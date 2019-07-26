СБУ как скальпель президента

Казалось, что те, кто должен предотвращать, выявлять, прекращать, раскрывать и расследовать преступления в ключевых сферах, отрабатывают политические заказы и просто зарабатывают себе на жизнь. Можно снова начать песню о ГБР, но мы уже не раз акцентировали на этом внимание. Сейчас на арену выходят те, кто безусловно является одним из ключевых игроков на "силовой площадке" за времена независимости нашего государства.

Служба безопасности Украины (далее — Служба) — это не просто орган правопорядка, это огромный механизм, наделенный колоссальными функциями в сфере расследований. Он фактически единственный у нас настолько "многопрофильный", потому что расследует и посягательство на территориальную целостность, и конституционный порядок, и экоцид-геноцид-диверсии-шпионаж, и препятствование деятельности Вооруженных сил, и контрабанду, и перемещение через таможенную границу лесоматериалов, и шесть составов преступлений терроризма, и коррупционные правонарушения, и расследует, расследует, расследует... Более того, это еще и мощная "машина" оперативного состава, который не только осуществляет оперативно-разыскные мероприятия в классическом понимании, но и "расквартирован" во всех государственных органах. Это армия численностью 33 тыс. человек, которая должна обеспечивать государственную безопасность Украины, но сейчас с легкостью припирает любой бизнес к стенке, выясняет, почему индийские инвесторы не осуществляют модернизацию приватизированного завода-гиганта, или спокойно задерживает российский танкер, блокировавший украинских моряков в Керченском проливе.

В кабинете глав Службы гвоздями компромата сбивались коалиции, перераспределялись судьбы людей и доли потоков. СБУ — это "скальпель" в руках хирурга (президента), которым можно или сделать успешную операцию на сердце пациента (государства), или просто искалечить его тело, иногда едва не вызывая остановку сердца.

Идентифицировано множество вариаций, как пользовались "скальпелем" на протяжении почти трех десятилетий. Во времена Кравчука и Кучмы СБУ была "органом государственной безопасности", со своими "чекистскими" традициями и ценностями. Они еще не начали трансформироваться в "бизнес-ориентированную" Службу, выполняя поставленные президентом задачи. Коррупция была привилегией верхушки СБУ и только под конец второго срока Кучмы начала "демократизироваться". Во времена Ющенко смена ориентиров проявилась четче, став под конец каденции Виктора Андреевича довольно очевидной. Во время правления клептократа Януковича она приобрела уже максимально четкие черты, доводя до шока своими кадровыми назначениями. Президент-беглец фактически "сливал" Службу под крыло ФСБ, назначая на ключевые должности не очень уж и законспирированных агентов российской спецслужбы. Не говоря уже о тотальных зачистках проукраински ориентированных сотрудников. При Порошенко СБУ частично вернули на рельсы восстановления традиций отечественной спецслужбы, но не забывали и о возможности "подзаработать" то ли с помощью блокирования отдельных направлений фармбизнеса, то ли участия в схеме перераспределения рынка сжиженного газа в интересах кума Путина Медведчука.

Другими словами, слишком многое стало зависеть не только от функций Службы, но и от тех, кто ее возглавляет. Более того, нельзя даже наверняка сказать, какое из подразделений является наибольшим злом. Достаточно часто слышим, что главным "адом" является подразделение "К" (Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью). Но можно привести десятки случаев, когда нарушение закона прав граждан допускают и в подразделении "КЗЭ" (подразделение по контрразведывательной защите интересов государства в сфере экономической безопасности), а также многих других. Важно понять, что не от названия подразделения зависят злоупотребления, а от политической воли руководителя Службы задействовать то или иное управление для достижения целей, поставленных главой государства. Часто упомянутые цели лежат вне орбиты действующего законодательства. И вместо того чтобы провести полноценную реформу, мы каждый раз спорим о методах реформирования постсоветского органа государственной безопасности. Главное, что сходимся в ключевом, — реформировать надо, и делать это надо как можно скорее.

После прихода к власти команды Зеленского на ключевую должность в Службу назначен его близкий друг Иван Баканов. Это справедливо вызвало шквал критики, потому что одним из предвыборных обещаний было отсутствие непотизма (по-нашему "кумовства"). Но Владимир Александрович, очевидно, во время записи избирательных роликов не до конца понимал кадровую проблему и то, насколько короткая скамья запасных. Неопытный в сфере безопасности Баканов возглавляет СБУ с конца мая 2019 г., и уже есть определенные результаты. Показательно, что за это время мы увидели, как довольно успешные спецоперации (задержание российского танкера NEYMA, совместное с правоохранителями Германии разоблачение контрабанды героина, прекращение работы крупной нарколаборатории "Химпром" с изъятием 10 млн долл. наличности и оружия), так и неудачные попытки "исследовать" использование инвестиций самым богатым "сталеваром" мира Лакшми Митталом в Кривом Роге. И проблема не в личности Баканова. И даже не в личности президента, которому нравится быть волшебником, решая достижимыми механизмами проблемы родного города. Проблема значительно глубже: как невозможно контролировать 30-тысячную армию, так и сложно полностью устраниться от соблазна применить Службу в политических целях.

В действительности временное решение проблемы назначением на должность "хорошего человека" для нас, экспертов профильной сферы, похоже на попытку вылечить серьезную болезнь обезболивающим. Но никакие хирургические вмешательства будто бы не предусматриваются. И когда действие "анальгетика" прекращается (хороший человек увольняется с должности), мы снова столкнемся с проблемой — СБУ начнет "бесчинствовать" по всем направлениям следственной и оперативно-разыскной деятельности. Поэтому от разговоров о реформе надо переходить к действиям. Никто не говорит, что это должно произойти мгновенно, ведь понятно, что ту же подследственность Службы надо передавать поэтапно (в Нацполиции вообще нет кадров для соответствующего исследования правонарушений, ГБР уже почти год после запуска не может нормально начать работу). Демилитаризация подразделений СБУ также не является спринтерской задачей и т. п. Но заложить фундамент на основе концепта, наработанного профильными экспертами вместе с международными партнерами и представителями Службы, все же следует.

Среди приоритетных задач: поэтапная передача подследственности другим органам правопорядка, демилитаризация и оптимизация штата (с 30-тысячной армии до численности западных спецслужб, например Германии или Великобритании, где спецслужба насчитывает только несколько тысяч человек); создание эффективного гражданского контроля над Службой (сначала президентский и общественный, потом — парламентский, ведь существуют очень большие риски вмешательства со стороны пророссийских сил в Верховной Раде, принимая во внимание присутствие в ней партии кума президента страны-агрессора); урегулирование вопроса оплаты труда служащих (не может сотрудник СБУ получать меньше, чем рядовой прокурор или даже полицейский); урегулирование вопроса с раскрытием е-деклараций руководителей Службы всех уровней (тайными остаются только данные о настоящих "агентах" СБУ); оптимизация структуры Службы согласно ключевым задачам — контрразведка и борьба с терроризмом. И никакой стороной СБУ не должна касаться вопросов борьбы с коррупцией, контрабандой, "крышеванием" бизнеса. Реформа должна быть комплексной, а не точечной. Мы должны наблюдать не только пошаговость планов, но и соответствующий тайминг реализации.

"Скальпель может убить, а может принести прибыль. Без хозяина сомнениям не сделать выбор". Надо настроить именно систему, когда недобросовестный "хирург" по определению не попадает на должность. Государство не должно искать под каждую серию "операций" хорошего человека, даже если он друг президента, и у него самые чистые намерения. Ключевое, что такой "хороший человек" должен реализовать, — это выстроить систему по западному образцу, если действительно у него чистые помыслы. Выбрать "правильных людей" на вакантные должности важно, но это не таблетка от "всего". Во-первых, потому что этот процесс бесконечный. Во-вторых, использование государственной спецслужбы годами не по назначению отравило львиную долю кадрового состава, и поэтому чрезвычайно важно в этой ситуации задать новые структурные принципиальные рамки. Только тогда сможем претендовать на полноценный результат после трансформации органа государственной безопасности в функциональную спецслужбу западного образца. Уверен, что при наличии политической воли это не так уж и сложно сделать.