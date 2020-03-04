Внешняя политика Украины: оставим их на триедине

Еще утром в среду вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба готовился стать совместителем и возглавить МИД. Но уже в обед появилась информация: Кулеба будет только главой внешнеполитического ведомства. В то же время действующий министр иностранных дел Вадим Пристайко, которому ранее уверенно прочили отставку, остается в правительстве, но уже в статусе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Транзитный" вице-премьер"

Такую дивную кадровую рокировку объясняют наличием юридической коллизии: должность министра иностранных дел прописана в Конституции и ее совмещение с другими постами в правительстве не предусмотрено. Что юристы и донесли до кадрового штаба на Банковой. После "мозгового штурма" и появилась идея реинкарнации Пристайко в составе правительства.

Дело в том, что Зеленский был решительно настроен на то, чтобы новым министром иностранных дел стал Кулеба. Должность же вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции не могла оставаться вакантной в принципе из-за своего символического значение: данная незаполненная строка в штатном расписании Кабмина сигнализировала бы о пересмотре Зе!командой политики европейской и евроатлантической интеграции.

Лишь ограниченностью количества игроков на скамейке запасных можно объяснить решение Банковой остановить свой выбор на Вадиме Пристайко. Ведь на должности министра иностранных дел дипломат продемонстрировал, что несмотря на свой очевидный профессионализм, он не имеет ни влияния на выработку внешнеполитических решений, ни доверия у президентской команды, ни особого желания и возможности их добиваться.

Да и напряженные отношения Пристайко с главой ОП Андреем Ермаком ни для кого не являлись секретом, поскольку оба и не стремились скрыть существующую между ними антипатию. По словам собеседников ZN.UA, даже на расстоянии было видно взаимное отторжение представителя классической дипломатии и приверженца нетрадиционной.

Впрочем, новый вице-премьер, скорее всего, недолго будет занимать кабинет на Грушевского: для него это транзитный терминал перед назначением в посольство. Но ощущение временности "флагмана", безусловно, скажется на выполнении Украиной "домашнего задания" на евроинтеграционном треке. Ведь профильный вице-премьер координирует деятельность всех министерств и ведомств на этом направлении. А это, по сути, все реформы в стране.

Не будет способствовать эффективности внешней политики Украины и то, что произведенная кадровая рокировка усилит напряжение в отношениях столь амбициозных дипломатов как Вадим Пристайко и Дмитрий Кулеба, и так периодически конфликтовавших из-за пересечения сфер их компетенций. А ведь свой повышенный интерес к внешнеполитической деятельности проявляет и Андрей Ермак. Но сделает ли наличие этих трех командных центров внешнюю политику Украины триединой?

Сложившаяся ситуация значительно осложнит жизнь новому главе внешнеполитического ведомства.

Не преступая красных линий

Благодаря своей активности в социальных сетях Дмитрий Кулеба — один из самых известных карьерных дипломатов страны. Его также знают как решительного противника застройки исторического центра Киева и соинициатора создания сквера Небесной сотни. Он — ценитель искусства и почитатель сигар. Автор двух десятков статей в ZN.UA и книги "Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот".

Увлеченность же современными технологиями коммуникаций во многом предопределила и развитие его карьеры в последние годы.

После Революции Достоинства Кулеба занял в МИД, где работал с небольшим перерывом с 2003 года, должность посла по особым поручениям, в частности, занимался вопросами стратегических коммуникаций и участвовал в формировании публичной дипломатии нашей страны. В 2016 году был назначен постоянным представителем Украины при Совете Европы. Там он долгое время противодействовал попыткам изменить санкционный механизм и вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.

Не вина Кулебы, что этого все-таки не удалось предотвратить: решения по российскому вопросу принимались не в Страсбурге, а в Париже, Берлине и прочих столицах, где говорили о необходимости продолжения диалога с Москвой и сохранения возможности для российских граждан обращаться в ЕСПЧ. Но есть и его немалая заслуга в том, что российская делегация получала право голоса лишь в 2019 году, а не значительно раньше.

У старшего поколения дипломатов проскальзывает скептическое отношение к Кулебе. Однако молодость, коммуникабельность, увлеченность современными технологиями — очевидные достоинства для Зе!команды, члены которой пристально присматривались к нему еще прошлым летом: он был одним из кандидатов на должность замглавы ОП по вопросам внешней политики. Впрочем, отказавшись от кабинета на Банковой, Кулеба сел за правительственный стол на Грушевского.

Напряженные отношения Пристайко с Ермаком, отсутствие у бывшего главы МИД должной коммуникации с Зеленским привели к тому, что у президента начали искать замену Пристайко. Остановились на 38-летнем Дмитрии Кулебе.

Во главе внешнеполитического ведомства амбициозному Кулебе придется решать те же вопросы, что и его предшественнику: добиваться от международного сообщества продления санкций против России, пытаться сохранить поддержку со стороны США, искать выход из конфликта с Польшей и Венгрией, вести переговоры с ЕС по пересмотру экономической части Соглашения об ассоциации, реализовывать курс экономизации внешней политики, защищать права украинцев за рубежом и т.д. Многими из этих вопросов он занимался в качестве вице-премьера. Традиционно перед новым министром стоит необходимость реформирования МИД, который переживает кризис.

Помимо сражений на внешнем фронте, новому министру иностранных дел предстоит борьба и на внутреннем. И еще неизвестно, будет ли Зеленскому или Ермаку психологически более комфортно работать с Кулебой, нежели с Пристайко.

Существует множество возможностей для потенциального противостояния с главой ОП, который не собирается оставлять столь понравившуюся ему работу на внешнеполитическом поприще. И по кадровым назначениям, и в вопросе поиска компромиссов, связанных с урегулированием в Донбассе, и т.д. и т.п.

Учитывая, что кабинет сторонника "дипломатии за чашкой кофе" находится на Банковой, то возможностей у Ермака влиять на позицию президента куда больше, нежели у министра, сидящего на Михайловской. И Кулебе придется проявлять дипломатический талант, использовать все навыки аппаратной работы, чтобы достигать своих целей.

На сегодняшний день его отношения с главой ОП не омрачены каким-либо серьезным конфликтом. Однако в украинской внешней политике в последние полгода появился "синдром Ермака", когда украинские переговорщики стремятся к быстрым достижениям, способным позитивно сказаться на рейтинге президента. При этом они до конца не просчитывают возможные негативные последствия эффектных решений. А иногда и переходят красные линии, как в случае с передачей России одного из ключевых свидетелей в деле о катастрофе MH17 Владимира Цемаха.

Сумеет ли новый глава МИД справиться с этими вызовами, говорить "нет" тем, кто вкусил сладость власти? Как минимум один пример в профессиональной биографии Кулебы говорит о том, что он способен отстаивать свои убеждения: в середине 2013 года он ушел с должности советника тогдашнего вице-премьера по гуманитарным вопросам Константина Грищенко, потому что не хотел быть во власти, сворачивающей политику евроинтеграции.

Дмитрий Кулеба был на баррикадах Майдана в ночь с 18 на 19 февраля 2014-го, выносил раненых 20 февраля. Революция Достоинства показала, что для него красные линии действительно существуют.

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