Безвизовая погода в Грузии и Украине: умеренная облачность или затишье перед бурей?

В конце марта грузинскому безвизу исполняется год.

Начав свой путь к отмене визового режима с ЕС на три года позже украинцев, грузинам удалось получить зеленый свет от ЕС на три месяца раньше Украины. Однако приход грузин к безвизовому финишу первыми украинцы воспринимали без зависти — как общую победу стран-партнеров. Этому способствовало и то, что решение органов власти ЕС относительно безвиза для Украины и Грузии долгое время принимали пакетом. И даже после завершения процесса визовой либерализации страны остаются "в связке". Впрочем, в этот раз — под прицелом механизма приостановления безвиза, который может заработать в случае нарушения условий безвизовых поездок в ЕС.

Еще летом 2016 г., когда вопрос безвизовой перспективы для обеих стран приобрел реальные очертания, ЕС принял обновленный механизм временного возвращения визового режима в случае злоупотреблений безвизом. Чтобы измерить рост возможных рисков для приостановления безвиза, были установлены критерии, которые могут свидетельствовать о таких рисках, а именно: увеличение отказов во время пересечения границы, увеличение количества нелегальных мигрантов из безвизовых стран, рост количества просьб об убежище и количества правонарушений и преступлений в странах — членах ЕС. Критерии для запуска механизма временного возвращения визового режима отражают наиболее чувствительные проблемы стран — членов ЕС, коренящиеся главным образом в миграционном кризисе и проблемах безопасности.

Кроме соблюдения общих критериев, каждая страна получила свой портфель задач, которые накопились еще в визовый период отношений с ЕС, нередко подрывая безвизовые перспективы своих стран. Например, Украина должна была доказать эффективность в миграционном менеджменте по предотвращению незаконной миграции и противодействию коррупции, в то время как Грузия решала проблемы, связанные со случаями правонарушений своих граждан на территории стран — членов ЕС.

Первые полгода действия безвиза для Украины прошли без осложнений, с низким количеством обоснованных отказов на границе и без грубых нарушений критериев механизма приостановления. Однако ситуация еще далека от идеальной, потому что, например, количество фактов незаконной трудовой миграции из Украины в ЕС проявляется не сразу и зависит от сезонных колебаний и экономической ситуации в стране. Поэтому уже в своем первом отчете в рамках механизма приостановления безвиза Европейская комиссия делает ударение на необходимости наращивания Украиной усилий для предотвращения рисков незаконной миграции.

В это же время получает свою оценку применение безвиза и Грузия. Наряду с подтверждением отсутствия негативной динамики с незаконной миграцией из Грузии в ЕС, в отчете все же указывается необходимость усилить противодействие организованной преступности.

Сейчас, как и прежде, о проблеме наличия преступных группировок, в которых фигурируют выходцы из Грузии, чаще всего сообщают французы, греки, итальянцы и испанцы. Однако пальму первенства среди недовольных стран-членов всегда держала Германия. Постепенный рост проблемы впервые был зафиксирован статистикой выполнения безвизовыми странами Соглашения о реадмиссии. Негативная статистика также служит одним из критериев механизма приостановления безвиза.

Так, за шесть лет действия Соглашения с ЕС о реадмиссии — с 2011-го по 2017-й — грузинская сторона получила 7768 заявок на возвращение граждан, попавших в ЕС из Грузии. В более чем трети случаев запрос на возвращение лиц присылала немецкая сторона.

В 2014 г. сухая статистика запросов выплеснулась наружу публичным выступлением министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера, заявившего о непропорциональном росте количества преступлений, связанных с выходцами из Грузии, — на 203% в сравнении с предыдущим годом. "Грузинский феномен" в немецкой криминальной статистике объяснялся также и ростом числа искателей убежища из Грузии. Для решения проблемы МВД Грузии подписало с Германией усиленное соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с оргпреступностью.

Усилия дали результат: уже в 2016 г. ежегодный отчет немецкой полиции сообщил об улучшении ситуации, благодаря чему Грузия в рейтинге стран, граждане которых чаще всего совершают правонарушения на территории ЕС, переместилась с 19-го места на 23-е.

Интересно, что в первой пятерке стран, граждане которых упоминались в криминальном списке, была Сербия, которая еще в 2009-м получила безвизовый режим с ЕС. Впрочем, пребывание в этом рейтинге не вызвало для сербов возврата визового режима. При этом поводом для острых дебатов с ними о возможности приостановления безвиза с ЕС стал стремительный рост количества просящих убежища из Сербии, которая заняла третью ступеньку в списке стран по количеству поданных заявок в 2010 г.

Большинство из них получили тогда отказ, а сохранение сербского безвиза стало делом чести для премьер-министра Сербии Ивицы Дачича, который пообещал ЕС вернуть всех, кто искал убежища за счет сербской стороны. К слову, сейчас Сербия начала заметно отставать от Грузии по количеству просящих убежища, хотя еще год назад было наоборот.

Следующая волна увеличения количества искателей убежища из балканских стран побудила страны ЕС в 2014 г. пересмотреть собственную политику предоставления убежища, которая согласно своим стандартам предусматривала почти полугодичную проверку дел потенциальных беженцев с гарантированной социальной защитой на весь период рассмотрения дела. Высокие стандарты политики предоставления убежища Германии, Швеции, Бельгии все чаще становились предметом интересов "беженцев-туристов". Например, наблюдая ситуацию со злоупотреблениями правилами предоставления убежища в странах ЕС, нейтральные Швейцария и Норвегия изменили срок рассмотрения просьб о приюте с полугода до 48 часов. К изменениям в политике предоставления убежища призвали также в Германии и Швеции. Однако статус гарантов ценностей политики предоставления убежища, которые в свое время формировались при участии этих стран, не позволял понизить планку и изменить правила игры.

Вместе с тем, после частичного урегулирования инцидента с "фейковыми" искателями убежища (false asylum seekers), ЕС обязало сербское правительство провести широкую информационную кампанию для предотвращения злоупотребления безвизовым режимом. Безвизовый опыт стран Западных Балкан, в частности Сербии, побудил ЕС ввести обязательное условие для всех других стран, добивающихся отмены виз, — проводить основательную разъяснительную работу. Информационные кампании проводятся значительными средствами ЕС в период до трех лет.

Но можно ли информационной кампанией предотвратить все риски, связанные с безвизом? Осознавая их, грузинское правительство одновременно со стартом безвиза усиливает информирование намерениями ввести специальный механизм, который должен был способствовать усилению контроля над миграционными потоками в Шенгенскую зону. Идея заключалась во внедрении системы, которая фиксировала дату пересечения границы лицом с биометрическим паспортом и автоматически включалась в момент, когда срок пребывания по безвизу закончился, а человек не вернулся. О таком нарушении сразу становится известно министерствам юстиции и внутренних дел, которые сообщают странам-членам о нарушителе. Скоординировав действия, все стороны начинают розыск нарушителя и процедуру реадмиссии. При этом затраты на процедуру реадмиссии грузинская сторона берет на себя. Задекларировав перед ЕС высокий уровень ответственности и готовности к правоохранительному сотрудничеству, грузинская власть, однако, не смогла укротить свободолюбивый характер своих граждан.

Ситуация стремительно набирала обороты, и уже за первый месяц 2018 г. Германия получила 700 прошений о предоставлении убежища от граждан Грузии. В это же время Шведское агентство по миграции сообщило о 285 заявках от грузин, которые попросили защиты у Швеции, став при этом самой большой группой искателей убежища после сирийцев. О росте количества запросов на убежище заявила даже далекая и холодная Исландия. Впрочем, почти все полученные обращения были отклонены, в некоторых случаях даже через несколько дней. Страны-члены обосновывали свои решительные действия тем, что Грузия является страной с надлежащим уровнем безопасности и страной, в которой права человека могут быть защищены. Кроме этого, Грузия находится в рейтинге наиболее безопасных стран, когда речь идет о туризме и отдыхе, о чем хорошо известно отдыхающим из всей Европы.

Так запустили ли своими действиями "туристы-беженцы" тяжелый механизм приостановления безвиза? Будут ли Германия и Швеция ставить вопрос о приостановлении из-за нарушения одного из базовых критериев запуска механизма? Или ограничатся только предупреждением, как это было в свое время с сербами? Многое зависит от проактивной позиции официального Тбилиси и соответствующих убедительных действий. В марте появился сигнал, что ЕС готов к совместному решению проблемы, поэтому вопрос грузинских искателей убежища не выносился на встречу министров ЕС. Вместо этого начались активные консультации с партнерами из ЕС. Уже сейчас МВД Грузии усиливает сотрудничество с Европолом, коллегами из стран ЕС и вводит новые правила изменения фамилии, чтобы усложнить процедуру для граждан, пытающихся обмануть Шенгенскую систему.

Какие еще инструменты будут предложены для решения проблемы, и окажутся ли они эффективными, мы увидим уже в скором времени, поскольку ЕС будет ждать от Грузии активных действий. При этом есть повод задуматься и над тем, являются ли эффективными и какие корректировки должны претерпеть в дальнейшем информационные кампании, проводимые в безвизовых странах.

Лучше ли выглядит Украина на фоне временных трудностей грузин с использованием безвиза? Свежие данные Европейского офиса поддержки просителей убежища за 2016—2017 гг. свидетельствуют, что за последние два года количество искателей убежища из Украины стабильно снижается, и безвизовый режим не привел к его росту.

Однако мы имеем другую тревожную тенденцию. Речь идет о безопасности документов и сфере противодействия коррупции. В декабре 2017 г. на провал украинской системы безопасности документов указала посол Великобритании Джудит Гоф. В интервью изданию "Новое время" она вспомнила историю, когда украинский биометрический загранпаспорт незаконно получил гражданин другого государства, подозреваемый в совершении заказных убийств и, в частности, в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева. Одновременно о другой паспортной истории, связанной с подозрениями в коррупции топ-чиновников ГМС, публично заговорила посол Франции Изабель Дюмон. "Хочу отдельно отметить историю с паспортами. Подозрение о существовании коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины, — это очень серьезно. Мы особенно внимательно следим за развитием этой ситуации", — рассказала она "Европейской правде". В феврале к клубу критиков приобщился посол Швеции Мартин Хагстрем.

И все же в ЕС не говорят о прекращении безвизового режима с Украиной, что подтверждают и высказанная недавно позиция посла ЕС Хюга Мингарелли, и в целом повестка дня совещаний министров внутренних дел ЕС, где (пока) не упоминают Украину, в отличие от Грузии. Но тревожные звоночки уже прозвучали. Такие случаи существенным образом препятствуют какой-либо дальнейшей либерализации визовой политики относительно Украины. В странах глобального Запада — ЕС, США, Великобритании, Канаде — их, безусловно, рассматривают как потенциальную угрозу для собственных граждан. А еще одна такая история может стать для безвиза последней.