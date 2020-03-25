"Черное зеркало" Италии. Дневник изоляции

За девять дней я вышла на улицу дважды, чтобы купить продукты.

Мой дом в центре эпидемии, за окном раз пять в день слышно, как воет скорая… а вот она уже приехала на мою улицу — забрать кого-то из соседей. Медики в защитных костюмах заходят в дом, где живет одна очень приветливая пожилая пара. Я не знаю их имен, но мы всегда говорили друг другу: "Чао"!

Власть не справляется и ужесточает меры

Война — именно так в Италии называют сейчас борьбу с COVID-19. В новостях о коронавирусе говорят как о "невидимом враге". О том, какую катастрофу сейчас переживает Италия, писать сложно. Все кажется страшным сном, выдумкой, новым сезоном сериала "Черное зеркало". Но это реальность, в которой мы внезапно оказались. Вступительный экзамен в новый мир, куда попадут не все.

Неделю назад властям пришлось задействовать 36 армейских машин, чтобы перевезти часть гробов с телами жертв COVID-19 на кремацию в Феррару. Крематорий Бергамо работал 24 часа в сутки, но не справлялся. Это боль. За пожилых людей, тела которых сжигают, а их родственники в это время находятся в строжайшей домашней изоляции и не могут проститься со своими бабушками, дедушками, папами и мамами. Я смотрела видео и рыдала... а мой муж только делал вид, что не плачет. Его родители живут в Ломбардии и ему за них очень страшно.

Больницы также с трудом тянут нагрузку. Не хватает мест для больных и медиков. Сейчас на работу берут даже с неподтвержденным в Италии медицинским дипломом (в том числе украинским) — спасать пациентов. Официально.

Власти приняли решение устроить госпитали в помещениях, где раньше проводили бизнес-ярмарки. Так, на платформе Fiera di Milano в срочном порядке строят больницу для инфицированных COVID-19. Сюда смогут госпитализировать до 250 пациентов. Раньше здесь проводили отраслевые ярмарки (они все отменены, перенесены или переведены в онлайн формат), собирались бизнесмены высшего звена.

Сотни контрактов на экспорт были заключены после встреч, проведенных именно в рамках этой миланской платформы. Между тем, руководитель проекта по строительству там госпиталя Гвидо Бертоласо, вчера узнал, что тоже инфицирован. Он написал в своем Facebook: "Я позитивен на COVID-19... Я дома. Из симптомов — у меня пока только лихорадка. Мои ближайшие коллеги — уже в домашней изоляции. Но я продолжаю координировать строительство и выиграю эту битву!"

В Бергамо помещение для проведения ярмарок также перестраивают под палаты, часть из них будет предназначена для пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии. Работы ведутся и ночью.

Власть, пытаясь становить эпидемию, ищет спасение в ужесточении ограничительных мер. Штрафы за нарушение карантинного режима увеличены. По всей Италии — от 400 евро до 3 тысяч, вплоть до конфискации автомобиля у тех, кто в дороге без причины. Об этом вчера на экстренной пресс-конференции заявил премьер-министр. Для Ломбардии максимум штрафа еще выше — 5 тысяч евро. В Ломбардии можно гулять с собакой лишь на расстоянии 200 метров от дома. И ходить только в ближайший к месту регистрации супермаркет.

Итальянцы смотрят новости, комментируя их одним словом "Ма-а-а-донна", растягивая первый слог.

Бизнес требует от государства возмещения потерь

Карантинные ограничения для бизнеса Италии будут стоить 100 миллиардов в месяц. Это прогноз президента Confindustria Винченцо Бочча. Он объяснил свою оценку следующим образом: "Мы вступили в военную экономику. 70% производственного сектора закрывается. Мы производили 150 миллиардов в месяц, если мы закрываем 70% операций, это означает, что мы теряем 100 миллиардов каждые тридцать дней. Экономика не должна превалировать над здоровьем, но…". Бочча уверен, что власти должны работать над обеспечением краткосрочной ликвидности предприятий, потому что существуют постоянные затраты (такие как арендная плата), которые остаются, даже если компании закрыты. И они могут уже никогда не открыться, даже после того, как страна поборет эпидемию.

По всей стране закрыты парки и пляжи. Мэр курортного Бари плачет, проезжая по городу, — ему больно видеть, как вирус ставит на колени Италию. Крепкий 40-летний мужчина, вытирая слезы, говорит: "Мы пошли на многие жертвы, чтобы сохранить жизни людей, мы обязательно все наверстаем".

Остается только предполагать, какая судьба ждет маленькие семейные рестораны, которых в Италии большинство. Муж — шеф-повар, жена — бухгалтер, дети помогают в роли официантов. А помещение — либо дом, унаследованный от бабушки с дедушкой, либо в аренду. Такое семейное дело для многих — единственный источник дохода, за счет которого эта семья и живет. Но когда все закрыто?

От государства в этом случае владелец бизнеса получит 600 евро, а все его наемные сотрудники могут в будущем рассчитывать на 50 процентов зарплаты. На увольнение введен мораторий. Выплата налогов заморожена. Если предприниматель арендует помещение, на период карантина он может приостановить выплату, в дальнейшем ему из своих средств придется заплатить только 40 процентов, 60 процентов — возместят. Но не прямо сейчас. А в следующем налоговом году.

Но и с такой схемой помощи согласны не все. Например, владельцы многих ресторанов объединяются и намерены требовать от государства возмещения 35 процентов убытков за период действия карантина. Они заявляют: "Если вы вернете нам часть наших потерь, мы готовы заплатить налоги".

Люди адаптируются к домашнему формату и пекут пиццу

Кажется, итальянцев от депрессии и паники пока спасает их любовь к еде. Закупая продукты на неделю (это примерно 150 евро), как и все сейчас, мы в обязательном порядке берем муку. Кухни превратились в домашние пиццерии и траттории. Сложно представить, сколько итальянских семей сегодня на ужин одновременно готовят, например, простейшую пиццу Margherita. Многие начали даже печь дома хлеб, так как боятся покупать его в супермаркете. Пекут, делятся фото с рецептами в сети и передают эстафету другому. Это назвали Breadchallenge. Итальянцы не понимают, что будет завтра, поют на балконах и ругают с балконов тех, кто решил прогуляться, нарушая карантинный режим (более 100 тысяч оштрафованы).

Возьмем как пример один из регионов, которые числились "счастливчиками". Ровно месяц назад в Марке был зарегистрирован первый пациент с COVID-19, сейчас инфицированных — 2358. Глава региона с сегодняшнего дня в домашней изоляции, так как контактировал с зараженным.

Еще месяц назад в Марке проводили карнавалы, их отменили только в Венеции и еще нескольких городах на тот момент изолированной красной зоны. Тогда она составляла 0,05 процента от территории страны. Я смотрю на это фото, сделанное мной 23 февраля, и думаю, что кто-то из этих людей сейчас, возможно, в реанимации.

Карнавал в Марке

Благотворители — помогают, спекулянты — наживаются

От знаменитых на весь мир брендов до маленьких компаний — список желающих помочь своей стране справиться с эпидемией растет. Уже собрано 25,5 миллионов пожертвований. 10 миллионов жертвует Ferrero, компания McDonald's Italia выделяет миллион долларов для новой больницы в Милане, предназначенной для лечения пациентов с COVID-19, Pirelli закупает аппараты искусственной вентиляции легких и защитные костюмы для медиков. Дизайнеры, которые обычно шьют совсем небольшие коллекции, — производят маски, раздавая их пожилым людям и тем, у кого нет возможности их купить. Итальянский бренд макаронных изделий Miscusi предоставляет свои кухни для приготовления блюд и доставки в больницы.

Trussardi объявила, что с сегодняшнего дня 100 процентов выручки от своих онлайн продаж направляет в госпиталь Папа Сан Джованни XXIII в Бергамо. Дело в том, что наследник известного дома моды Томассо Труссарди родился и вырос в этом городе. На сегодняшний день именно Бергамо больше всего пострадал от коронавируса — тут инфицированы почти 6000 жителей.

Andrà tutto bene (Все будет хорошо)

Итальянцы — безудержные оптимисты. Запустили RistoCoin — виртуальную валюту для оплаты будущих счетов в ресторанах, когда их наконец откроют. Это вложение, которое даст 40 процентов плюс, когда карантин будет снят. То есть, если купить сейчас RistoCoin на 100 евро, можно будет сделать заказ на 140 евро.

Но одновременно с людьми, желающими помочь стране, масштабную деятельность развернули спекулянты. Финансовая гвардия почти каждый день изымает маски, которые незаконно продают втридорога. Например, случай недалеко от Турина. Там в магазине сантехники можно было купить маски из-под полы. До эпидемии COVID-19 они стоили от 80 центов до 2,5 евро, теперь цены иногда достигают 120 евро за штуку. Спекулянтам грозит от 6 месяцев ареста до штрафа максимум 16 тысяч евро.

Но президент Италии Серджио Маттарелла каждый день транслирует стране ключевой посыл: "Мы едины, как в послевоенный период, чтобы возродиться".

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