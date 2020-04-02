Азиатские тигры против коронавируса

Азиатские страны, которые первыми столкнулись с опасностью распространения COVID-19 из-за географической близости и высокого уровня миграционных процессов с Китаем, сумели взять под контроль первую волну распространения болезни, но очутились перед проблемой, как сдержать вторую, которая накатывается уже из многих стран мира одновременно.

Опыт борьбы с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году помог в сжатые сроки выработать свою стратегию борьбы с новым коронавирусом и избежать предыдущих ошибок, но найти универсальное средство пока что не удалось никому.

Тайвань: раннее реагирование и свободный поток информации в борьбе против страха перед новым коронавирусом

Методы борьбы Тайваня с распространением COVID-19 активно противопоставляются методам самого Китая. В противовес коммунистическому материку, который, наряду с жесткими карантинными ограничениями, усилил контроль над средствами массовой информации и социальными сетями, а также принял закон, призванный "создать положительную онлайн-экосистему" и запрещающий людям публиковать в Интернете негативную информацию (многие усматривают в этом попытку утаить информацию о коронавирусе), демократический Тайвань выбрал активную коммуникацию.

Еще в конце декабря прошлого года, когда стало известно о новом коронавирусе, правительство активизировало работу Главного центра командования эпидемиями (был создан еще для борьбы SARS), который не только быстро разработал план реагирования из 124 пунктов и координирует его выполнение, но и проводит регулярные пресс-конференции, где информирует граждан о событиях, связанных с заболеванием, дает рекомендации и опровергает слухи, распространяемые в соцсетях. С другой стороны к коммуникации приобщились и независимые институты (такие как Factcheck Center и Mygopen), обеспечивающие граждан информацией, которую проверили самостоятельно как независимые неправительственные организации. Кроме того, тайванский инженер-программист разработал онлайн-карту в режиме реального времени, которая показывает жителям острова наличие масок и других необходимых средств в аптеках вблизи места их пребывания, чтобы сократить время их поиска. А Министерство цифровых технологий подхватило эту идею и в очень сжатые сроки разработало лучшую версию информационной платформы с правительственными данными.

Очевидно, что в разгар коронавирусной инфекции одних только информативных мер мало, они прежде всего были направлены на координирование плана действий, принятого властью, с действиями и потребностями граждан, а также на недопущение распространения панических настроений и дезинформации. Ключевым же моментом в сдерживании распространения COVID-19 стала быстрая реакция Тайваня на новый коронавирус — проверка всех пассажиров, прибывающих из Уханя, уже в начале января, еще до получения подтвержденной информации о возможности заражения человека человеком. Кроме того Тайвань одним из первых ввел ограничение на въезд людям, посещавшим Китай, а для тех, кто прибывал из Макао и Гонконга, — 14-дневный карантин, чем вызвал критику Китая. Предыдущий негативный опыт поражения SARS на этот раз заставил правительство действовать на опережение, применяя уже опробованные в 2003-м меры, что помогло в течение продолжительного времени удерживать довольно низкий уровень заболеваемости, хотя на материковом Китае работают и проживают около 850 тысяч тайванцев.

Однако распространение вируса в США и Европе, по словам президента Цай Инвэнь, сейчас стало "критическим вторым этапом в борьбе с эпидемией". Она призвала граждан действовать согласно инструкциям по предотвращению коронавируса и воздержаться от паники, которая начала наблюдаться в супермаркетах после объявления о блокировании границ. Правительство закрыло въезд иностранным туристам из стран, охваченных эпидемией, из-за удвоения импортированного количества заражений COVID-19 в середине марта, а для отдельных категорий (граждан с видом на жительство, дипломатов, специально утвержденных деловых гостей и граждан Тайваня) ввело 14-дневный карантин. На сегодняшний день за пределами острова находится тысяча граждан, которые в ближайшее время вернутся домой. Так что местная власть ведет переговоры с отелями, чтобы увеличить количество "карантинных мест" для иностранцев и тайванцев, которые прибывают на остров и хотят пройти карантин за пределами дома (для них, кстати, предусмотрены государственные субсидии за отказ находиться на домашнем карантине).

Сингапур: локализация больных и наказание нарушителей карантина

Сингапур стал третьей после Китая страной, где зафиксировали инфицированных COVID-19, а на середину февраля в стране уже было выявлено 80 положительных случаев. Для мегаполиса с большой плотностью населения (проживает 5,7 млн человек) и высоким уровнем риска из-за статуса одного из крупнейших азиатских транзитных хабов эта ситуация казалась весьма серьезной. Однако, благодаря тотальному тестированию населения на начальном этапе (власть решила проверить все без исключения случаи пневмонии и гриппа), а также отработке каждого возможного контакта инфицированного с привлечением полиции и специальных команд отслеживания (они также жестко контролируют людей, находящихся на карантине) и использованию современных технологических возможностей, ситуацию удалось взять под контроль.

Сингапурскую модель реагирования можно сравнить с ярко выраженным методом "кнута и пряника". Ведь правительство активно призывает людей заранее обращаться в больницы, оплачивая тестирование и больничные счета (а медицинские услуги в стране очень дорогие) тем, у кого подозревают или подтверждают заболевание, при этом пациентов даже с легкими симптомами отправляют в госпиталь, а не на домашний карантин, как это делают в других странах. Это позволило изолировать больных, не останавливая повседневную жизнедеятельность здоровых людей и бизнеса. Правда, перевод на дистанционную работу тружеников многих компаний и финансовое поощрение самозанятых со стороны государства (73 доллара США в день) было одной из мер превентивного характера.

Однако власть Сингапура возлагает большую ответственность за снижение риска распространения инфекции и на самих граждан, призывая их к личной гигиене, социальному сознанию и соблюдению дистанции. И именно за нарушения этих требований сингапурцам выписывают высокие штрафы и наказывают. К примеру, за нарушение правил самоизоляции жителю страны придется заплатить 10 тысяч долларов или отбыть тюремное заключение сроком до шести месяцев. Увеличение в течение последнего месяца количества завезенных случаев COVID-19 заставило власть прибегнуть к еще более жестким мерам воздействия на тех, кто скрывает информацию о зарубежном путешествии. Так, неделю назад лишили гражданства сингапурца, который, не соблюдая режим самоизоляции после посещения Индонезии, снова выехал за пределы страны.

Гонконг: социальное дистанцирование и личная гигиена

После вспышки SARS, когда умерло 299 гонконгцев (из 774 летальных случаев вообще), средства личной гигиены и маски для лица стали повседневной привычкой жителей более чем семимиллионного города, что снизило даже общие показатели заболеваемости сезонными простудами. Однако перед угрозой распространения нового коронавируса этих средств оказалось бы мало. Власть автономного региона сразу ввела более жесткие меры — строгое соблюдение карантина, закрытие всех развлекательных заведений, запрет на массовые собрания, социальное дистанцирование (в частности закрытие учебных заведений и переведение компаний на дистанционную работу), что, конечно, сначала возмущало местных жителей, расценивших такие действия власти как попытки воспользоваться ситуацией для прекращения массовых выступлений, бурливших в прошлом году.

Жесткие ограничения позволили удержать низкий уровень заболеваемости, однако в начале марта, с возвращением на места многих работников государственного и частного секторов (поскольку в Гонконге функционирует много иностранных компаний) и распространением вируса в других странах мира, увеличилось количество импортированных инфицирований, что заставило власть вернуться к карантинным мерам. Местных снова отправили работать дистанционно, а для новоприбывших ввели электронное маркирование и строгий карантин, за соблюдением которого следит полиция. Кроме того, в аэропорту Гонконга (вслед за Сингапуром) запретили транзитное пассажирское движение и ограничили въезд нерезидентов на территорию региона.

Южная Корея: массовое тестирование и выборочная изоляция

Южнокорейский пример преодоления вспышки коронавирусной инфекции стал образцовым для многих западных стран, которые, как и сама Корея, опоздали с должной превентивной реакцией, когда вирус уже бурлил в Китае. Южная Корея не спешила закрывать границы с Китаем (за исключением рейсов из провинции Хубэй), а печальноизвестная пациентка №31 успела не только завезти вирус из Уханя, но и заразить им множество прихожан протестантской секты одновременно. Правда правительство страны все же сделало некоторые предохранительные шаги (и снова пригодился предыдущий опыт борьбы с ближневосточным респираторным синдромом MERS), которые со временем помогли погасить вспышку и удержать низкий уровень летальных случаев. Еще в январе правительство страны привлекло медицинские компании к разработке эффективных тестов на выявление нового коронавируса, гарантировав им финансирование и быструю сертификацию. Так что на момент вспышки заболевания страна уже имела десятки тысяч тестовых комплектов, позволивших провести массовое диагностирование населения (до 15 тысяч человек в день). Кроме того были развернуты сотни пунктов тестирования возле больниц, домов инфицированных и для автоводителей (вроде МакДрайва), чтобы разгрузить больницы, с одной стороны, и избавить людей от лишних контактов, — с другой. Высокий уровень медицины и развитие технологий в некоторой степени помогли южнокорейскому прорыву перед угрозой COVID-19. Благодаря интерактивным картам местные жители с мобильного телефона могут отслеживать данные о передвижении, месте пребывания, контактах нововыявленного инфицированного и, соответственно, заранее провериться в случае контактирования с ним.

Южная Корея не прибегала к жесткому карантину, стараясь смягчить и без того разрушительное влияние эпидемии на экономику страны, однако активно практикует выборочную изоляцию, чтобы предотвратить дальнейшее наступление вируса. Однако и она, преодолев локальное распространение коронавируса, сейчас вынуждена разрабатывать дополнительные, более жесткие меры для борьбы с импортированием болезни из-за рубежа.

Так что, успешно преодолев первую волну распространения COVID-19, сегодня каждая из этих стран столкнулась с комплексными проблемами. Распространение эпидемии на глобальном уровне не только оттянуло возврат упомянутых государств к обычному жизненному ритму, но и подтолкнуло к более жестким мерам. Особенно принимая во внимание массовое возвращение своих же граждан из пораженных эпидемией стран. Перед правительствами стоит нелегкая задача проконтролировать соблюдение тысячами людей карантинного режима, ведь, как выяснилось, нарушение карантина отдельными лицами сразу привело к удвоению случаев заражения, большинство которых оказались импортированными. И в этой ситуации правительства стран не только привлекли современные технические возможности и специальные органы для выявления нарушителей, но и единодушны в наложении высоких штрафов, привлечении к уголовной ответственности своих граждан, аннулировании виз и депортации иностранных.

Как свидетельствует опыт азиатских стран, усилия власти не были бы так успешны без высокого уровня ответственности и дисциплинированности самих граждан, подавляющее большинство которых придерживается официальных инструкций и рекомендаций. Именно этого не хватает населению Украины, где сейчас количество инфицированных COVID-19 увеличивается изо дня в день. Несмотря на неготовность медицинской системы к колоссальным нагрузкам, нехватку тест-систем и экспресс-тестов для массовой проверки населения, очень многие украинцы сознательно игнорируют общие правила поведения в эпидемиологической ситуации и отчасти инфицируют людей вокруг себя. Украинская власть приложила много усилий, чтобы вернуть украинцев домой до и после закрытия границ, — получила же взамен сопротивление и тотальное нежелание соблюдать режим изоляции. Со своей стороны, государство не смогло обеспечить его выполнение законным способом. Более того, на днях Кабинет министров официально разрешил пациентам с легкой формой заболевания коронавирусом и лицам, контактировавшим с больными COVID-19, посещать общественные места (к которым относятся заведения торговли и аптеки) в неотложных случаях. А также предлагает восстановить работу пищевых и сельскохозяйственных рынков во время карантина…

Азиатские страны показали миру, как четкая стратегия власти и дисциплинированность населения помогают одолевать коронавирус без полицейских блокпостов и патрулирования военными улиц городов, но, похоже, многим другим странам придется прийти к азиатскому опыту путем собственных потерь и ошибок.

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