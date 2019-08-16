Тактика "тысячи порезов" против украинской коррупции

Пока же мы видим, что за годы такой "борьбы" коррупция у нас только крепчала.

Опираясь на опыт стран, в которых этот процесс более успешен, можно выделить несколько основных антикоррупционных инструментов. Это публичное осознание людей, политическая воля руководства государства, система правосудия, эффективные правоохранительные органы и СМИ и неправительственные агентства — как средства надзора.

"Наблюдательные" неправительственные агентства, к сожалению, преимущественно теряют свой антикоррупционный рыцарский шарм из-за ряда скандалов и обнародования фактов прямого финансирования их разными группами влияния. Что же касается медиа, то они в последнее время — особенно в течение президентской и парламентской предвыборных кампаний — подтвердили печальный факт, что роль СМИ как "увеличительного стекла", которые должны расследовать и делать достоянием гласности скрытое от общественности, в нашей стране почти нивелирована. К сожалению, из-за "карманности" большинства украинских медиа общество почти не реагирует даже на резонансные антикоррупционные расследования журналистов, потому что видит за этим борьбу олигархов. В конце концов, остается надеяться, что новые украинские реалии положительно повлияют на СМИ, которые станут реальной четвертой властью, а предубежденность к ним в обществе уменьшится. Иначе их место вполне естественно займут блогеры и непосредственные контакты власти с обществом через Интернет, что опасно, ведь основная задача СМИ — фильтровать пропагандистское содержание, и медиа должны выполнять эту функцию.

О недостатках систем правосудия и правоохранительных органов сказано и написано много. Однако некоторый прогресс есть и в этом направлении. Были созданы специализированные антикоррупционные государственные органы (Антикоррупционный суд, НАБУ, САП, НАПК и др.). На законодательном уровне введены или планируются упрощение и электронизация административных процедур, урегулирование лоббирования и монополий, снятие депутатской неприкосновенности, импичмент президента и деятельность временных следователей парламентских комиссий, наказание за незаконное обогащение и специальная гражданская конфискация незаконно приобретенного имущества и т. п.

Сегодня проведением нового, теперь уже электорального, Майдана украинцы взывают об изменениях.

У команды нового президента, которая объявила о намерении наконец преодолеть коррупцию, есть то, чего пока не было у ни одной политической силы в новейшей истории Украины, — большинство в парламенте.

Таким образом, можно сказать, что в Украине в основном есть только один из антикоррупционных инструментов — публичное осознание. Согласно докладу Всемирного банка, более 60% украинцев считают коррупцию самой серьезной проблемой.

Но, как выяснилось, даже публичного осознания недостаточно. Антикоррупционные органы и антикоррупционное законодательство не преодолеют коррупцию, пока у нас есть мировоззренческая проблема. Она заключается в патернализме и популизме, которые господствуют в украинском обществе. Из исследования о бытовой коррупции Фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива мы узнаем, что, с одной стороны, украинцы признают коррупцию позорным явлением, с другой — большинство называют ее "частью традиций", то есть сознаются, что дело в нас самих. Параллельно украинские граждане ждут решительной борьбы с коррупцией от общественных организаций, волонтеров и активистов, но на вопрос, готовы ли они сами приобщиться к этой борьбе, 68% опрашиваемых ответили отрицательно. Вот такой парадокс. Украинцы осознают, что сама власть не преодолеет коррупцию, что общественность должна приобщаться, но себя частью этой общественности не видят. И в этом наша ключевая проблема.

Конечно, мы бы хотели, чтобы активная гражданская позиция была присуща украинским гражданам априори. Что неудивительно, ведь, согласно ряду исторических источников, украинские земли во времена казачества поражали иностранцев безопасностью даже в условиях войны, голода и чумы, за безопасность отвечали не только вся община или какой-либо ее представитель, но и каждый казак лично. Однако сегодня господствует выпестованное в советские времена равнодушие как противовес стукачеству.

Очевидно, для того чтобы наши граждане активно приобщились к борьбе с коррупцией лично, им должно стать выгодно бороться с коррупцией. Надо, чтобы коррупция и коррупционеры из "традиции" нашей жизни превратились в объект охоты. Необходимо, чтобы в Украине начал работать институт добропорядочного информаторства. Как это есть, например, в США, где за предоставление информации о совершении определенным лицом коррупционного преступления можно получить от ФБР вознаграждение до 25 тыс. долл. В Казахстане также стимулируют добропорядочных информаторов, но вознаграждение там более скромное — эквивалент приблизительно 500 долл. Как это ни удивительно, лишь каждая пятая страна ЕС защищает информаторов, и только неанонимных (за исключением Италии). Кстати, в Украине институт добропорядочного информаторства ("изобличителя") на законодательном уровне существует — в Законе "О предотвращении коррупции". Надо сделать эту норму действующей.

Государству тоже выгодно финансово привлекать граждан к борьбе с коррупцией, ведь оно ежегодно несет только прямых коррупционных убытков на сотни миллиардов гривен. Поэтому уровень вознаграждения информаторов должен быть довольно высоким. Максимальное вознаграждение, в идеале — какие-то проценты от конфискованного имущества коррупционера, должны выплачиваться добропорядочному информатору, когда на доказательствах, полученных благодаря ему, строится антикоррупционное дело, вплоть до приговора суда. За передачу содержательного достоверного неанонимного сообщения о признаках коррупционного преступления вознаграждение должно быть в фиксированном размере. Неанонимное сообщение совсем не будет означать, что лицо информатора не будет засекречено. В случае же анонимного сообщения о коррупции оно не оплачивается и будет подлежать рассмотрению, если является содержательным, достоверным, а его можно проверить.

Конечно, появятся и граждане, которые построят на этом свой бизнес. И это хорошо. К тому же возможность заработать реальные деньги на борьбе с коррупцией повысит общий уровень правовой грамотности людей. Да и финансово мотивированный человек активнее будет требовать от судебных и правоохранительных органов добросовестного исполнения своих обязанностей.

Чтобы эта модель отношений заработала, нужен ряд мер. В частности, реальный механизм предоставления иммунитета информатору, который сам задействован в коррупционных схемах. Кроме того, качественное функционирование института добропорядочного информаторства не представляется возможным без создания прозрачных для общественного контроля фондов оплаты услуг и затрат информаторов (на адвокатов, суды и т. п.) на государственном и местном уровнях. Также необходимо ввести механизм реальной защиты информаторов и их близких. При наличии угрозы их жизни, здоровью и имуществу правоохранительные органы должны применять правовые, организационно-технические и другие защитные меры — за счет государства. Добропорядочного информатора (как и его близких), который является работником соответствующего учреждения, нельзя уволить или принудить к увольнению, привлечь к дисциплинарной ответственности, относительно него руководство не имеет права применять другие негативные меры, такие как перевод, аттестация, ухудшение условий труда, отказ в назначении на более высокую должность, урезание заработной платы и т. п.

Важно, что институт добропорядочного информаторства нужно использовать как против коррупции в связи с выполнением государственных или публичных функций, так и в частном секторе. Например, было бы кстати внедрить ответственность для членов правлений или дирекций компаний (особенно государственных) за неуведомление правоохранительных органов о признаках коррупционного преступления в их компании.

Как-то один знакомый немец, выехавший после распада СССР на историческую родину, рассказывал о факте, который его удивил. Согласно архитектурным правилам, дома в Германии должны быть спроектированы так, чтобы окна выходили на четыре стороны света, а квартиры — по крайней мере на две противоположные. Почему? Одна из заявленных причин, как это ни удивительно, — чтобы человек мог видеть, что происходит на улице, и сообщить правоохранительным органам о правонарушении. Немецкое государство приучает гражданина быть хозяином на своей улице и в своем городе, а не жить по принципу (в лучшем случае) "я плачу налоги, оплачиваю роботу полицейского, так пусть он и выполняет свою работу".

Это вкладывается в недавно упомянутую в нашем международном сообществе тактику "тысячи порезов" как возможного элемента новой международной политики Украины в контексте борьбы против государства-агрессора и ее приспешников. Эта древнекитайская тактика предусматривает применение против врага множества неявных и малозаметных мер, каждая из которых, отдельно взятая, не осознается как опасность, тогда как большое их количество приводит к потере врагом сил и в конечном итоге к его поражению.

У коррупции и государства-агрессора есть общие черты. Они мощные, у них много адептов, они действуют обычно коварно, лезут из всех щелей и пробираются во все сферы — от экономики до частной жизни украинцев. К тому же это враги, которые угрожают самому существованию Украины. Почему бы не применить какие-то элементы тактики "тысячи порезов" против такого позорного явления, как коррупция?

Очевидно, Украине нужно ввести такие меры, от которых коррупция будет получать удары везде и постоянно. Без массы мелких порезов на ее теле глобальные антикоррупционные меры будут просто неэффективными. И потому надо, чтобы в антикоррупционный процесс было вовлечено как можно больше наших граждан, которые снова почувствуют себя частью общины, частью общества, осознают свою ответственность за собственную жизнь и жизнь своих детей.