Частично удовлетворенные

Два года. Столько понадобилось Арбитражному трибуналу, чтобы после встреч, совещаний и заседаний принять решение о своей юрисдикции в деле "Украина против России" по нарушениям Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву.

В данном иске Киев обвиняет Москву в нарушении прав Украины как прибрежного государства в Керченском проливе, Черном и Азовском морях. Речь идет о незаконной разработке газоконденсатных месторождений, недозволенном строительстве Керченского моста, захвате буровых установок (в том числе "вышек Бойко"), препятствовании навигации, незаконном вылове рыбы в исключительной экономической зоне Украины вокруг Крымского полуострова, нанесении вреда экологической системе Азово-Черноморской акватории и т.д.

В феврале 2018 года, в соответствии с процедурными правилами, Киев передал в Арбитражный трибунал меморандум по иску Украины, которым аргументировал свои претензии к РФ. Москва должна была подготовить контрмеморандум с собственной позицией. Однако россияне воспользовались своим правом и подали возражения о наличии у арбитража юрисдикции на рассмотрение спора о нарушениях РФ положений Конвенции ООН.

В минувшую пятницу, 21 февраля, Арбитражный трибунал принял решение: судьи согласились рассматривать лишь часть украинских претензий.

Итак, трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать такие аспекты иска Украины: незаконную разработку украинских газоконденсатных месторождений в Азово-Черноморской акватории, кражу украинских буровых установок и нанесение вреда экологической системе акватории.

В то же время, арбитраж отказался рассматривать вопрос о суверенитете как Украины, так и России над акваториями вокруг Крыма. Суд, в силу своего мандата, пришел к выводу, что не имеет юрисдикции решать вопрос суверенитета над Крымом. Впрочем, трибунал также определил, что признание им наличия спора о территориальной принадлежности Крыма никоим образом не означает признания каких-либо изменений такого статуса с 2014 года.

Как следствие, трибунал не будет рассматривать вопрос о незаконном вылове рыбы в исключительной экономической зоне Украины вокруг Крымского полуострова.

Скорее всего, арбитраж не будет рассматривать и проведение Россией без согласия нашей страны исследований археологических и исторических объектов на дне Черного моря.

Что же касается вопроса о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива, то Арбитражный трибунал в Гааге проголосовал за решение вопроса о своей юрисдикции на этапе рассмотрения дела по сути. Поскольку полное решение арбитража еще не обнародовано, не совсем ясно, признал ли суд свою юрисдикцию в таких эпизодах как строительство Керченского моста в украинских территориальных водах без разрешения Украины и неправомерную остановку кораблей, направляющихся в Мариуполь и Бердянск, или же решит вопрос во время рассмотрения дела по сути.

Чтобы понять положительные и отрицательные стороны решения Арбитражного трибунала, следует знать, что если на данном этапе целью России было избежать рассмотрения дела по сути и тем самым зафиксировать существующее положение в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, то для Украины было важно, чтобы суд признал свою юрисдикцию как минимум по двум вопросам.

Первый — о признании суверенитета Украины над акваториями вокруг Крыма: Киев пытался через суд доказать, что у России нет никаких законных прав считать своими территориальные воды, исключительную экономическую зону и континентальный шельф вокруг полуострова. Москва же стремилась перевести данный вопрос в плоскость суверенитета над Крымом и утверждала, что Украина хочет политизировать дело и получить подтверждение, что полуостров — украинский.

Второй — о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива. Так, россияне убеждают суд, что это — внутренние воды двух государств и на эти акватории не распространяется действие Конвенции ООН по морскому праву. Позиция же украинской стороны основывается на том, что море и пролив имеют статус международных вод, на них распространяется действие данной Конвенции и в этих акваториях существует свобода судоходства для кораблей третьих стран.

Как видим, Киеву не удалось в полной мере достичь своих целей. Поэтому решение Арбитражного трибунала о своей юрисдикции вызвало смешанные эмоции. Но оценивая выводы арбитража, важно не забывать, что при подготовке иска истец всегда выставляет максимальные требования в надежде, что суд удовлетворит хотя бы их часть.

Также стоит помнить и о том, что международные суды редко принимают однозначно чью-то сторону. Прошлогоднее промежуточное решение по иску Украины против России о нарушении РФ двух Конвенций ООН — о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации — исключение. Тогда суд отклонил все возражения России и объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать межгосударственный спор по применению и толкованию двух международных конвенций.

Что ж, нам, украинцам, хорошо известно, насколько непредсказуемы бывают суды. На решение же международных арбитражей и трибуналов часто влияют не только предоставленные аргументы и факты, но и то, придерживаются судьи консервативных взглядов или же прогрессивных подходов, склонны они к действиям в рамках ранее созданных прецедентов или же готовы давать широкое толкование своих полномочий.

Сложно сказать, что повлияло на позицию судей, на этот раз действовавших как консерваторы. Ведь в мае глава Арбитражного трибунала Джин-Хен Пайк запомнился тем, что в качестве председателя Международного трибунала по морскому праву показал себя прогрессивным юристом. Во многом благодаря его позиции суд девятнадцатью голосами против одного удовлетворил требование Украины и обязал РФ немедленно освободить украинские военные корабли и их экипажи, задержанные 25 ноября 2018 года в Черном море.

Возможно, свою роль в решении судей сыграло то, что в двух предыдущих делах против России, суды принимали промежуточные решения в пользу Украины. Не исключено, что на этот раз члены трибунала, испугавшись собственной прогрессивности, решили несколько иначе.

Несмотря на то, что россиянам удалось максимально сузить требования Киева, принятое арбитражем решение все же содержит позитив для нашей страны. Ведь иск продолжают рассматривать в суде. Теперь Арбитражный трибунал перейдет к рассмотрению дела по сути. Этот этап суда может растянуться на несколько лет.

Сейчас Киеву предстоит приложить максимум усилий для убеждения арбитража в том, что Азовское море и Керченский пролив не являются "исторически внутренними водами" Украины и России, а имеют статус международных вод. Украина, стремящаяся восстановить справедливость, на этом треке все еще сохраняет шансы привлечь Российскую Федерацию к ответственности за нарушение международного права.