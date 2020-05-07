Трехсторонний "Квартет"

Если откровенно, то для комментария по указу президента Зеленского о переформатировании украинской части "минской" Трехсторонней контактной группы вполне достаточно фразы дедушки Крылова из его знаменитого "Квартета": "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".

Нет, я не хочу никого обидеть и вовсе не ищу сходства уважаемых членов ТКГ с персонажами известной басни. Просто в нашем случае проблема заключается в том, что и первая скрипка, и дирижерская палочка находятся, увы, не в Киеве, а в Кремле. Как-то не верится, что на Банковой этого до сих пор не поняли.

5 мая президент Зеленский своим указом № 167/2020 создал делегацию Украины для участия в ТКГ и утвердил ее персональный состав. Как и прежде, возглавлять украинскую делегацию будет Леонид Кучма, президент Украины в 1994–2005 годах, который, как было сказано на сайте главы государства, "обеспечивает преемственность и незыблемость украинских позиций". Несмотря на устойчивые слухи об усталости Леонида Даниловича от "Минска" и его желании завершить свою карьеру на этом неблагодарном поприще, он, по-видимому, дал себя уговорить пока остаться — хотя бы формально. Учитывая, что Кучма пропустил все последние заседания ТКГ, можно предположить, что назначенный его первым замом и получивший такие же как и у главы делегации полномочия вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников будет и дальше продолжать рулить процессом на минском направлении. Ну, разумеется, на пару с главой ОП Андреем Ермаком, который, как было указано на президентском сайте, по поручению главы государства "модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ".

Впервые в истории существования этой переговорной площадки представлять Украину теперь будут и главы трех комитетов Верховной Рады, народные депутаты от "Слуги народа": Александр Мережко (Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества) назначен заместителем главы делегации, Андрей Костин (Комитет по вопросам правовой политики) — представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам, Галина Третьякова (Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов) — представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам. В две другие подгруппы назначены представители исполнительной власти: замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко будет заниматься социально-экономическими вопросами, замминистра обороны Александр Полищук — вопросами безопасности.

Представители Зе!команды — от Ермака и Арахамии до радостных и гордых "минских неофитов" — наперебой убеждают общественность, что перезагрузка Трехсторонней контактной группы сделана для повышения эффективности ее работы, придания нового "импульса", "толчка" и т.п . "Именно для ускорения минского процесса президент Украины подписал соответствующий указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ существенно повышено", — сообщил сайт главы государства.

"Мы хотим, чтобы не было никаких задержек, потому что мы хотим быстрым темпом двигаться и приходить к миру", — растолковывал вчера на брифинге глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Искусный мастер внешнеполитических заявлений открыл глаза общественности на причины пробуксовки минского процесса: "Там вопрос бывает задержки просто потому, что нет специального человека по этому вопросу, и поэтому он имеет какую-то такую существенную задержку". Вот оно, оказывается, в чем дело-то было, если кто не понял: это у Украины "спецов" не хватало. Так получается, если расшифровать пассаж Цицерона Арахамии, это Украина виновата в срыве "Минска", как, не переставая, и твердит Москва?

Может ли дать ощутимый позитивный результат данное "переформатирование" минской команды? Нет, не может.

За шесть лет существования Трехсторонней контактной группы в ней сменилось множество участников. Только при Зеленском менее чем за год его президентской вовлеченности в нормандско-минскую тематику это уже шестой (!) указ об изменении состава ТКГ (предыдущие пять нынешним указом признаны утратившими силу). В одной только политической подгруппе А.Костин — уже четвертый (!) за год представитель Украины. Кого из его предшественников Зеленский может упрекнуть в непрофессионализме? Опытнейшего дипломата и юриста-международника посла А.Моцика? Матерого политика и дипломата Романа Бессмертного? Или нынешнего вице-премьера А.Резникова, получившего нынче повышение в ТКГ? Так может причина пробуксовки "Минска" все-таки не в персоналиях, рангах и статусах?

Владимир Зеленский может напичкать ТКГ хоть министрами, хоть вице-премьерами, усадить туда даже абсолютно всех глав комитетов вместе со спикером ВРУ, результат будет такой же, как и раньше — "Минск" будет буксовать.

Действительно ли на Банковой не понимают, что основное препятствие достижению мира в Донбассе находится в Кремле? Крайне сомнительно. Ближайшее окружение президента заподозрить в наивности весьма сложно. Тогда к чему эти пафосные и бессмысленные "высокие назначения"?

Очевидно для создания видимости какой-то миротворческой деятельности и вселения в электорат уверенности в том, что глава государства выполняет свои предвыборные обещания. Когда президент все время сулит вернуть стране мир, а результатов почти нет, нужно демонстрировать хоть какую-то активность. Ведь даже глава ОП Ермак, выступая в понедельник на онлайн мероприятии, организованном Atlantic Council, вынужден был признать, что многие из парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки" так и не выполнены, и кроме освобождения из плена 131 человека, других подвижек нет: "Продолжают стрелять, не завершена программа по разминированию, до сих пор не допущен Красный Крест, а без этого нельзя эффективно продолжать искать всех наших людей на неподконтрольной территории. И по-прежнему не согласованы три новых места для разведения".

После грандиозных скандалов вокруг "формулы Штайнмайера" и Консультативного совета, болезненных для чувствительного эго Зеленского обвинений в "зраде" и "капитуляции", ход с "повышением статуса" команды в ТКГ окружению президента, наверное, кажется эффектным и безопасным для имиджа шагом.

Данный указ — игра, в том числе и на внешнюю аудиторию. Банковая стремится продемонстрировать европейским партнерам свои усилия в мирном процессе, хочет выглядеть в их глазах отличником, усердно выполняющим свое задание, в отличие от московского обидчика и двоечника. Вот и во время вчерашней телефонной беседы с политическими советниками лидеров "нормандской четверки" Ермак подчеркнул, что украинская сторона прилагает максимум усилий для выполнения договоренностей декабрьского саммита в Нормандском формате. "Высокий официальный статус членов делегаций даст возможность быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", — пояснил глава ОП.

Однако наши европейские партнеры и так в курсе, кто не выполняет минские договоренности, а уровень представительства сторон в ТКГ никогда не был предметом их беспокойства. Более того, немцы и французы вообще достаточно осторожно относятся к минскому формату и не склонны передавать в ТКГ принципиальные вопросы, предпочитая обсуждать их в формате нормандском. В свое время ТКГ создавалась для ознакомления с позициями сторон, утряски деталей, обсуждения и подготовки будущих решений лидеров, поэтому уровень представительства в ней был не так уж важен.

Более того, предыдущая команда украинских переговорщиков, при которой и была создана ТКГ, намеренно не формализовала ее работу и старалась не назначать туда лиц, имеющих официальный статус. Даже когда в Минск регулярно ездила вице-спикер ВРУ И.Геращенко, Киев подчеркивал, что она находится там исключительно как уполномоченный президента по мирному урегулированию в Донбассе, а не осуществляет "парламентский контроль" над минским процессом.

Для чего это делалось? Для того чтобы не давать никому поводов утверждать, что официальный Киев ведет переговоры с террористическими организациями — нелегитимными "ЛНР/ДНР".

Зе!команда же, напротив всячески подчеркивает нынче повышение статуса членов делегации Украины в ТКГ, выражая надежду, что и россияне в ответ сделают тоже самое. Смеем предположить, не сделают. Зачем им это, если в Донбассе "ихтамнет"? Москва, как и раньше, не признает себя стороной конфликта, мостит свой стул в Минске поближе к модератору — ОБСЕ и по-прежнему упрямо твердит, что Киев должен вести переговоры напрямую с Донецком и Луганском. Буквально на днях эту мантру снова повторили Лавров и Песков. И, скажите, с какого перепугу (выражаясь языком украинского вице-премьера Резникова) Путин вдруг решит прислать в Минск своего вице-премьера? Зачем ему это? Скорее уж в Минск отправятся главари "ЛНР" и "ДНР". Ну, вы же призывали к "повышению статуса", не так ли?

Мало сомнений в том, что Москва вместе со своими марионетками публично истолкует факт повышения уровня представительства Украины в ТКГ как готовность Киева к прямым переговорам с "ЛДНР". Но это полбеды. Гораздо хуже другое: превращая аморфную ТКГ в некий серьезный орган для переговоров, назначая в него официальных представителей исполнительной и законодательной власти Украины, "креативщики" с Банковой тем самым подыгрывают Москве в ее стремлении убедить мир в том, что наша страна страдает не от российской агрессии, а от внутреннего гражданского конфликта. И, к сожалению, порой ей это удается. (Завтра вы сможете подробнее прочитать об этом в статье Виктории Халанчук "Экспертный фронт "гражданской войны" в Украине").

Интересно, отдает ли Владимир Зеленский себе отчет в том, что повышая статус представителей Украины в ТКГ, назначая в нее вместо отставных политиков и дипломатов "слуг народа" из своей собственной команды, поручая "модерировать деятельность украинской делегации в ТКГ" главе своего собственного офиса, он тем самым, значительно повышает и собственную ответственность за происходящее в минском процессе? Таким образом, сегодня он уже не имеет права заявлять, что "Минск" достался ему в наследство от предшественника. Он полностью вступил в наследственные права. Хотя это наследство токсично и не принесет ему дивидендов.

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