Карточная будка

"Луценко сошел с ума", "У Генпрокуратуры проблемы с головой" — это далеко не самые жесткие диагнозы, поставленные руководителю ГПУ как в растревоженном властном улье, так и множеством пользователей разнообразных соцсетей и мессенджеров после того, как в Украине ознакомились с интервью Юрия Луценко американскому политическому изданию The Hill.

Отечественных докторов хаусов можно понять: поехать в Вашингтон, чтобы там публично, в интервью известному изданию выдвинуть ряд громких, но весьма сомнительных обвинений послу Соединенных Штатов — на такое может быть способен только безумец, но никак не генпрокурор все еще американозависимой страны. Однако поспешим всех успокоить: внешнеполитическое харакири Юрия Витальевича на берегах Потомака вызвано не душевной хворью, а совсем иными причинами. Но о них чуть ниже.

Чем же шокировал Ю.Луценко, переместившись с печерских холмов на холмы Вашингтона, не только широкую украинскую общественность, но и много повидавший в этом мире госдеп?

Во-первых, он заявил, что во время их первой встречи посол США в Киеве Мари Йованович передала ему "список людей, которых мы не должны преследовать", и возмущенно назвал ее поступок недопустимым. Во-вторых, он поведал в интервью, что ГПУ так и не получила почти 4 млн долл., которые посольство США якобы должно было выделить украинской генпрокуратуре. "Ситуация, на самом деле, очень странная", — многозначительно заметил Луценко, подчеркнув, что средства выделены были, но в Украине их "никогда не получали".

Конечно, достаточно странно, что возмущенный "списком Йованович" Луценко так долго сдерживал свои чувства и решился публично поделиться наболевшим лишь аккурат перед самыми президентскими выборами в Украине. Видимо, все эти два с половиной года он, как и в деле Гандзюк и "Укроборонпрома", "стоял на финишной прямой". Кроме того, удивительно, как это Юрию Витальевичу удалось остаться с Йованович наедине: ведь по строгим правилам американской дипломатии, на подобных встречах присутствуют не менее двух человек, и до сих пор только Дональду Трампу удавалось избавиться от сопровождения подчиненных — на рандеву с Путиным, да и то в присутствии переводчика, которого Конгресс теперь настойчиво требует допросить.

Посольство США в Украине "разоблачения" Луценко относительно "списка" назвало несоответствующими действительности и подчеркнуло, что "свобода слова и откровенная ложь — это разные вещи". Госдеп слова генпрокурора расценил как "откровенную выдумку". Что же касается намеков Луценко на "мелкое крысятничество" посольства и якобы потерявшиеся в его недрах 4 млн долл., то в комментарии тому же The Hill американское дипломатическое ведомство предельно ясно пояснило: "Соединенные Штаты сейчас не предоставляют никакой помощи Генеральной прокуратуре Украины, но раньше делали попытку поддержать фундаментальную реформу сферы юстиции, в т.ч. после Революции достоинства 2014 года. Когда же политическая воля для настоящих реформ у нескольких генпрокуроров, сменявших один другого, оказалась недостаточной, мы проявили свою ответственность перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь более продуктивным проектам". Все четко и ясно, не так ли?

По информации источников ZN.UA, вопреки разгоняемым по украинскому сегменту Интернета слухам, немедленно отзывать из-за скандала своего посла из Киева Вашингтон отнюдь не собирается. Более того, госдеп уговаривает ее остаться в Украине хотя бы до лета, хотя семейные обстоятельства, связанные с ее близкими, требуют возвращения Мари Йованович на родину. Но Вашингтон никак не может оставить Украину без присмотра или на попечение нового посла (которому потребуется время, чтобы вникнуть во все нюансы украинских реалий) — сразу после президентских выборов и за несколько месяцев до парламентских, да еще когда Киев готовятся покинуть в ближайшее время еще несколько послов влиятельных западных стран. Поэтому Мари Йованович пока остается. Не стоит гадать, с каким настроением.

Но бурные чувства одолевают не только ее. Как свидетельствуют многочисленные источники ZN.UA, госдеп не просто рассержен, он в ярости. Американская система таких выходок не прощает. Никому и никогда. "Юре — капец", — наиболее кратко и емко резюмировал один из наших осведомленных собеседников. Но эта история не о "бедном Юрике". В данном случае он лишь курьер.

Куда больше размышлений, чем будущее украинского генпрокурора, вызывает десерт из доставленного им на вашингтонскую политическую кухню меню из трех блюд. И если "деруны" и "котлета по-киевски" из Мари Йованович в американской столице сразу были признаны госдепом несъедобными, то десерт очень даже пришелся к столу — в Белом доме.

В интервью The Hill Ю.Луценко сообщил, что ГПУ расследует возможную причастность главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника к "сливу" материалов расследования по делу "амбарной книги" Партии регионов, в черной бухгалтерии которой в числе реципиентов круглых сумм фигурирует и фамилия Пола Манафорта — бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа. Обнародование данной информации ударило по позициям оппонента Хиллари Клинтон и привело к скорому увольнению Манафорта из штаба Дональда Трампа. Это дело стало первым камушком, повлекшим впоследствии лавину обвинений членов окружения Трампа в сотрудничестве с Россией во время избирательной кампании.

И вот теперь, когда специальный прокурор Мюллер, расследующий "российский кейс", вот-вот должен обнародовать свой доклад, а Трамп начинает готовиться к битве за второй срок в Белом доме, из Киева передают "вкусняшку" — по принципу "от нашего предвыборного стола — вашему" — "украинский кейс" о вмешательстве в выборы в США. Потому что Артем Сытник, как сообщил в интервью Луценко, своим "сливом" материалов черной бухгалтерии по Манафорту якобы пытался помочь Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016-го.

Для того чтобы все было максимально понятно, кратко напомним и по сей день достаточно загадочную историю вопроса. Она началась в 2016 г., когда неизвестные обладатели "амбарной книги" Партии регионов разослали несколько ее страниц оригиналов разным людям, видимо, с целью посмотреть на реакцию получателей этих "пробников". По информации ZN.UA, среди них были не только впоследствии засвеченные перед широкой публикой бывший первый замглавы СБУ Виктор Трепак и народный депутат Сергей Лещенко. По какой причине держатели черной бухгалтерии регионалов в конечном счете решили отдать всю "амбарную книгу" В.Трепаку, нам неизвестно. Генерал в отставке передал этот эксклюзивный фолиант в НАБУ, о чем и дал интервью ZN.UA. В тот же день, Трепак дал показания, каким образом книга оказалась у него, кто может пролить больше света на историю системной коррупции и подкупа времен Януковича, и как бы он действовал на месте следствия, если следствие желает превратить подсказки "черной бухгалтерии" в доказательства.

После интервью Трепака свои страницы-"пробники" опубликовал и С.Лещенко. Позже он написал также и о Манафорте. Затем присутствие фамилии этого американского персонажа в черной бухгалтерии ПР подтвердил и Сытник. Сам он на прошлой неделе пояснил свои действия в эфире 24 канала тем, что его ведомство получило ряд запросов (в т.ч. и от СМИ) о том, фигурирует ли в "амбарной книге" фамилия Манафорта. Версию о запросах СМИ, в частности журналиста "Нью-Йорк Таймс", на днях на своей странице ФБ подтвердила и Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции.

Вскоре после выхода статьи в "Нью-Йорк Таймс" о полученных Манафортом от Партии регионов миллионах, с которых не было уплачено ни цента налогов, в Штатах разразился громкий скандал. А теперь вот Ю.Луценко, ссылаясь в интервью американскому изданию на заявление депутата Верховной Рады о якобы имевшем место вмешательстве Сытника в американские выборы, сообщил о начале расследования этого дела ГПУ.

Фамилия нардепа-заявителя ни для кого не секрет. Это депутат от БПП, фигурант уголовного дела, переданного НАБУ в суд, Б.Розенблат, опубликовавший 13 марта т.г. аудиозапись, на которой якобы А.Сытник произносит следующее: "Я Хиллари помогал. Трамп, он же, у него внутренние вопросы доминируют над внешними, а Хиллари из тех политиков, которые поддерживают гегемонию в Америке и в мире. Для нас это лучше, а для американцев лучше то, что Трамп делает".

Как утверждают источники ZN.UA в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), задолго до обнародования этой записи Розенблатом, она с чьей-то помощью оказалась у американских правоохранительных органов, якобы ведущих расследование о вмешательстве украинских высокопоставленных должностных лиц в американские выборы в пользу кандидата в президенты США от демократов. Более того, по утверждению одного из источников, американцы уже даже провели экспертизу, доказавшую, что голос на записи принадлежит А.Сытнику. Кроме того, поделились наши конфиденты, глава САП Н.Холодницкий в беседах с разными людьми якобы неоднократно рассказывал, что два американских следователя прилетали в Киев и допрашивали Сытника, а сам Холодницкий якобы дал им показания против Сытника, посла Йованович и бывшего ее зама, а ныне помощника заместителя госсекретаря США Джорджа Кента, курировавшего в свое время НАБУ.

И вырисовывается такая себе любопытная картинка: назначенная послом в Киев президентом Обамой и не скрывающая своих симпатий к демократам М.Йованович вместе с директором НАБУ А.Сытником организовывают слив компромата на Манафорта, желая смешать карты в президентской гонке Трампу и помочь войти в Белый дом Хиллари Клинтон.

Правда, из этого тщательно собираемого конспирологического пазла как-то выпадает Мари Йованович. Судите сами. "Амбарную книгу" регионалов, в которой содержалась информация о бонусах Манафорта, Трепак передал в НАБУ в мае 2016-го, статья в "Нью-Йорк таймс" с цитатами из заявления НАБУ, подтверждающего наличие в книге фамилии Манафорта, вышла 14 августа 2016-го, Манафорт уволился из штаба Трампа в результате разгоревшегося скандала 19 августа, а Йованович вручила копии верительных грамот замминистра иностранных дел Украины Пристайко 23 августа, а сами грамоты президенту Порошенко — 29 августа 2016-го.

Каковы же цели всех этих игрищ вокруг "украинского вмешательства" в американские выборы, и кому они выгодны? Дональду Трампу, для которого "российский кейс" — настоящая красная тряпка. Президент США не замедлил ретвитнуть ссылку на публикацию в консервативном ilovemyfreedom.org. Это протрамповское издание проявило удивительную осведомленность о материалах не самого рейтингового украинского телеканала и оперативно поведало со ссылкой на 112-й канал историю о записи, на которой якобы Сытник признается в желании помочь Хилари Клинтон на выборах 2016-го.

Еще через несколько дней хозяин Белого дома, обругав Твиттере экс-главу ФБР Джеймса Коми и назвав его "грязным копом", пояснил, что причина существования спецрасследования (о российском вмешательстве) заключается в том, что Коми "специально слил свои записки другу, который слил их в прессу". А еще через час он процитировал в Твиттере название публикации журналиста издания The Hill Джона Соломона, написавшего об интервью Ю.Луценко и озаглавившего свою колонку так: "Русский заговор исчезает, а украинский заговор в помощь Клинтон возникает".

Трампу крайне необходимо отвлечь внимание избирателей от "российского кейса", усилив в американском информпространстве шум вокруг "кейса" украинского: мол, у демократов тоже рыльце в пушку, они с помощью украинского компромата помогали Хилари Клинтон.

Ни для кого не секрет, что в 2016 году украинский политический истеблишмент поголовно ставил на Хилари Клинтон, причем некоторые опрометчиво делали это даже публично. Кто дал отмашку на "слив" в прессу компромата на Манафорта — американские демократы, украинский президент или же это, в самом деле, был "всего лишь" ответ главы НАБУ на запросы СМИ, как утверждает Сытник, — до конца не ясно. Но кто бы это ни был, отношения с Дональдом Трампом у Петра Порошенко так и не сложились. И очевидная причина визита посыльного Банковой Луценко в Вашингтон, его интервью The Hill и неформального общения с Джулиани (не только советником, но и другом Трампа) — это старания украинского президента лично сделать приятное президенту американскому, проложить к нему хоть какой-то путь. Потому что на сегодня, как утверждают посвященные, между Порошенко и Трампом нет не то что наезженной грунтовки, но даже мало-мальски протоптанной тропинки.

В чем же состоял план Банковой? Во-первых, стремящийся помочь Трампу в его внутриполитических битвах Порошенко не может исключать своего проигрыша на стремительно приближающихся выборах. Ему крайне необходимы хоть какие-то гарантии своего безопасного и спокойного будущего со стороны Вашингтона. И когда он вследствие ряда последних скандалов — вокруг "Укроборонпрома", т.н. сетки, решения Конституционного суда об отмене статьи за незаконное обогащение — и их попадания в западные СМИ стал токсичен для американской системы, Порошенко пытается найти пути к несистемному американскому президенту. Но как заметил один из наших собеседников, проблема Петра Алексеевича в миксе "его понимания, как это делается у нас, и его представления из фильмов, как это делается у них". Оценит ли Дональд Трамп услужливо поднесенную гонцом из Киева передачу с Банковой в той степени, на которую там рассчитывают? Совершенно не факт. Да, Трамп ее принял и тут же распаковал. Но кто сказал, что он будет считать себя чем-то обязанным пытающимся преданно заглянуть в глаза дарителям? Вполне возможно, что он расценит это лишь как возврат долга за 2016-й.

Во-вторых, парашют для безопасного приземления после выборов с Олимпа на грешную землю нужен не только главе государства, но и нынешним украинским небожителям калибром помельче да рангом пониже. Поэтому можно предположить, что еще одной целью вояжа Луценко в Штаты и ремейка истории об "украинском вмешательстве" было желание представителей окружения Порошенко с особым цинизмом избавиться от "американского любимчика" Сытника американскими же руками. Потому что есть у этих людей серьезные опасения, что даже после решения КС о незаконном обогащении закрытые дела НАБУ под руководством Сытника будут реанимированы.

Те же опасения людей из команды Порошенко побудили их объявить открытую войну и послу Йованович: она не только резко критикует в последнее время действующую украинскую власть за протаскивание в Верховный суд кандидатов с "сомнительной репутацией", за решение Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении; призывает не только к немедленному полному аудиту "Укроборонпрома" и максимально возможному рассекречиванию государственного оборонного заказа, но и к привлечению к уголовной ответственности членов команд кандидатов, предпринимающих попытки фальсифицировать выборы. Йованович, все время последовательно поддерживавшая главу НАБУ Сытника, открытым текстом призвала уволить руководителя САП — того самого Холодницкого, в котором соскальзывающее с Олимпа вместе с патроном окружение Порошенко видит зацепку для своего безопасного дальнейшего существования.

Но, как и Петр Алексеевич, его окружение не понимает принципов работы американской системы. Это не посол Йованович призвала уволить Холодницкого, это было требование американской системы, сформулированное в Вашингтоне. Замгоссекретаря Соединеных Штатов по политическим вопросам Дэвид Гейл четко дал это понять: "Посол Йованович представляет президента США здесь, в Украине, и Америка разделяет ее позицию". Точка.

В-третьих. Американская система знает про Украину очень многое. Особенно про финансы — как государственные, так и личные, а особенно -- смешанные. Рентген ее правоохранительных органов высвечивает все скелеты во всех украинских властных и околовластных шкафах. Это не преувеличение, это объективная реальность, которая, вполне вероятно, вскоре может быть дана многим сегодняшним украинским хозяевам жизни в весьма неприятные ощущения. По информации наших источников, в Соединенных Штатах открыты уголовные дела, в ходе которых расследуются факты различных злоупотреблений, совершенных людьми из команды Порошенко. В первую очередь, речь о выводе и отмывании денег. Те же источники свидетельствуют, что некоторые фигуранты этих дел уже подписали соглашения о сотрудничестве со следствием и дают показания… Жертвоприношение Сытника Трампу рассматривается Банковой как deal, в результате которого американский президент запретит американской системе "догонять" Порошенко и Ко.

Дело не в том, что Штаты не любят Порошенко, — до недавних скандалов они мирились с ним и даже (скрепя сердце и брезгливо морщась) были готовы принять его второй президентский срок. Для них это был все же более приемлемый вариант, нежели президентство Тимошенко. И дело не в том, что у Штатов есть свой фаворит на украинских выборах, — такового, на самом деле, нет. Дело в том, что Украина снова сильно утомила, а Киев глубоко разочаровал. И, по большому счету, Штаты хотели бы полной перезагрузки власти в нашей стране. Но сильно сомневаются в возможности такого варианта. Поэтому один из основных месседжей всех регулярно прибывающих в Киев из-за океана визитеров, главным образом адресован командам Порошенко и Тимошенко — "Никаких фальсификаций!". Американцы всерьез опасаются возникновения третьего майдана в результате неубедительной легитимности победителя. Потому что дестабилизацией ситуации в Украине может опять воспользоваться Путин. И тогда американцы будут вынуждены на это реагировать — гораздо жестче и решительнее, чем это происходит сегодня. А они не хотят обострений с РФ. Ведь для решения своих внутриполитических задач перед грядущими президентскими выборами в собственной стране Трампу необходимы не новые проблемы, а новые победы, в частности на внешней арене. Утверждают, что в планах Белого дома три основных пункта — подписание торгового соглашения с Китаем, воплощение в жизнь мирного плана Кушнера для Израиля и Палестины и урегулирование российско-украинского конфликта. Каким образом будет реализован последний пункт — тема отдельного разговора.

Пока же нам следует понять, "чем слово Юры отзовется". Что принесет эта история кроме радостного звона бокалов с шампанским, распиваемого в эти дни в Москве? Пробьет ли она непоправимую брешь в украино-американских отношениях? Наши конфиденты утверждают, что нет. Однако без последствий тоже не останется. Гораздо тяжелее официальному Киеву теперь будет работать с посольством США и "пробивать" через него какие-то месседжи и просьбы к Вашингтону. Возможно, на неопределенное время будут заморожены некоторые проекты помощи. И, разумеется, доказывать необходимость американской поддержки Украины, чье руководство снова столь глупо и громко оскандалилось, в Конгрессе США ее симпатикам становится день ото дня все тяжелее.