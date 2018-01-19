Воевать по-новому

Законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей" (№7163) наконец-то обрел статус закона. Спустя полгода после принятия за основу и по завершении трехдневного парламентского рассмотрения почти семи сотен поправок.

Почему документ за глаза упорно именовали то "законом о реинтеграции", то "законом о деоккупации", осталось загадкой. Ни о том, ни о другом — в нем ни слова. Данный закон был призван, в первую очередь, уточнить правовой статус неконтролируемых территорий и характер военной операциина Востоке страны. Ну, а реинтегрировать можно то, что уже деоккупировано. Когда и как будет осуществлено восстановление суверенитета на отторгнутой части Донбасса, пока никто не в состоянии пояснить. Включая автора закона — Петра Порошенко.

Большинство комментаторов утверждало, что именно в №7163 впервые на уровне закона зафиксирован факт российской агрессии. Это не так. Словосочетание "вооруженная агрессия Российской Федерации" можно обнаружить в Законе "Об обеспечении прав и свобод и правовом режиме на временно оккупированной территории" принятом … еще 15 апреля 2014-го. Документ тот, кстати, никто не отменял и в тексте №7163 даже содержится ссылка на него.

В окончательном варианте Закона "Об особенностях…" сохранилось большинство проблемных положений, хотя в изначальный текст и внесли ряд разумных корректив. Еще в ходе первого чтения из текста вычеркнули все упоминания о минских договоренностях, сохранение которых в законе придавало бы этим сомнительным соглашениям дополнительную юридическую силу.

Статью 2 обогатили нормой об ответственности России за нанесенный Украине ущерб.

В ходе обсуждения Закона было отклонено предложение депутатов Сергея Пашинского и Ивана Винника о наделении дополнительными полномочиями спецслужб, получавших неограниченные возможности для организации прослушки и проведения других оперативно-технических мероприятий, по сути, в отношении любого лица в любой точке страны.

Добавлен пункт о признании Киевом выданных в ОРДЛО справок о рождении и смерти, чем список признаваемых документов и был исчерпан.

Неподконтрольные Киеву районы наконец-то безоговорочно признаны оккупированными территориями. Принятие закона "Об особенностях…" призвано содействовать более эффективному управлению военной операцией и обеспечению лучшей координации действий силовых структур, используемых на Донбассе. "Центр управления" передается от СБУ военным, что логично и в условиях войны следовало сделать давно.

Но. Хотя пресловутая АТО в тексте закона не встречается, слово "война" вы в нем так и не найдете. "Отпор", "сдерживание агрессии" и "обеспечение национальной безопасности и обороны" — пускай и более точные, но все равно эвфемизмы. Создавалось впечатление, что автор документа искал (и думает, что нашел) возможность вести войну ее не объявляя. И даже не вводя военное положение.

Хотя, к примеру, Канада в 1970-м ввела военное положение ни с кем не воюя. Только для того, чтобы навести порядок в мятежном Квебеке. И Франция в 2015-м ввела военное положение после теракта. Хотя "Градов" у террористов не было, и города они не захватывали.

А у нас все наоборот — де-факто война идет, но де-юре нет даже военного положения. Закон пестрит словами "агрессия" и "оккупация", но при этом наделяет президента правом использовать армию, вооружение и бронетехнику и для отражения агрессии (не вводя военного положения), и в мирное время. А сейчас у нас война или "мирное время"? Если война — почему в законе о том молчок? А если мирное время — почему обстрелы каждый день?

И, кстати, предусмотренные Законом процедуры использования военных (по мнению Главного юридического управления ВР) противоречат законодательству и Конституции. Игнорируя, в частности, обязательное согласие Верховной Рады на привлечение армии.

Более того, в законе точно не обозначено, что воинские формирования могут использоваться только в местах осуществления мер по обеспечению отпора агрессии и только на время проведения таких мер. Что создает условия для игнорирования законов и Конституции.

Сомнительным, с точки зрения Основного закона, выглядит и право главы государства (по представлению министерства обороны) определять границы и перечень временно оккупированных территорий. Дело в том, что полномочия президента исчерпывающе определены Конституцией. И в Основном законе подобные отсутствуют.

Закон "Об особенностях…" расширяет права главы государства, размывая его ответственность.

В условиях отражения агрессии президент, как главковерх, безусловно, должен обладать эффективными механизмами обеспечения нацбезопасности. Но поиск таких инструментов не должен приводить к созданию фактически новой вертикали власти, не предусмотренной Конституцией.

Мягко говоря, небезупречными являются не только правовой механизм, но и юридическая методология определения временно оккупированных территорий. Согласно статье 1 Закона, таковыми являются "части территории Украины, в границах которых вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют контроль". Во-первых, нет определения, что такое "контроль". Во-вторых: под оккупационными администрациями понимаются структуры т.н. днр/лнр, названия которых законодатель столь же справедливо не поминает всуе, дабы не легализовывать их хотя бы косвенно. Но отсутствие разъяснения понятия "оккупационная администрация" (как и понятия "контроль") не просто мешает юридической стройности — оно может серьезно осложнить жизнь обитателям временно оккупированных территорий в судах, в частности, международных.

Тем более что дат, определяющих сроки и, в первую очередь, начало оккупации в законе тоже нет. Есть ссылка на закон "Об обеспечении прав и свобод и правовой режим на временно оккупированной территории", где датой начала оккупации обозначено 20 февраля. Но в том законе речь идет о Крыме. А в этом (если верить названию) — о Донецкой и Луганской областях.

Есть в законе и другие слабые места. Например, он содержит юридическую лазейку для возобновления торговли с оккупированными территориями. Абстрактный термин "перемещение товаров" можно легко наполнить конкретным смыслом.

Ключевой структурой в системе функционирования прифронтовых территорий станет объединенный оперативный штаб, ключевой персоной — командующий объединенными силами, назначаемый президентом по представлению руководителя Генштаба. В его компетенции — запретить въезд на оккупированные территории и выезд из них. Условия принятия таких мер законом не расписаны.

Отдельного внимания заслуживает "российская тема". То, что Россия названа агрессором и оккупантом — верно и справедливо. Но, поскольку ни денонсации договора о дружбе и сотрудничестве, ни разрыва дипотношений, ни (тем более) объявления войны это за собой не влечет, данные определения имеют скорее пиарно-рекламные свойства, нежели политико-правовые.