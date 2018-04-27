Армянская улица и "двор"

Тем не менее случилось, подтвердив теорию британца Терри Пратчетта о том, что самые невероятные события имеют наибольший шанс произойти: под давлением улицы в минувший понедельник премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. На своей новой должности он пробыл лишь шесть дней. Впрочем, его уход вовсе не означает, что в Армении произошла "бархатная революция" или стабилизировалась ситуация.

Да и сама отставка Саргсяна, последнее десятилетие управлявшего Арменией в качестве президента, еще не предполагает его ухода из политики. Тем более что он остается в стране и пока не собирается ее покидать.

"Карточный домик", выстроенный Саргсяном, пока устоял: пост премьера временно занял вице-премьер и бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян, а провластная Республиканская партия, состоящая из чиновников и олигархов, все так же имеет большинство в парламенте. Впрочем, вопрос о власти не закрыт: по всей стране не утихают протесты. И хотя сбалансированная конструкция "домика" пока держится, скрепленная всевозможными политическими и финансовыми обязательствами, тем не менее она может рассыпаться в любую минуту.

И когда Петр Порошенко и Арсен Аваков рассматривают разные варианты сохранения власти, они должны помнить не только об участи Виктора Януковича, но и историю с отставкой Сержа Саргсяна. Ведь последний, будучи во второй раз избранным главой государства, намеревался продлить свое правление и после окончания президентской каденции. Пойдя по пути Михаила Саакашвили, Саргсян в 2015 г. переписал Конституцию, сделав Армению из президентской республики парламентской. Однако "не так сталося, як гадалося".

Две недели назад люди вышли на улицы Еревана и других городов по призыву лидера партии "Гражданский договор", соглавы оппозиционной фракции парламента "Елк" ("Выход") Никола Пашиняна. Они протестовали против избрания в парламенте премьер-министра Саргсяна.

По мнению протестующих, назначение экс-президента главой правительства означает легитимацию его третьего срока пребывания у власти и консервацию его кланово-олигархического режима еще надолго. Люди чувствовали себя обманутыми, поскольку в ходе конституционной реформы 2015 г. Саргсян заявлял, что не намерен пересаживаться в кресло премьера.

Но после голосования в парламенте и указа президента о назначении премьер-министра акции протеста пошли на спад. Казалось, армяне в очередной раз "вышли, пошумели, разошлись". "Многие в Ереване скептически относились к этим протестам", — отметил в комментарии ZN.UA главный редактор медиа-компании "Медиамакс" Давид Алавердян. Скепсис подпитывало не только доминировавшее в армянском обществе неверие в возможность перемен, но и невнятный план действий Пашиняна.

Затишье оказалось обманчивым.

Взрыв произошел после того, как в прошлую пятницу власти, потеряв терпение, начали массово задерживать участников гражданских акций неповиновения. До этого момента полиция вела себя по отношению к протестующим в целом сдержанно. Теперь же людей избивали дубинками, а на некоторых манифестантов нападали организованные группы в гражданском. В воскресенье, после безрезультатной встречи Саргсяна и Пашиняна, задержали и лидера протестов.

Но если власти намеревались, как и в марте 2008 г., жесткими мерами погасить выступления, арестами запугать несогласных, то они просчитались. Задержание Пашиняна и около 350 протестующих стало ключевым моментом в изменении отношения армян к участию в протестах. После этого на ереванские улицы вышли уже десятки тысяч человек. Среди демонстрантов было много молодых людей, считающих, что в бедном, коррумпированном и олигархическом государстве у них нет никакого будущего. В понедельник к шествию оппозиции присоединились и военные.

"Когда власть начала массово задерживать людей, стремясь подавить протесты, это вызвало в армянском обществе обратный эффект. К тому же Пашинян эффективно использовал политтехнологии, найдя к сердцам людей ту дорогу, которая вывела их на улицу", — полагает председатель правления Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.

Как отметил в беседе с ZN.UA эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян, "люди вышли на улицы не столько из-за того, что поддерживали Никола Пашиняна, сколько потому, что протестовали против Сержа Саргсяна. Народ устал от правления Саргсяна, сопровождавшегося падением уровня жизни и ростом безработицы, усилением коррупции и непотизма в госаппарате. И эта усталость наложилась на желание перемен".

Подстегнуло армян к участию в протестах и то, что Саргсян, не приняв во внимание общественные настроения, заявил в воскресенье, что уйдет в отставку после решения нагорно-карабахского конфликта. Для общества, и так уже утомившегося от десятилетнего правления политика, это было уже слишком.

Возобновившиеся протесты, а также непримиримая позиция Пашиняна, требовавшего ухода премьер-министра, суживали для истеблишмента поле возможностей. Учитывая бэкграунд Саргсяна, силовой разгон демонстрантов казался неизбежным. Но политик, прошедший и нагорно-карабахский конфликт, и уличные противостояния весной 2008 г., неожиданно пошел на попятную.

Уже в понедельник были освобождены Пашинян и многие другие задержанные оппозиционеры. А спустя несколько часов Саргсян внезапно заявил о своей отставке: "Никол Пашинян был прав. Я был неправ. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра. Я выполняю ваше требование".

Эти слова вызвали в Армении ликование: люди праздновали победу. Ведь цель — отставка Саргсяна — была достигнута. И главное, мирными протестами. "Еще в прошлое воскресенье мы все были уверены, что Серж Саргсян не уйдет без крови", — сказал Давид Алавердян, отмечая, что многие представители силовых структур были готовы к применению жестких мер. Так что же случилось? Решение опытного политика, склонного к жесткому стилю управления, без сопротивления уйти в отставку, вызывает множество предположений.

Наши армянские собеседники говорят о комплексе взаимозависимых внутренних и внешних причин. К числу внутренних они относят постоянно увеличивавшееся количество протестующих на улицах. По мнению Степана Григоряна, ключевым моментом в принятии Сержем Саргсяном решения об отставке стало появление среди митингующих военнослужащих: это был признак того, что власть не в полной мере контролирует силовые структуры, не может полностью на них опереться.

К числу внешних причин относят реакцию ведущих внешнеполитических партнеров Еревана — Москвы, Вашингтона, Брюсселя — на армянский кризис. "Сдерживающим фактором в выборе Саргсяном вариантов действий были заявления международного сообщества. Поэтому власть не решилась на применение силы", — сказал в беседе с ZN.UA Степан Григорян.

Армянский истеблишмент во внешней политике традиционно исповедует комплементаризм: хотя Армения и сателлит России, нуждающийся в военном союзе с РФ из-за конфликта с Азербайджаном, тем не менее Ереван стремится проводить сбалансированную политику, развивая отношения и с ЕС, и с НАТО. В теории данный внешнеполитический курс предполагает, что у армянского руководства расширяется поле для маневра.

Применение силы для разгона протестующих, возможная гибель демонстрантов однозначно осложнили бы отношения Еревана с Брюсселем и Вашингтоном. И поставили бы армянское руководство в еще большую зависимость от Москвы. "Силовой вариант означал бы превращение Армении в авторитарное государство наподобие Беларуси. Мы надолго забыли бы об отношениях с ЕС", — отмечает Рубен Меграбян. Данный фактор Саргсян не мог не принимать во внимание.

Равно как и то, что российская власть заняла нейтральную позицию по отношению к акциям протеста, а доверенные комментаторы Кремля давали этим антиправительственным выступлениям благожелательные оценки. Не этого ожидал Саргсян. "Позиция России относительно протестов в Армении стала последней каплей для Саргсяна во время принятия решения об отставке. Было очевидно, что Москва не собирается его поддерживать", — говорит Давид Алавердян.

И если пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл антиправительственные протесты в Армении "внутренним делом страны", то официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова сразу же после отставки Саргсяна написала в Facebook: "Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, — великий народ. Армения, Россия всегда с тобой!".

Впрочем, когнитивный диссонанс испытываешь, не только читая пост Захаровой. Вице-спикер Госдумы, депутат от фракции ЛДПР Игорь Лебедев, "позабыв" о 19 годах правления в России Владимира Путина, на своей страничке в Twitter написал: "Армянский народ дожал ситуацию, красавцы! Никто не хочет терпеть одного и того же человека во главе государства десятилетиями".

Двусмысленная позиция Москвы в армянском кризисе — тревожный сигнал для авторитарных лидеров постсоветских стран (в том числе и для Александра Лукашенко), рассчитывающих на военно-политическую и экономическую поддержку России в обмен на свою лояльность. В столицах эсэнгешных стран, судя по всему, сделают для себя выводы из новой модели поведения российского руководства.

Эксперты предполагают, что в Кремле извлекли уроки из прошлого, решив не вмешиваться в протесты, не угрожающие геополитическим и экономическим интересам РФ. Ведь участники демонстраций выступали только против Саргсяна, они не призывали к пересмотру союзнических отношений Армении с Россией и не получали поддержки ни от одного лидера западного государства. Более того: и глава Европейского совета Дональд Туск, и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравили Саргсяна с избранием на пост премьер-министра.

Но существует и другая версия причин такой "отстраненной" позиции Москвы. Армянские политики и эксперты не исключают: и за акциями протеста, и за Николом Пашиняном стоит Россия, намеревавшаяся либо ограничить самостоятельность премьера Саргсяна во внешней политике, либо добиться его отставки и поставить во главе правительства пророссийского политика. Например, Карена Карапетяна. Ведь отношения Саргсяна с Москвой только на первый взгляд выглядят безоблачно.

"В российском руководстве были недовольны Саргсяном", — утверждает Давид Алавердян. Кремль не устраивало ни то, что Армения, будучи членом ОДКБ, активно сотрудничает с НАТО и отправляет свои контингенты для участия в миротворческих операциях альянса в Афганистане и Косово, ни то, что страна, участвуя в Евразийском экономическом союзе, подписала с Евросоюзом соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. В общем, уход Сержа Саргсяна устраивал Москву.

Однако его отставка создала вакуум власти, которую не могут заполнить ни Карен Карапетян, стремящийся удержать административные и финансовые ресурсы, ни Республиканская партия, располагающая большинством в парламенте, но имеющая невысокую популярность в обществе. Карапетян и республиканцы пытаются выиграть время. Но время же играет и против них: по мере углубления политического кризиса партия власти теряет союзников, а с ними — и влияние в парламенте и правительстве, и контроль над исполнительной властью.

Так, в минувшую среду Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" заявила о прекращении своего участия в коалиции с Республиканской партией. В этой ситуации намерение Карена Карапетяна ввести в стране чрезвычайное положение выглядит утопичным: когда рушится политическая конструкция, немногие готовы сразу же принять чью-то сторону. Куда больше искушений занять выжидательную позицию, взвешивая шансы участников кризиса.

Никол Пашинян, харизматичный лидер протестов, демонстрирует растущие политические амбиции, заявляя о своей готовности стать премьер-министром Армении. Что ж, эта "темная лошадка" является сегодня обладателем "золотой фишки": у него репутация лидера оппозиции, отправившего в отставку "ненавистного Саргсяна", а за плечами — многотысячные демонстрации, участники которых хотят перемен и не желают реанимации старой власти.

Слабое место Пашиняна — отсутствие четкой программы и политической команды. Во время протестов он был одинок: многие партии дистанцировались от возглавляемых им протестов. Даже партия "Светлая Армения", союзник "Гражданского договора" по блоку "Елк", выступала против методов Пашиняна, хотя и заявляла, что не будет ему мешать. Лишь в день отставки Саргсяна к протестам присоединились некоторые партии.

Бескомпромиссный в борьбе с Саргсяном и Республиканской партией, Пашинян теперь должен научиться искать компромиссы с различными партиями и договариваться с политиками и бизнесменами о сотрудничестве.

Что же касается программы действий, то Пашинян озвучил самую общую версию "повестки мирной передачи власти": в течение недели после отставки Саргсяна парламент должен выбрать премьер-министра, после чего будет сформировано временное правительство, а досрочные парламентские выборы должны быть проведены "по возможности в самые короткие логичные сроки". Как уже заявил спикер парламента Ара Баблоян, Национальное собрание соберется для выборов нового премьера 1 мая.

Голосование покажет, готовы ли политики использовать представившийся шанс для проведения изменений в Армении, или страна останется все таким же олигархическим и коррупционным государством. Впрочем, уже то, что единственным военно-политическим союзником для Еревана является Москва, а все основные стратегические предприятия находятся в собственности российских компаний, ставит под сомнение способность нового армянского руководства провести столь желанные обществом экономические и политические реформы.

Ведь коррупция, непотизм, олигархия — лучшая среда для сохранения Кремлем своего влияния на постсоветском пространстве.