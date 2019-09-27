Бери или плати

В минувший понедельник в мальтийском городе Витториоса министры внутренних дел Франции, Германии, Италии и Мальты, при участии коллеги из Финляндии, страны, ныне председательствующей в ЕС, а также еврокомиссара по делам миграции, внутренних дел и гражданства Димитриса Аврамопулуса достигли соглашения, которое может стать прообразом новой общеевропейской миграционной политики.

Хотя кризис с мигрантами в странах Евросоюза миновал, континент находится под постоянной угрозой возникновения новых волн миграции с Севера Африки и Ближнего Востока. Отсутствие солидарной и скоординированной миграционной политики в ЕС приводит к тому, что лишь несколько стран на юге континента с выходом к бассейну Средиземного моря несут основное бремя заботы о мигрантах, тогда как другая часть стран-членов попросту игнорирует проблему или даже открыто противодействует попыткам привлечь их к оказанию помощи для искателей убежища. Руководство Евросоюза решило покончить с этой ситуацией: теперь члены ЕС, отказывающиеся от приема мигрантов, могут быть оштрафованы.

Уже сейчас ясно, что дискуссия о новой политике в отношении мигрантов в ЕС будет жаркой. Тот факт, что на Мальте собрались представители лишь четырех стран ЕС, свидетельствует о том, что для многих других стран этот вопрос остается неактуальным. Впрочем, еще в конце июля французский президент Эммануэль Макрон, вместе с Германией активно продвигающий идею новой миграционной политики ЕС, заявлял, что уже 14 стран поддерживают идею создания определенного "солидарного механизма", который позволил бы оперативно расселять в странах ЕС мигрантов, спасенных в Средиземном море. Правда, тогда французский лидер упомянул лишь 8 стран — Францию, Германию, Финляндию, Люксембург, Португалию, Литву, Хорватию и Ирландию, не уточнив, какие еще 6 стран поддерживают инициативу.

Теперь же можно с определенностью говорить, что договоренности, которых министрам внутренних дел на нынешней неделе удалось достичь на Мальте, стали возможны благодаря переменам в итальянском кабинете Джузеппе Конте в начале нынешнего месяца. Так, в результате правительственного кризиса в августе своего поста лишился праворадикальный министр внутренних дел Маттео Сальвини, лидер партии "Лига Севера". Именно он незадолго до своей отставки писал своему французскому коллеге Кристофу Кастанеру, что решения, принятые Парижем и Берлином в вопросе миграции, несут угрозу.

Из-за Сальвини с лета прошлого года Италия ограничила для мигрантов доступ к социальным программам и ликвидировала финансируемые из бюджета лагеря переселенцев. Более того, Италия закрыла для судов со спасенными в Средиземном море мигрантами итальянские порты и начала настоящее преследование представителей неправительственных гуманитарных организаций, причем даже европейских, которые помогали мигрантам, спасали их на море у берегов Италии. Минувшим летом итальянские власти даже арестовали гражданку Германии, капитана одного такого спасательного судна, за то, что она без разрешения высадила мигрантов на итальянском побережье, при этом таранив итальянский патрульный катер, пытавшийся помешать пристать к берегу. За такие действия по новому итальянскому закону для владельцев спасательного судна предусмотрен штраф в 1 млн евро.

В нынешнем месяце политика Рима стала меняться, в то время как место правых из "Лиги Севера" заняли представители левой Демократической партии. Так, в сентябре Италия разрешила двум кораблям со спасенными в море мигрантами (на одном было 82, на другом 182 мигранта) пришвартоваться возле своих берегов. При этом было принято совместное решение, что 82 мигранта с одного из кораблей будут оперативно распределены в несколько стран ЕС, включая Германию и Францию, которые примут у себя основную их часть.

И хотя министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Марио сразу же дал понять, что решения принять корабли с мигрантами не означают возврата Рима к политике "открытых портов", однако свидетельствуют об отказе итальянского правительства от жесткой линии, проводившейся Сальвини.

Таким образом, появилась основа для привлечения Италии к инициативам, отстаиваемым Францией и Германией в вопросе мигрантов.

Президент Франции Э.Макрон и председатель Совета министров Италии Д.Конте встретились в Риме 18 сентября, накануне переговоров министров на Мальте, чтобы заявить, что никакая из стран не может оставаться безучастной к судьбе беженцев, и в случае, если кто-либо откажется от приема беженцев, то вынужден будет платить денежный штраф.

О конкретных параметрах механизма известно мало, но, по заявлению нового итальянского министра внутренних дел Лучаны Ламорджезе, в плане прописано, что мигранты, которые достигнут берега на спасательных судах, должны будут быть распределены в различные страны ЕС в срок, не превышающий 4 недели с момента прибытия в порт.

Более того, Германия и Франция дали понять, что, вероятно, возьмут на себя обязательство принимать по 25% мигрантов из числа спасшихся и высадившихся на итальянском берегу. Остальная часть должна быть распределена в другие страны, поддерживающие инициативу. Пока объявлено, что свое согласие дали также Люксембург, Мальта, Португалия, Румыния и Испания. А в самой Италии может оставаться только 10% мигрантов, поскольку страна уже дала убежище десяткам тысяч беженцев. По некоторым данным, в Италии будут оставаться те мигранты, которые, вероятно, не имеют шансов на получение официального убежища в ЕС и будут выдворены в страну, откуда пытались попасть в Европу.

После заседания на Мальте стало известно, что договоренности о новом "временном механизме" распределения беженцев будут вынесены на рассмотрение министров внутренних дел всех стран ЕС 8 октября в Люксембурге. Тогда и станет понятно, сколько стран реально поддерживают новый способ распределения мигрантов. Потребуется ли вносить корректировки в согласованный министрами на Мальте план, станет ли он постоянным.

По крайней мере, новая руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уже высказалась в поддержку идеи нового "европейского пакта" по вопросам миграции. Она настаивает на необходимости принять определенные решения достаточно быстро, чтобы Европа выглядела "законодателем моды" в деле разрешения проблемы миграции на запланированном на 17–18 декабря нынешнего года первом в истории Всемирном форуме по миграции, который ООН организовывает в Женеве.

Утверждение нового механизма распределения мигрантов всеми странами ЕС, как полагают, позволит в будущем пересмотреть так называемую "Дублинскую систему" 2013 года. Она предусматривает, что ответственность за судьбу мигрантов и решение о предоставлении им убежища лежит на той стране, через которую мигрант попал в ЕС. На этой основе прочие страны Евросоюза могли принудительно отправлять мигрантов "в страну первого въезда", а ими, как правило, становились Италия, Мальта, Греция или Кипр.

Как и ожидалось, одним из первых против нового механизма распределения мигрантов открыто высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Очевидно, что его поддержат представители Чехии, Словакии и Польши, ранее отказавшиеся принимать какое-либо участие в судьбе мигрантов, спасенных в Средиземном море. Эти страны выступили противниками навязывания отдельным странам квот на мигрантов.

Впрочем, например, опыт маленькой Эстонии показывает, что боязнь наплыва мигрантов в странах Восточной Европы надуманна и преднамеренно используется политиками правого толка. При согласованной для Эстонии квоте в 329 мигрантов, она, по факту, приняла лишь 147 беженцев — главным образом из Сирии и Ирака. При этом из европейских фондов на их обустройство было выделено стране более 1 млн евро, что покрывает 75% от необходимых затрат (остальные 25% обязались выделять эстонские власти). А, например, Германия за весь прошлый год приняла 561 беженца, спасенного у берегов Италии.

Таким образом, Мальтийские договоренности содержат несколько положений, сразу умеривших чрезмерный оптимизм наблюдателей. В соглашении, достигнутом министрами внутренних дел 5 стран, четко говорится именно о мигрантах, которые попадают в ЕС через Средиземное море и были спасены в результате действий спасательных кораблей, в том числе тех, которые управляются неправительственными гуманитарными организациями. Ключевое слово здесь именно "спасены", а не "мигранты" вообще. То есть беженцы, которым "посчастливилось" самостоятельно доплыть до европейского берега и при этом не утонуть, все так же будут считаться нелегалами. Как подтвердили 18 сентября на совместной встрече и французский президент Макрон, и итальянский премьер Конте, Европе также нужен "эффективный" механизм возвращения на родину мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища в ЕС. То есть для Европы, по сути, по-прежнему главной проблемой остается вопрос, как не допустить нелегальных мигрантов на свою территорию, остановить их еще до того, как они сядут в утлые суденышки, чтобы отправиться в бушующее море.

По оценкам Агентства ООН по делам беженцев, в 2020 году примерно 1,4 млн человек будут пытаться покинуть свои страны и двинуться на поиски более безопасных для проживания стран. Но эта цифра может резко увеличиться, если например Турция, которая, по некоторым данным, приютила у себя 3,6 миллиона беженцев из Сирии, выйдет из соглашения с ЕС о том, чтобы удерживать их от попыток добраться до Греции. Ранее в этом месяце турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он откроет для них "ворота в Европу", если Евросоюз не выполнит своих обещаний, данных в марте 2016 года: выплатить Анкаре 6 млрд евро в качестве компенсации за усилия турецких властей по сдерживанию потока беженцев из Сирии в Европу. На данный момент ЕС выделил лишь 2,4 млрд евро, и это, по заявлениям турецких властей, заставило их "добровольно", но, видимо, все-таки принудительно, вернуть в Сирию 320 тысяч мигрантов. Более того, ранее в этом месяце Эрдоган выступил с планом создания на территории Сирии к востоку от Евфрата "зоны безопасности", куда он намерен переселить около 2‒3 миллионов сирийских беженцев из Турции, предложив Европе поддержать его планы, и также предложил Брюсселю направлять туда тех мигрантов, которые не получат убежище в ЕС. Правозащитные организации и европейские чиновники назвали эти планы турецкого лидера не вполне гуманными, однако не предприняли никаких дополнительных мер, чтобы турецкие власти не поступали таким образом и в дальнейшем придерживались соглашения 2016 года. По крайней мере, "негуманные планы" Эрдогана выглядят более грандиозно в контексте решения проблемы мигрантов, чем ограниченные "гуманные меры" европейских чиновников, согласованные на Мальте.