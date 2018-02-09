"Балканские двери" в Евросоюз

Как Украина может убедить Европейский Союз предоставить ей перспективу членства и вступить в переговоры о вступлении?

Многие из тех, кто принимает решения в Европе, до сих пор не видят в Украине серьезного кандидата на вступление и не верят в готовность и/или способность ее правительства к глубокой интеграции страны с ЕС. Поэтому западноевропейские политики и дипломаты уклоняются от обсуждения задач, ответственности и цены как предоставления Украине статуса кандидата, так и вступления ее в ЕС. И это в то время как западное общественное мнение, эксперты из Восточной Европы, европарламентарии стали чрезвычайно проукраинскими еще после Помаранчевой революции 2004 г.

Одна из причин скептического отношения западноевропейских стран к Киеву, конечно, в том, что некоторые западные политики боятся России и риска роста напряжения в отношениях с Москвой. На таком фоне Украине будет непросто преодолеть негативное восприятие ее потенциала со стороны западного политического класса, а также скепсис европейской общественности относительно ее будущего членства в ЕС.

Один из способов для Киева ускорить этот процесс — использовать опыт западнобалканских стран с официальной перспективой членства в ЕС и поучиться у бывших югославских республик, на примере того, как они достигли своего нынешнего состояния в отношениях с Брюсселем. Различные западнобалканские форматы сотрудничества с Брюсселем предлагают готовые пути для стратегии постепенного сближения и интеграции с помощью прагматичных, а не риторических средств.

После войны в Косово Европа выстроила сложную региональную систему реформ для Юго-Восточной Европы, которая привела к существенному прогрессу в "европеизации" Балкан и постепенному включению acquis communautaire, то есть законов и других юридических документов ЕС, в национальные правовые системы бывших югославских республик. Украине следует подумать, есть ли ей смысл присоединиться хотя бы к некоторым из этих региональных механизмов подготовки Юго-Восточной Европы ко вступлению в Евросоюз, и попытаться принять участие в сложной системе подготовки к членству западнобалканских стран.

В некоторые объединения в Юго-Восточной Европе, специально созданные с помощью Брюсселя для содействия международной интеграции Албании и стран бывшей Югославии — такие как Региональный совет сотрудничества (RCC), Центральноевропейское соглашение о свободной торговле (CEFTA), Региональная антикоррупционная инициатива (RAI), Сеть здравоохранения Юго-Восточной Европы (SEEHN), а также еще 12 похожих организаций, можно попытаться убедить включить представителей Украины. В некоторых из этих инициатив уже принимают участие небалканские страны, в частности Молдова и Турция.

Если Украина сможет присоединиться хотя бы к нескольким из этих южно-восточноевропейских инициатив, то это может помочь Киеву лучше представлять свою страну как кандидата на вступление в ЕС и, наконец, добиться обусловленного предложения на присоединение к ЕС, вроде того, которое западнобалканские страны уже получили в форме так называемого Салоникского плана действий для Западных Балкан в 2003 г.

Среди структур, к которым Украина может захотеть присоединиться, кроме уже упомянутых выше (RCC, CEFTA, RAI и SEEHN), назовем еще:

— Юго-восточную рабочую группу по региональному и сельскому развитию (SWGRRD);

— Центр агентств общественной занятости в странах Юго-Восточной Европы (CPESSEC);

— Центр сотрудничества молодежи региона (RYCO);

— Центр правоохранительных органов Юго-Восточной Европы (SELEC);

— Центр сотрудничества в сфере безопасности (RACVIAC);

— Инициативу образовательной реформы в Юго-Восточной Европе (ERISEE);

— Региональную школу государственной администрации (RESPA);

— Региональный центр подготовки к стихийным бедствиям (DPPI);

— Южно-восточноевропейский центр обучения предпринимательству (SEECEL);

— Центр улучшения в сфере финансов (CEF);

— Региональный центр окружающей среды (REC).

К тому же есть межправительственный формат диалога на наивысшем уровне — "Берлинский процесс", помогающий политическим лидерам Западных Балкан и заинтересованным странам ЕС регулярно собираться вместе. Эту неформальную, но эффективную серию встреч инициировала Германия в 2014 г., чтобы укрепить политическую стабильность и национальную безопасность стран-кандидатов в Юго-Восточной Европе и ускорить их вступление в ЕС.

Украине следует исследовать, в каких из этих структур ей целесообразно и полезно принимать участие. Присоединившись ко всем приемлемым форматам из выше перечисленных, Киев, вслед за Кишиневом, который уже принимает участие в отдельных из них, может постепенно войти в нынешнюю группу стран — кандидатов на членство в ЕС через балканские двери.

Например, Центр улучшения в сфере финансов (CEF) создало правительство Словении в сотрудничестве с другими бывшими югославскими республиками и Албанией в 2001 г. согласно Пакту стабильности в Юго-Восточной Европе. С 2015 г. CEF стал полноценной международной организацией, которая базируется в словенском городе Блед и пользуется поддержкой Нидерландов. Она сосредоточена на управлении государственными финансами, налоговой политикой и центральными банками, а также объединяет политических лидеров и финансовых экспертов для развития потенциала и обучения.

Среди членов организации не только 12 стран Западных Балкан, но и Румыния, Болгария, Молдова и Турция. Однако, несмотря на широкий круг ее членов и очевидную экономическую актуальность для стран, желающих глубже интегрироваться с ЕС, Украина не принимает участие в CEF, как и во всех перечисленных выше форматах.

На самом деле у Киева уже есть некоторый опыт присоединения к формату, с самого начала разработанного для Юго-Восточной Европы, поскольку он вместе с западнобалканскими странами, Грузией и Молдовой стал стороной Договора энергетического сообщества. Эту внешнеполитическую линию следует развивать, вступая по возможности в большее количество из перечисленных выше инициатив Юго-Восточной Европы, а также с помощью других схем сотрудничества и интеграции с ЕС.

Украинцы иногда склонны говорить о своем присоединении к ЕС и готовности к этому с манихейской точки зрения на мир. Они часто выставляют себя подчеркнуто нерусскими, антиевразийскими и прозападными, рекламируя свою страну как европейскую цивилизационную крепость против восточного варварства. Это утверждение может быть истинным или нет, но это не та риторика, которая воспринимается и которую следует распространять на Западе. В конце концов, ЕС не был построен антимосковским или антисоветским и не имеет такой однозначно геополитической идентичности, как этого хотелось бы Киеву.

Зато историческая брюссельская концепция "европеизации" после Второй мировой войны заключалась в том, чтобы успокоить Европу в военном измерении и политически объединить ее через глубокую экономическую интеграцию, частичную культурную близость, кумулятивную бюрократическую стандартизацию и еще большую демократизацию. Обеспечение гарантий безопасности, увеличение мирового политического веса и даже получение определенной невоенной коллективной обороны, которая осуществляется, прежде всего, экономическими рычагами влияния ЕС на внешние силы, — стало неотъемлемой частью этого процесса. Но указанные эффекты не были и не являются центральной целью европейской интеграции.

Несмотря на это, именно последние последствия для внешних отношений стран — членов ЕС имеют первоочередную привлекательность для Украины. Но эти аспекты европейской интеграции являются лишь дополнительным преимуществом. Это не основные ее факторы или цели. Modus operandi ЕС заключается, прежде всего, в накоплении небольших "детских" шагов, которые с течением времени принесут качественные изменения в неопределенном направлении, а не в реализации грандиозных схем для трансформации мира согласно четко определенной конечной цели.

Украинские дипломаты и эксперты, конечно же, осведомлены о своеобразной постмодернистской природе европейской интеграции и ее странном влиянии за пределами ЕС. Однако более широкая политическая и интеллектуальная элита Украины, в частности ее политические лидеры, еще недостаточно усвоили тот факт, что Украина сможет стать полноценным участником этого процесса, лишь серьезно адаптируясь к нему.

Можно понять часто напыщенную риторику украинских представителей, различные пиар-кампании, чрезмерно эмоциональные призывы, широкие исторические ссылки и большое количество символических жестов. Их следует рассматривать на фоне украинской эпической конфронтации против российского империализма, чрезмерных страданий и тысяч смертей из-за гибридной войны Москвы против Киева, международной дипломатической войны Кремля против украинского государства, а также наивности многих людей на Западе относительно природы путинизма. Для Украины ЕС ныне привлекателен всугубе: как открытый экономический проект и как очевидный гарант безопасности.

Тем временем ЕС не может и не будет менять весьма бюрократическую и умеренную геостратегическую логику своих операций из-за российско-украинской войны. Союз бездействует и будет бездействовать на базе безопасных, исторических, ценностных или некоторых других "великих" идей. Зато он будет продолжать идти маленькими экономическими и юридическими шагами. Таким образом, дальнейший успех украинской евроинтеграции, в частности получения официальной перспективы членства и начала процесса вступления, возможен только через прохождение длительной процедуры постоянного сближения с Союзом, в некоторой степени похожей на сложный процесс заключения и ратификации Соглашения об ассоциации или на продолжительные переговоры и имплементацию Плана действий либерализации визового режима с ЕС.

Кроме продвижения вперед текущего процесса ассоциации с Европейским Союзом, Киеву и западным друзьям необходимо активно изучать и использовать международные программы партнерства Юго-Восточной Европы и другие аналогичные инструменты для обмена знаниями, правилами и практиками.