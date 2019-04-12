Битва за Триполи

4 апреля фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления управляемой им Ливийской национальной армии (ЛНА) на Триполи. Несмотря на некоторые успехи на начальном этапе операции, попытка с наскока захватить столицу государства закончилась провалом. Местные вооруженные формирования, декларирующие лояльность к международно признанному правительству национального единства Фаиза Сараджа, сумели остановить атаку. Впрочем, активные бои вокруг города продолжаются — как и сложная геополитическая игра, которую разные силы ведут вокруг Ливии.

На сегодняшний день в стране сохраняется двоевластие. После поражения радикальных исламистов в Ливии остаются две силы, претендующие на власть. Несмотря на все усилия ООН и отдельных европейских государств, вражда между ними не утихла. Переговоры не дают результатов. Оппоненты отказываются идти на компромисс. При этом ни один из них не может дать ливийскому народу шанс на стабильное будущее и надежду на демократические преобразования. Правительство Сараджа в Триполи, несмотря на международное признание, на практике ситуацию не контролирует. Реальную силу на этих территориях представляют разные вооруженные формирования, которые прежде всего думают о своих интересах и финансовом благосостоянии, а не о национальной идее или государственных интересах. У Хафтара, в свою очередь, — неоспоримые амбиции. В стране без демократических традиций он кажется реальной кандидатурой, способной объединить ее сильной рукой. Однако в таком случае Ливию ждет новая форма военной диктатуры — печальный результат для народа, который лишь восемь лет назад избавился от Муаммара Каддафи.

Наступление Хафтара застало врасплох как его оппонентов в Триполи, так и международное сообщество. Впрочем, оно не стало неожиданным. Развитие ситуации в Ливии в течение последнего года последовательно к этому вело. ЛНА постепенно устанавливала контроль над большей частью территории государства. Потому было только вопросом времени, когда Хафтар, находясь на волне успеха, начнет операцию по захвату столицы. Поспешность наступления вызвана и попыткой опередить международных посредников, прилагающих усилия к решению конфликта. На середину апреля запланирована общенациональная конференция по межливийскому диалогу. На ней планируется обсудить перспективы проведения в государстве президентских и парламентских выборов, которые должны положить конец гражданской войне. Совершенно понятно, что Хафтар хочет усилить свои позиции до ее начала.

Ситуация вокруг Триполи продолжает обостряться. Обе стороны рассыпаются в амбициозных заявлениях и обвинениях в сторону врага. Хафтар заявляет, что не остановится до тех пор, пока не освободит город от "террористов", — именно так он называет разные формирования исламистской направленности, которые выступают от лица правительства национального единства. Его оппоненты объявили о начале контрнаступления в рамках операции "Вулкан гнева". Ее целью провозглашено очищение ливийской территории от нелегитимных группировок. Боевые действия на подступах к столице Ливии продолжаются. В них погибло уже более 50 человек. Сотни людей покинули город в поисках убежища в более безопасных районах. Оппоненты применяют весь имеющийся в их распоряжении арсенал. Так, 8 апреля самолет ЛНА нанес удар по военному аэродрому Митига, который выполняет функции международного аэропорта в Триполи.

Внешняя реакция на эти события ярко демонстрирует разные подходы ведущих игроков к ливийскому вопросу. На международной арене доминирует обеспокоенность ситуацией — впрочем, без каких-либо реальных последствий, которые бы могли остановить кровопролитие. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает к немедленному прекращению боевых действий. Он находился в Ливии в начале апреля и встречался с Хафтаром лично, — однако это не повлияло на решение генерала активизировать свои военные усилия. Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Федерика Могерини тоже высказала обеспокоенность ситуацией в Ливии и предложила сторонам вернуться за стол переговоров. Дипломат заявила, что они должны подчинить свои амбиции служению ливийскому народу и достигнуть компромисса, разделив полномочия и ответственность. С призывом прекратить боевые действия выступили представители "Большой семерки". Определенное беспокойство вызвала позиция Франции, — ведь Париж известен своими связями с Хафтаром, которого считает важным участником ливийского политического процесса. Впрочем, он также поддержал общее заявление, хотя это и не значит, что французская власть на практике откажется от кооперации с фельдмаршалом в будущем.

Интересный взгляд Соединенных Штатов Америки на проблему. Именно в этой стране Хафтар проживал в течение 1990–2000-х, после того как был вынужден разорвать связи с режимом Каддафи. Разумеется, его оппозиционная деятельность тогда осуществлялась не без поддержки американской разведки. Однако период активного сотрудничества Хафтара со спецслужбами США остался в далеком прошлом. Сегодня Вашингтон не имеет реального влияния на фельдмаршала. США негативно отреагировали на его последнее военное наступление. 7 апреля государственный секретарь Майк Помпео заявил о глубокой обеспокоенности администрации Трампа событиями вокруг Триполи. Он подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает действий ЛНА и призывает ее командование прекратить атаки. Чиновник отметил, что Соединенные Штаты не верят в возможность решить конфликт военными средствами, — единственным решением может стать только политический компромисс, который объединит страну и обеспечит стабильные условия жизни ее жителям. Параллельно американцы вывели из Ливии свой контингент, который находился там в рамках операции по борьбе с международным терроризмом. Причиной для такого решения стала угроза его безопасности, вызванная эскалацией конфликта. Высказываясь по этому поводу, генерал Корпуса морской пехоты США Томас Волдхаузер назвал ситуацию "сложной и непредсказуемой". Судя по всему, Вашингтон займет относительно Ливии позицию наблюдателя. Это отвечает видению Дональда Трампа, который активно критиковал ливийскую политику Барака Обамы и Хиллари Клинтон.

Вопреки консолидированной позиции стран евроатлантического пространства в вопросе осуждения действий Хафтара, он не остается в международной изоляции. Фельдмаршала поддерживают ряд внешних игроков, которые связывают с ним надежды на стабилизацию ситуации в Ливии и хотят таким образом усилить свои позиции. Прежде всего речь идет о Саудовской Аравии и ее союзниках. Помощь из этих источников позволила Хафтару накопить ресурсы для развертывания новых военных операций. Поставки вооружения Египтом и ОАЭ повысили боеспособность Ливийской национальной армии. Финансовые вливания от партнеров позволяют пользоваться услугами наемников. Интересно, что в конце марта Хафтар посетил Эр-Рияд и встретился с королем Салманом. Это заставляет задуматься, не получил ли он от саудитов определенные гарантии, которые и позволили ему начать наступление на Триполи. Продвижение сил ЛНА к столице сопровождается беспрецедентной активностью в социальных сетях, призванной осветить ситуацию в привлекательном для Хафтара русле. При этом источником этой кампании выступают страницы, зарегистрированные в Саудовской Аравии, ОАЭ и Египте. В комплексе эти доказательства свидетельствуют о глубокой заинтересованности обозначенных государств в победе фельдмаршала. Они не обошли вниманием и представителей правительства Сараджа, — глава его военной разведки генерал Мохаммед аль-Куниди заявил, что эти арабские страны хотят обеспечить победу Хафтара и сделать из него нового Ас-Сиси (намекая на египетский сценарий, когда вследствие военного переворота 2013 г. военные отстранили от власти местных исламистов).

Российская Федерация тоже делает ставку на Хафтара в ливийских делах. Поддерживая ЛНА, Москва хочет получить контроль над важным транзитным маршрутом продвижения мигрантов в Европу. Если это удастся, она получит рычаг гибридного влияния на ЕС. Ливия может стать мощным инструментом, благодаря которому Кремль будет продолжать свои операции по дестабилизации и дезинтеграции европейского сообщества. Хафтар — естественный союзник для российской власти: режим, построенный на силе и военном лидерстве, идеологически близок Владимиру Путину, вошедшему в глобальную конфронтацию с западными демократиями. Определенную роль играют и давние связи фельдмаршала, — ведь в прошлом он учился в Советском Союзе. В последние годы неоднократно посещал Россию. Последний визит состоялся в ноябре 2018 г. При этом на встрече Хафтара с российским министром обороны Сергеем Шойгу был замечен миллиардер Евгений Пригожин — человек, которого связывают с деятельностью за границей частной военной компании "Вагнер". По последним данным, эти визиты не были напрасными. Вопреки опровержению со стороны Кремля, источники сообщают об усилении российского военного присутствия в Ливии — наемников, сил специального назначения и советников. На дипломатической арене Москва также применяет доступные ей инструменты, чтобы обеспечить прикрытие деятельности Хафтара. Формально она не поддерживает его действия. Между тем Кремль заблокировал заявление Совета Безопасности ООН, внесенное британской делегацией с целью призвать командующего ЛНА прекратить наступление на Триполи.

Ситуация вокруг ливийской столицы ярко демонстрирует глубину кризиса, в котором оказалась международная среда. Неспособность ответственных международных учреждений и западных демократий предотвратить эскалацию конфликта дипломатическими средствами становится серьезным вызовом. Их инструментария недостаточно, чтобы остановить конфликт. Вместо того другие государства — желающие переформатирования расстановки сил — сполна пользуются ситуацией в собственных интересах. Возвращение военной диктатуры, поддержанной зарубежными авторитарными режимами, становится все более близкой перспективой для Ливии. Самое печальное, что такое развитие событий для населения государства — потенциально лучший вариант, ведь альтернативой является продолжение анархии и безвластия.