывчатки и планировании преступлений.

Основная масса участников этих радикальных протестов — молодежь в возрасте от 16 до 25 лет. Ранее они удовлетворяли свою политическую активность в рамках мирных протестов, но теперь считают, что эта форма протеста перестала быть действенной.

О серьезности ситуации свидетельствуют сводки полиции последних дней. На момент написания статьи сообщалось о более чем 600 раненых — примерно поровну как демонстрантов, так и полицейских. Пожарные Барселоны не помнят, когда им приходилось тушить в течение ночи более сотни пожаров и поджогов. Убытки от них власти оценили в 2,7 млн евро по состоянию на 23 октября. Мадрид 16 октября перебросил в регион 200 бойцов элитного спецназа в помощь двум тысячам полицейских, уже размещенных в Каталонии ранее. Полиция Барселоны была вынуждена впервые в новейшей истории использовать для разгона демонстрантов водомет, купленный еще в 1994 г., но все это время простаивавший без дела. В целом, по оценкам местных полицейских чиновников, происходящее в городе — беспрецедентно.

Новая ситуация на улицах Барселоны вызвала замешательство в рядах каталонских политиков, в среде партий и общественных организаций, добивающихся независимости. Они оказались явно не готовы к такому повороту событий, когда их многолетняя праведная борьба может быть дискредитирована кучкой радикалов и погромщиков.

В самой сложной ситуации оказался глава каталонского правительства Ким Торра, заявлявший 19 октября, что "насилие — это не наш путь", и призывавший демонстрантов воздержаться от агрессии. При этом он осудил полицейских за применение насилия к демонстрантам и даже дал указание шефу департамента внутренних дел Каталонии Микелю Буке расследовать действия своих подчиненных (речь идет о подразделении полиции правительства Каталонии — "Моссос де Эскуадра") в ходе уличных протестов. Правозащитные организации региона всю вину за насилие также возлагают именно на полицию. Власти Каталонии не спешат выдвигать обвинения десяткам задержанных участников беспорядков, ведь это будет означать, что они признают неправоту их действий. А в Каталонии их всячески пытаются представить как "пострадавших" от полицейского произвола.

Но с другой стороны, именно Ким Торра как представитель местной власти вынужден отдавать указания правоохранителям по наведению порядка, поскольку в противном случае (если его действия будут признаны неэффективными, и он потеряет контроль над ситуацией) испанское правительство будет иметь основания снова ввести в регионе прямое управление и упразднить автономию, распустить каталонское правительство. Тогда Торра сам может оказаться за решеткой, как и члены предыдущего Женералитата Каталонии.

В Мадриде, очевидно, ситуацию с протестами видят с точностью до наоборот: власти пытаются подавить активность "Демократического цунами", впрочем, пока безуспешно. Они обвиняют движение в "терроризме" и одновременно ставят в вину Женералитату Каталонии и его руководителю неадекватную реакцию на протесты и акты насилия. По мнению и.о. премьер-министра Испании Педро Санчеса, Ким Торра должен публично осудить организаторов беспорядков в Барселоне и признать верховенство испанских законов, конституции и судебных решений центральных властей.

Такая жесткая позиция Мадрида поставила каталонских сепаратистов в тупик. Теперь они не знают, как "заставить" Санчеса "смягчиться" и начать переговоры. Торра шантажирует центральное правительство Испании, что если дата начала переговоров о будущем Каталонии не будет назначена немедленно "здесь и сейчас", то ситуация в регионе будет только обостряться, и он не может дать гарантии, что сепаратисты снова не прибегнут к старой тактике односторонних действий и давления.

На минувшей неделе подавляющее большинство мэров городов Каталонии (814 из 947) подписали документ, призывающий Мадрид освободить из тюрьмы бывших руководителей Каталонии и предоставить автономии право на самоопределение, начать диалог. Ким Торра поблагодарил их за приверженность идее "независимости" и подчеркнул, что этот акт демонстрирует решимость создать "республику свободных мужчин и женщин".

Но другие политики и группировки в лагере сепаратистов начали расходиться по тактическим вопросам с главой Женералитата (выражающим идеи партии "Вместе за Каталонию"). Так, президент "Каталонской национальной ассамблеи" Элисенда Палузи заявила, что в данный момент нужно сосредоточиться на защите автономных прав и свобод каталонцев. Представители партии "Левые республиканцы Каталонии", лидер которых Ориол Жункерас (экс вице-президент Женералитата) был осужден испанским судом на 13 лет за организацию незаконного референдума 2017 г., предлагают добиваться переговоров с Санчесом не путем угроз, а поиском компромисса.

Эти силы вполне отдают отчет, что среди 7,5 млн жителей Каталонии сторонники независимости от Испании составляют не большинство, а лишь около 44%. В то же время абсолютное большинство жителей считают, что политики в Мадриде и Барселоне должны прийти к определенному решению по будущему взаимоотношений центра и провинции, а в какой форме это будет — два отдельных государства, Каталония как субъект федерации или дальнейшее расширение автономных прав в составе Испании — это уже другой, но главный вопрос переговоров.

Правда, если судить по последним событиям в Каталонии, реальная перспектива для таких переговоров отдаляется. И это связано не только с отсутствием единства в лагере политсил, добивающихся независимости или большей автономии Каталонии. Испанское правительство по-своему может распорядиться этой ситуацией, прежде всего ввиду намеченных на 10 ноября всеобщих парламентских выборов.

Для главы испанского кабинета Педро Санчеса жесткая линия в отношении каталонского сепаратизма — шанс улучшить результаты на выборах для своей Испанской рабочей социалистической партии. Согласно данным социологического опроса, обнародованного исследовательским институтом CIS, партия Санчеса может получить поддержку 32% голосов избирателей, что позволит претендовать на 133–150 мандатов в нижней палате парламента, состоящей из 350 членов. А при условии поддержки со стороны левоцентристского блока Unidas Podemos ("Вместе мы сможем!") и, возможно, Гражданской партии "Сьюдаданос", Санчес может даже претендовать на поддержку большинства в 176 голосов. Если это произойдет, его позиции для начала реальных переговоров с властями Каталонии будут как никогда сильны, с другой стороны, он также сможет использовать этот карт-бланш для подавления радикальных протестов в автономии.