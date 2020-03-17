Безлюдные улицы, деньги ЕС и больной министр: как Польша борется с коронавирусом

Несмотря на приятное мартовское солнце, Площадь Рынок в Кракове непривычно пуста — не торгуют традиционной уличной едой, не слоняются группы иностранных туристов с фотоаппаратами, закрыты даже кофейни и фешенебельные магазины в центре города. В Польше коронавирус. Это главная новость, которую обсуждают по всей стране уже вторую неделю. Обсуждают в мессенджерах и по скайп-связи, ведь Министерство здравоохранения настойчиво просит поляков оставаться дома, а в Фейсбуке уже распространяется хештег #siedzimywdomu. Более того — власти городов Познань, Торунь и Быдгощ ввели специальную услугу для людей преклонного возраста (за 60 лет), которые могут позвонить на специально выделенный номер телефона и заказать пищу, лекарство и другие товары первой необходимости, которые им доставит волонтер. Очевидно, в ближайшие дни эту услугу введут и в других городах.

В целом, коронавирус солидаризировал поляков, — люди серьезно отнеслись к эпидемии, активно слушают и выполняют советы правительства и участвуют в акциях взаимопомощи, связанных с эпидемией. Согласно исследованию, проведенному главой маркетинговой компании Market Side Мачеем Бартминским, 90% поляков изменили свою ежедневную жизнь в связи с коронавирусом. 75% избегают лишний раз выходить из дому, а 75% отменили запланированные ранее встречи. 62% поляков "немного больше", чем обычно, закупились продуктами в магазинах, а 16% обеспечили себе большие продуктовые запасы. В первые дни после объявления эпидемиологической угрозы из магазинов начали массово исчезать макароны, крупы и "самый необходимый" во время коронавируса товар — туалетная бумага. Впрочем, о пустых полках магазинов речь не идет, — все, что люди панически раскупали, на следующее утро вновь завозили в магазины, поэтому теперь всех товаров достаточно. Так сегодня живет Польша.

Первый случай коронавируса в Польше был выявлен 4 марта, — в городе Зелена Гура заболел мужчина, недавно вернувшийся из Германии. Через два дня коронавирус обнаружили у женщины, ехавшей с ним в автомобиле, и еще у трех человек — 26-летнего мужчины, который на самолете вернулся из Англии, и у супружеской пары, вернувшейся из Италии. Уже через восемь дней после первого случая в Польше были выявлены 50 инфицированных, 16 марта эта цифра перевалила за 170, а на утро 17 марта больных уже более 200, пятеро — умерли. Польский правительственный портал создал интерактивную карту, с помощью которой можно следить за количеством инфицированных и летальных случаев из-за коронавируса в каждом уезде (районе). К сожалению, прогнозы пока сводятся лишь к увеличению количества больных: вчера министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил: следует готовиться к тому, что цифра инфицированных станет четырехзначной.

11–12 марта друг за другом стали закрываться детские садики, школы, университеты. 13 марта премьер Моравецкий объявил о введении положения эпидемиологической угрозы: Польша на 14 дней закрыла все места массового скопления людей, кроме продуктовых магазинов и аптек. Кроме того, страна закрыла границу, — в течение десяти дней ни один иностранец без специальных полномочий не сможет попасть в страну, а каждый поляк, возвращающийся из другой страны, попадает под обязательный 14-дневной карантин, выполнение которого контролирует полиция. И следует отметить: поляки ответственно относятся к необходимости временной самоизоляции. По данным полиции, в субботу, 14 марта, было зафиксировано лишь 17 случаев нарушения карантина, тогда как надзирали за пятью тысячами лиц, подлежащих полицейскому контролю.

К сожалению, эпидемия серьезно повлияла и на работу польско-украинской границы. С 15 марта работают лишь три автомобильных пункта пропуска, а 17 марта Украина закрыла все виды международного транспортного сообщения. Это вызвало многокилометровые очереди на пунктах пропуска и спекуляцию ценами. Как часто бывает, то, что для одних беда, для других — способ заработка. Так, некоторые "предприимчивые" перевозчики предлагали билет на автобус до границы за 300–500 злотых (75–125 долларов).

В то же время МИД Украины опубликовало разъяснение для украинцев за границей о возможности консульской помощи и о том, что делать, если не удалось вернуться в Украину до 17 марта. В частности предлагается зарегистрироваться в Добровольной Регистрации Украинских Граждан (ДРУГ), через которую легче будет получить консульскую помощь.

В Польше же, кроме международных перевозок, с 16 марта приостановлены и внутренние авиаперевозки. При этом внутренние поезда и автобусы пока курсируют.

Единственным исключением из запрета на авиаперелеты является совместная программа польского правительства и самой крупной польской авиакомпании Lot, названная Lot do domu. Авиакомпания в период с 15-го по 28 марта будет реализовывать чартерные авиарейсы из зарубежных городов, где живет больше всего польских граждан. Перечень таких городов и дат вылетов указан на сайте авиакомпании. Кроме того, работает специальный сайт, куда можно прислать заявку на чартерный самолет для польских граждан из любой страны мира. Цена билета на такие рейсы будет фиксированной — от 400 до 800 злотых (100–200 долларов) на перелеты в пределах Европы и от 1600 до 2400 злотых (400–600 долларов) из других уголков мира. Частично эта программа финансируется польским правительством. И здесь хотелось бы передать привет украинскому правительству и авиакомпании МАУ, которая за день до закрытия сообщений с Украиной резко повысила цены на билеты.

Еще одним контекстом польского коронавируса является внутренняя политическая борьба, ведь 10 мая должны состояться президентские выборы (хотя вполне вероятно, что из-за свирепствования коронавируса выборы могут быть перенесены на лето), поэтому так или иначе каждая политическая сила пытается повернуть ситуацию в свою пользу.

Еще в феврале кандидат в президенты от "Гражданской платформы" Малгожата Кидава-Блоньска обвиняла польское правительство в утаивании первых больных коронавирусом, которые будто бы появились в стране еще тогда.

Сегодня основная тема политических манипуляций — помощь ЕС в борьбе с коронавирусом. 13 марта на государственном канале TVP, в последние годы превратившимся в настоящее орудие правительственной пропаганды, вышел сюжет о помощи, которую Китай предоставляет Италии в борьбе с коронавирусом. В сюжете, в частности, прозвучал тезис, что Брюссель вместо того, чтобы помочь Италии, "лишь разводит руками", и авторы приходят к выводу: "перед лицом коронавируса ЕС беспомощен, что в который раз свидетельствует о его слабости и необходимости глубокой реформы". Уже через несколько часов на сюжет отреагировал варшавский офис Европейской комиссии, опубликовав в Твиттере информацию, — дескать, "это неправда, что, как сообщили TVP, ЕС не предложил Италии помощь и "беспомощно разводит руками". Европейская комиссия предоставляет Риму несколько миллиардов евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса".

https://twitter.com/EUinPL/status/1238550009328603136

А уже 14 марта стало известно, что Европейский Союз выделит Польше 32 млрд евро на борьбу с последствиями коронавируса — самую большую сумму среди всех стран ЕС. Это дает оппозиции очередные аргументы, чтобы убедить население в необходимости налаживания отношений с официальным Брюсселем, а следовательно — смене президента на более благосклонного к ЕС, чем Анджей Дуда.

https://www.facebook.com/radeksikorski/videos/609343983255851/

Но сейчас кажется, что политически от всей этой ситуации выигрывает именно власть. В исследовании Market Side, о котором упоминалось выше, среди прочих были заданы несколько вопросов о работе правительства по борьбе с коронавирусом. 62% опрашиваемых оценили деятельность правительства как "хорошую" или "скорее, хорошую", 75% считали, что правительство действует "согласно ситуации", а 60% ответили, что реакция правительства на угрозы, связанные с вирусом, была быстрой. Нет также разговоров о нехватке медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. И пока что именно такие впечатления общества от работы правительства будут иметь решающее значение в политических гонках. Впрочем, ситуация все еще остается достаточно неопределенной, и если в течение следующих недель количество инфицированных будет резко расти, далеко не факт, что общество останется к правительству таким же снисходительным. И сейчас мы еще не говорим об экономических последствиях пандемии.

А пока продолжается политическая борьба, коронавирус уже зашел в польское правительство. В буквальном смысле, — вчера стало известно, что болезнь подхватил министр окружающей среды Михал Вось…

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