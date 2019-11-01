Чили: извержение вулкана народного недовольства

Чили взорвалась уличными протестами, вылившимися в жестокие столкновения власти с народом, возмущенным большим экономическим и социальным неравенством. И соломинкой, сломавшей верблюду спину, стало резкое повышение стоимости проезда в метро и на другом транспорте.

Столкновения между властью и протестующими уже привели к гибели 20 людей и арестам 7 тыс. человек. К этим трагическим последствиям надо прибавить еще и разграбленные супермаркеты, горящие автобусы, обугленные станции метро и подожженный штаб электрической компании. И впервые после прихода к власти демократического правительства в 1990 г. на улицы чилийской столицы Сантьяго вывели военных.

Ситуация так заострилась, что ООН готовится послать специальную миссию для расследования нарушений прав человека в Чили, где после недели уличных протестов началась всеобщая забастовка. Руководитель Совета по правам человека ООН и бывший президент Чили Мишель Бачелет заявила: "После мониторинга кризиса в Чили я решила прислать для проверки миссию для изучения сообщений о нарушении прав человека".

Чилийский президент Себастьян Пиньера, пытаясь ослабить напряженность, объявил о плане прекращения довольно непопулярного чрезвычайного положения и комендантского часа в ночное время. А также о замене в правительстве восьми министров, среди которых — министр внутренних дел и финансов.

Как отмечают некоторые чилийские эксперты, они удивлены не тем, что происходит, а тем, что такой бунт не вспыхнул раньше. Ведь отсутствие структурных изменений и непонимание президентом-миллиардером проблем простого народа невозможно потушить ужасным насилием и частичными уступками со стороны правящего режима.

Впрочем, едва ли Пиньера и те, кто руководит, владеет и контролирует Чили, готовы предоставить чилийцам свободу действий, возможность достойно зарабатывать и разблокируют социальные лифты. Богатые и сверхбогатые игнорируют проблемы бедных и среднего класса, они живут на закрытых территориях, контролируемых наемниками-охранниками, и отделились от основной массы населения.

Но за фасадом внешне благополучного государства скрывались проблемы, которые невозможно решить погромами и разграблением торговых центров. Хотя есть безотлагательные вопросы, и их необходимо оперативно решать, но причиненный большой ущерб государственным предприятиям и частному бизнесу — неоправданный. Поэтому многие чилийцы выступают против такого варварского разрушения. Ведь в сожженных дотла больших магазинах работали сотни людей, и все они после этого потеряли свои рабочие места.

Из-за чрезмерной жадности местных олигархов "чудо Чили", успешно спроектированное и реализованное Милтоном Фридманом и его соратниками, начало трагически пробуксовывать. А замаскированное под демократическое чилийское правительство не смогло своевременно отследить возможность извержения вулкана народного недовольства.

Чилийцы не желают дальше мириться с "чилийским миром", построенным для обслуживания небольшого количества "избранных" за счет молодых, старых, уязвимых и бедных категорий населения.

После тотальной приватизации в руки олигархов перешло буквально все в стране: дороги, вода, минеральные ресурсы, леса, газ, электрическая энергия, а также основные услуги, среди которых медицинское обслуживание, что стало причиной структурного неравенства, системной коррупции, деградации и нестабильности как формы жизни.

Президент Себастьян Пиньера — миллиардер, и потому наивно было бы надеяться, что он готов проводить реформы, которые дали бы возможность достичь значительного прогресса в ослаблении социального неравенства в Чили. В Латинской Америке постоянно прослеживаются своеобразные "политические качели", когда олигархи, неолибералы и "экономические хищники" возвращаются назад, отменяя все то, что делалось левыми правительствами. Но когда левые экстремисты приходят к власти, они часто становятся такими же коррумпированными и репрессивными, как и олигархи, как это произошло в Венесуэле и Никарагуа.

Парадоксальность чилийской ситуации заключается в том, что фактически до времен Сальвадора Альенде Чили была одной из самых стабильных латиноамериканских демократий. Но неудачные социалистические эксперименты президента Альенде и его сближение с кубинским диктатором Фиделем Кастро спровоцировали военный переворот.

Генералу Аугусто Пиночету удалось стабилизировать страну, но на благо зажиточных. Чили посчастливилось владеть природными и человеческими ресурсами, но политическая система, все время дающая сбои, приносит пользу не всем ее гражданам, а лишь зажиточным слоям населения.

Реальность такова, что автострады в Чили преимущественно платные, медицинское страхование доступно только тем, кто может себе позволить за него заплатить, пенсии — очень низкие, и большинство пенсионеров просто не могут выжить без помощи своей семьи.

Сейчас в Чили звучит все больше голосов, призывающих изменить конституцию, принятую во время диктатуры Пиночета и созданную для сохранности неприкосновенной действующей системы. Но складывается впечатление, что в Латинской Америке готовы повторять прошлые ошибки вновь и вновь, надеясь на положительные результаты. А выведя военных на улицы, президент Пиньера провоцирует их на военный переворот.

Ведь если волнения в Чили будут продолжаться долго, социальный кризис спровоцирует политический кризис. И генералы могут решить "временно" взять власть в свои руки, объясняя этот шаг острой необходимостью не дать стране сползти в состояние хаоса и анархии.

В таком случае проведение новых президентских и парламентских выборов откладывается до времени стабилизации ситуации, и на следующих выборах через год или два к власти прогнозируемо может прийти ставленник военных или кто-то из высшего генералитета.

Другим вариантом может стать захват власти в Чили на волне народного недовольства и массовых протестов "необольшевиками", которые бросят по требованию плебса социальные подачки (их хватит на несколько месяцев), а затем чилийский клон Мадуро начнет искать срочной поддержки у России, взывая к Москве о помощи и защите "народной" власти, которую хотят незаконно сбросить "американские империалисты".

На примере Чили прослеживается тенденция разочарования латиноамериканцев в правоцентристских лидерах. Поэтому можно спрогнозировать рост поддержки левых в Чили, Эквадоре и Аргентине. При этом примеры Венесуэлы или Кубы в качестве альтернативы большинством отбрасываются как явно провальные.

Следует обратить внимание, что в воскресенье в Аргентине состоялись президентские выборы, на которых победил левый кандидат Альберто Фернандес. И ему придется решать, хочет он руководить как ответственный представитель левого центра — или как жесткий левый.

Из-за социального протекционизма в Чили невозможно сделать то, что легко реализовывается, например, в США. Если бы в Чили появились изобретатели-предприниматели наподобие Стива Джобса или Билла Гейтса, они не только не смогли бы получить кредиты или иностранные инвестиции под свои проекты, — их бы легко "раздавили", чтобы не служили "негативным примером" для тех, кто хочет действовать вне системы.

Чилийские протесты являются сигналом, что люди устали от безвыходной жизни, устали от коррумпированной власти, коррумпированных корпораций и их полицейских защитников. Когда кучка миллиардеров самовольно решает судьбу государства, то это не только несправедливо, но и крайне опасно, поскольку провоцирует противостояние с властью, которое потенциально может взорваться революцией.

Сейчас в Чили протестуют две группы людей. Это студенты и подавляющее большинство тех, кто практикует гражданское неповиновение без насильнических действий. Они стучат по горшкам, указывая на неспособность прокормить себя и семью на низкую зарплату, скандируют и маршируют.

Это самая большая часть демонстрантов. Небольшая группа протестующих провоцировала пожары, разбивала окна в зданиях и грабила их. По мнению чилийских экспертов, определенное количество этих варварских действий были инспирированы властью, чтобы потом обвинить протестующих в экстремизме и вандализме.

События в Чили стали следствием глубокого разочарования граждан продолжительным периодом роста пропасти между богатыми и обычными людьми. У чилийской элиты, присвоившей себе большую часть "экономического пирога" (что было искусно замаскировано во время роста экономики), нет аргументов, чтобы объяснить нуждающимся, почему в период экономического спада, когда жизненный уровень других катастрофически ухудшился, они не желают ограничивать свои финансовые аппетиты.

Из всего видно, что чилийцы не перестанут протестовать, поскольку толпы недовольных ежедневно только увеличиваются. Они хотят проведения реформ, которые улучшили бы их жизнь. Но Себастьян Пиньера к этому не готов.

И может ли президент Пиньера продолжать править Чили, если он несет ответственность за убийства военными чилийских протестующих?

Необходимо прекратить дрейф страны к пиночетовскому прошлому, ведь военная диктатура — это тупиковый путь, и Чили его уже проходила.