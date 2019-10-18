СБУ: гребли сломанным веслом, но не тонули

Об этом упоминается в пресс-релизе Службы, где четко акцентировано, какой именно видят спецслужбу по ее функционалу и приоритетам. Среди ключевых моментов, о которых идет речь в релизе, — отказ от несвойственных спецслужбам функций и усиление контрразведывательного вектора работы, демилитаризация, оптимизация штата, повышение уровня соцобеспечения сотрудников, усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с другими спецслужбами, улучшение гражданского контроля.

Буквально под конец рабочей недели концепт прислали и западным партнерам — начиная с послов стран "большой семерки" и заканчивая такими международными организациями, как Консультационная миссия Евросоюза.

Теперь, если документ о "главной спецслужбе страны" будет принят без изменений, СБУ станет государственным органом спецназначения с правоохранительными функциями, на который возлагаются следующие задачи: противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борьба с терроризмом, контрразведывательная защита государственного суверенитета, конституционного порядка и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала, кибербезопасности, экономической и информационной безопасности государства, объектов критической инфраструктуры, а также охрана государственной тайны.

Как видим, "экономика" до сих пор в фокусе, хоть и в довольно ограниченном виде. Всех функций перечислять не будем, отметим только, что Служба сохранит за собой полномочия досудебного расследования преступлений. Это — один из "китов" функционирования, которые нужно было постепенно убирать. А он — остается. Анализ законопроекта не выявил предложений по поводу изменений в статье 216 Уголовного процессуального кодекса, а следовательно, за "чекистами" остается подследственность тех же самых составов преступлений, в том числе и контрабанды. Есть упоминание только в контексте части второй указанной статьи, куда добавили третий абзац. Согласно предложенной норме, генеральный прокурор или его уполномоченный заместитель по представлению главы Службы безопасности Украины или его заместителя своим постановлением может отнести уголовное производство по преступлениям, предусмотренным частью 1 (подследственность Нацполиции), а также частями 3–5 этой статьи (подследственность налоговой полиции, ГБР, НАБУ), к подследственности следственных органов безопасности, если соответствующее преступление представляет угрозу для государственной безопасности Украины. Если исходить не из теории, а из практики, то можно сделать вывод, что это — реальная возможность для злоупотреблений, а не желание защитить государство.

Весь спектр других мероприятий также остается: оперативно-розыскная деятельность, контрразведка и т.п. Далее речь идет о будущей структуре СБУ.

Организационно она будет привязана к особенностям ситуации в сфере безопасности (читайте — войны с Россией). При этом предельная численность Службы будет составлять только 15 тыс. человек. На первый взгляд — весьма положительный сценарий, но для полноты картины нужно дочитать до конца, а именно — заключительные и переходные положения. Тогда увидим, что количество сотрудников СБУ будет постепенно уменьшаться, и при определенных условиях: 2021 год — 26 тыс. человек, 2023-й — 22 тыс., 2025-й — 18 тыс., 2027-й — 15 тыс. человек. Вместе с тем разветвленность региональных органов остается устойчивой — главные комитеты, областные управления и т.п.

По-новому также регулируются вопросы кадрового состава СБУ. Фактически мы избавляемся от классической милитаризации (как минимум, нормы закона говорят о новом сценарии), а кадры состоят из сотрудников Службы, проходящих службу лиц начальствующего состава и государственную службу, а также работников, заключивших трудовой договор с СБУ. Лица начальствующего состава принимаются на службу по контракту (от 1 до 5 лет), проходят ее и увольняются согласно Положению, которое утверждает президент Украины, и Дисциплинарного статуса СБУ, утвержденного законом. При этом для вышеупомянутого состава начальников устанавливают три градации: младший начальствующий состав — включительно до капитана государственной безопасности; старший — включительно до полковника государственной безопасности, и высший начальствующий состав — генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник и генерал государственной безопасности. Лица начальствующего состава могут находиться в распоряжении, а также предусмотрено их откомандирование в другие государственные органы, учреждения или организации. Установлен предельный возраст пребывания на службе лиц начальствующего состава: до достижения 55-летнего возраста — лица в званиях до подполковника включительно, до 60-летнего возраста — в званиях от полковника. В случае необходимости и соответствующих возможностей служащего предельный возраст может быть увеличен на срок до 5 лет. Установлен четкий перечень оснований для увольнения вышеупомянутых служащих начальствующего состава, как и требования к кандидатам на должность главы СБУ, его заместителей, начальников функциональных подразделений центрального аппарата и региональных органов. Например, главой СБУ может стать гражданин Украины, имеющий высшее образование (специалист/магистр), стаж работы в правоохранительных органах (включая специальные госорганы с правоохранительными функциями), разведывательных органах или органах прокуратуры или суда не менее 20 лет, из них — на руководящих должностях в системе СБУ не менее 10 лет. Аналогичные требования и к заместителям главы СБУ, только с коррекцией на 15 лет общего стажа и 5 лет руководящего.

В законопроекте, как и в предыдущих версиях документа, прописан размер заработной платы сотрудников всех уровней — от главы СБУ (22 прожиточных минимума) до сотрудников VI категории региональных органов (9 прожиточных минимумов). Также установлены ежемесячные надбавки: за выслугу лет — в размере 3% должностного оклада за каждый календарный год выслуги, но не более 50% должностного оклада; за выполнение особо важных задач — в размере, также не превышающем 50% оклада. Кроме того, детализированы пенсионное обеспечение и жилищные вопросы, чего не найти в других профильных законах о деятельности органов правопорядка и безопасности.

Очень важными новациями стали и нормы, устанавливающие контроль и надзор за деятельностью СБУ. Конечно, основы этого заложены еще в Законе "О национальной безопасности", принятом парламентом летом 2018 года. Среди всех видов демократического гражданского контроля подчеркнем только один — парламентский — и только в контексте

ч. 3 ст. 63 законопроекта, где указано, что постоянный контроль над деятельностью СБУ осуществляет комитет Верховной Рады Украины, к полномочиям которого относится обеспечение контрольных функций Верховной Рады Украины над деятельностью государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов согласно закону.

Становится ясно, что это отдельный комитет, который еще должен быть создан. Никакой детализации в этом законопроекте нет. Очевидно, следует ожидать дополнительный документ — о парламентском контроле над Службой.

И в завершение — о постепенной демилитаризации службы. Выше упоминалось, что сейчас будет происходить трансформация, и кадры будут распределяться на служащих начальствующего состава и госслужащих. Комплектование СБУ первыми из них будет осуществляться, начиная с 1 января 2022 года, но не позднее, чем после истечения одного года со дня завершения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. А до этого СБУ будет комплектоваться военнослужащими с учетом положений этого законопроекта, в том числе предельной численности Службы. Но в случае, если по состоянию на 31 декабря 2021 года мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях не будут завершены, комплектование Службы безопасности Украины военнослужащими прекращается не позднее чем через год после завершения таких мероприятий. Это только цементирует позицию Баканова, что "во время войны не может быть никакой демилитаризации".

После ознакомления с законопроектом возникает устойчивое впечатление, что над документом поработали довольно основательно. Надо признать, что подчиненные Баканова, разрабатывающие документ, значительно лучше подготовились, чем подчиненные его предшественника — экс-главы Службы Василия Грицака. Вместе с тем в законопроекте заложено и много рисков — весьма осложненная демилитаризация, медленное сокращение кадрового состава, наличие функций органа досудебного расследования. И если этими "рисками" не воспользуется Баканов, то им может найти применение, конечно, в негативном контексте, один из его преемников. Хорошо, что исчезает с поля зрения "подразделение К", но проблема ведь не в названии, а в соответствующих функциях. А их, при большом желании, можно "запаковать" в любое другое подразделение СБУ.

P.S. От редакции. Безусловно очень важно какие рамки и "шахматки" установит 39-страничный закон об СБУ (хотя, в ряде ведущих стран мира спецслужбы, занимающиеся защитой нацбезопасности, смирительным скотчем не обматывают и принимают законы на полторы-две страницы). Но не менее важно то, какими кадрами заполняются "клеточки" и отношения между ними. Трампу и Байдену было бы неловко за свои потешные препирательства, узнай они о накале страстей между главой СБУ Бакановым и его первым замом Бухаревым.

Сняв верхушку порошенковской СБУ, новая власть оставила в теле ведомства всю опухоль преданных экс-вождям сотрудников. В результате Порошенко располагает более системной, глубокой и оперативной информацией, нежели действующий глава государства. Хотя бы потому, что знает, какие вопросы ставить, а сидящие в его штабе формально бывшие рулевые СБУ знают, как находить на них ответы. Это не самая большая угроза, исходящая от качества человеческого материала и отношений в СБУ. Но может ее, как самую чувствительную, заметят в Зе!команде. Погоны во время войны снимать нельзя, а собачиться между собой, совершать кадровые подставы, сохранять "схематозные" зарплаты среднего звена и не обеспечивать информзащиту президента — можно? Давайте-ка заканчивать со Службой Безответственности.