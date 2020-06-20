ЖКХ: приравняем долги к алиментам!

Партия Владимира Зеленского шла к власти с популярными обещаниями разобраться с несправедливыми тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Но не сложилось.

"Внедрим государственную стратегию оптимизации жилищно-коммунальных тарифов за счет демонополизации энергетических рынков, увеличения собственной добычи энергоресурсов и устранения коррупционной составляющей в тарифообразовании".

Здесь, конечно, полная каша в голове: если есть рынок, то монополизации априори быть не может, если увеличить собственную добычу энергоресурсов, то вряд ли это повлияет на стоимость обслуживания домов или вывоза мусора, а беда системы тарифообразования не в коррупции, а в локальных монополях и отсутствии государственного контроля, о чем ZN.UA уже писало.



Однако трое "слуг народа" решили пойти еще дальше и эту кашу переварить, то есть воплотить стратегию оптимизации в жизнь. Для чего написали проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг".

Мастера своего дела

Идея трех закарпатцев (двое из которых вообще живут в селах и, наверное, не имеют опыта пользования ненавязчивым ЖКХ-сервисом) довольно незатейлива — приравнять потребителей, задолжавших за оплату коммуналки, к злостным алиментщикам! Не сильно напрягаясь, эксперты-коммунальщики из села и третий автор законопроекта, проживающий в Ужгороде и имеющий полное среднее образование (а в самом городе, кстати, с 2009 года отсутствует централизованное отопление и горячее водоснабжение), взяли Закон "Об исполнительном производстве" и возле каждого слова "алименты" дописали через запятую "задолженность физических лиц по оплате жилищно-коммунальных услуг". Так что, есть долг за коммуналку — за границу не поедешь, на охоту не пустят, права заберут (даже если крутить руль является твоим единственным способом заработать на хлеб) и — внимание — травматический пистолет отнимут, правда, лишь отечественного производства. Почему только украинский? Один Бог знает.

Дальше — больше. Если у тебя задолженность за год — штраф 20% долга, за два — 30, за три — 50%! Все эти страшилки преследуют одну цель — заставить всех должников за три месяца, до 1 октября сего года, заключить с коммунальщиками договоры на погашение задолженности.

Поскольку в последние годы уровень платежей населения колеблется в пределах 80–90%, это означает, что у 10–20% семей есть долги. А это миллионы! Представляете, какие очереди образуются возле водоканалов, газконтор и теплокоммунэнерго? Это будет начало второй волны COVID-19! А почему все побегут туда?

Потому что в противном случае по упрощенной процедуре судопроизводства, проще говоря, без ведома должника и суда примут упомянутые карательные меры, арестуют имущество и вообще могут сделать бомжами всю семью.

Украинцы — исправные плательщики, а коммунальщики — не дураки

На самом деле проблема есть, но ее масштабы сильно преувеличены, и собака зарыта совсем в другом месте. С 2002-го по 2016 год уровень платежей населения всегда был выше 90%. Люди исправно платили, несмотря на то, что эффективных механизмов давления наподобие отключения от жилищно-коммунальных услуг не было. Разве что для частных помещений, а в многоквартирных домах одну квартиру не отключишь.

Ситуация несколько изменилась в 2016–2018 годах, когда уровень платежей составлял 82–88%, что напрямую связано со стремительным ростом стоимости газа. Суммарные начисления увеличились почти вдвое, с 72 млрд грн в 2016 году до 131 млрд — в 2019-м. А вот задолженность выросла втрое (!) — с 23 до 63 млрд грн, а зимой — до 66 млрд грн. Очевидно, была перейдена некая критическая грань, за которой доходы домохозяйств не успевали за ростом тарифов.

Однако и при этой "сумасшедшей" задолженности что-то не видно повального банкротства предприятий ЖКХ. Случаи, получившие широкую огласку, — срыв отопительного сезона в Смеле и Новом Раздоле — имеют банальное мошенническо-воровское объяснение.

В советские времена, чтобы вы знали, в тарифы закладывали уровень платежей в… 95%. При этом предприятия уже покрывали свои затраты и получали запланированную (до 25%) прибыль. Итак, мы наглядно видим, что независимые украинские коммунальщики не глупее своих совковых предшественников. Тем более что родная для них НКРЭКУ не столько заботится о защите потребителей от локальных монополий жилищно-коммунальной сферы, сколько исправно повышает несчастным водогонщикам, тепловикам и мусорщикам доходы… благодаря новым тарифам из нашего кармана. Регулярно возрастающим.

Зачем огород городить?

Так какой тогда смысл Верховной Раде принимать новое драконовское законодательство? Да никакого, если откровенно. Все доступные механизмы взыскания долгов, в том числе коммунальных, давно и тщательно прописаны в гражданском праве. И коммунальщики ими спокойно пользуются, если вопрос связан с так называемыми злостными неплательщиками, накопившими долгов на десятки тысяч. Но практика показывает, что это всегда отдельные специфические случаи, которые надо тщательно рассматривать в обычном судебном порядке.

То, что предлагает законопроект, то есть приравнять долги перед государством, установленные в судебном порядке, к долгам в двустороннем договорном правоотношении, — правовое невежество. Но в Украине сейчас — торжество невежества и некомпетентности. Поэтому прежде чем бороться с негативными явлениями, надо понять причины, которые их порождают. Относительно задолженности населения по коммуналке — написано. Выше.

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