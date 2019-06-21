Увольнение Луценко: ни любви, ни грусти, ни сожаления

Начиналось с того, что ему прозрачно намекали об отставке, например, не введя в состав приглашенных на совещание СНБО. Луценко понял подтекст такого шага, но через своего пресс-секретаря попытался загладить ситуацию, объяснив, будто это ошибка секретаря, и Юрий Витальевич до сих пор находится в составе СНБО. Позже представители "Слуги народа" начали публично разыгрывать карту увольнения, тем более что для этого были все правовые основания, заложенные три года назад. Но обо всем по порядку.

Напомним, в мае 2016-го тогда еще народного депутата и председателя фракции БПП Юрия Луценко 264 голосами избрали генеральным прокурором. Большинство голосов за это решение сформировала его же фракция, коллеги из "Народного фронта", а также две депутатские группы — "Воля народу" и "Відродження". Вообще Юрий Витальевич еще раньше метил в кресло руководителя "ставки на Резницкой". Но то ситуация не складывалась соответствующим образом, то президент Порошенко не мог найти замену такому "ценному кадру" на посту руководителя фракции в парламенте. Однако это назначение не стало легким, ведь для принятия соответствующего решения команда Порошенко должна была менять профильный Закон "О прокуратуре", в обновленной версии которого руководителем ГПУ могло стать лицо без юридического образования. Тогда этот нормативно-правовой акт обозвали "законом о нужных людях". Действительно, Петру Порошенко крайне был нужен свой генпрокурор, пусть даже без каких-либо профессиональных качеств для выполнения возложенных на него в контексте закона функций.

За этот период Юрий Луценко не мог удержаться от приобщения ко всем весомым политическим баталиям с деструктивным привкусом. Складывалось впечатление, что кресло генпрокурора ему нужно, чтобы поддержать живой медийно-публичный интерес к себе как к политику. А как известно, правосудие (прокуратура, согласно последним изменениям в Конституцию Украины, является органом правосудия. — А.Л.) в западных демократиях ориентируется не на политическую целесообразность, а на верховенство права и другие сугубо юридические принципы. Однако эти подходы Луценко как выдающемуся политическому эквилибристу незнакомы — профильного образования нет.

В общем, кум Порошенко запомнился нам несколькими скандалами, хотя на самом деле их можно насчитать два десятка, о некоторых подробно писали активисты. Наиболее громкие кейсы: сомнительная история с возвращением "денег Януковича", разобличение агентов НАБУ под прикрытием, получение разрешений на отслеживание телефонов журналистов, публичное предупреждение об обысках под запись камеры на публичном мероприятии, разглашение тайны усыновления, а также — как главное "достижение" — вовлечение Украины во внутриполитические разборки в Соединенных Штатах. Дело в том, что Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил об эфемерной передаче ему американским послом Мари Йованович "списка неприкосновенных", которых якобы нельзя преследовать ни при каких обстоятельствах. Потом выяснилось, что никакого списка не было. Кроме того, появлялись упоминания о помощи Украины, точнее, об отдельных должностных лицах, кандидату на пост президента США Хиллари Клинтон во время гонок 2016 г. Об этом, в частности, в своем Твиттер-аккаунте писал сначала один из топ-журналистов издания, а позже — Дональд Трамп.

Впрочем, есть и дальновидные планы "сотрудничества" между окружением Трампа и политиком Юрием Луценко. В ГПУ давно расследуется "дело Злочевского", касающееся газового бизнеса компании Burisma. В составе совета директоров последней находился Хантер Байден — сын одного из возможных конкурентов Дональда Трампа в следующих избирательных гонках в Штатах. И именно здесь решил стать полезным Юрий Витальевич, даже проводил встречи с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани в Нью-Йорке в январе нынешнего года. Обсуждения также касалось "дела Манафорта" (консультанта Трампа, а когда-то и Януковича, на президентских гонках).

Вот так сжато можно охарактеризовать работу Луценко за три года: хайп, выборочный подход к рассмотрению дел, манипуляции, втягивание Украины в международные скандалы. И все это не является следствием отсутствия юридического образования, как можно неправильно толковать. Это, скорее, проблема сугубо политического характера предыдущего опыта Юрия Витальевича, который последние 20 лет привыкал и втягивался в такой стиль поведения.

А теперь перейдем к причинам увольнения, точнее, к юридическим основаниям для попыток высвободить кабинет на Резницкой. Позиция большой части юристов весьма однозначна: Луценко занимает свое кресло незаконно. Эта позиция хорошо описана в тексте экс-прокурора Владимира Петраковского.

Именно эту позицию (отсутствие юридического образования как основы для увольнения. — Ред.) называют и в команде Зеленского. Из их слов становится понятно, что президентская команда указала на нарушения закона о прокуратуре и Уголовного процессуального кодекса, которые не позволяют Луценко занимать свою должность. Но парламент, со своей стороны, пытается удержать Юрия Витальевича на должности, вместо того чтобы найти 150 подписантов, необходимых для внесения в зал вопроса об отставке. Был и другой путь — попытаться внести изменения в Закон "О прокуратуре", а затем снять с должности Луценко. Но таким путем юристы Банковой решили не идти, ведь парламент не поддерживает законодательных инициатив нового президента.

"Этот человек осуществляет процессуальные функции, соответственно он должен иметь как юридическое образование, так и соответствующий опыт в сфере права. Луценко ни соответствующего образования, ни опыта не имеет, и потому президент внес представление об увольнении Луценко с должности генерального прокурора", — сообщил заместитель руководителя Руслан Рябошапка. По его словам, это решение принято вопреки изменениям в Закон Украины "О прокуратуре", согласно которым, по мнению инициаторов этих изменений, генпрокурору не обязательно иметь юридическое образование. И тут же добавил, что другие нормы соответствующего закона, а также УПК, однозначны в противоположном: прокурором Генеральной прокуратуры и, соответственно, генпрокурором может быть лишь человек, имеющий юридическое образование.

Однако в парламенте, а особенно в профильном комитете, думают по-разному. Председатель комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин отмечал, что выступает против рассмотрения этого представления на заседании комитета, ведь абсолютное большинство членов комитета голосовать за это не будут, к тому же депутаты могут просто не прийти на заседание, и кворума не будет. Другие члены комитета вспоминали о решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, на основе которого и можно уволить Луценко с должности (манипуляция, ведь основание для освобождения совсем иная, чем указано в законе). Речь шла также и о необходимости собрать 150 подписей. Последней позиции придерживался представитель "Самопомочі" Руслан Сидорович, изложив вполне логичную последовательность действий: "Если Верховная Рада готова отправить Луценко в отставку, есть простой выход, и "Самопоміч" давно начала его готовить: собрать 150 подписей, и генпрокурор абсолютно легальным образом уходит в отставку. Нам осталось собрать несколько десятков подписей. Так что если мы хотим отправить генпрокурора в отставку, соберем эти подписи, а не будем рассказывать, что представление несовершенно".

Тем временем в гражданском обществе вообще царит мнение, что Луценко не имеет ни моральных, ни правовых оснований занимать должность генерального прокурора. Однако подконтрольный БПП–Нарфронту вместе с сателлитами-регионалами парламент без боя не отдаст на поругание "договороспособного" руководителя ГПУ, который мешал привлечению к ответственности народных избранников и способствовал разрушению институционной независимости новообразованных органов правопорядка, включительно с антикоррупционными органами.

А вот о чем говорят опытные игроки из ВР: "Голоса за отставку Луценко в зале есть. Но есть и нюанс. Зеленский не внес кандидатуру нового генпрокурора, и депутатам некому заглянуть в глаза и сказать: "Видишь! Я же тебя поддержал! Помни об этом!" Без такой процедуры голосовать за отставку многим боязно".

Однако не так долго осталось ждать следующей каденции, ведь Конституционный суд все-таки признал законным указ Владимира Зеленского о роспуске парламента. Так что уже 21 июля у нас будет представление о составе законодательного органа. Уже сегодня можно прогнозировать, что Юрий Витальевич слетит с должности до сентября-октября текущего года. И никакой "фактор Джулиани" не спасет Луценко от увольнения. В парламент Юрий Витальевич не попадет, ибо Порошенко решил, что двух Луценко в его списке Боливар не вынесет. Политико-правовой бумеранг, запущенный руководителем ГПУ, вернется к нему с той же силой, которую он прилагал к запуску все три года своей "политико-правовой" каденции с привкусом популизма, манипуляций и откровенной лжи.

Что касается потенциальных кандидатов на должность генпрокурора, то два месяца назад называли имени Ивана Баканова, но сейчас он является фактическим руководителем СБУ. Впрочем, не факт, что это окончательное решение президента. Андрей Богдан, глава АП, поддерживает кандидатуру экс-заместителя генпрокурора, а ныне адвоката Виталия Касько. Однако сейчас непонятно, на ком именно остановится команда Зеленского. Очевидно, это будет человек из близкого окружения или однозначный политический союзник. Но пока что их ключевая цель — освободить кресло из-под "пиар-прокурора". И для этого на днях Высший совет правосудия предоставил дополнительные возможности, ведь КДКП теперь легко может привлекать к дисциплинарному соответствию Луценко как обычного прокурора. Фактически ВСП подтвердил двойной статус руководителя ГПУ — просто прокурор плюс административная должность генерального прокурора. Как следствие, это позволяет привлечь к ответственности и, в конце концов, уволить в порядке, четко предусмотренном Законом "О прокуратуре". Раньше эту возможность невозможно было реализовать, поскольку КДКП принимала наши жалобы на генпрокурора, но не признавала возможности привлечь его к ответственности. Принимая во внимание стиль руководства Юрия Витальевича в ГПУ, после такого решения шестилетний срок полномочий он точно до конца не высидит.