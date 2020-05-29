Четвертый — не лишний

На прошлой неделе Белый дом опубликовал новую стратегию в отношении Китая, содержание которой не оставляет сомнений: Вашингтон твердо намерен остановить экспансию Поднебесной, пока еще не поздно.

Впервые со времен Никсона и Киссинджера в США признали, что политика надежд на фундаментальные изменения в Китае по модели экономического и политического сближения с Западом провалилась. По мнению администрации США, социально-экономическая система, предлагаемая Пекином на глобальной арене, "является вызовом" для фундаментальных представлений Вашингтона о "праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью". Фактически если это не объявление полноценной "холодной войны", то как минимум декларация о резком охлаждении отношений на фоне и без того сложного диалога в сферах торговли и прав человека.

За этим последуют (и уже становятся реальностью) санкции в отношении китайских компаний, ужесточение визового режима, контроля над дипломатическими и научными контактами, жесткий контроль соблюдения прав интеллектуальной собственности, продолжение поддержки Тайваня, давление на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге, запрет на поставки микрочипов компании Huawei и многое другое. И что самое любопытное — столь резкий поворот в официально задекларированной политике США в отношении Пекина пользуется поддержкой со стороны как демократов, так и республиканцев. Редкое единодушие.

Катализатором охлаждения отношений США и КНР послужила пандемия коронавируса. Невозможно отрицать, что часть претензий Вашингтона имеют весьма объективные основания, но так же верно и то, что важнейшим фактором ужесточения политики в отношении КНР являются ноябрьские выборы.

На протяжении последних трех месяцев сразу несколько социологических опросов фиксировали значительное, от 8 до 12% отставание Трампа от лидера гонки — Джо Байдена. Хаос с введением ограничительных мер в связи с карантином, множество ошибок, допущенных командой Трампа на ранних стадиях пандемии, и еще больший хаос с отменой карантинных мер в разных штатах и графствах без всякой связи с данными о заболеваемости резко пошатнули уверенность американцев в способности нынешней администрации достойно справиться с кризисом. Джо Байдену даже не пришлось особенно критиковать Трампа — все произошло само по себе. Некоторые аналитики Уолл-стрит уже высказали мнение, что осенью демократы вернут не только Белый дом, но и контроль над Сенатом.

А тут еще CNN раскрыл подробности моделирования будущих выборов авторитетной организацией Oxford Economics, предрекающей провальный проигрыш Трампа на уровне 35% голосов. До пандемии результаты подобных прогнозов были прямо противоположными — Трамп должен был получить до 55% голосов избирателей. Теперь же хорошего сценария для нынешнего хозяина Белого дома, похоже, не существует.

Если второй волны коронавируса осенью не будет, то аргументом против Трампа станут слишком жесткие меры карантина, которые привели к невиданному росту безработицы и падению экономики, а если вторая волна будет, то его же обвинят в том, что карантин был снят слишком рано, а введен — с опозданием. Необходимо найти виновного в происходящем и нужно время, чтобы образ этого виновного зафиксировался в сознании избирателей. Именно в этом, как считают некоторые политические обозреватели, кроется причина эскалации антикитайской риторики даже до получения результатов расследования происхождения вируса и действий КНР на начальном этапе пандемии, инициированного более чем 120 странами в рамках ВОЗ.

Собственно, было предпринято несколько попыток "сбить температуру" общественной дискуссии, то переводя внимание на действия администрации Обамы в отношении Майкла Флинна, то пробуя вновь разыгрывать "украинскую карту". Однако ничто не сработало так хорошо, как назначение Китая на роль виновного во всех бедах, связанных с пандемией и экономическим кризисом в США.

Разумеется, углубление противостояния США и КНР не могло остаться незамеченным в России. С одной стороны, в Москве не против схватки двух гегемонов, где всегда чем-то можно поживиться, с другой — в сложившихся условиях РФ крайне невыгодно становиться на чью-либо сторону.

Наиболее болезненные санкции введены США, и именно с Вашингтоном Москва хотела бы вести диалог о новом переделе мира. Поэтому безоговорочно встать на сторону КНР контрпродуктивно, когда наметился пусть и слабый, но все же диалог с Трампом — тут и совместное заявление по встрече на Эльбе, и телефонный разговор, и призрачная надежда быть приглашенным на саммит "семерки" в США.

С другой стороны, Пекин, как стратегический союзник, ожидает от Москвы поддержки в крайне трудные времена. Пока Кремль пребывает в размышлениях и то пытается лавировать, подыгрывая на информационном фронте Китаю, то старается выстраивать какой-никакой диалог с США, российские интеллектуалы сформулировали видение роли России в основном геополитическом треугольнике современности.

Само собой, что, по их мнению, Россия — "отдельная цивилизация" и даже "социальная империя", где понятие самодержавия меняется с "сам — держава" в "сами держим", но примечательно другое. Все более громко и открыто в Москве говорят о своей роли "третьего полюса", притягательного для стран, которые не хотят становиться ни на сторону США, ни на сторону КНР. Им предлагается меню из национализма, патриотизма и неприсоединения, и все это под общим "омофором" России.

Идея "нового неприсоединения" при лидерстве РФ является, разумеется, утопической, учитывая отсутствие у России как какой-либо позитивной идеи социально-экономического устройства национально-патриотических государств, так и ресурсов, которыми можно было бы поддерживать их развитие и безопасность.

Но вот незадача. В сложном положении относительно противостояния США и КНР оказался и Европейский Союз — самый важный рынок как для Китая, так и для России (и для Украины тоже). Буквально вслед за Белым домом (что есть чистое совпадение) об изменении позиции в отношении КНР заявил Брюссель. На протяжении трех лет ЕС пытался лавировать между ухудшением отношений с многолетним союзником — Вашингтоном и набирающим силу Китаем, который откровенно нацелился на рынки Европы через реализацию проекта "Один пояс — один путь".

Учет разумных требований США о скрининге инвестиций в критические и чувствительные технологические предприятия Германии и Франции сопровождался взаимными визитами лидеров и многомиллиардными контрактами на поставку сложной техники в КНР. Создание и продвижение прямо под боком у Брюсселя группы "17+1" не поощрялось, но и препятствовать сотрудничеству с Китаем странам Центральной Европы и Балкан, не относящимся к числу богатейших на континенте, было бы странным.

Однако теперь выяснилось, что у Китая есть те, с кем ему более комфортно, чем с другими, и эти страны (к примеру, Италия, Венгрия, Сербия) являются чувствительными точками ЕС. И именно во время пандемии проявились как избирательность со стороны Пекина, когда помощь направляли в первую очередь лоялистам, так и определенные нарушения этических норм со стороны КНР.

Так, в Брюсселе крайне негативно отнеслись к пиару, развернутому Китаем после оказания помощи странам ЕС, при том, что помощь со стороны ЕС на начальных этапах пандемии, оказанная Китаю, была предоставлена без фанфар и пения гимнов под прицелом телекамер. Результатом пандемии, причиной которой все без исключения опросы общественного мнения, проведенные в ряде государств ЕС, называют Китай, стало падение ВВП в первом квартале от 4,3% в Польше до 9,7% в Греции, и это по предварительным оценкам. Китай, в отличие от России, вовсе не стремится разрушить ЕС, однако именно единство ЕС оказалось под угрозой.

Столкнувшись с информационными атаками со стороны Китая (и России), Еврокомиссия всерьез задумалась о переносе производства критических медицинских препаратов и изделий из Азии в Европу, в том числе Центральную и Восточную, на Балканы или в Африку. Особенно шокирующим, по признанию руководителя внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, было осознание того факта, что ЕС крайне сильно (в некоторых аспектах на 100%) зависит от поставок критических материалов, лекарств и медицинских изделий из Китая.

Выступая на прошлой неделе перед немецкими послами, Боррель отметил, что в Брюсселе осознают чувствительность отдельных стран ЕС в отношении сотрудничества с КНР, однако призвал к общеевропейской солидарности и дисциплине. По словам ведущего дипломата ЕС, "необходима более прагматичная стратегия в отношении Китая, учитывающая укрепление отношений с другими, демократическими странами Азии". Несомненно, он имел ввиду и Японию, с которой ЕС в прошлом году подписал важное торгово-экономическое соглашение.

Отсутствие нормального диалога с США по "китайскому" вопросу осложняет позиции ЕС, который по праву должен был бы стать четвертым и совсем не лишним полюсом современной геополитики. Сегодня трудно предугадать, какие очертания примет обновленная политика ЕС в отношении КНР, учитывая разнонаправленные интересы отдельных стран-членов, в частности Италии и Швеции, Польши и Венгрии, да еще в условиях теперь уже особой политики Великобритании, к примеру, в контексте 5G. И если предположить, что европейцам удастся договориться по координации "китайской" политики в области экономики и безопасности, остается открытым вопрос, как реагировать на действия КНР в Гонконге или Южно-Китайском море. Ранее европейцы могли опираться на США, но сегодня состояние трансатлантической солидарности оставляет желать лучшего.

Запутанная ситуация в "верхах" мировой политики осложняет и позицию Украины. С одной стороны, в прошлом году Китай стал торговым партнером номер один (как отдельная страна), и именно в направлении Пекина посматривают, когда речь идет об инвестициях. С другой стороны, основным партнером по безопасности для Украины являются США, а стратегической целью — определено сближение с ЕС.

Приоритет отношений с Азией, совершенно справедливо провозглашенный Министерством иностранных дел, обязательно должен учитывать как прагматизм в отношении Китая, так и намерения ЕС активнее развивать сотрудничество, в том числе инвестиционное, с демократической частью Азии, в первую очередь — с Японией.

Было бы разумно использовать режим свободной торговли с ЕС для размещения на нашей территории тех производств, которые ЕС, США и Япония будут выводить из КНР, о чем уже было заявлено во всех основных столицах. Возможно, следует инициировать подписание соглашения о свободной торговле с Японией, а вовсе не с Китаем, как об этом ошибочно было заявлено в прошлом.

При пересмотре логистических и производственных цепочек, который будет происходить в ближайшее время, ключом к успеху на внешней арене является тесная координация с ЕС как крупнейшим рынком, и активная, тщательно продуманная политика в Азии, где находятся крупнейшие производители.

Возможно, тогда нам удастся изменить и структуру внешней торговли, которая остается неизменной все тридцать лет независимости, и выйти из нынешнего кризиса окрепшими до того, как начнется новый. В свою очередь, именно ЕС, а не РФ, мог бы стать тем полюсом геополитики, куда притянулись бы страны, для которых однозначный выбор в противостоянии США и КНР является невозможным.