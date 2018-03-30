ВККС против ОСД

Общественный совет добропорядочности прекратил свое участие в квалификационном оценивании судей. О своем выходе из процесса члены ОСД заявили на брифинге в понедельник, 26 марта. Такое решение ОСД стало неожиданным для значительной части общества, однако ожидаемым для тех, кто уже более года следит за ходом судебной реформы. Что происходило за кулисами и имел ли ОСД возможность достичь результата, оставшись в процессе?

Судебная реформа 2016 г. стала третьей попыткой власти очистить судебную систему после событий Революции достоинства. Две предыдущие попытки люстрации судей провалились, доверие к судам оставалась критически низким (лишь 8% граждан доверяли судам в 2016-м), коррупция и круговая порука процветали. Это заставило администрацию президента пойти на радикальные шаги. Ими стали: ликвидация высших судов и создание нового Верховного суда на открытом конкурсе, переаттестация всех действующих судей, сужение судейского иммунитета, увольнение всех судей, которые не могут подтвердить законность происхождения своих доходов и являются недобропорядочными. И создание Общественного совета добропорядочности.

Общественный совет добропорядочности — по-настоящему уникальный инструмент участия общественности в процессе отбора и оценивания судей. Однако уникален именно своей беспомощностью и отсутствием возможности влиять на результаты отбора или оценивание. В этом члены Общественного совета добропорядочности убедились уже во время конкурса в Верховный суд.

Уроки конкурса в Верховный суд

По закону, Общественный совет добропорядочности состоит из 20 представителей гражданского общества, которых избирают на открытом собрании общественных объединений и которые соответствуют перечню четких законодательных требований. Задача ОСД — оценивать судей и кандидатов на должности судей согласно критериям добропорядочности и профессиональной этики. Выводы о несоответствии судьи этим критериям ОСД предоставляет Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС), которая и принимает решение. В декабре 2016 г., когда принимали новый Закон "О Высшем совете правосудия", администрация президента согласилась придать дополнительную силу выводам ОСД. В результате в законе появилась норма о том, что так называемый негативный вывод ОСД комиссия должна преодолевать 11 голосами из 16 голосов членов комиссии. Если 11 голосов не набирается, кандидат прекращает участвовать в конкурсе, а судью увольняют. Очевидно, в администрации президента не ожидали, что эта норма возымеет практическое применение.

Однако члены Общественного совета добропорядочности сделали то, чего от них никто не ожидал: в чрезвычайно сжатые сроки на волонтерских началах проанализировали 380 кандидатур и подали 134 (!) вывода о недобропорядочности.

Большую часть этих выводов (76 из 134) ВККС успешно преодолела. Причины стали известны лишь спустя полгода после принятия соответствующих решений — именно столько времени понадобилось комиссии для их обнародования. Как оказалось, все банально просто: нет приговора суда о том, что решение было своевольным; нет вывода НАПК, что судья указал ложные данные в декларации; нет решения Высшего совета правосудия о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности.

Как члены ВККС голосовали за недобросовестных кандидатов — нам неизвестно до сих пор. Поскольку решение принимали в совещательной комнате, а результаты голосований ВККС держит под семью замками. Хотя в законе нет ни слова о том, что результаты голосования должны быть закрытыми. Ореолом таинственности окутаны также другие решения ВККС в рамках конкурса. Так, комиссия отказалась сделать достоянием гласности практические работы кандидатов, методику их оценивания и баллы, выставленные членами ВККС каждому кандидату.

Наконец, судьями нового Верховного суда на непрозрачном конкурсе, проходвшем с нарушениями, стали 27 кандидатов, которых Общественный совет признал недобропорядочными. В своем официальном обращении к президенту Украины ОСД подчеркнул, что результаты конкурса несправедливы и не отвечают ожиданиям общества об очищении и обновлении судейского корпуса. Тогда же ОСД заявил, что его использовали ради легитимации нужного результата в глазах общества и международного сообщества. Обращение ОСД осталось без ответа, как и все другие обращения ОСД к ВККС, ВСП и президенту. Иллюзии относительно намерений власти действительно реформировать систему и разрушать старые порядки у членов ОСД развеялись еще тогда.

За кулисами

Параллельно за кулисами конкурса происходил другой, не менее важный процесс — попытки Общественного совета добропорядочности наладить сотрудничество с ВККС. Еще в феврале 2017-го члены ОСД предложили ВККС подписать меморандум о сотрудничестве, в котором были бы зафиксированы правила взаимодействия обоих органов. И само предложение, и проект меморандума отклонили. Позже ВККС отказалась предоставить членам ОСД полный доступ к досье кандидатов.

Когда стартовали собеседования с кандидатами, ОСД обратилась с просьбой согласовать график, чтобы успеть подать свою оценку до собеседования с кандидатом. Собеседования продолжались с апреля по июнь, однако ВККС согласовала с ОСД лишь первые несколько дней. Для того чтобы подать выводы своевременно, члены ОСД собирались 1, 3, 5 и 8 мая, когда ВККС была "на каникулах". Фактически тогда члены ОСД были вынуждены оставить все свои дела и работать почти круглые сутки, чтобы все факты недобропорядочности поведения потенциальных судей Верховного суда стали известны обществу.

В июле 2017-го ВККС объявила о начале второго важного процесса в рамках судебной реформы — квалификационного оценивания. Его задачей должны были стать тщательная проверка и увольнение всех недобропорядочных судей. Конкурс в Верховный суд, почти 50% состава которого — судьи бывших высших судов, стал серьезным сигналом: что-то происходит не так, но общественность искренне надеялась, что ей удастся добиться увольнения недобропорядочных.

Все, что происходило дальше, — это хроника напрасных попыток ОСД наладить сотрудничество с ВККС.

В сентябре ОСД обратилась в комиссию с просьбой предоставить перечень судей, которых будут оценивать первыми. Спустя две недели поступил ответ — перечень — в формате, который делает невозможным его цифровую обработку. ВККС распечатала перечень из 780 судей, отсканировала и в таком виде отправила его ОСД. Через два месяца члены ВККС Татьяна Шилова и Андрей Василенко, которые имеют огромный штат инспекторов и получают по 225 тысяч гривен в месяц, искренне или же наигранно не понимали, в чем сложность для членов ОСД перепечатать 781 фамилию.

В октябре 2017-го на официальном веб-сайте ВККС появился график морально-психологического тестирования судей, однако члены ОСД не получили никакой информации об ориентировочных планах ВККС о проведении собеседований.

20 ноября ОСД снова обратился в ВККС с просьбой определить процедуру сотрудничества и коммуникации в нормативных актах комиссии. Через несколько дней, во время встречи с членами ВККС, представители ОСД подробно рассказали об особенностях своей работы и о том, как важно для эффективной работы сотрудничество с ВККС. Ничего невозможного или невыполнимого ОСД не просил — лишь заранее сообщить о сроках, порядке оценивания и фиксации процедуры сотрудничества, чтобы Общественному совету добропорядочности не приходилось каждый раз направлять письменное обращение к председателю ВККС и чтобы ответ на такие запросы не зависел от личной позиции руководства комиссии.

А уже в январе 2018-го на сайте ВККС появился обновленный текст ее регламента, в котором целый раздел посвящен Общественному совету добропорядочности. Однако вместо правил взаимодействия обоих органов там оказались… обязанности и правила для членов ОСД. Из чего должен состоять вывод, какие именно источники имеет право использовать ОСД. Появилось бессмысленное требование: выводы ОСД должны быть подписаны всеми (!) его членами; а еще — обязанность прислать ВККС вывод за 10 рабочих дней до собеседования. Маленькая деталь: график собеседований с более чем 60 судьями на 23 марта ВККС сделала достоянием гласности 2 марта (в пятницу), а уже вторник, 6 марта, был последним днем для предоставления Общественным советом добропорядочности выводов или информации об этих судьях. Дальше — еще больший сюр: ВККС не рассмотрела 23 марта ни один из выводов ОСД (поскольку они, в частности, не были присланы в срок) и дала ему "10 дней для устранения недостатков". Как устранить эти недостатки без машины времени, члены ОСД не знают, впрочем, выполнять незаконный регламент ВККС не намерены.

Незаконный, ибо ни одна норма Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" не наделяет ВККС полномочиями определять правила работы ОСД. А статья 19 Конституции Украины говорит о том, что орган государственной власти должен действовать исключительно в пределах своих полномочий и способом, определенным законом.

Таким образом, полугодичные попытки членов ОСД выработать общие с членами ВККС правила взаимодействия ради своевременной и эффективной работы постигло полное фиаско. ВККС не просто игнорировала все обращения и предложения — она своевольно ограничила возможность общественности принимать участие в процессе квалификационного оценивания.

Последняя капля

Незаконного регламента комиссии оказалось мало, и она амнистировала судей Майдана. В положении о проведении оценивания появилась норма, в которой зафиксировано: ВККС будет игнорировать все выводы ОСД о своевольных судебных решениях, если судей не привлекли за такие решения к ответственности. А 85% судей Майдана, как известно, до сих пор к ответственности не привлечены. И ВККС дала им зеленый свет на квалификационном оценивании.

На камеры члены ВККС заявляли о европейских стандартах, которые запрещают давать оценку судебным решениям. Только почему-то промолчали, что европейские стандарты не касаются своевольных решений. Члены ВККС могут сколько угодно говорить о своем намерении увольнять судей Майдана, однако за них лучше говорят их дела: в ноябре 2017-го ВККС успешно переаттестовала пятерых судей Майдана и не увидела каких-либо нарушений в действиях судьи Захарчук, которая во времена Майдана лишала права руководить транспортным средством участников поездки в Межигорье.

20 февраля, в годовщину расстрелов на Майдане, родственники героев Небесной Сотни пришли в ВККС с требованием отменить амнистию судьям, принимавшим своевольные решения против участников протестов. Прошел месяц, обращение семей, как прежде обращения ОСД, ВККС просто игнорировала.

Завершающий аккорд

Когда на сайте ВККС появился график собеседований, стало понятно, что это конвейер, не имеющий ничего общего с тщательной судейской проверкой. Сравнение: в прошлом году собеседования с 380 кандидатами в Верховный суд продолжались с апреля по июль, в этом же году за такой же период ВККС планирует "прособеседовать" 2800 судей, и еще 3000 — до конца года. В первый день собеседования с судьями продолжались по три–шесть минут.

Будет ли результатом этой процедуры очистка судебной системы от недобропорядочных? Нет. Будет ли заявлять власть об успешно проведенной судебной реформе? Да.

Общественный совет добропорядочности вышел из процесса квалификационного оценивания не потому, что "они плохие, а мы хорошие". Единственная цель — остановить этот конвейер и добиться проведения процедуры должным образом — в реальные сроки, на основании совместно выработанных правил при прозрачной процедуре. Потому что другого шанса очистить суды от недобропорядочных судей у нас не будет. ОСД озвучил пять четких требований и готов сесть за стол переговоров.

Готовая ли власть к честному диалогу? Вопрос пока что риторический. В любом случае общественность не сдается и будет добиваться изменений, даже если для этого нужно будет изменить закон.