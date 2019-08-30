Лишнее звено?

Ключ к обществу — социальные сети, к внешней политике — бизнес-интересы. На этом фоне и произошло назначение десятого министра иностранных дел Украины. В минувший четверг депутаты проголосовали за назначение заместителя руководителя офиса президента Вадима Пристайко, по совместительству возглавляющего еще и миссию Украины при НАТО, главой внешнеполитического ведомства.

С момента инаугурации Владимира Зеленского о Пристайко говорили как о следующем главе МИДа. Но неожиданный отказ замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елены Зеркаль стать замом Андрея Богдана заставили Зе!команду внести коррективы в штатное расписание: было решено, что до принятия Верховной Радой постановления Пристайко будет замглавы ОП по внешнеполитическим вопросам.

Сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета и бывший посол в Украине Стивен Пайфер в свое время назвал Пристайко "умным и опытным дипломатом". С этой оценкой согласны и многие наши собеседники из украинской дипломатической службы: они отзывались о нем как об "одном из лучших кандидатов" на должность министра.

Убежденный сторонник политики европейской и евроатлантической интеграции, карьерный дипломат Вадим Пристайко входит в весьма ограниченное число тяжеловесов украинской дипломатии. До своего нынешнего назначения он возглавлял посольство в Канаде и представительство Украины при НАТО, а также несколько лет был первым заместителем министра иностранных дел.

Помимо опыта работы на дипломатической службе, у Пристайко есть четкое понимание внешнеполитических приоритетов. Что важно, учитывая, во-первых, все более возрастающие риски снятия санкционного прессинга с России, усиления давления на Украину в вопросе предоставления Донбассу особого статуса с правом вето региона и выведения темы Крыма из международной повестки дня. И, во-вторых, некомпетентность главы государства и нынешней президентской администрации в международной политике. Другой вопрос, способен ли Пристайко говорить "нет" и кому внутри страны и вовне.

Среди сильных сторон Пристайко — склонность к системному анализу, умение стратегически мыслить. "Эффективный менеджер, способный принимать жесткие решения", — также отметил один из наших собеседников, вспомнив его работу в качестве первого зама. Большинство экспертов и дипломатов связывают с новым министром надежды на перестройку работы министерства и посольств, в последние годы переживающих застой.

Но благожелательные характеристики Пристайко со стороны его коллег несколько поблекли после истории с цитатой Зеленского в Twitter, появившейся после июньской встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском: она оказалась копией цитаты выступления Петра Порошенко на съезде "Европейской солидарности". Некоторые посчитали, что Пристайко тогда нарушил корпоративную этику, не защитив сотрудников МИДа.

Критика в его адрес усилилась после принятия решения в ПАСЕ о возвращении российской делегации права голоса. Дело в том, что в эти драматические дни Пристайко отсутствовал в Киеве, равно как и в Страсбурге. Вместо этого он уехал в Брюссель по личным делам.

Еще одна претензия к Пристайко со стороны коллег — его неготовность отстоять позицию МИДа в некрасивой истории с реакцией Зеленского на ноту украинского внешнеполитического ведомства, отправленную в ответ на предложение россиян по украинским морякам. Напомним, что президент обвинил тогдашнего министра Климкина в том, что без ведома главы государства МИД направил ноту РФ, что, дескать, может сорвать процесс освобождения наши моряков.

Наконец, коллеги Пристайко отметили и появившийся у него страх брать на себя ответственность при принятии решений. Комментируя подобное поведение, наши собеседники видят ее причину в желании Пристайко стать министром. "Он "вытанцовывает" вокруг этой должности", — отмечают одни. "Кто бы не осторожничал в подобной ситуации?", — задаются риторическим вопросом другие.

За месяцы, проведенные Пристайко на Банковой, наши собеседники отметили за ним и другие минусы. Прежде всего, недостаток организованности, отсутствие команды. В числе слабых сторон нового министра некоторые его коллеги называли нехаризматичность. "Умные справки — это его. Но он не сможет на переговорах убедить визави, используя харизму, а это не последнее дело в новой дипломатии", — выразил мнение еще один конфидент ZN.UA.

Впрочем, редко кто из дипломатов обладает ею. Например, от главы российского МИДа Сергея Лаврова не исходят флюиды харизмы. Но это не мешает российской дипломатии быть эффективной. Та же история и с большинством министров иностранных дел из стран Евросоюза.

"Прошли те времена, когда дипломат мог убедить своего оппонента за час. Конечно, ему важно иметь харизму. Но сейчас в дипломатии цель достигается, преимущественно, благодаря планомерной подготовке и методичной работе с партнером", — заметил в беседе с ZN.UA один из экс-дипломатов. "Пристайко не яркий. Но он и не серый. Он может брать своего оппонента на измор. И эмоционально не проиграть на переговорах", — в свою очередь отметил еще один собеседник ZN.UA.

Однако если нехаризматичность — привычное явление на Михайловской, то на Банковой, где сейчас царит и харизма, и легковесность, она отодвинула Пристайко в тень. За месяцы пребывания в Офисе он так и не смог войти в ближайший круг Зеленского, что резко снизило его возможности прямой коммуникации с президентом. "Пристайко редко бывает в кабинете у Зеленского", — отметил один из наших собеседников. "Он неполноценный член команды", — заметил другой.

Не способствовало сближению и то, что Пристайко приносил в президентский кабинет варианты решения, вынуждая главу государства брать на себя ответственность при их выборе. Того же это только раздражает. В том числе и потому, что в силу отсутствия специальных знаний и опыта Зеленский не готов к личной экспертизе и возникающих ситуаций, и предложенных вариантов реагирования на них. Президент хочет, чтобы сотрудники его офиса давали однозначные рекомендации и несли за них ответственность.

Один из наших собеседников даже говорил о том, что "президент недоволен Пристайко". И только лишь отсутствие в Зе!команде классических дипломатов сделало для Зеленского кандидатуру Пристайко приемлемой. Однако отсутствие должной коммуникации между Зеленским и Пристайко привело к тому, что место ближайшего внешнеполитического советника президента занял другой человек.

Нынче такой ключевой фигурой для Зеленского стал помощник президента Андрей Ермак, курирующий в Зе!офисе международное направление. В отличие от Пристайко, занимавшегося в Офисе президента текучкой, давний друг и партнер Зеленского Ермак задействован в спецмиссиях, выполняя особые поручения президента. В частности, в июне встречался с Джоном Болтоном, Рудольфом Джулиани и рядом других персон из окружения Трампа, не получивших постов, но имеющих влияние. Кроме того, он ведет переговоры в "нормандском формате".

Помимо Ермака, в окружении Зеленского внешней политикой занимаются советник главы государства Руслан Демченко (курирующий Минский процесс) и секретарь СНБО Александр Данилюк. Наконец, новому главе МИДа придется традиционно конкурировать и с новым замглавы ОПУ, ответственным за внешнеполитические вопросы.

В украинской системе власти внешнеполитическое управление ОП имеет куда больший вес, нежели сам МИД. Этому способствовал и подписанный в 2008 г. президентом Виктором Ющенко указ, согласно которому кандидатуры замминистров, руководителей структурных подразделений министерства, послов и советников в диппредставительствах согласовывались с главой государства. И, конечно же, то, что расстояние от дверей кабинета замглавы администрации до президентского кресла куда меньше, нежели дистанция от Михайловской до Банковой.

Все это создавало предпосылки для конфликтов между МИДом и АПУ, министрами и замглавы администрации. В последние годы спокойными были только отношения Павла Климкина и Валерия Чалого. А вот во времена, когда замглавы АП был Константин Елисеев, между Михайловской и Банковой постоянно сверкали электрические разряды.

Поэтому, пока нет нового Орла или Елисеева, Пристайко заинтересован в том, чтобы провести на должность замглавы ОПУ лояльного к себе дипломата. Проблема в том, что желающих мало. Хотя должность замглавы администрации и считается почетной у дипломатов, с недавних пор это место стало токсичным. По информации ZN.UA, не менее шести человек отказались от предложения возглавить внешнеполитическое направление на Банковой. Хотя есть и те, для кого место у уха президента не утратило своей привлекательности.

Яркое выступление посла Украины в Италии Евгения Перелыгина в вечернем ток-шоу на одном из телеканалов, где он откровенно поддержал президента и сдал своего министра, не прошло незамеченным. На Банковой, где ценят "командный дух", он даже рассматривался как кандидат на одну из двух ключевых должностей. Но нарушив корпоративную этику, он ухудшил мнение о себе своих коллег. А после собеседования оставил не лучшее впечатление и в ОП.

Отказался от этой должности и Андрей Ермак. Как поговаривают, в том числе и потому, что в своей нынешней ипостаси он имеет только одного начальника — президента, а войдя в структуру Офиса будет иметь шефом еще и Андрея Богдана.

Складывающаяся на Банковой конфигурация резко ограничивает возможности нового министра иностранных дел в участии постановки единого голоса Украины в мире. Дипломатам и "решалам" в одной упряжке будет непросто. А ведь ранее многие предполагали, что при неопытном президенте у нового главы МИДа будет куда больше возможностей для самостоятельных действий, нежели у Климкина при Порошенко, считавшего себя мегакрутым специалистом в сфере дипломатии.

Ограничивают возможности нового министра в формировании внешнеполитического курса и то, что на Банковой традиционно уделяют большое внимание неофициальным каналам связи. В том числе и с Россией. Эти каналы для Зеленского тем более важны в силу его недоверия к МИДу: в его глазах украинские дипломаты — "порохоботы". Один из таких каналов действует с участием давнего партнера Зеленского по Студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Еще один действует через омбудсмена Людмилу Денисову. Кстати, именно с подачи Денисовой, отстаивавшей идею обмена украинских моряков, Зеленский гневно реагировал на ноту украинского МИДа.

Впрочем, Министерство иностранных дел Украины никогда в полной мере не занималось двусторонними отношениями с такими странами как Соединенные Штаты или Россия. Судя по всему, подобное положение дел останется и при новом министре иностранных дел. И это не облегчит ему выполнение одной из ключевых задач — обновление отношений с ведущим союзником Киева — Вашингтоном, а также реализацию одной из главных внешнеполитических целей Украины — сохранение международного прессинга на Россию.