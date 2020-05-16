Почему коммунальные тарифы только растут?

Конечно, для этого есть ряд объективных причин, но в случае с коммунальной сферой преобладают факторы абсолютно субъективные. Какие?

Опять двадцать пять

Лучше всего это можно объяснить на отдельном примере, например, на стоимости водоснабжения и водоотвода. Неожиданный ее рост в феврале этого года вогнал экспертов и простых граждан в ступор, ведь для 19 областных центров и Киева эти тарифы только повысили в сентябре—ноябре 2019-го (данные Минрегиона). Почему же вдруг через несколько месяцев опять двадцать пять?

Водоканалы кивают на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая согласно законодательству определяет тарифы для предприятий, имеющих свыше 100 тысяч потребителей, а это примерно 75% водоснабжения страны. Действительно, постановлением НКРЭКУ от 16 июня 2016 года №1141 (со следующими изменениями) устанавливаются тарифы для более 100 водоканалов страны, причем можно смело утверждать, что этот процесс изменений никогда не прерывается. За вторую половину 2016-го в него внесли восемь изменений, за 2017 год — 13, за 2018-й — 15, за 2019-й — снова 15 изменений. Как догадывается читатель, эти изменения происходили лишь в одну сторону — роста. Здесь мы подошли к первому субъективному фактору, за которым многое скрывается.

О чистюлях и грязнулях

Водоканалы уже давно поделили население страны именно на такие категории. Причем абсолютно законно — через решения местных органов власти и согласно методике, утвержденной в далеком 2005-м тогдашним Госжилкоммунхозом.

Еще до того, как украинцы начали массово устанавливать приборы учета холодной и горячей воды, местные исполкомы определяли размеры ее потребления на одного человека в месяц, по которым и рассчитывали плату за водоснабжение и водоотвод. Согласно этим нормативам, очень любят мыться жители Мариуполя, использующие 11,4 кубометра воды в месяц каждый, от младенца до старушки. В Запорожье и Черкассах еще больше — 11,7 и 12,5 кубометра соответственно. Но всех их "умыли" львовяне, выливающие на себя 14 кубометров воды ежемесячно (конечно, нормативно), чем безусловно подтверждают: Львов — культурная столица Украины!

На этом фоне жители столицы выглядят откровенными грязнулями, поскольку используют ежемесячно всего 7,5 кубометра, и единственное, что спасает киевлян от "окончательного позора", так это то, что у житомирян еще меньший показатель — 6,2 кубометра.

Кто-то может подумать, что с введением массового учета эти нормативы утратили актуальность. Как бы не так. Стоит потребителю прозевать время поверки счетчика, как ему тут же начинают начислять плату по нормативам. А это в несколько раз больше, чем показывает прибор учета.

Выливание воды в песок

Кабинет министров Украины в 2014 году установил несколько иные нормативы потребления воды, но только для тех, кто имеет льготы и получает субсидии. Это так называемые социальные нормативы. Правительство определило, что человеку вполне достаточно 2,4 кубометра холодной и 1,6 кубометра горячей воды в месяц, соответственно, водоотвод должен составлять 4 кубометра. Получается одно из двух: либо эти нормативы отвечают реальному потреблению воды, либо таким образом правительство вынуждает украинцев, нуждающихся в социальной помощи, меньше мыться.

Последнее, конечно, шутка, но возникает логичный вопрос: а почему бы тогда не ввести такие нормативы потребления воды по всей стране? Ответ прост: водоканалам это не нужно, ведь с помощью нормативов можно прятать концы в воду, то есть ее потери при добыче, транспортировке и распределении. Эти нормативы прикрывают бесхозяйственность водоканалов, изношенность сетей, прожорливое электрооборудование, нецелевое использование средств и т.п. Поэтому на самом деле в Киеве и Житомире производственные потери наименьшие, а в Львове, Черкассах и Запорожье — самые большие.

Понятно, что водоканалы будут отчаянно сопротивляться введению единых нормативов по стране, хотя это определяющий фактор (кнут!), который бы заставил их повысить эффективность своей деятельности.

На что идут наши деньги

Как водоканалы аргументируют необходимость повышения тарифов? По данным НКРЭКУ, в структуре тарифа на водоснабжение почти две трети, или 62,3%, составляют затраты на оплату труда и электроэнергии, а в тарифе на водоотвод на эти же составляющие приходится 66,7%. Итак, сравним динамику роста и уменьшения затрат на оплату труда и электроэнергии с собственно производством продукции — объемами водоснабжения и водоотвода (рис. 1 и 2). Понятно, что в затратах на оплату труда скрываются зарплаты, премии и различные социальные пакеты менеджеров и работников водоканалов.

Подача воды ощутимо выросла только в Ровно — на 14%, в остальных городах и регионах она практически не изменились или даже упала. Затраты на электроэнергию заметно выросли у 11 водоканалов, а у семи — ощутимо сократились, но вот зарплаты откровенно подскочили у всех водоканалов, особенно у одного. На первом месте по этому показателю оказался водоканал нынешнего города №1 в Украине — Кривого Рога, где затраты на оплату труда, а значит, и зарплаты повысились едва ли не вдвое — на 94%! Привет "95 кварталу" в офисе президента Украины. Может, пошутите на эту тему?

Аналогичная ситуация с водоотводом.

Существенно он вырос только в Львове — на 17%, в остальных городах и регионах — незначительно или даже сократился. Использование электроэнергии ощутимо увеличилось лишь у пяти предприятий, а у некоторых сократилось, особенно в том же Кривом Роге — на 45%. Логично было бы ожидать, что затраты на оплату труда из-за такого резкого сокращения производства продукции упадут, но нет, они повысились почти у всех предприятий, больше всего — до 54% — в Николаеве, Ровно и Львове.

Таким образом, налицо абсолютно парадоксальная, с экономической точки зрения, ситуация: производство продукции не выросло, а кое-где упало, но прибыль всех без исключения водоканалов Украины увеличилась. Ведь благодаря повышению тарифов при уменьшении затрат растет именно прибыль.

Чем объясняется такой парадокс? Водоканалы, как и теплокоммунэнерго и большинство предприятий отрасли, являются естественными локальными монополиями, и именно своим внеконкурентным положением все они пользуются в полной мере. Понятие локальной монополии давно известно в исследованиях ученых, но не отображено в украинском законодательстве. Государство в лице национального регулятора — НКРЭКУ, вместо ограничения аппетитов этих монополий, откровенно им потворствует.

И волкам, и овцам, и битым, и небитым…

Обоснования новых, повышенных, тарифов, поданные главе и членам национального регулятора 4 февраля 2020-го, выглядят как откровенное издевательство над здравым смыслом. В них есть, например, такой пассаж: "На изменение тарифов повлияли в первую очередь следующие факторы:

1) объемы реализации не изменились;

2) увеличились затраты на оплату труда: на 37,73% по централизованному водоснабжению; на 19,36% по централизованному водоотводу".

Это аргументация от КП "Облводоканал" Запорожской облрады, но подобная логика используется и в обоснованиях остальных водоканалов. Только цифры меняются. Например, в городе Ирпень под Киевом местный водоканал отмечает:

1) увеличились объемы реализации, учтенные в действующих тарифах, на 0,01% (! — А.С.) по централизованному водоснабжению, по централизованному водоотводу объемы остались без изменений;

2) выросли затраты на оплату труда: на 22,33% по централизованному водоснабжению; на 36,41% по централизованному водоотводу.

Но есть еще один пикантный момент практически во всех обоснованиях. И дело тут не в инфляции или затруднительном финансовом положении работников водоканалов. Как показывает жизнь, в работе наемного менеджмента преобладает, к сожалению, одна цель — получение прибыли. Особенно если предприятие не имеет реального хозяина, принадлежит всем и никому конкретно, то есть коммунальное. Руководство не хочет думать, что будет с водоканалом через 10 или 20 лет, ведь тогда оно уже уйдет на пенсию, ну а мэра точно переизберут.

Однако у НКРЭКУ есть установленная законом обязанность — заставлять коммунальные предприятия инвестировать в свои капитальные фонды, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии. Более того, побуждать к развитию, что по логике должно приводить к… уменьшению тарифов.

Предприятия обязаны выполнять ежегодные инвестиционные программы, утверждаемые национальным регулятором, причем за счет собственных прибылей, которые они получают через платежи потребителей, то есть финансирование заложено в тариф. И тут наемный менеджмент оказывается перед дилеммой: тратить кровно заработанные прибыли на покупку насосов, труб и прочего или выписать работникам и себе премии? Понятно, каким будет выбор. Но доблестная НКРЭКУ не спит и за невыполнение инвестпрограмм налагает суровые штрафы на предприятия.

Так должно быть в теории, то есть согласно закону, а в действительности отношения нацрегулятора и предприятий напоминают детскую игру в поддавки. Львиная доля водоканалов (как следует из обоснований) свои инвестпрограммы не выполнили, НКРЭКУ их действительно оштрафовала, но при введении новых тарифов эти "убытки" в них и закладываются.

Вот пример: "В структуре тарифа КП Днепропетровской областной рады "Аульский водовод" предусмотрено (выделено мной. — А.С.) изъятие средств на сумму невыполненных мер инвестиционных программ за 2017 и 2018 годы в размере 6144,69 тыс. грн". То есть менеджмент предприятия не выполнил инвестпрограмму, положил средства, предусмотренные на это, себе в карман, НКРЭКУ его оштрафовала, но этот штраф заплатят жители Днепропетровской области — через новый тариф. Что называется, и волки сыты, и овцы целы, а битые и дальше везут небитых… И подобное повторяется практически у всех лицензиатов Нацкомиссии.

Откровенно говоря, не знаю, что здесь можно еще добавить. Монопольное положение коммунальных предприятий без каких-либо антимонопольных ограничений, более того, откровенное потакание государства в лице НКРЭКУ всем прихотям этих монополистов и являются причиной того, что коммунальные тарифы в Украине постоянно двигаются только вверх.

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