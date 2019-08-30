Раздорожье изменений в уголовном блоке ЗеКоманды

Вчера начала работу Верховная Рада девятого созыва, больше половины мест в которой досталось партии "Слуга народа". Как предварительно стало известно, президент должен был внести и таки внес законопроект об импичменте, депутаты проголосовали за нового премьер-министра Алексея Гончарука и сформировали следующий Кабинет министров, уволили старого и назначили нового главу Службы безопасности Украины и Генерального прокурора. Никаких неожиданностей не произошло, — все шло по хорошо срежиссированному плану, разработанному членами ЗеКоманды, часть которых, кстати, и являются профессиональными сценаристами.

Однако нас стандартно интересуют органы уголовной юстиции как силовой блок, который отвечает за расследования и привлечение к ответственности виновных в преступлениях лиц. Среди них — Генеральная прокуратура и Специализированная антикоррупционная прокуратура как подразделение ГПУ, органы досудебного расследования — Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Нацполиция. Отдельно вспомним об органе расследования преступлений, совершенных в хозяйственной деятельности, которые наносят вред публичному интересу в сфере финансов. Прежде его планировали назвать Служба финансовых расследований, сейчас же фигурирует название — Финансовое бюро расследований. Этот орган не могут создать уже три года подряд. Но обо всем по порядку, ведь текст построен по принципу — кого назначили и что планируют делать.

Новым Генеральным прокурором стал Руслан Рябошапка, который во время предвыборной кампании Зеленского отвечал за антикоррупционный блок. После победы Зеленского на выборах Рябошапка оказался на должности заместителя главы Офиса президента Украины, где курировал сразу три направления: антикоррупцию, реформу органов правопорядка и изменения в системе правосудия. Он имеет значительный опыт работы в государственном секторе и сейчас целостно понимает проблематику, с которой столкнется, возглавляя "ставку на Резницкой". Его подход довольно радикальный — максимальная кадровая чистка рядов Генеральной прокуратуры от запятнавших себя людей. Недобропорядочные и непрофессиональные должны быть уволены для того, чтобы вместо них через конкурсный отбор набрать новых прокуроров. Безусловно, принимая во внимание общественный запрос (рейтинг доверия к органам прокуратуры чуть ли не самый низкий среди всех органов публичной власти), Рябошапка избрал логический путь. Заметим, что уже традиционно Генеральная прокуратура превратится в Офис генерального прокурора. И именно вокруг этого учреждения будет выстраиваться вся система органов уголовной юстиции.

Насколько известно, реорганизация прокуратуры будет включать аттестацию всех прокуроров, желающих остаться в органе правосудия (после конституционных изменений прокуратура является частью судебной системы). Этот процесс будет состоять из тестирования, собеседования относительно добропорядочности и профессиональной этики. Кроме этого, предполагается практическое задание. В общем, такой подход сработает в контексте отсеивания профессионально слабых и потенциально коррумпированных прокуроров. Вышеупомянутая процедура напоминает аттестацию в полиции, но здесь примут во внимание проблемы, с которыми сталкивались несколько лет тому назад полицейские комиссии. Параллельно будет проводиться отбор для всех желающих на должности в новые органы прокуратуры. Его будут проводить на вакантные должности после переведения тех прокуроров, которые успешно прошли аттестацию. Так органы прокуратуры наполнятся новыми профессионалами, которые предварительно "пройдут сито" тестов и собеседований, как и действующие прокуроры.

Орган прокурорского самоуправления — Совет прокуроров — и Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) также станут "участниками" изменений. Совет прокуроров будет переизбран в новом составе после завершения аттестации и начала работы всех новых прокуратур. Период реализации составит 6–8 месяцев. Тем временем отметим, что работу Совета прокуроров не приостанавливают, в отличие от КДКП, а только отбирают кадровую функцию. В свою очередь, КДКП на время переходного периода останавливает свою работу, однако не исчезает вообще, а будет сформирована на новых началах в пределах полноценной интеграции прокуратуры в органы правосудия как части реформы Высшего совета правосудия. А до тех пор дисциплинарную функцию в отношении прокуроров будут выполнять кадровые комиссии как временный орган.

Численность штата органов прокуратуры уменьшится приблизительно на треть, с 15 до 10 тыс. сотрудников. Военные прокуратуры ликвидируются, как и форма с классными чинами по всей структуре. Что касается Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ситуация следующая: сейчас подчиненные Назара Холодницкого демонстрируют положительный результат сотрудничества с детективами НАБУ, которыми руководит Артем Сытник. Очевидно, это результат беседы с президентом Зеленским и главой его Офиса Андреем Богданом. Поэтому в готовящемся законопроекте нет норм, которые бы перезапускали САП. Если это и произойдет в будущем, то в виде отдельного документа, внесенного в парламентский зал. Однако изменений требует не только процедура избрания нового руководителя САП, изменения должны лежать и в структурном подчинении.

Весь переходный период должен длиться около двух лет, именно на такое время некоторые кадровые полномочия от КДКП и Совета прокуроров перейдут к Генеральному прокурору. Это, по мнению авторов, должно обеспечить быстрый и эффективный процесс "перезагрузки" прокуратуры в целом.

Новый глава Службы безопасности Украины — Иван Баканов.

Последние три месяца он находился в статусе и.о. руководителя спецслужбы. В настоящий момент существуют два подхода к изменениям в СБУ: сохранить status quo (текущее положение дел) или кардинально реформировать методы работы СБУ. В предыдущих текстах мы детализировали подходы и принципы, которым должна отвечать классическая спецслужба современного образца. Сейчас отметим, что законопроект повис где-то в кулуарах, не до конца понятно, когда выйдут на финальный результат. Вариант протаскивания документа, подготовленного "чекистами" в декабре, чтобы себя "от реформировать", не поддается никакой критике. Их видение заключается в консервации советского "органа государственной безопасности" с фасадными изменениями.

В последнее время международные партнеры снова начали уделять внимание реформированию Службы. Проведен ряд встреч на высоком уровне. Западные союзники действительно готовы поддерживать процесс, понимая, что он будет длиться не один год. В команде президента Украины многие готовы работать над фундаментальными изменениями. Иван Баканов, в свою очередь, похоже, прислушается к позиции "старых кадров". Потому утверждает, что демилитаризацию не следует проводить до окончания войны в Донбассе, или говорит о несвоевременности отдельных шагов. Вполне возможно, что для изменения позиций Баканову требуется время. С другой стороны, секретарь СНБО и новый руководитель Генеральной прокуратуры поддерживают глобальные предложения по реформированию Службы безопасности. В общем, логично было бы увидеть поэтапные изменения, которые начались бы в ближайшее время. Первый этап — ликвидация двух подразделений, а именно ГУ БКОП и ГУ КЗЭ, параллельно с созданием президентского контроля, в рамках действия Закона Украины "О национальной безопасности", за спецслужбой в составе комиссии, в которую вошли бы известные юристы с большим опытом и высокой репутацией (до начала 2020 г.). Второй этап — передача части подследственности Государственному бюро расследований, Национальной полиции и органу правопорядка, который будет создан для расследований "финансовых преступлений", а также полная демилитаризация всех подразделений, не задействованных в силовых спецоперациях (до конца 2020 г.). Третий этап — полная ликвидация функций органа досудебного расследования, финальная оптимизация кадрового состава (уменьшение с 33 до 10–12 тыс. сотрудников), создание парламентского контроля за спецслужбой. Последний этап финализировал бы реформу до 2022 г. включительно, дав возможность СБУ называться классической спецслужбой западного образца, а не постсоветским "органом государственной безопасности" с огромной армией сотрудников и мизерными зарплатами.

Еще одним "силовым" органом, получившим вчера руководителя, стало Министерство внутренних дел.

До последнего момента не было понятно — Арсений Аваков останется на посту, или команда Зеленского отдаст предпочтение другому претенденту? В среду вечером активисты даже провели акцию под стенами Офиса президента, демонстрируя свой протест против его назначения в правительство. Это была одна из наиболее массовых акций за 100 дней правления Владимира Зеленского. Однако в день голосования постепенно становилось понятно, что Арсен Борисович все же остается на должности. В чем же суть такой неопределенности? Все довольно прозаично. С одной стороны, его хотели оставить, потому что во время президентской и парламентской гонок полиция, которая находится в подчинении министра, наконец-то заняла нейтральную позицию: не подыгрывала ни одному из кандидатов. В свою очередь, в условиях фантастического рейтинга ЗеКоманды это играло далеко не ту роль, на которую надеялся ключевой оппонент нынешнего президента Петр Порошенко. К тому же, насколько известно, Авакова поддерживает олигарх Игорь Коломойский, — они уже даже хотели создать на двух небольшую депутатскую группу. Кроме этого, два политических мастодонта точно имеют союзников в составе фракции "Слуги народа", которые очевидно и отстаивают позицию сохранения Авакова на должности. Между тем Владимиру Зеленскому еще придется столкнуться с двумя опытными "политическими шеф-поварами", которые всегда приправляют свои блюда соусом табаско. Уж в чем, а в создании проблем они мастера высшего сорта. Поэтому базовая часть ЗеКоманды понимает риски, которые представляет собой Аваков как самостоятельно, так и в дуэте с другими влиятельными людьми из отечественного политикума. Однако перевесила позиция сохранения Арсена Борисовича на должности "под личную ответственность Зеленского".

Еще один орган, который планируют вывести на политическую арену, будет называться Финансовое бюро расследований (ФБР). Сейчас в законопроекте фигурирует статус центрального органа исполнительной власти, он реализует государственную политику по вопросам предотвращения, выявления, прекращения, расследования и раскрытия преступлений в сфере хозяйственной деятельности, которые прямо или опосредованно наносят вред публичному интересу в сфере финансов. Деятельность ФБР будет направлена и будет координироваться Кабмином через министра финансов. В своей деятельности они будут руководствоваться типичными принципами взаимодействия с другими органами публичной власти, а также получат доступ к подавляющему большинству государственных баз данных и реестров, что прямо закрепляется в законопроекте. Предельная численность ФБР в законопроекте не указана. И это риск бесконечного роста центрального аппарата Бюро и его территориальных управлений. Руководитель этого органа должен иметь высшее юридическое или экономическое образование, стаж работы не менее 15 лет, опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, свободно владеть украинским и двумя иностранными языками (не один язык, поскольку русский также является официальным языком Совета Европы). Тем временем законопроект до сих пор находится на этапе разработки. Ключевой момент — статус этого органа. Существует вариант, чтобы вывести его из структуры Кабмина и создать полноценный институт "государственных правоохранительных органов", с правом назначения главы ФБР президентом Украины.

Подытоживая вышеупомянутые перипетии, все стороны все же сходятся в одном: персонально Зеленский не пришел "зарабатывать на должности" и желает настоящих изменений. Один из источников даже заметил, что "познавший славу в деньгах не нуждается". Действительно, народной любви Зеленскому не занимать. Между тем он выстраивает очень монолитную вертикаль власти, где все завязывается на его представителях. Важно только понимать, что со всей полнотой власти приходит и полная политическая ответственность. Иллюстративным моментом может стать законопроект относительно изменений в ст. 106 Конституции, которые наделяют президента Украины полномочиями создавать независимые регуляторные органы, а также назначать-освобождать руководителей НАБУ и ГБР. Но текста законопроекта пока еще на парламентском сайте нет.

Однако насколько Зеленскому удастся создать плацдарм для изменений, покажет только время. Главное — не утонуть в рутинной борьбе с олигархатом и мелочностью, с позиций которой Петр Порошенко старался "руководить всем персонально". Вдобавок отметим, что в случае наличия у Зеленского политической воли к изменениям, против него объединятся "все деньги мира" (отечественный олигархат), возможно даже эпизодически приобщая руководство страны-агрессора. Во всяком случае, новоизбранному президенту Украины нужны исправно функционирующие органы правопорядка (НБР, НАБУ—САП, Финбюро расследований), как и ключевой орган в системе уголовной юстиции (Офис Генерального прокурора). Это уже не упоминая об "органе государственной безопасности" под названием СБУ, который должен бы был трансформироваться в классическую спецслужбу. На каждой из руководящих должностей соответствующих учреждений должны быть доверенные люди, которые покажут результат. Иначе нас ждет едва ли не самое большое разочарование за последние 30 лет, ведь такого доверия как к президенту, так и к его собственной фракции украинцы еще никогда не демонстрировали.