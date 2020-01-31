Brexit: уйти достойно

Сага о выходе Великобритании из Евросоюза — Brexit — будет дописана в 23:00 по местному времени сегодня, 31 января.

С момента референдума 23 июня 2016 года прошло тысяча триста восемнадцать дней, державших в напряжении, без преувеличения, весь мир. В британской столице в связи с этим событием проходят торжества. Премьер Борис Джонсон накануне назвал Brexit "великолепным моментом для страны, моментом надежды и новых возможностей" и пообещал провести мероприятия "настолько уважительно, насколько это возможно, учитывая масштабы события", а также отметил, что в обществе существует глубокий раскол — между сторонниками и противниками выхода из ЕС. В то время как первые празднуют, вторые в Лондоне и других городах страны проводят под европейскими флагами демонстрации и скромные вечеринки больше похожие на поминки…

Биг-Бен не зазвонит

Специальная монета в 50 пенсов будет выпущена в обращение к дате Brexit. На ней написано: "мир, процветание и дружба со всеми нациями" — принципы, которыми будет руководствоваться Великобритания после выхода из ЕС. Одним из ее первых обладателей станет Борис Джонсон. Даже появление этой монеты вызвало конфликт: сторонники сохранения членства Британии в ЕС призвали бойкотировать или портить ее, но уже очевидно, что она будет популярна у нумизматов.

Сторонники выхода Британии из ЕС хотели, чтобы последние минуты этого дня отсчитали знаменитые часы Биг-Бен. Однако башня с 2017 года находится на реставрации и введение в действие механизма часов лишь на один день потребовало бы затрат в полмиллиона фунтов стерлингов. Сторонники выхода даже хотели собрать эту сумму, но это оказалось им не под силу. Также и в лондонских церквях не поддержали идею бить в колокола по случаю выхода Британии из ЕС. Церковь не видит повода отмечать данное политическое событие, хотя колокольным звоном в Лондоне отмечали конец Первой и Второй мировых войн.

Таким образом, было решено сделать проекцию часов на резиденцию британского премьера на Даунинг-стрит, 10, которые будут отсчитывать последний час пребывания Британии в Евросоюзе. В это же время премьер Борис Джонсон выступит со специальным обращением к нации, где будет говорить о "новых возможностях для страны", попытается сгладить раскол в обществе, расскажет о видении будущего для Великобритании и усилиях, которые предстоит предпринять в ближайшие годы.

Сторонники выхода Великобритании из ЕС под руководством идеолога Brexit Найджела Фараджа будут праздновать на Парламентской площади всю ночь. Найджел заявил, что хотел бы, чтобы это празднование прошло на глазах у сэра Уинстона Черчилля, памятник которому стоит на этой площади. По его мнению, это — великий день, когда "народ победил истеблишмент". Он призвал всех прийти на празднование под британскими флагами, заметив, что, впрочем, не хотел бы превращать событие в политический митинг.

Различные мероприятия сторонников Brexit организовываются по всей стране: начиная от совместного поедания тортов на улицах и распивания пива в пабах и заканчивая просмотром комедийных представлений в театрах.

Те, кто в столице Британии считает себя европейцами, также будут иметь возможность собраться. Для них мэр Лондона Садик Хан откроет в этот вечер Сити-холл возле Тауэрского моста. Он пригласил туда не только британцев — противников Brexit, но и граждан европейских стран, постоянно проживающих в столице. Прийти без предварительной записи может каждый, чтобы получить эмоциональную поддержку в этот непростой день, как говорится в анонсе события на странице Facebook.

А в Шотландии лидер местных националистов и первый министр Никола Стерджен заявила, что не уберет флаг ЕС с местного парламента и после выхода Великобритании из ЕС. Шотландцы, в своем большинстве, остаются верны идее европейского единства, и мероприятия вечером 31 января Стерджен будет использовать для продвижения идеи нового референдума о независимости. Если он будет успешным, Шотландия уже как самостоятельное государство сможет претендовать на вступление в ЕС при выполнении всех необходимых стандартных процедур.

Без "жесткого" варианта

В целом, выход Великобритании из Евросоюза будет таким же спокойным, как и вступление в ЕС 47 лет назад. Тогда в британском обществе также был раскол по вопросу членства, и плакали те, кто считал, что времена "старой доброй Англии" канули в Лету. Однако тогда политикам удалось снять все опасения относительно ближайших последствий этого шага для граждан. Так и сейчас выход Британии (насколько это возможно) будет упорядоченным: все основные изменения для людей будут вводиться постепенно, в переходный период до 1 января 2021 года. Лишь с этого времени будут происходить основные изменения, касающиеся поездок британцев на материк, изменятся правила пребывания граждан ЕС в Великобритании, начнутся переговоры о новом торговом соглашении Британии и Евросоюза, появятся британские паспорта старого типа — уже без надписи "Европейский Союз". Изменений будет много, но не сразу.

На минувшей неделе Лондон и руководящие органы ЕС (Европарламент и Совет ЕС) смогли в ускоренном режиме согласовать и ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из ЕС, ради которого потребовались внеочередные выборы в Соединенном Королевстве в декабре прошлого года и сложные переговоры с Брюсселем об очередной отсрочке даты окончательного выхода. Но само соглашение делает выход Великобритании менее болезненным для всех участников процесса, чем в случае, если бы это был одномоментный разрыв отношений без договоренностей. О чем не раз писало ZN.UA, и чего боялись все.

За день до Brexit Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,75%, дав понять деловому сообществу, что поводов для паники нет. По словам управляющего банком Марка Карни, последние данные позволяют говорить, что есть сигналы подъема британской экономики на ближайшую перспективу. Впрочем, примерно сотня крупных международных компаний и банков уже давно объявили о решении перенести свои офисы и производственные мощности из Великобритании в страны континентальной Европы.

Что же изменится сразу после Brexit? Британские депутаты в Европарламенте лишатся мандатов, проработав лишь несколько месяцев после майских выборов прошлого года. Британских чиновников больше не будут приглашать на встречи и саммиты Евросоюза. С 1 февраля Департамент по выходу Великобритании из ЕС в британском правительстве будет ликвидирован, вместо него возникнет Целевая группа по Европейским делам (Taskforce Europe Team) под руководством советника премьера по Европе Дэвида Фроста. Ее члены сразу приступят к подготовке торговых переговоров с ЕС, которые начнутся уже в марте. Также Великобритания хочет немедленно приступить к торговым переговорам с США, Австралией, Канадой, Китаем и другими важными партнерами вне ЕС, с которыми не могла вести отдельные консультации, будучи в составе Евросоюза. Однако любые договоренности Лондона с третьими странами вступят в силу лишь по окончании переходного периода 1 января 2021 года.

Проиграв консерваторам на поле Brexit, оппозиционные либеральные демократы будут делать все, чтобы в ближайший год добиться "гладких отношений" с ЕС, или, как говорит один из их лидеров Эдвард Джонатан, чтобы эти отношения оставались настолько близкими, насколько это возможно в новых условиях. По его мнению, добиться этого будет возможно, если сохранятся контакты обмена студентами по программе Erasmus, а также возможность для британцев получать услуги по европейской медицинской страховой карте. Он также выступает за сохранение сотрудничества правоохранительных органов Великобритании и ЕС и, в частности, соглашений о взаимной выдаче преступников, ведь ряд стран ЕС практикуют правило не выдавать преступников в страны, не являющиеся членами ЕС.

Сага о Brexit завершилась. Нынешний год покажет, как независимая во всех смыслах Великобритания сможет выстраивать отношения с бывшими соседями по общему европейскому дому и странами, не являющимися членами ЕС. Важно понимать, какую позицию она займет по важнейшим международным проблемам, начиная с торгового протекционизма и заканчивая вопросами изменения климата, как будет выстраивать отношения с Россией и США, и (что важно для нас) — продолжит ли быть надежным партнером Украины?