Без Грибаускайте

В Литве завершается десятилетняя эпоха Дали Грибаускайте. Она стала первым президентом, которому удалось удержаться на этой должности 10 лет подряд — две полные президентские каденции.

Ранее две каденции в президентском дворце отработал лишь Валдас Адамкус, но с перерывом в год. Украинцам Даля Грибаускайте запомнилась прежде всего как последовательный друг и партнер Украины. Институт мировой политики даже признал Грибаускайте лучшим лоббистом Украины в мире. У избранного президента Гитанаса Науседы за спиной абсолютно иной жизненный и политический путь, чем у Грибаускайте. Впрочем, от него можно ожидать главного — продолжения политики последовательной поддержки восстановления территориальной целостности Украины.

Литва, как и Украина, — парламентско-президентская республика, с весьма ограниченными функциями руководителя государства. Основная функция президента Литвы — управление внешней политикой страны. Впрочем, во внутренней политике президент также имеет некоторую силу: может накладывать вето и блокировать решения правительства. Однако основные функции внутренней политики, такие как налоги, здравоохранение и безопасность, являются компетенцией именно правительства.

Свои первые президентские выборы, в 2009 г., Даля Грибаускайте выиграла в значительной мере благодаря тому, что была кандидатом с местной политической сцены. С 2004 г. Грибаускайте работала комиссаром Еврокомиссии по вопросам бюджета и финансового планирования и достигла недюжинных успехов в Брюсселе: в 2005 г. Грибаускайте признали комиссаром года, а в

2008-м — женщиной года в Литве. Статус успешного политика из Европы, не заангажированного в местные баталии, позволил Грибаускайте в 2009-м одержать победу уже в первом туре, получив 68% голосов. Тогда основные ожидания от Грибаускайте связывали со стабилизацией экономической ситуации в стране после мирового финансового кризиса 2008 г.

Совсем иным был фон президентских выборов в мае 2014 г.: после аннексии Крыма и во время нарастания боевых действий на Донбассе. Уже тогда за Грибаускайте закрепилась слава одного из самых жестких критиков российского империализма. За время второй каденции ее репутация лишь укрепилась. Грибаускайте жестко критиковала Россию с трибуны ООН, отказывалась разговаривать с российскими журналистами и записывала приветствия украинцам на украинском языке, чем завоевала исключительную популярность в нашей стране. При этом во внутренней политике Грибаускайте смогла сохранить равноудаленность от всех политических сил, умело выполняя роль арбитра и оставаясь над внутренними политическими баталиями. Частично благодаря этому за десятилетие Грибаускайте Литве удалось избежать серьезных политических кризисов внутри страны.

На очередных президентских выборах 2019 г. стартовало девять кандидатов, впрочем, лишь трое реально претендовали на президентское кресло. Победа действующего премьер-министра Саулюса Сквернялиса, которого поддерживала правящая партия "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" (хотя сам Сквернялиіс не является членом партии), могла бы привести к непривычной для страны ситуации: впервые более чем за 20 лет президент представлял бы правящую политическую силу. Однако, по результатам первого тура, Сквернялис набрал 19,7% и занял третье место. Еще перед выборами Сквернялис анонсировал, что в случае проигрыша подаст в отставку, а следовательно, после смены президента Литву ожидает еще и смена премьер-министра.

Второй подряд женщиной-президентом Литвы могла стать экономист Ингрида Шимоните, наиболее известная по работе министром финансов Литвы с 2009-го по 2012 г. Шимоните пошла на выборы как представитель оппозиционной консервативной партии "Союз Отчизны". Представителем и лидером этой политсилы является первый в истории глава литовского Сейма и один из отцов независимости Литвы Витаутас Ландсбергис. Впрочем, именно это могло сыграть с Шимоните злую шутку: "Союз Отчизны" все еще ассоциируется у литовцев с трудными годами трансформации в девяностых. Как и победа Сквернялиса, победа Шимоните могла бы повредить роли президента как арбитра, стоящего над политическими баталиями: ведь как представитель оппозиционной к правительству партии она могла бы продолжить борьбу с политическими оппонентами с президентского кресла, что, в свою очередь, могло бы привести к политическому кризису в стране.

Именно Шимоните с минимальным преимуществом победила в первом туре выборов, набрав на 0,2% больше, чем внепартийный Гитанас Науседа.

Действующий президент Даля Грибаускайте, сохранявшая нейтралитет в течение всей предвыборной кампании, не стала поддерживать ни одного из кандидатов и после первого тура, заявив, что во втором туре принимают участие достойные кандидаты, и люди могут выбрать того, кто им ближе к сердцу.

Результаты второго тура не оставили сомнений в том, кого литовцы хотят видеть в президентском дворце: Науседа набрал вдвое больше голосов и станет десятым президентом Литвы.

55-летний Науседа ранее никогда активно не занимался политикой, успешно выстраивая карьеру банкира. На выборы-2019 он баллотировался как самовыдвиженец, и, таким образом, в Литве продолжилась традиция определенной внеполитичности роли президента. Хотя перед вторым туром у Науседы была поддержка от правящего "Союза крестьян и "зеленых" Литвы", он не был выдвиженцем от какой-либо политической силы и не имеет политических связей из прошлого, так что ему легко будет продолжать внутриполитическую линию Дали Грибаускайте и быть арбитром, стоящим над политической борьбой.

Уже на первой пресс-конференции после второго тура Науседа заявил, что он может распустить действующий парламент. Впрочем, мотивация избранного президента Литвы не политическая, а, скорее, экономическая. Очередные парламентские выборы в Литве должны состояться в октябре 2020 г., уже после того, как будет принят бюджет на 2021 г. Таким образом, новый парламент и, соответственно, новое правительство вынуждены работать первый год после выборов с бюджетом, принятым еще предыдущим парламентом. Во избежание этой ситуации Науседа предлагает распустить парламент и назначить внеочередные выборы на более раннюю дату, чтобы бюджет на следующий год разрабатывало уже новое правительство и принимал новый парламент.

Что касается внешней политики, то, несмотря на то, что она является основной функцией президента, эта тема была второстепенной на выборах 2019 г. Все основные кандидаты имеют одинаковое стратегическое видение внешнеполитического направления Литвы, в том числе и относительно Украины. Гитанас Науседа накануне выборов высказал ожидания о нормализации отношений с Россией, но заметил, что для этого сначала должна наладиться ситуация в Украине. Уже после выборов Науседа высказался более жестко: "Моя политика относительно России вряд ли изменится. Мы видим, что произошла оккупация Крыма, что сейчас ведутся военные действию на востоке Украины. Это неприемлемо. Вряд ли возможно поддерживать теплые отношения со страной, которая, к сожалению, сейчас является агрессором против Украины", — заявил Науседа в интервью российской службе BBC.

Однако, в отличие от предшественницы, Науседа не будет отказываться давать интервью на русском языке, поскольку не связывает язык общения с геополитикой.

Свой первый зарубежный визит в должности президента Науседа анонсировал в Варшаву, что тоже довольно характерно, учитывая некоторое охлаждение в отношениях между этими двумя странами в последние годы.

Кроме того, избранный президент уже сделал первый реверанс в сторону Беларуси, с которой Науседа хочет установить искренний диалог между соседями, которых объединяет долгое историческое прошлое. Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем приветствии с избранием на должность президента высказал ожидание о налаживании конструктивных белорусско-литовских отношений и намекнул на приглашение новоизбранного президента в Беларусь, подчеркнув, что он надеется на продолжение двустороннего диалога, в том числе на гостеприимной белорусской земле.

Поздравил новоизбранного президента Литвы и президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что украинская сторона ценит стратегическое партнерство между двумя странами и рассчитывает на его укрепление.

Президентские выборы 2019 г. в Литве показали зрелость литовского общества и политикума. Можно надеяться, что избрание нового президента не изменит его функций и роли в государственной системе, что важно для внутриполитической стабильности в стране. Также наверняка останется неизменным внешнеполитический курс Литвы, в том числе и в отношении Украины, что обеспечит дальнейшее плодотворное сотрудничество между двумя странами.