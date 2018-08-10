Сага об украинских реформах

От редакции. Трудно назвать какую-либо другую проблему, которая за годы независимости Украины была бы более актуальной, чем реформы. О них говорила каждая украинская власть. При этом каждая следующая утверждала, что она впервые начинает реформы, которых до нее никто не осуществлял. Получался какой-то заколдованный круг деклараций и отрицаний, в котором обычным людям непросто разобраться — где популизм, а где истина. И чем громче власть говорила о реформах, тем больше в обществе утверждалось недоверие не только к власти, но и к реформам, что особенно плохо. В народе заговорили о новом виде популизма — реформаторском. Поэтому редакция ZN.UA обратилась к академику Павлу Гайдуцкому, который за время работы на госслужбе много занимался реформами и написал о них много книг, в том числе "НеЗависимая экономика Украины (2014), "Аграрная реформа Л.Кучмы в Украине" (2015), "НеЗабытые реформы в Украине" (2017) и "Я всегда с Украиной: Л.Кучма" (2018), чтобы он дал свою оценку украинским реформам.

После 2004-го так повелось, что каждый следующий президент и его ближайшее окружение время от времени заявляли, что до них никто никаких реформ не проводил, и лишь они взялись за настоящие реформы.

Проблема здесь совсем не в обиде тех, кто осуществлял в Украине реальные реформы, давшие положительный результат. Проблема в том, что такая политика руководителей государства порождает реформаторский популизм и убивает инициативу нынешних и завтрашних высоких должностных лиц относительно реформ.

Это ясно как божий день. Если реформаторам будут плевать вслед, то десятый заречется браться за это хлопотное дело. Ведь реформы — это самое неблагодарное в работе чиновников и особенно высоких должностных лиц. Это совсем не то что быть на хлебном месте в государственной компании типа "Нафтогаз України" или "смотрящим" на финансовых схемах и денежных потоках.

Между тем Украине, захламленной бюрократическими баррикадами, как воздух нужна активная политика реформ. При этом отношение к реформам должно быть как к благородному и жертвенному делу, как к защите Отчизны.

Вместе с тем необходимы реформаторы-камикадзе, как воины-киборги. Если уже платить высокие зарплаты, то именно тем камикадзе, которые готовы браться за реформы, а не тем, кто сидит на хлебных местах, финансовых схемах или денежных потоках. Это должна быть приоритетная идеология государственной политики.

Тем более не следует отмахиваться от ценного отечественного опыта преодоления кризисов и осуществления реформ. А такой опыт есть, в том числе по актуальным и сегодня проблемам. Об этом свидетельствуют не только упоминания их организаторов, но и статистика, отечественная экономическая история.

После того как в Украине уже был не один президент и не один десяток премьер-министров, стало очевидно, какой вклад сделал каждый из них в преодоление кризиса, осуществление реформ, обеспечение развития Украины, а также в сохранение территориальной целостности, суверенности и укрепление государственности. На фоне такого сравнения лучше всего видно, как говорят в народе, кто строил, кто просто отсиживался, а кто разрушал.

Такое сравнение свидетельствует, что за все годы независимости Украины именно период президентства Л.Кучмы был наиболее результативным по реформам, развитию экономики и украинского общества, укреплению государства.

Решающим фактором осуществления украинских реформ всегда была и остается сильная политическая воля руководителей власти. Л.Кучма был первым и пока что единственным в независимой Украине, кто проявил сильную политическую волю к реформам. Он показал это еще в 1992 г., возглавив правительство, когда еще мало кто знал, как преодолевать кризис, принимавший катастрофические масштабы, какие реформы и как надо осуществлять.

Обращение к опыту президентства Л.Кучмы в сфере реформы обусловлено одним: другого такого опыта в Украине нет. Этот опыт касается многих сфер функционирования государства и деятельности президента, в которых очевиден вклад Л.Кучмы. Речь идет о развитии и укреплении государственности, сохранении мира в стране, утверждении национального патриотизма, преодолении кризиса, осуществлении реформ, обеспечении развития экономики, решении внутриполитических и внешнеполитических проблем.

Отдельные достижения по этим направлениям были весьма впечатляющими.

Прежде всего, этот опыт очень ценен в преодолении кризиса. Правительство Л.Кучмы впервые предложило программу антикризисных мер, пакет экономических реформ, радикальный и ответственный путь воплощения их в жизнь правительственными декретами со статусом законов. Всего за полгода были приняты свыше 80 декретов. Большинство из них работали много лет и со временем трансформировались в законы. Последний декрет "О системе валютного регулирования и валютного контроля" (от 19 февраля 1993 г. №15-93) действовал больше 25 лет, и только в июне 2018 г. его заменили законом. В первый же месяц Л.Кучма добился выхода Украины из российской рублевой зоны. Были приняты меры по наведению порядка в бюджетной и расчетно-платежной сферах. Началась малая приватизация и передача в собственность миллионам граждан земельных приусадебных участков и участков несельскохозяйственного назначения для предпринимательской деятельности. Была проведена первая налоговая и таможенная реформы.

При этом следует напомнить, что Л.Кучма лишь с третьего раза согласился возглавить правительство и лишь с третьего раза Верховная Рада отправила его в отставку по собственному заявлению из-за отказа парламента продолжить его антикризисную программу. Кое-кто из чиновников считал, что Л.Кучма пытался перетянуть на себя одеяло властных полномочий. Но на самом деле он демонстрировал готовность к дополнительной ответственности за преодоление кризиса и осуществление реформ. Ведь тогда экономическая ситуация в стране была практически катастрофической. Достаточно вспомнить лишь один факт: в 1992–1993 гг. в среднем за год инфляция достигала 6000%. Тогда ситуация была даже более сложная, чем в 2014–2017 гг., когда Украина потеряла Крым, часть Донбасса и оказалась в состоянии войны с Россией.

После избрания президентом Л.Кучма еще настойчивее взялся за преодоление кризиса и осуществление реформ. После первой инаугурации (19 июля 1994 г.) лишь через полмесяца (6 августа 1994 г.) он подписал два указа об усовершенствовании системы исполнительной власти и государственного управления. Еще через 2,5 месяца (11 октября 1994 г.) он выступил в Верховной Раде с программой "Путем радикальных экономических реформ". В ноябре эта программа была утверждена указом президента Украины. В том же месяце вышел первый указ на выполнение указанной программы "О неотложных мероприятиях по ускорению земельной реформы в сфере сельскохозяйственного производства" (10 ноября 1994 г.).

После второй инаугурации (30 ноября 1999 г.) Л.Кучма подписал первый указ по продолжению реформ лишь через три дня — "О неотложных мероприятиях по ускорению реформирования аграрного сектора экономики" (от 3 декабря 1999 г.). А уже в феврале 2000 г. президент обратился к Верховной Раде и украинскому народу с Посланием "Стратегия экономической и социальной политики на 2000–2004 гг.".

Была существенно усовершенствована система исполнительной власти и государственного управления, были приняты около 400 президентских указов для оперативного решения экономических проблем, преодоления кризиса и осуществления реформ. Благодаря этому в стране произошел перелом, кризис резко пошел на спад. Если за 1991–1994 гг. экономика Украины против 1990 г. потеряла 45,6% ВВП, то за 1995–1999 гг. — лишь 14,2% (см. рис. 1). Л.Кучма принял страну с рекордным спадом экономики (-22,9% ВВП за 1994 г.), а до конца 1990-х годов кризис был преодолен (-0,2% ВВП за 1999 г.). Благодаря принятым мерам Украина (в отличие от России) почти безболезненно пережила кризис 1998 г.

Однако в 2009 г. Украина оказалась в глубоком кризисе: спад ВВП составлял 14,8%. Это был самый плохой показатель среди постсоциалистических стран, и он свидетельствовал о том, что власть не смогла защитить украинскую экономику от мирового кризиса. То же самое повторилось в 2014–2015 гг., когда спад ВВП суммарно составлял 16,4%. На этот раз это был отечественный кризис, обусловленный российской агрессией и войной. Хотя и здесь есть вопросы относительно адекватности реакции власти и эффективности защиты экономики.

За десять лет президентства Л.Кучмы было осуществлено около 100 секторальных реформ. При этом речь идет не о мелких усовершенствованиях вроде изменения порядка регистрации транспортных средств, а об изменении базовых принципов экономических отношений. Была проведена приватизация и корпоратизация предприятий, осуществлены денежная, бюджетная, налоговая и таможенная реформы, ряд реформ в области энергетики и промышленности, сформированы секторы среднего и малого бизнеса, созданы банковская, финансовая и рыночная инфраструктуры. Особенно успешными были малая приватизация, земельная и аграрная реформы, которые сразу дали положительные результаты. Были также начаты реформы в жилищно-коммунальной, социальной и других сферах. Подтверждением этого является индекс прогресса трансформации, который ежегодно разрабатывает ЕБРР и которым пользуются Всемирный банк и МВФ. В Украине в 1995–2004 гг. этот индекс практически удвоился, а разрыв между Украиной и Польшей сократился почти вдвое. В дальнейшие годы изменений уже не было (см. рис. 2).

Масштабность и результативность реформ особенно ярко видны по секторам экономики страны.

Денежно-банковская сфера. Вскоре после избрания президентом Л.Кучма своими указами составил комиссию и рабочую группу по денежной реформе. Вся подготовка была завершена к сентябрю 1995 г. Но по просьбе руководства Нацбанка и правительства реформу снова отложили. Хотя дальше откладывать было уже некуда — Украина оставалась единственной среди постсоветских стран, у которой еще не было национальной валюты. Наконец в сентябре 1996 г. указом президента была внедрена денежная реформа и введена гривня. В 1996 г. инфляция составляла лишь 10%, что в 40 раз меньше, чем в 1994 г., и в тысячу раз меньше, чем в 1993 г. В 2000–2004 гг. среднегодовая инфляция в Украине была в 1,5 раза ниже, чем в России. В последующие годы эта положительная динамика была утрачена. За 2005–2009 гг. среднегодовая инфляция в Украине возросла в 1,5 раза, а за 2014–2017 гг. — почти втрое.

В конце 1990-х годов была создана система гарантирования вкладов населения и соответствующий фонд. В 2000–2008 гг. он работал исключительно на накопление средств. Однако в 2014–2017 гг. половину банков ликвидировали. Банки потеряли половину депозитов. Обязательства Фонда гарантирования вкладов физических лиц возросли почти в сто раз и достигли 80 млрд грн. Это в 20 раз превышало доходы фонда. ФГВФЛ вынужденно стал заемщиком Нацбанка и Минфина на 70 млрд грн, которые ему придется десять лет возвращать и уплатить процентов еще 10 млрд грн. Кроме того, остаются невозмещенными почти 100 млрд грн негарантированных вкладов населения. Этот банковский кризис президент оценил как успешную реформу. Но кому нужна была такая "реформа", долги которой легли на население и Фонд гарантирования вкладов? Это можно было сделать за счет владельцев банков, как это, кстати, произошло в 2009 г.

В сфере приватизации. При президентстве Л.Кучмы были разработаны и утверждены четыре программы приватизации. Были приватизированы более 100 тыс. предприятий. Доля частного сектора экономики в 2004 г. была доведена до 70%. Несмотря на большие масштабы льготной приватизации (до 75%), определенной законами и постановлениями Верховной Рады, от приватизации было получено около 20 млрд грн, или 3,4 млрд долл. По настоянию президента были приняты меры для перехода от льготной к денежной приватизации. И если в 1992–1998 гг. вследствие упомянутых льгот оплата приватизированных объектов средствами составляла 10,4%, то в 1999–2004 гг., благодаря переходу на денежную приватизацию, — 84,4%. Кстати, за 2014–2017 гг. приватизированы только 460 предприятий, а в бюджет получено лишь 4,2 млрд грн, или 0,2 млрд долл. Это меньше 10% от предусмотренного бюджетными законами. Таким образом, приватизировать было что, но не было эффективной политики приватизации.

В сфере предпринимательства. Кучма подписал более 30 указов по поддержке развития и дерегуляции малого бизнеса. Была внедрена упрощенная система регистрации, разрешений, лицензирования, налогообложения, учета и отчетности. Благодаря этому за 1995–2004 гг. количество малых предприятий, занятых в них работников и доля объемов реализации продукции возросли втрое. В частности, доля занятых увеличилась до 18,4%, а доля реализации продукции — до 10,6. В последующие годы реальных сдвигов в этом направлении практически не было, а за 2014–2017 гг. количество малых предприятий сократилось на 36 тыс., или на 12%.

В налоговой сфере. При президентстве Л.Кучмы ставка НДС была снижена с 28 до 20%, налога на прибыль — с 35 до 25%, налога на доходы физических лиц — с 30 (средняя ставка) до 13%. Был упразднен чернобыльский сбор (12% от фонда оплаты труда), объемы налоговых льгот относительно ВВП снижены в восемь раз. Был введен специальный режим налогообложения малого бизнеса и сельскохозяйственных товаропроизводителей. В последующие 2005–2017 гг. реального улучшения в налоговой системе не произошло.

В промышленности. За 1995–2004 гг. президент Л.Кучма издал ряд указов, направленных на преодоление кризиса и обеспечение развития металлургии, машиностроения и других отраслей промышленности. И если в 1994 г. спад в промышленности составлял 27,3%, то благодаря принятым мерам в 1999 г. уже наблюдался прирост 4%. В 2000–2004 гг. среднегодовой прирост промышленного производства составлял 12,5%, что было вдвое выше, чем в России. В последующие годы динамика промышленности пошла резко на спад, и в 2014–2017 гг. производство сократилось в среднем за год на 5%.

В аграрной сфере. При президентстве Л.Кучмы была осуществлена извечная крестьянская мечта: "Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает".Почти 7 млн крестьян стали владельцами земельных паев — половины сельхозугодий страны. Количество фермерских хозяйств удвоилось, а площадь их землевладения возросла в четыре раза. Крестьяне стали получать арендную плату за земельные паи. Колхозы и совхозы были реорганизованы в частные хозяйства. Были введены фиксированный налог, льготное кредитование, лизинговая программа технического обеспечения с бюджетной компенсацией трети стоимости отечественной техники и др. Благодаря этому в 1999 г. был остановлен аграрный кризис. А за 2000–2004 гг. среднегодовой прирост сельскохозяйственного производства составлял 6%, пищевой промышленности — 16,4%. Это были рекордные показатели за все годы независимости. В последующие годы в земельной и аграрной сферах реформ практически не было. Даже не смогли решить вопрос введения земли во внутринациональный экономический оборот.

Особенно впечатляющей была реформа в масложировом секторе. В середине 1990-х годов из Украины массово (до 90%) вывозили на экспорт семена подсолнечника. Тем временем мощности масложировых комбинатов (их около 20) простаивали. А главное, терялась добавленная стоимость от переработки. По поручению Л.Кучмы была установлена экспортная пошлина на семена подсолнечника на уровне 23%, которая действовала почти десять лет. Благодаря этому производство семян подсолнечника возросло в пять раз, объемы его переработки — в 14, экспорт сократился в четыре раза, а экспорт растительного масла возрос в 25 раз. Украина вышла на третье место в мире по производству растительного масла и на первое — по его экспорту.

Похожее было сделано в садоводстве и виноградарстве. При поддержке президента Л.Кучмы был введен специальный сбор от стоимости проданных алкогольных изделий, средства от которого шли на компенсацию хозяйствам затрат на обновление площадей садов и виноградников. Благодаря этому за 2000–2013 гг. были обновлены около 70% площадей садов и виноградников. Валовой сбор плодов возрос в 1,5 раза, причем новейших сортов. Без этого указанные отрасли окончательно потеряли бы конкурентоспособность.

В энергетической сфере при президентстве Л.Кучмы был сформирован единый оптовый энергетический рынок, достроены энергоблоки на Хмельницкой и Ровненской АЭС и закрыта Чернобыльская АЭС. Доля электроэнергии АЭС выросла с 25% в 1996 г. до 50% в 2004 г. Были ликвидированы неплатежи и бартер: если в 1997 г. денежная оплата угля составляла 26%, то в 2004 г. — практически 100%. Оплата потребителями за электроэнергию выросла до 93%. Уплата налогов предприятиями электроэнергетики увеличилась до 94%. Украина присоединилась к европейской энергосистеме (UCTE). Начался экспорт электроэнергии.

В 2001–2004 гг. поставки нефти на украинские НПЗ выросли в четыре раза. Украина стала полностью обеспечивать себя нефтепродуктами отечественного производства. Загрузка НПЗ была доведена до 41,5%. Это был рекордный показатель за годы независимости. В последующие 2005–2017 гг. объемы переработки нефти и уровень загрузки НПЗ упали почти в 40 раз — с

21 млн т в 2004 г. до 0,5 млн т в 2016 г.

Были уплачены долги России и Туркменистану за газ и заключены новые договора на выгодных для Украины условиях (цена до 40 долл./тыс. кубометров). Половину потребностей в импорте газа (до 30 млрд кубометров) Украина получала за услуги транзита. Украина имела цену на газ практически на уровне Беларуси и вдвое ниже Польши. В 1997–2004 гг. были введены в эксплуатацию около 2 тыс. км газопроводов, в том числе Донецк—Мариуполь, Донецк—Феодосия—Керчь, Краматорск—Донецк, реконструированы газопроводы Херсон—Крым и Лисичанск—Луганск. В дальнейшем из-за деструктивных действий украинской власти и внешних сил Украина столкнулась с "газовыми" войнами. Поставки газа, загрузка украинской ГТС резко упали. Цена российского газа выросла в разы.

В строительстве жилья.Во второй половине 90-х гг. был обеспечен переход от государственного к частному инвестированию строительства жилья. Указом президента был начат эксперимент на базе холдинговой компании "Киевгорстрой" и банка "Аркада" по инвестированию жилья населением. Впоследствии эта практика была распространена по всей Украине. Были разработаны и реализованы специальные программы: "ипотечное кредитование жилья", "строительство жилья для военнослужащих", "строительство жилья для молодых семей" и "строительство социального жилья". Благодаря этому был остановлен кризис в жилищном строительстве, а со временем полностью восстановлена его динамика. И сегодня положительная динамика в жилищном строительстве достигается благодаря осуществленным тогда реформам — замене системы государственного инвестирования жилья частным.

В финансово-бюджетной сфере при президентстве Л.Кучмы был принят Бюджетный кодекс, создана единая казначейская система бюджетного обслуживания, дефицит бюджета снизился с 9,2% ВВП в среднем за 1992–1994 гг. до 4,4% ВВП за 1995–

1999 гг. и до 0,5% ВВП за 2000–2004 гг. В последующие годы дефицит бюджета вновь вырос до 4–5%, а объемы бюджетных заимствований через ОВГЗ выросли в 20 раз. В 2000–2004 гг. Украина совсем не брала кредиты у МВФ, а взятые ранее (4,3 млрд долл.) полностью погасила. За 2005–2009 гг. у МВФ были заимствованы 10,6 млрд долл., а за 2014–2017 гг. — еще 12 млрд. Всего за 13 лет (2005–2017 гг.) Украина получила от МВФ 26,6 млрд долл. Это в шесть раз больше, чем за предыдущие 13 лет (1991–2004). По уровню долговой нагрузки (75% ВВП) Украина вышла в "лидеры" среди постсоциалистических стран.

Во внешней торговле. При президентстве Л.Кучмы Украина имела положительное сальдо, в частности в 2004 г. — 7 млрд долл. После 2004-го у Украины уже 14 лет отрицательное сальдо внешней торговли. В отдельные годы дефицит по товарам достигал 18,5 млрд долл. (2008 г.) и 15,8 млрд (2012 г.). Из-за этого платежный баланс, который в 2000–2004 гг. был положительным, в последующие годы тоже стал отрицательным (дефицитным).

В социальной сфере. За 2000–2004 гг. были погашены 8 млрд грн долгов позаработной плате и пенсиям.В 1995–1999 гг. рост заработной платы и пенсий стал опережать рост инфляции. За 2000–2004 гг. средняя заработная плата и пенсия в долларовом исчислении выросла втрое. Были внедрены персональные пенсионные счета граждан из учета уплаченных пенсионных взносов, Пенсионный фонд был сбалансирован. После этого реальные реформы в пенсионной системе остановились, из-за чего дефицит Пенсионного фонда в 2017 г. вырос вчетверо — до 45%. Причина банальная: основной акцент власть сделала на повышении минимальных пенсий. Но таким образом невозможно избавиться от дефицита Пенсионного фонда. И к тому же это путь к уравниловке, путь в тупик. Вследствие постоянного повышения минимальных пенсий почти половина пенсионеров получает менее полутора минимальных пенсий.

В жилищно-коммунальной сфере. За 1995–2004 гг. были сделаны реальные шаги к сбалансированию тарифов. Уровень окупаемости услуг ЖКХ тарифами были повышены с 8 до 60%. В 2000–2004 гг. динамика тарифов была сбалансирована с динамикой реальных доходов населения. Были введены бюджетные субсидии на услуги ЖКХ для малообеспеченных семей. В последующие годы вследствие торможения реформ показатели значительно ухудшились. Задолженность населения перед ЖКХ выросла в семь раз, вместе с тем доля бюджетных субвенций на оплату услуг ЖКХ населению увеличилась в пять раз. Это противоречивая и угрожающая динамика.

В целом результаты реформ при президентстве Л.Кучмы превзошли все ожидания. За 2000–2004 гг. в среднем за год ВВП Украины возрастал на 8,4%. Тогда наша страна занимала пятое место среди постсоциалистических стран и первое — в 2004-м (12,1%). В другие периоды Украина занимала последние или близко к последним места (рис. 3).

Следовательно, период президентства Л.Кучмы для экономики был самым динамическим в плане преодоления кризиса, осуществления реформ и обеспечения роста. Л.Кучма принял Украину с самым большим спадом экономики, а передал — с самым высоким ее ростом.

Характерно, что такие экономические результаты деятельности президентов Украины адекватно воспринимаются гражданами, о чем свидетельствуют результаты опроса на тему: "Кто был лучшим президентом Украины?".У Л.Кучмы получается самая высокая оценка доверия и значительно выше рейтинг эффективного президента (рис. 4).

Кто-то может спросить: а что, у Л.Кучмы не было недостатков и недоработок? Были, и он об этом сам не раз говорил, кстати, больше, чем другие президенты. Другое дело, что он не всегда соглашался со своими критиками, а они не всегда готовы были понять его аргументы.

Взять хотя бы резонансную приватизацию "Криворожстали". Она была осуществлена в рамках задекларированной властью политики: развивать отечественный крупный бизнес и не допускать, чтобы экономика оказалась в руках иностранного крупного капитала (т.н. ТНК), как это произошло во многих развивающихся странах, в том числе европейских постсоциалистических. Сегодня в украинском обществе, особенно политикуме, кипят страсти наподобие "не допустить рынка земли и скупки ее иностранным капиталом". Разве не та же политика? Такой же политики сегодня придерживаются многие страны — Китай, Беларусь, Вьетнам и др. Дальше конкретнее: ну перепродали "Криворожсталь" иностранной ТНК, получили крупные дополнительные деньги, а кто-то слышал отчет власти, как их использовали? Не менее интересно, как после перепродажи на "Криворожстали" решались социальные, инвестиционные, экономические и другие проблемы.

Для этого достаточно привести некоторые факты из информации профкома комбината. Численность работающих на комбинате упала почти вдвое, сокращено около 25 тыс. рабочих мест, уровень зарплаты вдвое меньше обещанного инвестором. В то же время в 2007 г. комбинат выплатил новому собственнику 5,8 млрд грн дивидендов. Ни одна компания в Украине подобных дивидендов еще никогда не платила. "Криворожсталь" оказалась одной из самых прибыльных компаний в холдинге ArcelorMittal. Поэтому материнская компания перенаправляла прибыль "Криворожстали" в другие проекты, за пределами Украины, в том числе на погашение больших собственных долгов. В целом новый собственник не выполнил около половины инвестиционных, экологических, социальных и экономических обязательств, в частности по модернизации и расширению производственных мощностей.

Л.Кучму также обвиняют в зарождении олигархизации. Здесь возникают два вопроса: почему она появилась и когда расцвела? Ответ на первый вопрос вытекает из анализа структуры украинской экономики. В Украине, в отличие от Польши, экономика всегда была крупнопредпринимательской. Это обусловлено историческими традициями и отраслевой специализацией. Понятно, что в процессе приватизации важно было сохранить целостность и функциональность имущественных комплексов предприятий. Поэтому по принятым еще в 1992–1993 гг. законам крупная приватизация должна была осуществляться целостными комплексами. Для этого предполагалось немало льгот, достигающих 75% стоимости предприятий. Это — бесплатные приватизационные бумаги, компенсационные сертификаты, льготы трудовым коллективам и админперсоналу, передача предприятий в аренду трудовому коллективу с выкупом и т.п. В таких условиях и при отсутствии прозрачного фондового рынка и наличия многочисленных посреднических структур крупные предприятия легко становились собственностью будущих олигархов. То есть олигархизация в Украине, как, кстати, и в России и Казахстане, имела очень благоприятные объективные экономические предпосылки, с которыми власти было очень трудно, иногда даже невозможно, бороться.

Ответ на второй вопрос, когда расцвела олигархизация, очень короткий, поскольку весьма наглядный из рис. 5. В 2008 г. показатели олигархизации в 5–10 раз превышали показатели 2004-го. Кстати, сначала в 2005 г. они несколько упали, но потом резко пошли вверх. Отсюда видно, когда расцвела олигархизация. Это подтверждает динамика олигархизации в аграрной сфере, которой при Л.Кучме еще совсем не было. Его, наоборот, упрекали паеванием земли и имущества колхозов и совхозов, которое якобы разрушало крупные предприятия. Агрохолдинги — "младшие братья" промышленных олигархий — стали возникать только с

2005 г. (рис. 6). А главное, до сих пор ничего не сделано, чтобы их остановить или привести в норму. По ним до сих пор не принято ни одного закона — ни "за", ни "против". Но ведь это та же олигархизация, которая в социальном значении на селе еще страшнее, чем в промышленности.

Л.Кучму также упрекают в том, что во время второго срока президентства он снизил темпы реформ, по сравнению с первым. Это правда. Но ему уже не давали этого делать. Провокации, скандалы, протестные акции, инсценированные внешне и изнутри, были направлены на то, чтобы вообще заставить его уйти с должности, не то что затормозить реформы. Все это хорошо известно. Но члены команды Л.Кучмы, члены правительства и чиновники того времени хорошо помнят, что на второй срок готовился целый ряд важных реформ — по модернизации в промышленности, по дерегуляции бизнеса, по энергосбережению, пенсионная, социально-страховая, зарплатная, жилищно-коммунальная, образовательная, медицинская и др. По многим из них были даже приняты указы, законы, концепции или программы.

Поэтому можно утверждать, что политическая воля осуществлять реформы у Л.Кучмы была и в 2000–2004 гг. Следует напомнить, что только через три дня после второй инаугурации, 3 декабря 1999 г., Л.Кучма подписал указ президента "О неотложных мерах по ускорению реформирования аграрного сектора экономики". Довольно реформаторски направленным было и очередное (первое во второй каденции) Послание президента к Верховной Раде. Тем более что тогда у него уже был собственный большой опыт организации реформ и была уверенность в их значимости и эффективности. Но была создана круговая блокада реформ и каких-либо инициатив президента. Это подтверждает хроника известных событий того времени.

К тому же у Л.Кучмы никогда не было большинства в парламенте — такого, как у В.Ющенко, В.Януковича и П.Порошенко. А политики-государственники и в Европе, и в Украине хорошо знают, как трудно в таких условиях работать, когда парламентская оппозиция в большинстве и жаждет одного: "чем хуже, тем лучше". Но Л.Кучма сумел сделать все, чтобы осуществленные реформы дали результат. За 2000–2004 гг. среднегодовой прирост ВВП составлял 8,4%, а реальных доходов населения — 12%. Другим президентам без тех скандалов и провокаций, из-за которых пришлось уйти Л.Кучме, и близко не удалось достичь таких показателей.

Л.Кучма имел успех не только в экономических реформах. Он удачно решал и политические проблемы — как внутренние, так и внешние. После отставки с должности премьер-министра Л.Кучма, вопреки прогнозам скептиков, получил феноменальную победу на выборах в парламент весной 1994 г. на Черниговщине. А летом того же года (только через три месяца) он получил еще одну, в этот раз намного масштабнее, общеукраинскую победу на президентских выборах у действующего главы государства

(Л.Кравчука), у которого тогда был имидж первого президента-государственника.

Л.Кучма пока что единственный в Украине, кому избиратели дважды доверили президентство. И к тому же без каких-либо майданов или другого давления со стороны приверженцев. Нередко это было, несмотря на организованные против него скандалы, провокации или акции. При этом Л.Кучма сумел не только выстоять в драматических событиях "кассетного" скандала и Помаранчевого майдана, но и не допустить их перерастания в трагические события, с многочисленными жертвами и потерями для народа и государства, как это произошло после Евромайдана в 2014 г. Более того, драматические события Помаранчевого майдана он сумел трансформировать в политреформу и принятие новой Конституции с парламентско-президентской моделью.

Вместе с тем более чем десятилетний период президентства Л.Кучмы был довольно напряженный и сложный. В самой Украине очень заострилась борьба за власть. Далеко не всем нравилась выстроенная Л.Кучмой система эффективной власти, которая, собственно, и обеспечила начало преодоления кризиса (1995–1999 гг.), а потом рекордный рост экономики (2000–2004 гг.). Во внешних отношениях успехи Украины и ее независимая политика тоже не устраивали сильных мира сего. Одни добивались полной вассализации Украины, другие склоняли ее к марионеточному поведению. Интересы внутренних и внешних недоброжелателей Украины и Л.Кучмы иногда совпадали и выливались в акции: "Украина без Кучмы".

Уходя с должности президента и отказываясь от правомерного баллотирования на третий срок, сам Л.Кучма сказал: "Я тоже хочу посмотреть на "Украину без Кучмы". В конце концов, это увидели и внутри Украины, и за ее пределами. И то, что увидели, очень разочаровало. И это мягко сказано. Поэтому поиск ответа на вопрос, какой была Украина при Л.Кучме, а какой — без него, остается актуальным. Хотя "без него" означает только "без его президентства". Поскольку физически и духовно Л.Кучма никогда не был вне Украины. Пройдя тяжелые, в значительной степени специально инсценированные испытания, он остался в Украине, даже несмотря на то, что кто-то этого очень не хотел. Именно поэтому Л.Кучма когда-то сказал: "Я всегда с Украиной". Эти слова как эпиграф вынесены в название моей книги, вышедшей в июне 2018 г.