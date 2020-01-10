После убедительной победы на досрочных выборах, британский премьер Борис Джонсон одержал не менее убедительную — и не менее важную — победу в стенах парламента, где Палата общин поддержала его политику выхода из Европейского Союза.

В четверг, 9 января, в третьем чтении законопроект о Брекзите одобрили 330 депутатов, против проголосовал 231 парламентарий.

Осталось еще голосование в палате лордов и Европарламенте. Но они почти наверняка тоже поддержат Джонсона. Значит, 31 января Великобритания выйдет из ЕС. Сам премьер подвел черту под голосованием, заявив что "пора оставить Брекзит позади". Но пока сделать это ему не удастся: теперь нужно определить будущие отношения Лондона с Европейским Союзом.

Со дня официального выхода Британия перестанет быть членом Евросоюза. Это значит, что Лондон уже не будет представлен в органах ЕС и не сможет влиять на решения объединения. В то же время, с 1 февраля начнется переходной период, на протяжении которого страна останется в общем рынке и таможенном союзе, подчиняясь их правилам. Пока будет длиться переходный период, стороны должны достичь соглашения о новом формате отношений.

Проблема в том, что приоритеты Лондона и Брюсселя в переходном периоде очень разные. Правительству Джонсона главным видится торговое соглашение. Премьер признает исключительную важность экономических связей с континентом. Если описать его позицию по отношениям с ЕС максимально просто, можно сказать, что Джонсон против европейских законов, но за европейскую торговлю. Лондон будет настаивать на том, что первым вопросом переговоров с Евросоюзом должно быть именно соглашение о торговле. В принципе, получить быстрый результат в этом вопросе можно. Особых противоречий между сторонами нет, и у ЕС положительный торговый баланс с Британией, потому континентальные партнеры выступают за сохранение торговли.

А вот решение других вопросов для Джонсона приоритетным не является. Поэтому британский премьер выступает категорически против любого продления переходного периода — он хочет, чтобы тот завершился 31 декабря 2020 года, как это предусмотрено соглашением о выходе. Он хочет максимально быстро выйти из правового поля Евросоюза, "вернуть себе контроль", в точном соответствии с лозунгом сторонников Брекзита на референдуме.

Но в ЕС хотят вести переговоры по всему спектру проблем будущих отношений — по общим стандартам и единому образовательному пространству, по торговле услугами и принципам организации здравоохранения, по правам граждан ЕС и реадмиссии, по обмену данными и регулированию транспортного сообщения. Часть этих вопросов не вызовет больших осложнений: например, по сотрудничеству в общих научных проектах или взаимному признанию дипломов. Другие обещают сложные переговоры и непростые компромиссы — вылов рыбы европейцами в британских водах, сохранение британцами обязательств в сфере охраны окружающей среды, налоговые и социальные гарантии. Еврокомиссия уже дала понять, что хочет не просто оставить их среди приоритетов, а рассчитывает начать переговоры именно с обсуждения ряда сложных проблем.

Соглашение о выходе предполагает возможность продления переходного периода "на год или два" при необходимости и по согласию сторон. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не видит возможности устранить все противоречия за десять месяцев (переговоры по сути начнутся не раньше марта, после завершения формальной процедуры выхода) и продление переходного периода необходимо. Ей вторят европейские политики и еврокомиссары. Такой же позиции придерживается и многие депутаты от оппозиции в британском парламенте — среди них большая часть претендентов на пост лидера лейбористов, который вскоре должен стать вакантным. На Джонсона будут давить и со стороны ЕС, и внутри страны. Если учесть, что ряд сложных вопросов важен для Британии (к примеру, сохранение нынешнего уровня доступа к европейскому рынку финансовых услуг), будет давление и внутри партии.

Критическим для британского премьера станет первое полугодие, потому что до 1 июля должен быть решен вопрос о продлении переходного периода. (Впрочем, прошлый год показал нам, что ничего неизменного в Брекзите нет.) У правительства Джонсона есть три пути, каждый из которых несет немалые риски. Худший вариант — до конца года соглашение не будет достигнуто, но Британия все равно разорвет формальные связи с ЕС. В этом случае торговля перейдет на нормы ВТО, остальные сферы останутся в подвешенном состоянии. Такой сценарий чреват существенными финансовыми потерями для Британии (спад экономики может достичь 3%) и обострением отношений с ЕС.

Второй путь — одновременные переговоры по всем вопросам и общее супер-соглашение, в котором стороны попытаются оговорить весь комплекс отношений. Вариант исключительно сложный технически (даже кадровое обеспечение таких переговоров в объеме всех общих политик Евросоюза будет вызовом для обеих сторон) и политически (искушение увязывать между собой разные сферы не смогут побороть ни в Лондоне, ни в Брюсселе, что будет затягивать процесс). Данный путь — единственная реальная возможность до конца года договориться по всем вопросам, но вряд ли попытка станет успешной. Ведь такие переговоры будут напоминать процедуру вступления новых членов (хотя будут сложнее и масштабнее), но нет ни одного прецедента, когда переговоры о вступлении, что велись в подобном формате — по отдельным сферам — были бы завершены менее чем за год.

И третий вариант (на сегодня наиболее вероятный) — Джонсон согласится на продление переходного периода и переговоров. Для успеха соглашения он выглядит неплохим, вот только политические риски сценария слишком высоки. Джонсон привел в парламент большинство, выступающее против "диктата ЕС". Это большинство сейчас поддерживает премьера, но если Джонсон оставит Британию под властью Евросоюза еще на год-два, однопартийцы в парламенте могут отвернуться от премьера. И тогда Джонсон не сможет положиться на свою фракцию для ратификации соглашения с ЕС — ситуация, которую уже проходила и его предшественница Тереза Мэй, и он сам, когда только стал во главе страны.

Джонсону удалось прорваться через все препятствия на пути выхода из Евросоюза — пути, занявшем у страны три с половиной года. Теперь ему предстоит доказать, что он не только сможет повторить успех, но и сделает это намного быстрее.