Бензиновый бунт

Иран охватили массовые протесты.

Режим мулл, опасаясь, что его власть может покачнуться, прибег к жестким действиям, вследствие которых уже погибло больше сотни людей. Чтобы не допустить распространения акций протеста, Высший совет национальной безопасности распорядился отключить Интернет почти во всем Тегеране и на большей части территории страны. И хотя президент Ирана Хассан Рухани уже поспешил сообщить о победе над заговором врагов, подчеркнув, что протесты были частью заговора противников Тегерана — Саудовской Аравии, Израиля и США, — это вовсе не свидетельствует о том, что иранцы смирились с действиями власти.

Нынешние демонстрации распространились по Ирану после того, как в правительстве заявили, что будут ограничивать продажу горючего для транспортных средств личного пользования до 60 литров в месяц. Вместе с тем цена на бензин резко подскочила на 50 процентов — до 15 тыс. иранских реалов (12,7 цента) за литр. А любые закупки горючего свыше нормы могут проводиться только за дополнительную плату — 30 тыс. реалов (26 центов) за литр. При этом в иранском правительстве обосновали решение о повышении цен на горючее тем, что экономика страны страдает от санкций Соединенных Штатов.

Между тем повышение цен на горючее было лишь поводом к взрыву народного недовольства режимом верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, что назревало уже давно. Состояние дел в Иране — это пример того, как мощное по своему потенциалу государство с огромными нефтяными ресурсами, очень богатое землями сельскохозяйственного назначения, имеющее большое историческое наследие, прекрасная страна с приятными и просвещенными людьми может очутиться в жалкой экономической ситуации.

Похоже, что санкции, наложенные международным сообществом на режим Али Хаменеи, срабатывают и дают желательный эффект. Ведь когда четвертый крупнейший производитель нефти в мире повышает цены на бензин для своего населения и начинает лимитировать его использование, то это показывает глубину проблем иранской экономики: цены ползут вверх, налоги возрастают, все больше товаров переходят в разряд дефицитных.

Иранское же руководство так увлеклось поддержкой исламских радикалов и созданием ядерного оружия, что не обращало внимания на проблемы обычных граждан, жизнь которых стремительно ухудшалась. При этом высшие представители режима мулл одеваются в богатую одежду, потребляют изысканную пищу, живут во дворцах и не ограничивают себя ни в чем. А получая поступления от налогов, за счет "лишних" государственных средств поддерживают исламистские организации по всему миру.

Тратя средства на финансирование и поддержку радикальных исламистских групп, которые они курируют, иранские муллы забыли, что у каждого народа есть свой предел терпения. Похоже, терпение иранцев уже кончилось: молодое поколение очень устало от бедности и нехватки рабочих мест. И упрощенно было бы думать, что они протестовали только против цен на горючее. На самом деле они протестовали против сорокалетней политики некомпетентных правительств, которые растратили большое национальное богатство на усиление влияния Тегерана на страны Ближнего Востока, на вооружение боевиков, чтобы те могли осуществлять ракетные атаки на Израиль.

Молодые иранцы, протестуя против такого состояния дел, хотят воспользоваться своим шансом на изменения. Удастся ли?

По миру в резкое противостояние с властью вошло много обычных людей, которые просто хотят мирной жизни в Иране, Ираке, Гонконге, Венесуэле и Сирии. Граждане этих стран не желают жить по правилам, которые установили для них режимы, контролируемые преимущественно старыми, коррумпированными кадрами, чья власть держится на поддержке силовиков.

Но, как и в других странах, режим мулл не готов уступить. Однако ситуация опасна тем, что смена теократического режима в Иране может спровоцировать расширение конфликта в ближневосточном регионе. Ведь неуправляемый и дестабилизированный Иран может стать еще большей потенциальной угрозой для региона, чем действующий режим.

Нельзя исключать, что иранский режим сметет либо военный переворот, если военные будут действовать на опережение и отстранят аятолу Хаменеи, либо антиклерикальная революция. Хотя не следует отбрасывать и такое развитие событий, когда, ощутив приближение своего краха, режим сделает попытку перевести внимание иранцев с коррумпированного правительства на другого врага — США и Израиль.

Сегодня Иран является одним из главных факторов нестабильности на Ближнем Востоке. Попытки Тегерана взять под свой контроль ближневосточный регион уже послужили причиной хаоса в Ливане, Ираке, Йемене и Сирии. Вместо того, чтобы сосредоточиться на внутренних вопросах и проблемах экономики и в близкой перспективе превратить страну снова в большую нацию, иранская власть выбрала заведомо проигрышный путь наращивания конфронтации со США и Западом.

И если к внутренним проблемам добавить трудности, которые переживает Тегеран, чтобы поддерживать свое влияние в Ираке и Ливане, и затраты в поддержку сирийского диктатора Башара Асада, то становится понятно, что Иран весьма уязвим. Чтобы поддерживать прокси-войны и своих постоянных клиентов, Исламской республике нужно значительно больше свободных средств, чем она может выделять теперь.

Возможно, прежде чем там войдут в следующий этап кризиса, тегеранское руководство сделает надлежащие выводы. Но пока что, похоже, иранская власть продолжает считать, что ей удастся оптимизировать затраты из государственного бюджета для продолжения финансирования деятельности своих подопечных из Хамаса и Хезболлы.