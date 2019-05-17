Вероятно, большинство наших граждан, черпающих информацию преимущественно из телевизора, представляют себе дипломатию и внешнеполитическую деятельность как нечто высокое, утонченное и ответственное. Как череду сложных переговоров государственных мужей и дипломатов с сильными мира сего, рукопожатия под вспышками, подписания документов перед телекамерами, чопорные приемы и, безусловно, периодические выступления президента, информирующего народ Украины об очередном дипломатическом успехе.

Но это то, что происходит на внешнеполитической авансцене. А у любых межгосударственных отношений существует и свое закулисье, где за спинами классических дипломатов решением проблемных вопросов, особенно касающихся интересов конкретных персон, занимаются бизнесмены и олигархи, юристы и, конечно же, лоббисты. В этом закулисье царят деньги, цинизм, беспринципность, а подчас — предательство и подлость…

Отношение к президентству Петра Порошенко украинцы убедительно продемонстрировали на прошедших выборах, выдвинув ему массу претензий. Однако мало кто критиковал президента, считающего внешнюю политику своим коньком, за его деятельность на международной арене, радуясь безвизу, Томосу и очередному продлению антироссийских санкций. Однако давайте заглянем в закулисье украино-американских отношений и попробуем оценить, насколько проблемное наследие оставляет зеленому во всех отношениях новому президенту "лучший дипломат страны" на важнейшем для воюющей Украины внешнеполитическом направлении.

История с планировавшейся, но отмененной поездкой в Киев личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани взбудоражила политикум и медиа по обе стороны Атлантики. Для тех, кто не следил за этой сагой, напомним, что на прошлой неделе Джулиани в интервью "Нью-Йорк Таймс" сообщил о своем намерении посетить Украину, чтобы встретиться с "инсайдерами, которые войдут в будущую администрацию Зеленского", а также с самим новоизбранным президентом, дабы убедить его провести расследования, которые помогут Трампу получить больше информации по весьма интересующим его вопросам. В частности, речь идет о двух делах. Первое — т.н. "украинский кейс" вмешательства в американские президентские выборы в 2016 г. на стороне демократов путем сливания в прессу информации о наличии в черной бухгалтерии Януковича имени Пола Манафорта, возглавлявшего предвыборный штаб Трампа. Второе — о причастности бывшего вице-президента, а ныне самого опасного вероятного соперника Трампа на выборах 2020 г. Джо Байдена к увольнению украинского генпрокурора Шокина, якобы с целью обеспечить закрытие всех уголовных дел, касающихся компании экс-министра экологии времен Януковича Николая Злочевского "Бурисма Холдинг", в которой с весны 2014-го и до недавнего времени работал сын Байдена Хантер. А также о возможном получении выгоды от деятельности "Бурисмы" самого экс-вице-президента.

Джулиани был удивительно откровенен: "Я прошу их провести расследование, которое они уже ведут и закрытие которого от них требуют другие люди. Я же собираюсь объяснить, почему не нужно отказываться от расследования. Потому, что эта информация будет весьма и весьма полезной для моего клиента и может оказаться также полезной для моего правительства". "Мы не вмешиваемся в выборы (американские. — Т.С.), мы вмешиваемся в расследование. И мы имеем право это делать", — безапелляционно заявил адвокат Трампа.

После того как Джулиани вскоре объявил о том, что в Киев он уже не летит, как бы пояснив свое решение внезапным обнаружением в команде Зеленского "врагов Трампа" в лице Сергея Лещенко — "уже осужденного человека, который был признан причастным к оказанию помощи демократам в 2016 г.", из закулисья на авансцену снова важно взошел генпрокурор Юрий Луценко, от пресс-конференции которого старик Фрейд получил бы истинное удовольствие.

Даже несмотря на свалившееся на него счастье почувствовать себя "стабильным каналом информации об Украине" для президента США, ущемленное самолюбие Юрия Витальевича лучше всяких софитов высветило его давние "слабости" — ненависть к Йованович, Сытнику и Лещенко, причем, в случае двух последних персон, — еще и неприкрытую ревность. Поэтому, видимо, задуманное как триумфальное выступление перед прессой, на самом деле оказалось перечислением "детских обидок" "мальчиша-плохиша", не попавшего в число фаворитов американской "воспитательницы" Йованович, мерянием в "антикоррупционной песочнице" с ее "любимчиком" Сытником результатами работы и обзыванием другого "любимчика" — Лещенко — "политическим скунсом", с угрозами вручить подозрение.

"Поддержи меня, поддержи меня", — наверное, напевал про себя Юрий Витальевич, желая обратить на себя внимание "птицы счастья завтрашнего дня" по фамилии Трамп, когда заявлял о своем желании "встретиться с руководством правоохранительных органов США, чтобы предоставить им все необходимые материалы, чтобы они проверили всех американских граждан, причастных к делу "Бурисмы", на законность их действий". Правда, при этом Луценко неоднократно повторил, что украинское законодательство гражданами США нарушено не было. Как и в вышедшем в четверг интервью "Блумберг", в котором Юрий Витальевич был еще более аккуратен в высказываниях относительно Байденов.

Он заявил, что у него нет доказательств совершения правонарушения кандидатом в президенты США от демократов Джо Байденом или его сыном, добавив, что ни Хантер Байден, ни "Бурисма" сейчас не были объектом расследования. Вместе с тем он сообщил в интервью, что планирует предоставить генеральному прокурору США Уильяму Барру подробную информацию о платежах совета директоров "Бурисмы", чтобы американские власти могли проверить, платил ли Хантер Байден налоги США на доход.

После этой, возможно, показавшейся кому-то почти водевильной, истории, пожалуй, стоит попытаться дать ответы на многие часто задаваемые вопросы — "зачем Луценко все это делает?", "при чем тут Порошенко?", "какова роль Джулиани и в чем его цели?". Но самые главные вопросы — "чем эта история опасна для Украины, почему она может превратиться в украино-американскую драму?" и "как выходить из сложившейся ситуации?"

На первые два вопросы мы частично уже ответили в "Карточной будке" (ZN.UA №11 от 23 марта 2019 г. ). Уходящая власть вторично совершает ту же ошибку: влазит во внутреннюю политику США. Но если первый раз, в 2016-м, когда ставка была сделана на Хиллари Клинтон, ошибка была допущена, скорее, по недомыслию, неопытности или излишней уверенности в своем внешнеполитическом чутье, то под занавес каденции она совершается из безудержного желания сохранить хоть какую-то часть ускользающей власти, страха перед будущим и просто из подлости. На этот раз Порошенко и Луценко все поставили на Трампа, заложив при этом страну.

"Гениальный" план продать Трампу американских демократов родился, оказывается, отнюдь не в начале 2019 года, когда Луценко встречался в Штатах с Джулиани, и отнюдь не в голове генпрокурора. Как утверждают наши источники, после безуспешных настойчивых попыток установить хоть какой-то трек личных отношений Порошенко с Трампом, не забывшим историю с Манафортом, аукающуюся ему по сей день, одному из затейников Банковой пришла мысль перевести стрелки с украинского руководства на американских демократов. Сместить акценты, так сказать. В результате, в ноябре 2017-го в Politico появилась длинная и занятная статья, рассказывающая о некоей юристке украинского происхождения Александре Чалупе, активной диаспорянке, донимавшей во время президентской кампании 2016-го посольство Украины в США расспросами о Манафорте и просьбами предоставить на него какой-нибудь компромат. Впоследствии выяснилось, что, оказывается, она работала на команду демократов. Однако полтора года назад данная история особого резонанса не получила.

Время шло, выборы в Украине приближались, рейтинги президента катастрофически падали, вопрос обеспечения безопасной и безбедной жизни после возможного провала на выборах становился все острее, в мониторинговых системах правоохранителей США накапливались неприятные знания, а надежная тропинка к Трампу так протоптана и не была. И тогда основные надежды были возложены на вездесущих и почти все могущих лоббистов.

Почему связным и "говорящей головой" в этой истории был избран именно Луценко? А кто другой, кроме президентского кума, мог осуществить "кручу-верчу куда хочу" с делом Злочевского, "Бурисмы" и Байденов? Ну не Сытник же! Да и два заветных желания у кумовьев совпадали — подружиться с американцами и остаться при власти.

Знающие Юрия Витальевича люди рассказывают, что стремление "попасть в Америку" стало настоящим пунктиком Луценко. Он невероятно завидовал Авакову, обладателю не одного официального приглашения посетить Штаты, и ненавидел "американского любимчика" Сытника. Но попытки генпрокурора встретиться с каким-нибудь высокопоставленным представителем США были безуспешны. И даже посол Йованович пришла знакомиться с генпрокурором лишь спустя пару месяцев после своего прибытия в Украину, наладив до того связи уже со многими другими украинскими випами, что, как говорят, не на шутку задело главу ГПУ. С Йованович у Луценко не сложились отношения с первой встречи, и их взаимная антипатия тоже сыграла определенную роль в дальнейшей профессиональной судьбе посла.

Йованович все сильнее раздражала своей критикой и "политическим инжинирингом", как расценивали ее действия на Банковой. И когда было решено вплести неудобного посла в реконструированную схему уже не просто "перевода стрелок трамповского гнева" на демократов, а откровенной покупки расположения главы Белого дома преподнесением компромата на его соперника Байдена, Луценко с нескрываемым удовольствием бросился выполнять команду "фас".

Еще до этого он долго и настойчиво искал выходы на Вашингтон, параллельно прилежно изучая английский. Удача подмигнула ему из-под кипы: через еврейских лоббистов Луценко, в конце концов, вышел на Джулиани. И встретившись с ним в январе, поведал ему все — что было и чего не было (и по Йованович, и по Бурисме, и по Байденам) — в надежде услышать, что будет. И, по его собственным рассказам друзьям и знакомым, немедленно был промежуточно вознагражден: набрав номер своего клиента, Джулиани якобы передал ему трубку, из которой раздался голос Трампа.

Еще раз Луценко попрактиковался в американском английском — в марте, давая яркое интервью The Hill. Но Йованович по-прежнему оставалась в Киеве. Как и после слитой кем-то информации, что она-де плохо отзывалась о Трампе в беседах с украинскими чиновниками и пророчила ему импичмент.

По свидетельству наших источников, последней каплей, переполнившей чашу весов не в пользу Йованович, стало ее общение с командой новоизбранного президента, на которой она якобы дала понять, что Соединенным Штатам не хотелось бы видеть в окружении президента и, тем более, на каких-либо государственных постах, ни Игоря Коломойского, ни Андрея Богдана, ни Юрия Луценко. Источники утверждают, что после этого Луценко позвонил своему новому "другу Руди", и посла Йованович срочно вызвали в Вашингтон, где вскоре было объявлено о завершении ее работы в Украине. А Джулиани ныне публично рассказывает, что посол предоставляла недостоверную информацию властям Украины, противодействовала политике президента Трампа и вообще была "на той (т.е. демократической. — Т.С.) стороне".

Теперь, когда Киев ожидает назначения нового человека вместо отзываемой Йованович, заметим, что с недавних пор в американской дипломатической среде место главы диппредставительства в Киеве считается, мягко говоря, малопривлекательным, если не токсичным. Так что длинной очереди желающих заменить Йованович не наблюдается. И хотя в Белом доме хотели бы сделать в Киев политическое назначение (и, как утверждают наши дипломатические источники, среди первых рассматривалась кандидатура Джулиани), осуществить это в нынешних условиях практически, невозможно, поскольку политический назначенец Трампа вряд ли пройдет утверждение Конгрессом. Поэтому, предполагают источники, вскоре в Киев будет назначен временный поверенный, который, судя по всему, будет руководить посольством минимум год, а то и до самых президентских выборов-2020. Глава украинского МИДа П.Климкин сообщил Lb.ua, что в "шорт-листе" на сегодня две кандидатуры. По информации ZN.UA, наиболее вероятно назначение Уильяма Тейлора, работавшего послом в Киеве в 2006–2009 гг. Ему Госдеп сделал предложение, над которым исполнительный вице-президент Института мира США еще думает.

Сдача Йованович на заклание — слишком незначительное жертвоприношение Трампу в ситуации, когда его воспрянувший дух жаждет мести после расследования Мюллера. Старательно подсовываемый главе Белого дома "украинский кейс" вмешательства в выборы 2016-го — тоже сатисфакция за прошлое. И сколько бы ни тягал сегодня Луценко ненавистных ему Сытника и Лещенко на допросы по делу "амбарной книги Януковича", какие бы "пидозры" им не вручал, этим Трампа не умаслишь, когда заявивший о своем участии в гонке-2020 Байден набирает очки в среде демократов. Для Трампа Байден — достойный и опасный соперник. И Трамп, при всей его самоуверенности, это отлично понимает.

Поэтому сползающие с украинского Олимпа новоявленные помощники Трампа спешат угодливо помочь ему если не утопить (для этого у них кишка слишком тонка), то хотя бы замарать Джо Байдена. При этом весьма примечательно, что Юрий Витальевич занял столь полюбившееся ему кресло генпрокурора во многом благодаря именно Байдену, настоявшему в свое время на увольнении предшественника Луценко Шокина.

Сегодня же украинский "инициативник" вызывается передать руководству правоохранительных органов США "все необходимые материалы" на причастных к делу "Бурисмы" американцев (среди которых сын Байдена Хантер), в том числе и документы на "миллионные платежи". При этом глава ГПУ снисходительно советует, что "всем этим гражданам было бы полезно ответить на вопросы и снять скандал".

А по СМИ гуляет некий документ на английском языке без каких-либо выходных данных, якобы переданный Луценко Джулиани и консервативным американским медиа. Эта докладная записка, предположительно авторства ГПУ, называется "О коммерческих интересах представителей бывшей администрации Соединенных Штатов в Украине". На текущей неделе некоторые ее страницы обнародовал Сергей Лещенко, получивший их, по его словам, от американских журналистов. Однако еще месяц назад более полную версию документа опубликовал журналист Владимир Бойко, но тогда на сей текст мало кто обратил внимание, разве что Страна.ua перепечатала. Докладная записка по стилю напоминает, скорее, донос в стиле сталинских времен конца 30-х годов прошлого столетия, юридически ничтожна и, похоже, составлена с ориентацией, скорее, на американские СМИ, нежели на американских правоохранителей.

По утверждению нескольких источников, в т.ч. и из прокуратуры, у ГПУ нет ничего по "Бурисме" и, тем более, Байдену, кроме "пары невнятных страниц".

Как закрывались дела по Злочевскому и "Бурисме" при всех генпрокурорах Петра Порошенко, во сколько раз Злочевский увеличил свои доходы во время его президентства и каким образом связаны предприятия уходящего главы государства и экс-министра экологии времен Януковича, журналистами написано немало (например, расследование "Нового времени"). Поэтому мы не будем останавливаться на вопросе, почему так "поднялся" "хороший парень Коля", кстати, отрекомендованный Юрию Витальевичу, по утверждению злых языков, как "очень щедрый бизнесмен".

На сайте "Бурисмы" с 11 октября 2017 г. висит официальное сообщение компании о "закрытии всех процессуальных и судебных действий в Украине в отношении президента Группы Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group. Данное решение — результат взаимной многомесячной работы двух команд — Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group".

И вот, в январе этого года, в том же месяце, когда Луценко встречался с Джулиани, на сайте ГПУ была обнародована повестка о вызове Злочевского на допрос. А в конце марта ему было отправлено подозрение, как раз накануне раскрутки скандала в первых числах апреля после интервью Луценко американскому The Hill, в котором он вывалил компромат на Байдена и его сына.

Все последние всплески активности суетящихся возле Джулиани в попытках сохранить комфортное и прибыльное место под солнцем украинских "могильщиков" президентских перспектив Байдена по времени совпадают с появлением той или иной угрозы президентским перспективам Трампа. В апреле "прегрешениями Байдена в Украине" американских избирателей пытались отвлечь от публикации доклада прокурора Мюллера, висевшего дамокловым мечом над Трампом. В мае — от анонсированной дачи показаний Мюллера в комитете Конгресса, имеющего полномочия начинать импичмент президента.

И будет крайне недальновидным недооценивать во всей этой все более опасной для Украины истории роль эксцентричного личного адвоката и друга не менее эксцентричного президента Америки. Да, у него весьма неоднозначная репутация. Да, он циничен и беспринципен. Да, имена его зарубежных клиентов подчас заставляют подымать брови или морщиться. И в Украине у него, кстати, клиенты также имеются. Но он помогает "решать проблемы" не только Кернесу, он является талантливым фиксером самого президента Америки. И за ценой не постоит, уж тем более, если ее придется заплатить украинцам.

Еще до объявления о своем намерении съездить в Украину (кстати, не только для того, чтобы объяснить избранному президенту Зеленскому, в чем заключается интерес его клиента — президента Трампа, но заодно и заработать деньжат выступлением перед еврейской общиной по ближневосточной тематике, и принять звание почетного мэра исторического еврейского городка Анатевки) Джулиани интриговал своих подписчиков в Твиттере: "Следите за Украиной", — и делал репосты вновь посыпавшихся на страницы американских СМИ все новых подробностей коварства украинских "врагов президента Трампа", помогавших на выборах Хиллари Клинтон, и прегрешений семьи Байденов.

И неважно, что в этих публикациях полно нестыковок по датам и логических несоответствий. Неважно, что посол Йованович приехала в Киев уже после того, как фамилия Манафорта публично засветилась в "амбарной книге Януковича". Неважно, что экс-зампрокурора Касько в интервью "Блумбергу" заявил, что на момент давления Байдена на Порошенко, завершившегося отставкой Шокина, дела по "Бурисме" были давным-давно заморожены. Неважно, что представители администрации Обамы, в которой вице-президентом трудился Байден, долго призывали украинских правоохранителей сотрудничать с британским следствием, ведущим дело против Злочевского, а затем резко критиковали за непредоставление необходимой информации британцам, что, по логике, противоречит утверждению о попытках Байдена прекратить все расследования по "Бурисме". Неважно, что в Украине нет уголовной статьи за вмешательство в выборы другого государства и Сергей Лещенко не является "осужденным", а решение по кое-как сляпанному в Окружном административном суде Киева делу по иску находящегося под колпаком ГПУ депутата Розенблата не вступило в законную силу.

Неважно даже то, что может так случиться, что у Луценко в самом деле не окажется достаточных доказательств для уличения Джо Байдена в чем-либо противоречащем американскому законодательству. В детали во времена Твиттера уже давно никто не вникает. Поэтому для Джулиани важны не факты. Ему необходимо много-много-много коричневой субстанции и вентилятор для ее обильного разбрызгивания по страницам американских СМИ. И то, и другое он в Украине нашел.

Так почему же он так и не приехал в Киев для обработки новоизбранного президента с целью скорейшего получения необходимой его клиенту Трампу информации? Версий мы собрали несколько, причем обнаружение в окружении Зеленского фигуры Лещенко находится в этом рейтинге на самом последнем месте.

По одной версии, приезд не состоялся, т.к., по информации Джулиани, Зеленский не горит желанием сохранять Луценко на посту генпрокурора. Вследствие чего может лишить лоббистов Трампа удобного механизма поставки данных против Байдена. Зе не прошел проверку на безоговорочную лояльность, и его решили "подрессировать": поставить нового президента в сложную ситуацию, дать почувствовать себя без вины виноватым, "заставить его дергаться и посмотреть, как он будет выходить из этой ситуации". Что ж, это вполне в стиле людей, подобных Джулиани и его клиенту Трампу, известному своим фирменным приемом резко дергать на себя руку зарубежных коллег при рукопожатии, намеренно смущая их перед началом переговоров.

Но наиболее вероятным кажется то, что приезду Джулиани в Украину воспрепятствовали возмущение и шум, поднятые демократами и СМИ после его первого интервью с анонсом целей поездки в Киев. Сторонники Байдена немедленно обвинили личного адвоката президента в попытках давления на представителей другого государства с целью получить какие-либо бонусы для своего клиента на предстоящих президентских выборах в США. Как заметила Washington Post, "Итак, Руди вмешивается в зарубежное расследование, пытаясь найти грязь и обвинить Байдена во вмешательстве в зарубежное расследование".

Глава комитета Палаты представителей по вопросам разведки Адам Шифф призвал Конгресс принять закон, запрещающий участникам избирательных кампаний сотрудничать с иностранными правительствами для влияния на американские выборы. А сенатор-демократ Крис Мерфи обратился к коллегам по верхней палате Конгресса с призывом начать расследование, с какими целями адвокат Трампа намеревался посетить Киев. Мерфи заявил, что Сенат должен направить в Белый дом официальный запрос, почему частное лицо, не являющееся должностным, планирует отправиться в зарубежную поездку без согласования с Госдепом с целями, прямо касающимися внешней политики США.

Еще с 1799 г. в Соединенных Штатах существует т.н. Закон Логана, запрещающий неуполномоченным лицам проводить переговоры с иностранными правительствами с целью урегулирования проблемных вопросов. Совсем недавно на нарушении этой нормы погорел советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, который, находясь еще в статусе частного лица, общался во время избирательной кампании 2016-го с российским послом по поводу возможности снятия санкций с РФ (подробнее — в материале Александра Хары "Трамп, Мюллер, Луценко и все, все, все…", ZN.UA №12 от 30 марта 2019 г. ).

Кроме того, как утверждают некоторые американские эксперты в области права на страницах Washington Post, активность Джулиани в Украине может попасть под действие знаменитого Закона о коррупции за рубежом, запрещающего гражданину США коррумпированно предлагать иностранному чиновнику "что-либо ценное" для сохранения бизнеса или влияния на официальное решение. И хотя пока нет никаких доказательств того, что имело место или могло бы иметь место, "однако, учитывая широту действия закона, любые предложения, которые господин Джулиани может получить в качестве компенсации за свою деятельность в качестве представителя президента, могут быть незаконными".

Руди Джулиани не прилетел, но обещал вернуться. И, независимо от его перемещений, до точки во всей этой истории, увы, далеко. Она будет тянуться, как минимум, до конца американских выборов-2020, а ее негативные последствия проявляются уже сегодня. На

30 мая — 1 июня планировался визит в Украину американского вице-президента Пенса (с учетом его возможного участия в инаугурации нового президента, дата которой стала известна только в минувший четверг). Однако едва разгорелся скандал с приездом-неприездом в Киев Джулиани, находившаяся в Киеве официальная американская передовая группа, готовившая визит, по информации ZN.UA, тут же покинула Киев. Состоится ли теперь визит? Это вопрос. На инаугурации в понедельник, 20 мая, США, скорее всего, будут представлены на уровне посла, которой предписано в этот день покинуть Украину. Кстати, Пенс, по свидетельству источников, должен был привезти с собой приглашение президента Трампа президенту Зеленскому посетить Вашингтон.

Но и это лишь цветочки, по сравнению с потенциальными и вполне вероятными проблемами в украино-американских отношениях в ближайшее и не только время.

Уже не раз и не от одного человека, посвященного в происходящее, доводилось слышать об уходящем с президентского поста Порошенко: похоже, он намеренно пытается все усугубить, действуя по принципу "чем хуже, тем лучше" и разрушая во время своего отступления все, что удается разрушить, в надежде, что "образумившийся" народ вскоре снесет не справившуюся с управлением новую и неопытную власть, позволив ему, Порошенко, вернуться на властный Олимп.

Порошенко и его окружение, преследуя личные цели, совершают в украино-американских отношениях самое опасное, сознательно заталкивая Украину между Сциллой и Харибдой — республиканцами и демократами — и делая ее заложницей грядущих президентских выборов в Соединенных Штатах. Петру Алексеевичу не приходила в голову мысль — "А что если в 2020-м победит Байден?"

"Самое ценное, что есть в украино-американских отношениях, это двухпартийная поддержка нашей воюющей с Россией страны, — говорят практически все, кто близок к этой проблематике. — Мы ни в коем случае не должны ее потерять!" Поддержка Украины в Конгрессе — это и выделение нашей стране помощи, в том числе и на военные нужды; это предоставление летального оружия; это новые санкции против России и сохранение прежних; это борьба с Северным потоком-2 и многое другое.

Но без поддержки "лидера свободного мира" Украине тоже никак не обойтись. И что делать ее неопытному президенту, получившему в наследие сложнейшую задачу — как не настроить против себя и против Украины ни Трампа, ни Байдена, когда Петр Алексеевич уже испортил отношения с Трампом, поставив в 2016-м на Клинтон, а теперь с помощью Луценко поливает грязью Байдена, в угоду Трампу, жаждущему сатисфакции? Как обеспечить поддержку Украины обоими — и нынешним лидером Америки Трампом, и возможным ее будущим главой Байденом?

Ведь несмотря на сложную и эффективную американскую систему сдержек и противовесов, стоит помнить, что Соединенные Штаты — это президентская республика, и от позиции главы государства в двусторонних отношениях зависит очень многое. Особенно в сфере обороны и безопасности. Вы помните, сколько раз на Капитолийском холме во времена Обамы предлагали предоставить Украине летальное оружие? Она его тогда не получила из-за несогласия одного человека — президента США.

Глава американского государства подписывает (или не подписывает и отправляет на доработку) решения, принятые Конгрессом о выделении помощи зарубежным государствам. Он влияет на политику США в МВФ. Он ведет переговоры с европейскими союзниками и укрепляет (или перестает это делать) трансатлантическое единство в сохранении санкций против России. Президент Америки принимает решение, какую помощь, когда и оказывать ли ее вообще партнеру США, подвергающемуся агрессии другого государства. Для Украины просто жизненно важно не портить отношения с президентом Соединенных Штатов, а лучше — заручиться его искренней поддержкой.

Так что же делать президенту Зеленскому, не по своей воле попавшему в противостояние между Трампом и Байденом? Кого из них поддержать? Профессионалы, болеющие за страну, предлагают — закон. Ни в коем случае нельзя становиться ни на одну из сторон, нужно постараться пройти без потерь не просто между Сциллой и Харибдой, а как учили классики — "поміж крапельками". Что делать с расследованиями "украинского вмешательства" в американские выборы 2016-го года и дела Злочевского—"Бурисмы"—Байденов? Расследовать. Честно, по закону. И открыто информировать о ходе следствия, находках или их отсутствии американскую сторону. Необходимо общаться — и с демократами, и с республиканцами. С первыми — в основном, о ценностях, глобальных вопросах и проблемах человечества. Со вторыми — в основном о ценах, экономическом сотрудничестве и возможностях американского бизнеса в нашей стране. С теми и другими — о необходимости поддержки Украины в проведении кардинальных реформ и противостоянии агрессору. И если все это удастся сделать, нам, по большому счету, будет все равно, кто занимает Овальный кабинет — республиканец или демократ.

Но… Спартанцы ответили: "Если"…