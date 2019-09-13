Лучше пусть двенадцать судят, чем шестеро несут

Зачем в ХХІ веке вспоминать то, что началось в коллегии гелиастов Древней Греции, думе двенадцати присяжных Дании VII в., нормандской юрате ІХ в., ассизах Англии ХІІІ в. или копном суде времен магдебургского права? Вводить суд присяжных на нынешнем этапе, когда человечество столько столетий формировало институт профессионального судопроизводства? Кто захочет, чтобы его судили условные продавец или слесарь? И почему этот, на первый взгляд, рудимент в который раз в нашей повестке дня?

Несмотря на отличия в названиях и в исторических обстоятельствах, у упомянутых выше институтов главной целью было преодолеть недоверие к официальной власти и привлечь человека из общины к решению споров в суде.

В мире упрочились две основные модели рассмотрения дел в суде при участии присяжных: европейская и англо-американская. Какие же основные характеристики англо-американского типа? Первая: участие в суде гражданина как присяжного — это не его право, а обязанность (с выплатами из бюджета и ответственностью за нарушение этой обязанности). Вторая: количество присяжных достаточно большое (например, от шести до двенадцати и более в США). Третья: формирование списка присяжных является прерогативой суда, а не органов местного самоуправления. И четвертая: присяжные самостоятельно, без участия судьи, выносят вердикты, которые являются обязательными для судей.

На украинских территориях суд присяжных (основой которого была именно англо-американская модель) действовал до 1917-го ХХ в. Понятно, что независимые присяжные и власть большевиков — понятия несовместимые. Жюри присяжных заменили "народными заседателями". В 2012 г. было заявлено о восстановлении института присяжных в Украине — в составе двух профессиональных судей и трех присяжных заседателей. То есть декларировалось введение европейской модели.

А что имеем в результате? Как отличаются приговоры, вынесенные при участии присяжных заседателей, от общей картины? Отличаются ли такие приговоры гуманизмом и независимостью от позиции представителя официальной власти — судьи? Ведь считается, что "судьи из народа" оценивают глубже факты, в то время как профессиональные судьи больше внимания уделяют процессуальным вопросам. И вообще, повысился ли уровень доверия наших граждан к судебной системе после введения института присяжных заседателей?

Воспользуемся статистикой. По данным Программы USAID "Новое правосудие", в уголовных производствах процент оправдательных приговоров при участии присяжных меньше, чем без их участия, — 5% против 6,6%. А если сравнить результаты опросов Центра Разумкова, то в 2019 г. только 1,8% опрашиваемых ответили, что полностью доверяют судам, в то время как в 2012-м полностью поддерживали работу суда 2,9%, а в 2002-м еще больше — 10,8%. Конечно, эти цифры относительные, но в то же время — показательные.

Так не свидетельствуют ли они не только о росте недовольства работой судов в целом, но и о неудачности эксперимента с "европейской моделью суда присяжных" в Украине как части судопроизводства? Излишне говорить, что в действительности это была лишь незначительная переработка модели советских времен.

Не лучше ли вернуться к модели, которая действовала раньше и подтвердила свое право на существование? Конечно, сам факт привлечения жюри присяжных к вынесению приговоров не решит всех проблем нашей судебной системы. Но это может быть очень важным шагом к решению главного вопроса — возврата доверия людей к суду.

Неоднократно высказывалось мнение, что главные препятствия на пути введения суда присяжных в Украине — это отсутствие денег у государства, а у среднего гражданина — желания участвовать в судебном процессе. Кроме того, противники англо-американского суда присяжных заявляют, что это приведет к чрезмерной нагрузке судей и удлинит подготовительные заседания.

В действительности, как показывает мировой опыт, самостоятельный суд присяжных содействует повышению качества работы как стороны обвинения, так и защиты — благодаря действию реальной соревновательности, чего катастрофически не хватает сейчас. Следовательно, в перспективе это будет сдерживать затягивание судебного процесса и снизит затраты на него, не говоря уже о том, что сами судьи должны быть заинтересованы в эффективном суде присяжных, поскольку это сведет до минимума возможность давления на судей. Кроме того, сейчас в развитых странах только от 2 до 10% дел в целом доходят до суда. Ведь благодаря доверию ко всей системе правосудия абсолютное большинство дел решается соглашениями сторон или соглашением со следствием, средствами медиации и т.п. И, соответственно, совсем небольшой процент дел остается на рассмотрение присяжными.

Что же касается нежелания граждан быть присяжными, то это вопросы положительного стимулирования со стороны государства. Участие в судебном процессе в роли присяжного должно стать не правом, а обязанностью гражданина, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которой будет наступать ответственность. К тому же такая работа и связанные с ней затраты должны достойно оплачиваться по установленным государством нормам, которые соотносятся с реальной жизнью.

Каким же должен быть круг дел, к рассмотрению которых можно было бы привлекать присяжных? Очевидно, действующая норма, согласно которой суд присяжных действует только в местном общем суде первой инстанции и только в делах относительно обвинений, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы, должна быть расширена. На нынешнем этапе надо позволить ходатайствовать о привлечении присяжных в любых судах первой инстанции в делах относительно тяжких и особенно тяжких преступлений, перечень которых утверждается законом. Что же до рассмотрения при участии присяжных других, кроме уголовных, дел, то эти вопросы можно было бы решить на законодательном уровне позднее, после успешного запуска суда присяжных в уголовном судопроизводстве.

Кто имел бы право ходатайствовать о привлечении присяжных? Логично, что такое право надо предоставить не только обвиняемому, но и потерпевшему.

Вопрос по формированию списка потенциальных присяжных закономерно было бы передать суду (без привлечения местных органов власти). Это обеспечит как большую конфиденциальность информации, так и реальную независимость судебного процесса.

Вызов присяжных судом (как и какое-либо письменное их информирование) должен происходить в электронном, а не бумажном виде. Если потенциальный присяжный не может (из-за болезни, командировки, отпуска и т.п.) участвовать в судебном заседании, у суда должен быть действенный механизм его быстрой замены. В принципе обеспечение присутствия на судебном заседании необходимого количества присяжных должно стать обязанностью суда.

Сами требования к присяжным можно оставить такими, какими они закреплены в действующем законодательстве. Единственное, что надо, — это предоставить возможность привлекать присяжного и по месту его временной, а не только постоянной регистрации.

Вопрос об электронном декларировании присяжными своих доходов пока что кажется спорным. Это только отпугивает потенциальных присяжных. Но если будет введено общее налоговое декларирование доходов всеми гражданами, как это сейчас предлагается, то вопрос просто отпадет.

Что касается количества присяжных, то восемь может быть оптимальной цифрой. Очевидно, чем больше присяжных, тем меньше вероятность их влияния друг на друга, как и на каждого из них извне или со стороны судьи. При этом важен вопрос достаточного минимума — для сокращения затрат из бюджета без негативных последствий для процесса. Ради оптимизации процесса целесообразно привлекать минимум четверых запасных присяжных, которые будут присутствовать постоянно во время рассмотрения дела (без права голоса) и которые могут быть задействованы в любой момент вместо выбывших из состава жюри.

Надо сохранить право на отводы кандидатов в присяжные во время их отбора как у стороны обвинения, так и у стороны защиты. Вопрос о возможности предоставления такого права пострадавшему требует дополнительного обсуждения. Для предотвращения затягивания процесса стороны будут иметь максимум по четыре отвода кандидатур присяжных без мотивирования, в то время как мотивировано — без ограничений. Решение о достаточности мотивирования судья будет принимать единолично.

Обсуждение дела и принятие решения присяжными должны проходить исключительно в специальном отдельном помещении, без доступа каких-либо других лиц. Вопросы, по которым присяжные должны принять решение, — это виновность лица, возможность смягчить наказание и отсрочить исполнение приговора. Решение по этим вопросам присяжные выносят по каждой статье обвинения отдельно.

Что касается степени участия присяжных в процессе (обзор доказательств, вопросы участникам и т.п.), то у них будет право исследовать всю информацию и доказательства в деле, письменно фиксировать ход судебного заседания. Активные действия (вопросы допрашиваемым лицам, суду и т.п.) реализуются исключительно письменно, через старосту присяжных.

Сам судебный процесс при участии присяжных должен быть беспрерывным за исключением наличия объективных обстоятельств (необходимости проведения экспертиз и т.п.). Решения присяжные должны принимать единогласно.

Что касается возможности обжалования, то, очевидно, должно действовать правило о невозможности обжаловать оправдательный вердикт жюри присяжных. Это правило не будет касаться процессуальных нарушений.

В сущности, реализация изложенного выше сделает возможным создание в Украине нового правового института — института присяжных. Это потребует существенных изменений в законодательство, включая Конституцию. Есть надежда, что после таких изменений не заставят себя ждать изменения в нашей жизни и в нашем сознании: прежде всего возникнут доверие и уважение к суду, и каждый действительно будет иметь право на справедливое публичное рассмотрение его дела в течение разумного срока независимым и беспристрастным судом. Как это записано в основном международном документе о правах человека — Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.