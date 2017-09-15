Социальные реформы правительства — риски или польза?

На протяжении 2016–2017 гг. правительство подготовило ряд важных реформ в социальной сфере — пенсионную, медицинскую и реформу социальных услуг.

Несмотря на их общую своевременность и необходимость, с ними связан ряд пока не просчитанных рисков. Например, начиная с 2020-го, социально незащищенных людей с каждым годом будет становиться приблизительно на 100 тыс. больше. Можно ли избежать этого риска и существует ли способ использовать негативные тренды на пользу государству?

Реформаторские действия правительства в области социальной политики, осуществляемые в этом году, нельзя воспринимать только лишь под привычными брендами "усовершенствование", "обновление", "осовременивание". Принятие законодательных изменений в трех важных сферах — пенсионной системе, системе здравоохранения и предоставлении социальных услуг — вне всякого сомнения, приведет к формированию качественно новой модели общества, которая принципиально будет отличаться от модели последних 25 лет. Последствия изменений пока не изучались достаточно глубоко и не прогнозировались властными структурами, хотя они должны были это сделать, поскольку с большой долей вероятности уже через каких-то пять лет в Украине появится большая прослойка людей — сотни тысяч человек, — которые будут почти полностью лишены элементарной социальной поддержки и средств для существования.

Изменение социальной модели

Постсоциалистическая модель в социальной сфере, сформировавшаяся в 90-е годы ХХ ст. в основном в результате большого влияния в Верховной Раде Украины коммунистов и в целом сильной инерции советского строя, основывается на принципе "всем понемногу, но бесплатно". У этой модели есть как немало преимуществ, так и целый ряд минусов. Это уравниловка для большинства населения в пенсионной системе. Вместе с тем это возможность бесплатно получить базовые медицинские услуги, все равно не имеющие надлежащего качества. И это относительная доступность элементарных социальных услуг для малообеспеченных семей или людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Почему социальные реформы начаты именно сейчас? Причин несколько. Во-первых, приближение к Европе оголило наши социальные "достижения". Члены многих украинских семей получили опыт проживания за рубежом и познакомились с европейскими стандартами жизни и социального обеспечения. Во-вторых, постоянное повышение стоимости жизни, в том числе предоставления социальных и медицинских услуг, и вместе с тем сокращение возможностей покрывать их за счет бюджета привели к значительному расширению перечня платных услуг. Частный бизнес очень быстро увидел себя в этой сфере и начал создавать коммерческие структуры, способные удовлетворять спрос населения на более качественные, чем в государственных структурах, услуги. Но коммерциализация соцуслуг несовместима с копеечной уравниловкой и нуждается в новом механизме распределения бюджетных средств, который будет базироваться на формировании группы платежеспособных потребителей, получении финансирования согласно качеству предоставленных услуг и сокращении государственных расходов на многочисленные льготы.

Год кардинальных реформ

Основой пенсионной реформы, после отказа от болезненного для населения повышения пенсионного возраста, стало введение прогрессивного страхового стажа. Если при достижении 60-летнего возраста у человека нет 25 лет официального стажа, то пенсию ему придется ждать минимум три года — до 63. Если же нет и 15 лет стажа, то ждать придется целых пять лет — до 65. При этом планку минимального страхового стажа с 2018-го по 2028 г. будут ежегодно поднимать до 35 лет. Без такого количества лет страхового стажа пенсию получить будет невозможно.

Вместе с тем в рамках медицинской реформы вводится так называемый гарантированный пакет бесплатных медицинских услуг и сооплата пациента за остальные медицинские услуги. То есть украинцы, ранее оплачивавшие "бесплатную" медицину налогами, "благотворительными" взносами медзаведениям и "благодарностями" врачам, отныне официально за свой за счет будут покрывать часть стоимости своего лечения.

Также будет внедрен новый порядок предоставления социальных услуг, который сузит количество тех, кто может их получить бесплатно. Факторы старости, немощности, невозможности самообслуживания должны четко идентифицироваться фактически по двум признакам: ограниченность двигательной активности и инвалидность. Но оформление этих статусов требует прохождения довольно сложного бюрократического пути. Кроме того, последние изменения предусматривают рост роли частных предоставителей этих услуг, которые могут быть заинтересованы в ограничении доступа к этой сфере самых бедных.

Какой суммарный результат вследствие вышеупомянутых реформ ождается в социальной сфере? Тем, кто беспрерывно работал десятки лет и вел здоровый образ жизни, новая социальная модель безусловно принесет сплошной позитив. Вместе с тем появится целый слой населения, в 60 лет не получающего никакой пенсии. Фактически эти люди (если у них нет инвалидности, а их двигательная активность не ограничена) останутся за пределами гарантированных бесплатных социальных услуг и в случае болезни не смогут рассчитывать на бесплатное медицинское обслуживание. То есть возникнет новая для нашего общества прослойка населения, полностью зависящего от третьих лиц. "Пролетарии", "парии", "обездоленные", количество которых ежегодно будет увеличиваться на десятки, а может, и сотни тысяч. Государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, в 800 грн явно не спасет эту категорию населения. Вполне вероятно, что в рамках финансовой децентрализации эти социальные выплаты переведут на местные бюджеты, и нет гарантии, что местные рады смогут обеспечить достойный уровень жизни таким гражданам. Поэтому государство уже сейчас должно изучить эту проблему, провести демографический, социальный и финансовый анализ и быть подготовленным к новому вызову.

Кто окажется в группе риска

Когда же украинцы на практике столкнутся с отсутствием каких-либо социальных гарантий? Вероятнее всего, это произойдет уже в 2019-м, ведь можно ожидать, что реформы будут проголосованы в парламенте в конце этого — начале следующего года. Кроме того, 2018 г. будет переходным, а заработают реформы уже через год.

Сколько же украинцев рискуют временно оказаться в группе "финансово не обеспеченных"? В 2019 г. в Украине будет проживать приблизительно 630 тыс. человек, которые в 60 лет достигнут пенсионного возраста. Из них около 20% будут уже пенсионерами, поскольку вышли или выйдут на пенсию как льготные группы до 60-летнего возраста. Итак, остаются еще приблизительно 500 тыс. человек, большинство из которых вряд ли будут иметь проблемы из-за отсутствия необходимого стажа, ведь эта возрастная категория начинала свою трудовую деятельность в конце 70-х годов прошлого века. В советский период нельзя было не работать, поэтому 10–15 лет стажа у них гарантированно есть. За годы независимости Украины эти люди, скорее всего, заработали еще 11–16 лет страхового стажа, поэтому будут иметь право на пенсию. Тех, кому не хватит стажа и кто будет ждать пенсию 3–5 лет, окажутся. Но с каждым годом их число будет расти.

Так, в 2020 г. количество людей, достигших 60 лет, составит 665 тыс. человек, а в 2021 г. — 645 тыс. При этом женщины 1960 г. рождения уже будут получать пенсию, ведь для них сохранится дифференцированный возраст выхода на пенсию, введенный предыдущей пенсионной реформой. Но на судьбу остальных пенсионеров повлияет ряд факторов, не позволяющих получить хоть какую-то пенсию.

Во-первых, постепенно тает запас советских лет, когда все работали, и, соответственно, начислялся стаж. Для родившихся в 1960 г. такой гарантированный стаж составит в лучшем случае 10 лет. Во-вторых, постепенно увеличится "беговая дорожка" страхового стажа, то есть надо будет иметь не 25 лет стажа, а 27 и больше.

В-третьих, пенсионная реформа предусматривает также сокращение количества льготников, имеющих право досрочного выхода на пенсию. Поэтому родившиеся в 1957 г. еще в значительном количестве будут пользоваться возможностью раннего выхода на пенсию. Для тех же, кто родился после 1960 г., перечень досрочных категорий уже значительно уменьшится.

И, наконец, в-четвертых, в период "самых переломных" изменений начала 90-х годов людям, родившимся в 1960-м, было 30–35 лет. Это было время, когда за короткий период закрывались заводы и колхозы, когда украинцы, чтобы выжить, массово начали заниматься "челночничеством", торговать на рынках, "шабашить" без оформления. Очевидно, что целое десятилетие огромное количество граждан просто не имели работы и не получали страховой стаж. Люди постарше все же старались до последнего цепляться за официальную работу, даже не получая зарплату, поэтому какие-то годы страхового стажа получили даже в 90-е.

Все это позволяет предположить, что три-четыре поколения, которые будут выходить на пенсию после 2019 г., ежегодно будут добавлять приблизительно 100 тыс. финансово незащищенных граждан, без копейки дохода и возможностей бесплатного лечения и социального обслуживания. Президенту, парламенту и правительству после всех выборов в 2019 г. "свалится на голову" эта новая и очень острая проблема. Это будет относительно молодой протестный электорат, которому, пройдя два Майдана, нечего будет терять. Украинскому истеблишменту надо заранее продумать, как выйти из этих сложных обстоятельств.

Конечно, ситуацию несколько улучшат те люди пенсионного возраста, которые будут иметь возможность продолжить работу там, где они встретят 60-летие. Кроме того, недавно министр социальной политики Андрей Рева анонсировал, что будут внедрены дополнительные квоты, обязывающие предпринимателей принимать на работу людей предпенсионного возраста. Это прямо не касается людей из группы риска, родившихся после 1960 г., но хотя бы увеличит число лиц, встречающих наступление пенсионного возраста на рабочем месте и получивших шанс остаться на работе. То есть с зарплатой, но еще без пенсии. Это лучше, чем встретить пенсионный возраст на бирже труда, не имея достаточного страхового стажа.

При этом демографическая статистика будет работать на снижение остроты вопроса. Так, если количество людей в каждом году периода с 1960–1965 гг. по статистике достигает более 600 тыс., а в отдельные годы повышается до более чем 650 тыс., то следующая возрастная группа — с 1965–1970 гг. — уже насчитывает не более 550 тыс. в год, а с учетом уровня смертности на пенсию выйдут приблизительно 530 тыс. жителей Украины.

Кроме сугубо демографического фактора снижения напряжения, ведь родителями родившихся во второй половине 60-х является поколения детей войны, объективно по своей численности меньшее, чем предыдущие и следующие поколения, проявится действие других факторов, которые смягчат социальный климат, вызванный реформами 2017 г. Сегодняшние 50-летние граждане, в отличие от предыдущего поколения, уже намного больше и намного раньше начали осознавать, что "серая" зарплата в конвертах — это не благо, и надо заботиться о трудовом стаже. Также в 2000-х годах не так, как нам хотелось бы, но все же происходило восстановление рабочих мест на предприятиях.

Однако, кроме положительных тенденций, действовали также факторы обратного порядка. В тех же 2000-х резко выросло число украинских трудовых мигрантов, отправившихся работать за границу, и мало кто из них будет получать пенсию в тех странах, где они работают. Государство долго медлило с внедрением для частных предпринимателей обязательной уплаты страховых взносов, что до начала 2012 г. происходило на добровольной основе.

Что делать дальше и как повернуть ситуацию в пользу государства?

Можно прогнозировать, что рядовому украинцу, родившемуся в середине — конце 60-х, не хватит буквально нескольких лет страхового стажа. И эту ситуацию, безусловно, надо использовать на пользу экономике и людям. Ведь население, которому сейчас немногим больше 50, объективно должно броситься на поиски официальной работы только для того, чтобы такой стаж получить. А способствовать этому должна государственная социальная политика.

Государство должно разработать соответствующую программу занятости для населения этой категории, чтобы сотни тысяч людей еще не пожилого возраста, которые активно хотят работать, имели такую возможность. Это позволит государству привлечь продуктивные силы для создания объектов, которые нужны для социально-экономического развития страны. Речь идет о строительстве дорог, транспортных узлов, мостов, станций, портов и т.п. И это будет не только физическая работа, ведь развитие дорог не ограничивается разбрасыванием битума, это и создание придорожной инфраструктуры, инженерно-технические работы, проектирование, тренинги, медицинское обслуживание работников, строящих дороги, обучение детей строителей, культурное обслуживание. Только под одну такую дорожную программу можно задействовать сотни лиц разных специальностей. И таких программ может быть много в разных сферах деятельности.

Еще одна возрастная группа — это те, кому сейчас плюс-минус 45 лет. Количество этих лиц постоянно растет, и уже в ближайшие годы в Украине будет более 600 тыс. человек в возрасте от 43 до 47, то есть тех, кто родился с 1972-го по 1977 г. Эти люди должны сами осознать необходимость достаточного стажа в 60 лет. Но государству следует уже сейчас им об этом напоминать, проводить соответствующие информационно-просветительские кампании и в случае нехватки стажа подключать к важным для государства видам работ.

А для тех, кому 40 и меньше лет, наверное, целесообразно продумать внедрение второго накопительного уровня пенсионной системы и постепенно разгружать солидарную систему. В Украине уже сегодня соотношение работающих и пенсионеров — один к одному, и количество последних будет только расти. По приблизительным расчетам, в 2018 г. пенсионного возраста достигнут 630 тыс. человек, тогда как на рынок труда может прийти всего 410 тыс. человек 1997 г. рождения.

Эти показатели будут ухудшены выездом украинских трудоспособных граждан за границу. В результате этого разрыв между работающими и пенсионерами будет расти минимум на 200 тыс. человек ежегодно. Очевидно, что его невозможно преодолеть исключительно солидарной пенсионной системой. Поэтому для этой демографической категории у государства в ближайшее время должен быть четкий алгоритм внедрения накопительного страхования.

Таким образом, принимая в этом году ключевые реформы, правительство и народные депутаты должны также разработать соответствующую государственную политику относительно последствий реформ. Все это должно происходить в пакете, поскольку без моделирования результатов и планирования сценариев развития событий такие социальные изменения могут быть крайне опасными.