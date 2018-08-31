Военного парада тень…

Совершенно очевидно, что президентская властная вертикаль Украины настойчиво стремится, следуя советскому примеру, превратить празднование каждого Дня независимости в некий отчет о собственных достижениях, скрашивая картину изобретенными в околопрезидентских политтехнологических кругах тегами: "создали", "произвели", "поставили на вооружение", "модернизировали"…

Вся эта яркая мишура никак не могла скрыть некоторые особенности последнего военного парада, когда на главной улице столицы среди вооружений, созданных советской конструкторской мыслью прошлого века, проследовали макеты, отдельные и малосерийные образцы военной техники, произведенные отечественным оборонно-промышленным комплексом далеко не за последние годы. В парадной спешке верховному главнокомандующему никто не объяснил, чем военный парад отличается от выставки изделий "Укроборонпрома" и предприятий оборонки, где иногда вместо реальных ракет можно выставить хорошо обточенную на токарном станке деревянную болванку.

Но все-таки некоторые "достижения" оборонной промышленности следует отметить.

Лишь 15 лет спустя после создания для участия в турецком тендере на военном параде появился танк "Ятаган", о проведении государственных испытаний которого в вооруженных силах глава государства объявил накануне празднования Дня независимости.

Без проведения государственных испытаний на параде появилась и САУ "Богдана", объявленная перспективным образцом вооружений.

Вершиной же "парадного цинизма" стало решение продемонстрировать платформу для оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Для внутреннего потребления, может, это бы и сгодилось, однако напугать агрессора деревянным макетом ракеты достаточно сложно.

Но все эти нюансы ни в какое сравнение не идут с тем, чем на самом деле занимаются высокопоставленные государственные мужи в оборонной сфере, которые создают "прекрасный" фон для демонстрации успехов оборонки, направляя свои усилия отнюдь не на возрождение потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Ударим стройками по оборонке!

В июне 2018 года набсовет "Укроборонпрома" одобрил приказ №103 от 18.06.2018 года генерального директора концерна П.Букина о передаче на приватизацию, а также ликвидации 37 предприятий государственного концерна, мотивируя тем, что эти предприятия якобы не задействованы в выпуске оборонной продукции, выполнении оборонного госзаказа, к тому же и вовсе бесперспективны (копия приложение №2 к приказу на сайте). Понятно, что в "список Букина" включены совсем уж "паршивые овцы", с которых даже шерсти клок не настрижешь. Как, например, ГП "Тячевский завод "Зенит", разграбленный до винтика.

Однако нет и тени сомнений, что предприятия концерна "Укроборонпром", у которых осталось хоть какое-то имущество, никто Фонду госимущества для приватизации (разворовывания) и не предлагает. К такой особой категории относятся предприятия, расположенные на крупных земельных участках, в особенности это касается столицы.

Хотя создание подобного списка в некоторой степени процедура не очень важная, поскольку уже сегодня на ряде предприятий ведется бурная работа по отчуждению имущества и земельных участков. Зато этот документ окажет неоценимую услугу следователям, которым так или иначе придется заняться ретивыми реформаторами оборонки.

Уже в ближайшее время на месте снесенных корпусов завода "Радар" за Дворцом "Украина" появится строительная техника для возведения элитной многоэтажки. Замсекретаря СНБО Гладковский и коммерческий тренер столичного мэра Столар знают о супервыгодном проекте так много, что страшно спрашивать.

Затаив дыхание, ждет решения своей судьбы многотысячный коллектив предприятия "Антонов", поскольку кому-то из власть имущих уже грезятся барыши, полученные в ходе строительства жилых кварталов на месте заводских корпусов и взлетной полосы.

Аналогичная история может случиться с частью территории завода "Меридиан".

В целом же ситуация вокруг земли оборонных предприятий выглядит так, словно кто-то начал вести еще одну гибридную войну внутри страны, и на этот раз направленную на уничтожение предприятий оборонной промышленности. Кто же эти враги народа? Может, агенты Кремля, банкротящие очередное стратегическое предприятие? Заговорщики, проектирующие самовзрывающийся миномет? Может, снова ДРГ из ОРДЛО со стаями беспилотников, вьющихся стервятниками над мирным и беззащитным взрывоопасным арсеналом? Нет, на этот раз враг куда коварнее. Ведь, судя по упомянутым "управленческим решениям" и легкости реализации своих замыслов, преступная группировка раскинула свои щупальца не только в концерне "Укроборонпром", но и вообще в структурах, формирующих политику в сфере безопасности и обороны, а также оборонной промышленности.

Квант преткновения…

В "списке Букина" находится одно предприятие с очень непростой историей, едва пережившее многие "злочинные" режимы и "псевдо-реформаторов" и угодившее под каток младоменеджеров "Укроборонпрома". Речь идет об ОАО "Завод "Квант".

Я упомянул это предприятие по простой причине. В конце августа сего года посол Украины в США В.Чалый заявил, что Украина обратилась к США с предложением о покупке систем ПВО на возможную общую сумму около 2 млрд долл. Не припомню, чтобы за все годы независимости хоть одна программа по созданию собственного производства вооружений и военной техники финансировалась в таких объемах, не говоря уж о системах ПВО.

До обретения Украиной независимости Завод "Квант" был одним из ключевых разработчиков и производителей радиолокационных станций наземного и корабельного базирования, обеспечивавшем львиную долю потребностей в радиолокационном оборудовании армии бывшего СССР, а также гражданской авиации и флота. Большинство подобных предприятий на территории нашей страны в силу отсутствия заказов Минобороны Украины переориентировались на выпуск другой продукции, либо же вообще прекратили существование.

Следует отметить, что государство, являясь основным акционером "Кванта" (73% акций предприятия находятся в государственной собственности) на протяжении более четверти века ничего полезного для его поддержки не предприняло и оказалось неэффективным менеджером. Мало того, мотивируя тем, что "Квант", является оборонным предприятием, государство не позволило найти серьезного инвестора, ни внутреннего, ни тем более внешнего.

Коллективу предприятия повезло больше. По инициативе частных предпринимателей на части производственных мощностей ОАО "Завод "Квант" с участием его бывших конструкторов и инженерно-технических работников удалось организовать проектирование, производство, ремонт, модернизацию и обслуживание радиолокационных комплексов.

Уже сегодня на производственных площадях предприятия развернуто производство радиолокационных станций "Малахит", "Барсук", "Лис", мобильного комплекса наземной разведки "Джеб", система создания помех "Анклав", которые на сегодняшний день в рамках гособоронзаказа поставляются в армию и пограничную службу.

По сути "Квант", что важно, вовсе не является полностью утратившим целевое назначение скопищем брошенных цехов и площадей под аренду, подобно многим другим пережившим "конверсию" оборонным предприятиям. Фактически предприятие частично продолжает работу по изначальному профилю. Если же подходить к вопросу с формальной стороны, то к 2009 году ОАО "Завод "Квант" находилось в тяжелом положении, ещё в середине 90-х была начата процедура ликвидации. Однако новый руководитель завода Алла Зубкова тогда сумела не только остановить процедуру банкротства, но и выиграть за последние годы ряд судов по долгам предприятия, а также выплатить часть задолженности кредиторам, вернув его к жизни. Конечно, о возобновлении производства непосредственно ОАО "Завод "Квант" на сегодняшний день можно говорить условно — путь к его полному оздоровлению лишь начат, особенно учитывая, что основной акционер, государство, и управляющий пакетом акции концерн "Укроборонпром" не сделали для этого ровным счетом ничего. Предприятие собственными силами, за счет впервые полученной прибыли, модернизировало котельную, впервые со времен СССР отремонтировало и утеплило корпуса.

Так уж повелось, что как только у предприятия появляется прибыль, появляется великое множество различных деятелей, желающих поживиться. Если бы ситуация на "Кванте" не начала меняться к лучшему, вряд ли бы в концерне "Укроборонпром" кто-нибудь о нем вспомнил. Именно с этого момента над заводом начали сгущаться коррупционные тучи.

Первые же шаги Зубковой по возрождению "Кванта" встретили неодобрение у определенной части руководства "Укроборонпрома", как оказалось, прямо заинтересованной в ликвидации предприятия.

23 июля, то есть всего лишь пять дней спустя после вышеупомянутого приказа №103, "Укроборонпром" утверждает еще один, под номером 196 — о назначении на 9 августа 2018 года внеочередного собрания акционеров ОАО "Завод Квант". Именно эта последовательность, и скоропалительность, с которой принималось решение, наводит на печальные мысли о том, что уже кто-то положил глаз на этот объект.

Здесь стоит отметить один важный факт: в 2012 году "Укроборонпром" постановлением Кабинета министров №716 получил в управление 73,27% акций ОАО "Завод Квант", собственником которых является государство. Но это не означает, что "Укроборонпром" стал собственником завода. Строго говоря, его собственником не является и государство — в открытом акционерном обществе все акционеры обладают равными правами. Госконцерн получил лишь корпоративные права на управление, не более. Этот момент важен для понимания того, что произошло в дальнейшем.

В тексте уведомления о собрании, который получили акционеры "Кванта", одним из пунктов значилось решение об избрании на должность Главы правления ОАО некоего Владимира Ильича Левина. Пестрая биография Владимира Ильича свидетельствует о том, что он помогал и, возможно, продолжает помогать застраивать столицу многочисленными многоэтажками экс-президенту Украинской Государственной строительной корпорации "Укрбуд", нардепу Максиму Микитасю. Левин является координатором общественной инициативы "Добрі справи", организатором которой был Микитась. Кроме того, у них есть совместный проект — сервис по подбору и продаже квартир.

Факт сотрудничества Левина с "Укрбудом" и Микитасем сам по себе являлся бы абсолютно безобидным, если бы не одно "но". В июне 2017 года некое ООО "Кантри Буд" направило руководству ОАО "Завод "Квант" инвестиционное предложение (документ датирован 6 июня 2017, исходящий № 101, копия направлена в ГК "Укроборонпром", копия на сайте). Суть предложения сводилась к следующему, дословно: "ООО "Кантри Буд" предлагает осуществить по адресу г.Киев, ул. Максимовича (Трутенко), 2, строительство жилого комплекса (с паркингами и нежилыми помещениями) ориентировочной площадью 150 000 кв. м".

Далее во вложении имелось гарантийное письмо от застройщика, сотрудничающего с инвестором, — ООО "Укрбуд Девелопмент", входящего в структуру Корпорации "Укрбуд", где выражалась "готовность принять участие в проекте строительства жилищного комплекса в г. Киеве по ул. Максимовича (Трутенко), 2, в качестве финансового и строительного партнера ООО "Кантри Буд".

Не нужно быть выдающимся мыслителем, чтобы понять: именно с момента попытки заведения "Укроборонпромом" на завод В.Левина начинается реализация схемы отчуждения государственного имущества. Понятно, что предприятие вернется в состояние банкротства, а далее от него останется только земельный участок с прекрасными коммуникациями на которых в нескольких десятках метров от станции метро "Васильковская" вырастет очередной укрбудовский бетонный город-сад.

Итак, собрание акционеров было проведено — со скандалом и огромным количеством нарушений. Очевидная связь Левина с потенциальным претендентом на застройку территории предприятия получила огласку еще до собрания, и акционеры сразу же выступили резко против его назначения. И вот здесь фокусники из "Укроборонпрома", стремившиеся незаметно превратить оборонный завод в жилой комплекс, допустили серьезную оплошность. Поскольку связь Владимира Ильича с "Укрбудом" была слишком очевидной, на скамейке запасных заранее расположился другой кандидат — Александр Арьевич Андрущенко, которого и удалось, с нарушениями законодательства, назначить на руководящую должность после провала с Левиным. Его, на первый взгляд, с "Укрбудом" ничто не связывало — но в том-то и дело, что лишь на первый. Таким образом, первое препятствие на пути ликвидации "Кванта", а именно отстранение "Укроборонпромом" Зубковой от руководства предприятием, устранено.

Общая точка, в которой пересекаются почти все герои этой очередной славной страницы в истории возрождения украинской "оборонки", есть на карте — это город Херсон, родина прежнего руководителя ГК "Укроборонпрома" Романа Романова, который в феврале 2018 года уступил должность Павлу Букину. Его увольнение связывалось с рядом коррупционных скандалов. Романов ушел, но кадры его живут, успешно пересидев своего патрона.

Одной из таких фигур является заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" Владимир Кострицкий — по утверждениям источников в госконцерне, непосредственно курирующий вопросы по "Кванту". При прошлом антинародном режиме Владимир Витальевич трудился заместителем прокурора Херсонской области. Новая власть поначалу отметила его заслуги люстрацией, в результате чего Кострицкого в 2014 году уволили и лишили права занимать должности в системе органов власти на 10 лет. Впрочем, наша украинская власть — самая гуманная власть в мире, поэтому вскоре гнев сменили на милость, и Владимир Витальевич не просто занял один из высших постов в стратегической оборонной структуре, но и получил в соответствии с указом П.Порошенко №439/2016 звание "заслуженного юриста", с формулировкой "за значительный личный вклад в обустройство правового государства, обеспечение защиты конституционных прав и свобод граждан, многолетний самоотверженный труд и высокий профессионализм".

Но, как оказалось, Кострицкий — не единственный представитель херсонской диаспоры в кабинетах "Укроборонпрома" с "интересной" биографией. Должность директора департамента управления активами госконцерна занимает Сергей Александрович Марченко, в 2012 году, будучи арбитражным управляющим, прославившийся как санатор крупнейших предприятий Херсонской области — Херсонского комбайнового и хлопчатобумажного комбинатов. И если комбайновый санацию господина Марченко как-то пережил, то ХБМК не так повезло. Сергей Александрович отметился организацией продажи основных средств производства — ткацких станков, что поставило на судьбе предприятия надежный надгробный крест.

Работу Марченко на ХБМК, очевидно, оценили по достоинству в Минюсте, и Сергея Александровича за выдающиеся труды наградили дисциплинарным взысканием в виде лишения права на осуществление деятельности арбитражного управляющего. Но уже в апреле 2015 года Марченко начал трудиться на новом месте, в Херсонском региональном отделении Фонда госимущества, где за два месяца сделал головокружительную карьеру до начальника отдела управления госсобственности и реформирования имущества. Невероятный успех для человека, ранее угробившего ХБМК.

Но для нашей истории куда важнее другое. Александр Андрущенко, водворенный "Укроборонпромом" в кресло председателя правления ОАО "Завод "Квант", по чистейшему совпадению с 1999-го по 2008-й и с 2011-го по 2013-й также трудился на разных должностях в Фонде госимущества Украины. И уж, конечно же, по совершенно случайному стечению обстоятельств, в 2004 году, будучи в должности замдиректора департамента Фонда госимущества, Андрущенко принимал участие в весьма неизящной смене руководства Харьковского хлопчатобумажного комбината.

Таким образом, на манеже появилась группа лиц, связанных между собой в прошлом, реализующих по единому замыслу схему передачи под застройку территории оборонного предприятия. Представители правоохранительных органов понимают, что означает в квалификации преступных деяний понятие "группа лиц".

А если еще в квалификации добавить слова ликвидации производства современных радиолокационных станций для Вооруженных сил Украины и силовых структур, то уже можно и на 111-ю статью посмотреть.

Список участников этого действа далеко не полный. Совершенно очевидно, что в каждом таком деле есть идеологи, вдохновители и исполнители. Выявление этих лиц — дело следователей. В конечном итоге время покажет, что является приоритетом для украинских чиновников и реформаторов оборонки: сохранение и развитие производства РЛС — или возведение на территории оборонного предприятия жилого комплекса.

Операция "Ликвидация"…

История украинских разведывательных структур достаточно непроста. И Службу внешней разведки, и военную разведку Украины пришлось создавать практически с нуля. Нашей стране достались лишь отдельные осколки некогда мощнейшей сети разведки бывшей советской империи. На создание абсолютно новой инфраструктуры разведывательных органов, аналитических подразделений, агентурных позиций, современных закрытых систем коммуникаций и учебных центров подготовки специалистов, т.е. собственной школы разведчиков, ушли годы. На сегодняшний день практически невозможно представить себе объемы финансовых и других ресурсов, направленных на то, чтобы на современном уровне обеспечивать потребности государства в разведывательной информации.

Естественно, что разведывательные структуры Украины находятся под неусыпным контролем иностранных спецслужб, а особенно страны-агрессора, желающего их "ослепить" и дезорганизовать.

Однако, как оказалось, не только у агрессора есть план по дезорганизации работы наших разведок!

С трудом удалось поверить, что до наших разведчиков, как и до оборонных предприятий, добрались шаловливые ручки киевских строителей. Речь идет об острове Рыбальском, где расположены подразделения военной разведки.

Потуги "освободить" Рыбальский остров от военных разведчиков и оборонных предприятий четко проявились в 2005 году, когда якобы появилось некое поручение министру обороны, рожденное в недрах аппарата СНБО, о необходимости рассмотрения вопроса "выселения" военных разведчиков с острова. Даже не нужно намекать, что в тот период должность секретаря СНБО занимал нынешний глава государства П.Порошенко. Однако реализовать в то время такую операцию не удалось, поскольку как поговаривают разведчики, эти потуги разбились о непримиримую позицию руководства военного ведомства и военной разведки.

С новой силой потуги освободить остров от военной разведки возникли в 2009 году, в 2012–2013 годах, когда в Украине появилась российская девелоперская компания Мос Сити Групп, предложившая инвестировать в проект по застройке острова 1,5 млрд долл. Однако все эти потуги были нивелированы сметой по перенесению военной разведки на иную территорию. По данным источника в Кабинете министров, сумма средств для организации создания новой инфраструктуры для военной разведки, которую должен был компенсировать инвестор, была вполне сопоставима с суммой инвестиций для реализации проекта возведения "Киев-Сити". Но и этот аргумент не стал препятствием для принятия решения о перемещении военной разведки. Основным для руководителей страны аргументом на то время для прекращения реализации проекта по застройке острова стала возможность, как это ни странно, дезорганизации работы ГУР МО.

На сегодняшний день уже начался процесс переезда сотрудников внешней разведки в Белогородку, а на их фонды на Нагорной улице предполагается перевести подразделения военных разведчиков.

Делайте выводы, господа власти предержащие! Стоят ли заработки на строительстве безопасности страны?